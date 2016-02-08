Müstakil evler için en güzel mimari tarzlar

İster evinize komple tadilat yaptırıyor olun isterse de sıfırdan inşaatı kendiniz yaptırın, farklı mimari tarzlara ait ev stillerini bilmek evinizin şık ve kaliteli bir tasarıma sahip olması için önemlidir. Farklı mimari prensipler ile tasarlanmış birçok ev modeli bulunmaktadır. Bu mimari prensipler de kendi içlerinde dönemlerine ya da stillerine göre değişiklik gösterebilmekte, ana hatları ile aynı olsalar dahi detaylarda farklılıklara sahip olabilmektedirler. İster baştan aşağıya bir tadilata girişmiş olun isterse de yeni bir inşaat yaptırın, evinizin mimari bir bütünlük içinde olması için tarzlar konusunda bilgi sahibi olmalısınız. Farklı mimari tarz ve dönemlere ait özellikleri bir arada kullanmayı da tercih edebilirsiniz ancak bu işi kaliteli ve sofistike bir biçimde yapabilmek için derin bir bilgiye sahip olmanız gerekecektir. Elbette işin profesyonelinden yani bir mimardan yardım almak yapılacak en akıllıca iş olacaktır ancak kendi ihtiyaçlarınız karşılayacak ve zevklerinizi ön plana çıkaracak bir tasarım için mimar ile işbirliği içinde çalışmak en doğru sonucu almanızı sağlar.
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1950'li yıllarda ortaya çıkan ve 1970'li yıllar itibarıyla yaygınlaşmaya başlayan çağdaş tarzdaki evler günümüzde en yaygın olan mimari biçimlerden biridir. Geometrik ve düz çizgilere sahip bu evlerin genelde düz ya da çok az eğimli çatıları olur. Diktörtgen prizmalardan oluşmuş gibi görünen bu yapılarda genellikle tabandan tavana cam pencere ve kapılar kullanılır, bu nedenle içleri son derece ferahtır, gün boyu doğal güneş ışığı alırlar. Cephelerde ahşap, beton, doğal taş gibi farklı malzemeler eklektik bir tarz oluşturacak şekilde bir arada kullanılabilir ya da tek tip bir cepheye de sahip olabilirler. İşlevsiz dekoratif ögeler yoktur ya da yok denecek kadar azdır, bu tür çalışmalar yapının primer mimari unsurlarını oluşturacak şekilde yer alırlar, enteresan formda bir çıkıntı ya da cephe çalışması gibi. Onun dışında süs olarak adlandırabileceğimiz yüzeysel özelliklere sahip değillerdir. Kemikleşmiş, dönemsel bir mimariden ziyade güncel ve gelişen, evrimleşen bir yapıya sahip olmaları nedeniyle ev sahiplerine tadilat konusunda en fazla seçeneği çağdaş mimariye sahip bu tür evler sunar.
Kolonyal akım, adından da anlaşılacağı üzere kolonizm yani sömürgecilik öncüleri olan İngiliz, Felemenk, Fransız, Alman, Portekizli ve İspanyolların yeni keşifleri yerlerdeki yerli halka kendi Avrupa tarzı mobilyalarını yaptırmaları ile başladı. Avrupa'dan son derece farklı bir yaşam tarzına, farklı ağaç yapılarına ve farklı iklim sıcaklıklarına sahip olan bu koloni bölgelerinde mobilyalar ve eşyalar doğal olarak farklı bir yapıya kavuştu ve sonuçta kolonyal stil meydana geldi. Kısacası, kolonyal tarz 19. yüzyıl sömürge imparatorlukları, kolonilerin yerel özelliklerini kendi dekorasyon düzenlemelerine uyarlayarak uyguladıkları özünde sadelik, doğallık olan dekorasyon tarzıdır.
Kolonyal mimarinin hangi ülke kökenli olduğuna göre farklı tipleri vardır. Fotoğraftaki örnekte Brezilya'da konumlanan, yani Portekiz mimari özelliklerine sahip ancak bölgenin yapısına göre modifiye edilmiş bir çalışma görmektesiniz. Ülkemiz sömürgeci bir tarihe sahip olmadığı için kolonyal mimari yapılara oldukça uzak kalmıştır. Günümüzde Bodrum gibi tatil yörelerinde yer alan bazı modern yapılarda kolonyal çizgileri mimari bir tarz olarak kullanan bazı evler görebiliriz.
Kırsal tarz evler için kulübeden esinlenilerek tasarlanmış evler diyebiliriz. Kulübe dendiği zaman aklımıza ufak yapılar gelmektedir oysaki kırsal mimari tarza sahip evler çok çeşitli boyutlarda olabilir. En dikkat çekici özellikleri masallardan fırlamış gibi görünmelerini sağlayan eğimli çatıları ve yüksek bacalarıdır. Asimetrik yapıya sahip olan bu evlerin eskiden yan taraflarında ahır olurmuş ancak artık ahırların yerini günümüz dünyasında kapalı garajlar almaya başladı. Ön cephelerinde revaklı bir verandaya sahip olan kırsal tarzdaki bu tip evlerde ahşap, harman tuğla ve doğal taş düzeyler bir arada ya da tek tek kullanılabilir. Fotoğrafta Türkiye'den şahane bir kırsal mimari tarz örneği görmekteyiz. Ordulu Yücel Partners tarafından tasarlanıp inşa edilen bu konut tipik bir kırsal evin tüm özelliklerini kusursuz bir şekilde taşımakta.
Sırada çok geniş bir yelpazeye sahip bir mimari tarz var. Aslında Ege ve Akdeniz evleri için tek bir mimari tarz demek hata olur zira oldukça geniş bir alanı kaplayan, birbirinden son derece farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve yapmaya devam eden devasa bir alandan ve bu alanda yer alan ve kültürlere göre farklılıklar gösteren akımlardan bahsediyoruz. Dolayısı ile doğu ya da güney İspanya evleri ile Fransız rivierası evleri, Lübnan evleri ile Türkiye'nin Ege bölgesinin evleri yer yer aynı tadı yakalasalar dahi birbirinden oldukça farklı olacaktır. Karşımızda düz çatılı taş evlerden beyaz sıvalı mavi kızıl kiremitli evlere, blok doğal taş yapılardan ahşap cumbalara kadar yüzlerce farklı model bulunuyor. Bu derleme için seçtiğim tarz ise Çeşme yarımadasının en bilinen ilçelerinden biri olan Alaçatı'da konumlanan, rengarenk cumbaları ile kültürel özellikler taşıyan muhteşem bir mimari örneği. Bölgenin antik mimarisi ile yüzde yüz uyumlu olan bu yapılarda hem Rum hem de Türk mimari özelliklerini bir arada görebiliriz.
Adından da anlaşılacağı üzere, minimalist tarza sahip evler düz ve keskin hatları ve basit tasarımları ile öne çıkıyor. Çağdaş mimariye sahip evler ile birçok ortak özelliğe sahip olan minimist evlerde de çatı genelde düz ya da çok az eğimlidir. Gereksiz hiçbir süs ya da işlevsiz detay taşımazlar. Dikdörtgen prizma türü sade yapıları vardır ancak çağdaş mimarideki evler gibi bu yapılar ile fazla oynanmaz, farklı boyut ve türlerdeki prizmalar bir araya getirilip yeni formlar oluşturulmaz. Geniş pencereler çağdaş mimari ile yine ortak bir paydadır. Minmalist yapılarda sadelik ve basitlik en önemli unsurlardır.
Adını İngilizlerin ünlü Tudor hanedanından alan bu mimari yapı için Avrupa orta çağ mimarisinin yeniden canladırılması diyebiliriz. En belirgin özellikleri dik çatılar, ince uzun pencereler, duvarlardaki ahşap işçiliği ve geniş bacalarıdır. Ülkemizde Tudor mimarisine son derece benzer geleneksel mimari yapıları Karadeniz bölgesinde görmek mümkün. Klasik olarak beyaz ve kahverengi kullanılır. Kahverengi ahşap detaylar yere paralel ve dik olabileceği gibi çapraz şeklinde de olabilir.
Daha çeşitli ev modelleri için homify Dergi menüsünden ulaşabileceğiniz homify 360° sayfalarımızı incelemenizi tavsiye ederiz. Ayrıca, 2015'te Türkiye'de öne çıkan 14 villa modeli başlıklı yazımız da ilginizi çekebilir.