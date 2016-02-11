Yeni bir mutfak satın alırken dikkat edeceğiniz 6 önemli başlık

Yeni bir eve taşındığınızda ya da ev satın alırken en çok para harcayacağınız alan genellikle mutfak kısmıdır. Sıfırdan bir mutfak satın almak veya tasarlamak korkutucu bir süreç olabilir, hem bütçe hem yapılacak işin meşakkati karşısında kendinizi boğulmuş hissetmeniz hiç şaşırtıcı olmaz. İşbu sebepten profesyonellerin sunduğu seçenekler üzerinden hareket edebilirsiniz. Sizi işin ağır kısmından kurtarır, ne yapacağınızı bilemediğinizden rahatlamış hissedebilirsiniz. Ancak tüm işi uzmanlara teslim etseniz dahi hayalinizdeki mutfağı elde etmek için mutfak hakkında bilgi sahibi olmanın ayrı bir avantajı vardır. Zira uzmanlar da sizin isteklerinize göre bir mutfak tasarlayacaklardır. Biraz araştırma yaparak gereksiz masraftan kurtulabilirsiniz de, unutmayın.
Bir evde odak noktası genellikle mutfaktır, çünkü en çok vakit geçirdiğiniz ve yemek yeme gibi temel ihtiyaçlarınızın karşılandığı alan burasıdır. Günümüzde bir mutfak tasarlamak detaylı bir planlama gerektirir. Zira mutfaklar lezzetli yemeklerin hazırlandığı kimi zaman misafirlerin ağırlandığı alanlardır. Aynı zamanda yemek pişirirken kullanacağınız çeşitli elektronik aletlerin depolanması da gerekir. Söz konusu aletlerden açılmışken buzdolabı, dondurucu gibi kendi başına büyük yer kaplayan cihazların konumu da bir o kadar önemlidir. Tam da bu ihtiyaç listesi sebebiyle mutfak tasarımı gün geçtikçe daha popüler hale geliyor. Çünkü modern bir mutfağın tüm bu gereksinimlere karşılık vermesi gerekir. Özetle yeni bir mutfak satın alırken bazı konu başlıklarını bilmemiz gerekiyor. Öncelikle mutfak dekorasyonunda istediğimiz tarz, sahip olduğumu alana uygulanabilir mi? Yine istediğimiz tarza uygun nasıl aletler tercih etmeliyiz? Bu sorular daha da arttırılabilir. Ve unutmayın, işi uzmanına teslim etmeden önce sizin de nasıl bir mutfak istediğinize dair kendinizi sorgulamanız gerekiyor. Bugünkü yazımızda mutfak tasarımında önemli olan bazı konu başlıklarını inceleyerek size yardımcı olmaya çalıştık. Yeni mutfağınızı oluştururken size ilham vermesini umuyoruz.
Mutfak tasarımına sıfırdan başlıyorsak eğer mutfak alanını doğru değerlendirmek en önemli husus. Zira hayalinizdeki mutfak nasıl olursa olsun mevcut alanınız her şeyi belirleyecektir. İlk olarak dolaplar, tezgah, yemek masası vb. gibi demirbaşları mutfağınıza sığdırmak önceliğiniz dahi olsa fazladan boş alan bırakmak önemli. Çünkü mutfaklar yemek pişirirken yahut yemek yenirken epey vakit geçirdiğimiz bir yer. Dolayısıyla sosyalleşme ve ferahlık açısından eşya dışında da biraz boş alana ihtiyacımız var. Özetle mutfak tasarımı yaparken mümkün olduğunca açık plan yaklaşımını göz önünde bulunduruyoruz. Böylece yaşam alanımız olan mutfakta kaliteli vakit geçirebilmemiz mümkün hale geliyor.
Mutfak tasarımıyla daha detaylı bir şekilde ilgileniyorsanız bilgisayar programları sayesinde de mutfak planını çizebilirsiniz, günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde bu gibi işlemler çok daha kolay ve pratik bir şekilde hallediliyor.
Yeni bir mutfak inşa ederken ikinci önemli husus dekorasyonda nasıl bir stil istendiğidir. Çünkü mutfağın stili, sadece mutfağın işlevselliğini dolapların boyutunu belirlemez aynı zamanda kişiliğinizin bir yansımasıdır. Dekorasyon trendleri içinde her zevke ve kişiliğe uygun çok çeşitli stiller bulunur. Örneğin çağdaşlıktan ve yenilikten hoşlanıyorsanız modern tarz size daha uygundur. Ahşaptan ya da doğal malzeme kullanımı seviyorsanız rustik stil sizin için idealdir. Sadelikten hoşlanıyorsanız minimalist bir mutfak sizin için en doğrusudur. Mutağın tarzı satın alacağınız malzemeleri de etkileyecektir. Örneğin minimalist stil belirlediyseniz çok fazla renk ve karmaşa mutfağın karakterine uygun düşmez. Yahut klasik stil bir mutfak olacaksa modern aksesuarlar dekorasyonda sırıtabilir. Mutfağın yalnız tezgah ve dolaplardan ibaret olmadığını hesaba katarsak duvar renginden perde seçimine dek mutfağın tarzı tüm detaylarda kendini gösterecektir.
Mutfak satın alırken bir diğer önemli konu tezgahın boyutudur. Zira tezgah mutfakta büyük bir alan kaplar. Eğer gerekli alana sahipseniz ve kalabalık bir aileniz varsa, çok konuk ağırlıyorsanız ve bir sürü kişiye yemek hazırlamanız gerekiyorsa çalışmak için büyük bir tezgaha ihtiyacınız olacaktır. Tezgahı yalnızca yemek hazırlama alanı olarak düşünmemelisiniz. Pek çok ek unsur entegre ederek tezgahtan başka açılardan da verim alabilmek mümkün. Örneğin tezgahın bir kısmını yemek alanı olarak kullanmayı düşünebilirsiniz. Ya da tezgahın alt kısımları depolama ihtiyacı için değerlendirilebilir.
Büyük bir tezgah iyi değerlendirildiği takdirde çok fonksiyonlu bir alana dönüştürebilir. Mutfak planlamacılarının karşılaştıkları en yaygın şikayetlerden biri yeterli tezgah alanının bulunmamasıdır zaten. Mutfağınız yeterince büyükse iki tezgah bile yerleştirebilirsiniz. Ancak dar bir mutfağa sahipseniz tezgahın bir kısmını oturma alanı/bar olarak kullanmak büyük kolaylık sağlayacaktır.
Fotoğrafta gördüğünüz mutfak Bago Mimarlık tasarımıdır.
Yeni bir mutfağın alanı hesaplanıp stiline ve kullanmak istediğiniz tezgaha da karar verdikten sonra geriye malzeme seçimi kalıyor. Mutfak düzeni ve depolama seçenekleri de değerlendirilerek ilginç malzemeleri bir araya getirebilir ve çarpıcı bir mutfak tasarımı oluşturabilirsiniz. Mutfak dekorasyonunda kullanılan malzeme seçeneği geniş olmakla birlikte beton, mermer, paslanmaz çelik yaygın olarak kullanılmaya devam edilir. Bilhassa tezgah türünde granit popülerliğini sürdürür. Aynı zamanda yüksek kaliteli laminat da ilgi görmeye devam etmekte. Parlak bir yüzey istiyorsanız bu saydığımız malzemeler işinizi rahatlıkla görür. Bunlar dışında hala popülerliğini koruyan bir diğer malzeme ise ahşaptır. Özellikle rustik ve kırsal tarzda ağırlığını koruyan ahşap mutfak dekorasyonuna da çok uygun bir materyal. Ahşabı yalnızca mutfak dolapları yahut yemek masası için değil zemin ve tezgah için de kullanabilirsiniz.
Yeni bir mutfak inşa ettiğiniz takdirde ihtiyacınız olan temel şeyleri belirledik. Ancak mutfak söz konusu olduğunda yukarıda saydıklarımız kadar önemli bir başlık da depolama sorunudur. Yemek pişirme deneyimini tüm detaylarıyla gözden geçirdiğinizde yiyecek ve gıda malzemelerini saklamak için yeterli alana sahip olmak zorunda olduğunuzu unutmamanız gerekir. Bununla da bitmiyor, yine yemek pişirmek için lazım olan tencere, tava ve küçük büyük tüm mutfak aletlerini muhafaza etmeliyiz. Bu tür malzemeleri iyi organize ederek mutfakta daha az yer kaplamasını sağlamak için çekmeceler büyük bir kurtarıcıdır. Aynı zamanda ihtiyacımız olan araç gerecin el altında ve pratik bir şekilde erişimini sağlamak için de idealdir.
Çekmece dışında tezgah altını depolama alanı olarak kullanabilirsiniz yahut duvar rafları oluşturarak baharat gibi sürekli kullanacağınız malzemeleri buralara yerleştirebilirsiniz.
Mutfak planlamasında tezgahı ve depolama sorununu hallettikten sonra sıra mutfağa en son eklemlenecek aletlere geliyor. Buzdolabı, bulaşık makinesi ya da fırın gibi temel beyaz eşya için mutfakta muhakkak yer ayrılmalı. Ancak bunların dışında da yalnızca size özel ihtiyaçları karşılayan aletler de söz konusu olabilir. Örneğin blender veya düdüklü tencere gibi her evde bulunmayan fakat sizin mutfağınızın vazgeçilmezi olan bazı aletler olabilir. Bu gibi malzemeler için de mutfakta gerekli alanlar yaratılmalı, sonradan ek dolap satın almak zorunda kalınmamalıdır. Mutfağınız küçükse eğer daha az yer kaplayan kompakt mutfak tasarımı düşünülebilir, böylece mutfağa koyacağınız özel eşyalarınıza da daha çok yer açılır.
Yeni bir mutfak satın alırken gerekli olan plan ve düzen aşamasını anlattığımız yazının sonuna geldik. Bu temel başlıkları hallettiğiniz takdirse hayal ettiğiniz mutfağa ulaşmanız çok kolay olacaktır.
Bu yazıyı beğendiyseniz ’Bohem bir yatak odası nasıl dekore edilir?’ başlığını okuyabilirsiniz.