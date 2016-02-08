Müstakil evler için en güzel mimari tarzlar

İster evinize komple tadilat yaptırıyor olun isterse de sıfırdan inşaatı kendiniz yaptırın, farklı mimari tarzlara ait ev stillerini bilmek evinizin şık ve kaliteli bir tasarıma sahip olması için önemlidir. Farklı mimari prensipler ile tasarlanmış birçok ev modeli bulunmaktadır. Bu mimari prensipler de kendi içlerinde dönemlerine ya da stillerine göre değişiklik gösterebilmekte, ana hatları ile aynı olsalar dahi detaylarda farklılıklara sahip olabilmektedirler. İster baştan aşağıya bir tadilata girişmiş olun isterse de yeni bir inşaat yaptırın, evinizin mimari bir bütünlük içinde olması için tarzlar konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Farklı mimari tarz ve dönemlere ait özellikleri bir arada kullanmayı da tercih edebilirsiniz ancak bu işi kaliteli ve sofistike bir biçimde yapabilmek için derin bir bilgiye sahip olmanız gerekecektir. Elbette işin profesyonelinden yani bir mimardan yardım almak yapılacak en akıllıca iş olacaktır ancak kendi ihtiyaçlarınız karşılayacak ve zevklerinizi ön plana çıkaracak bir tasarım için mimar ile işbirliği içinde çalışmak en doğru sonucu almanızı sağlar.

homify sayfalarında Türkiye'den ve dünyadan birçok profesyonele ulaşabilir, evinizi inşa edecek referasanlı, kaliteli firmalar ile bağlantı kurabilirsiniz. Ayrıca, üst menüde yer alan Dergi sekmesine tıklayarak birçok konut projesini inceleyebilir, dünyanın dört bir yanından örnekler arasında en beğendiklerinizi derleyebilirsiniz.