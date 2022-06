20 dakikada ev nasıl temizlenir?

Ev temizliği en göz korkutan, insanı en çok yoran, ertelemek için türlü türlü başka işler uydurmamıza neden olan ancak zaruriyeti nedeniyle yapmadığımız/ertelediğimiz zamanlarda kendimizi kötü hissettiren işlerin başında geliyor. Yoğun iş hayatlarımız, şehir ve ulaşım yorgunluğu, varsa çocuklarla geçirdiğimiz vakitlerin sonundaki yorgunluk vs. gibi nedenlerden dolayı temizlik işini yapacak yardımcı elemanlar tutuyoruz. Temizliğe gelen yardımcı elemanları, yani gündelikçileri türlü nedenlerle (maddi durumumuz, gündelikçinin çalışma koşullarındaki zorluklar -sigortasız, iş güvenliği olmaksızın tehlikeli alanlarda çalışması gibi… ) tercih etmeyen bir çoğumuz ise temizlik işini hafta sonuna bırakmayı tercih ediyoruz. Ancak bu durumda da işler birikiyor ve hem daha zor hale geliyor hem de daha çok zaman alıyor. Bir günümüzü temizlik ve çamaşıra ayırmak durumunda kalıyoruz.

Oysaki temizliğe günde yalnızca 20 dakika ayırarak bu işi aşırı bir yük olmaktan çıkarmamız mümkün. Yapmamız gerekense iş biriktirmemek, her gün işin ufak bir bölümünü yaparak işin yığılmasını engellemek, kolayca gündelik yapılabilecek işleri ertelemeyerek zamanında yapmak. Böylece iş miktarı korkutucu boyutlara ulaşmayacak ve evimiz haftanın her günü derli toplu, düzenli ve oldukça temiz görünecektir. Bütün işleri tek bir günde yapmak zorunda değilsiniz. Tüm işlerin tek günde yapılması ve bir sonraki temizliğe kadar evin gün be gün kirlenmeye bırakılması yerine, her gün 20 dakika civarı yapacağımız temizlik ve derleme toplama işi, göreceksiniz ki evinizin her gün her an temiz olmasını sağlayacaktır.