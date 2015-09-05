20 dakikada ev nasıl temizlenir?

Ev temizliği en göz korkutan, insanı en çok yoran, ertelemek için türlü türlü başka işler uydurmamıza neden olan ancak zaruriyeti nedeniyle yapmadığımız/ertelediğimiz zamanlarda kendimizi kötü hissettiren işlerin başında geliyor. Yoğun iş hayatlarımız, şehir ve ulaşım yorgunluğu, varsa çocuklarla geçirdiğimiz vakitlerin sonundaki yorgunluk vs. gibi nedenlerden dolayı temizlik işini yapacak yardımcı elemanlar tutuyoruz. Temizliğe gelen yardımcı elemanları, yani gündelikçileri türlü nedenlerle (maddi durumumuz, gündelikçinin çalışma koşullarındaki zorluklar -sigortasız, iş güvenliği olmaksızın tehlikeli alanlarda çalışması gibi… ) tercih etmeyen bir çoğumuz ise temizlik işini hafta sonuna bırakmayı tercih ediyoruz. Ancak bu durumda da işler birikiyor ve hem daha zor hale geliyor hem de daha çok zaman alıyor. Bir günümüzü temizlik ve çamaşıra ayırmak durumunda kalıyoruz.
Oysaki temizliğe günde yalnızca 20 dakika ayırarak bu işi aşırı bir yük olmaktan çıkarmamız mümkün. Yapmamız gerekense iş biriktirmemek, her gün işin ufak bir bölümünü yaparak işin yığılmasını engellemek, kolayca gündelik yapılabilecek işleri ertelemeyerek zamanında yapmak. Böylece iş miktarı korkutucu boyutlara ulaşmayacak ve evimiz haftanın her günü derli toplu, düzenli ve oldukça temiz görünecektir. Bütün işleri tek bir günde yapmak zorunda değilsiniz. Tüm işlerin tek günde yapılması ve bir sonraki temizliğe kadar evin gün be gün kirlenmeye bırakılması yerine, her gün 20 dakika civarı yapacağımız temizlik ve derleme toplama işi, göreceksiniz ki evinizin her gün her an temiz olmasını sağlayacaktır.
Çocuklarınız oyuncaklarını oturma odasına yığdı? Salonda televizyon izlerken yemek yediniz, çay-kahve içtiniz? Üstünüzdeki hırkayı, battaniyeyi, çorabı çıkarıp yan koltuğun üstüne bırakıverdiniz. Bunlar hepimizi sıklıkla yaşadığı sıradan durumlar. Ortalığın mahşer alanına dönmemesi için yapmamız gerekenler: O odaya ait olmayan eşyaları günlük olarak yerlerine geri götürün. Tabağın, çanağın, bardağın oturma odasındaki işi yalnızca onları kullandığınız sürece vardır. Sonrasında ise yalnızca dağınıklık ve kirlilik olarak o mekanda bulunmaya devam ederler. Giysilerimizi yeri dolaplardır; kirlilerse direkt kirli sepetine. Oyuncuklar oyun bittiği an yerlerine kaldırılmalı ve hatta mümkünse bu alışkanlığı çocuklarımıza erken yaşta kazandırmalıyız.
Dağınıklık evi kirden daha kötü gösteren bir şeydir. Dolayısıyla önceliğimiz evi derli toplu tutmakta olmalı.
Açık kapı/pencereden içerisi toz doldu? Yere bir şeyler döküldü? Girilip çıkıldıkça içerisi kirlendi? Akut durumlarda (yere dağılacak bir şeyler dökülmesi, kışları açık kapı/pencereden içeri kurum girmesi vs. gibi) o lanı derhal temizlemeliyiz. Genel zemin temizliği ve toz alma gibi işlemleri ise birkaç günde bir, icabında kullan-at mendil ve bezlerle, iki temizlik arasını çok açmadan yaparsak hem evin fazla kirlenmesine fırsat vermemiş oluruz hem de işin birikmesi sonucu ağırlamasını engelleriz.
Evin ilk giriş alanı olan holler evin en çok kirlenen mekanlarının başında geliyor. Öncelikli sorumuz şu olmalı: Mekanın kirlenmesini yeteri kadar engelleyebiliyor muyuz? Örneğin, içeri ayakkabıyla mı giriyoruz? Dışarıdan getirdiğimiz çanta, poşet, valiz gibi eşyaların altlarının temiz olup olmadığına dikkat etmeden ortalığa mı bırakıyoruz? Bu tür alışkanlıklarımız varsa, mümkün olduğunca bu alışkanlıklarımızı değiştirmeliyiz çünkü holün kirli olması demek, holden tüm eve o kirliliğin yayılması anlamına geliyor. Aile fertlerimize de bu durumun sağlıksız ve türlü hastalıklara yol açabilecek kötü bir alışkanlık olduğunu izah edin.
(Bu arada, fotoğraftaki giriş holü tasarımını beğendiyseniz, sizleri Hebart Mimarlık Dekorasyon sayfalarını gezmeye davet ederiz.)
Eğer rock yıldızı gibi partiler yapmıyorsanız, evinizin büyük ihtimalle en az kirlenen odası yatak odasıdır. Evin en az ayak altında olan, yalnızca sahipleri tarafından kullanılan bu odaları temizlemekse en basit temizlik işidir. Önceliğimiz odayı derli toplu tutmakta olmalı zira bu odayı kirli gösterecek şey dağınık yatak ve ortalıktaki giysiler olacaktır. Yatak toplama alışkanlığını günlük hale getirmeli ve giysilerimizi de her zaman yerli yerinde tutmak işimizi büyük ölçüde kolaylaştıracaktır. Geriye kalan zemin ve mobilyalardan toz alma işi ise haftada bir yapılabilir.
Profesyonel mutfaklarda global olarak slogan haline gelmiş İngilizce bir kalıp vardır:
Clean as you go. Kullandığın malzemeleri ve alanları onlarla işin bittiği anda temizle anlamına gelen bu kalıp kendi evlerimiz için de geçerli olmalıdır. Hem mutfak hijyeni hem de temizlik işinin birikip aşırı bir yük haline gelmemesi için, mutfakta kullandığımız tüm malzemeleri ve alanları hazırlık ve pişirme aşaması esnasında derhal temizlersek, yemekler ortaya çıktığında temizlik işinin de epey bir kısmını halletmiş olduğumuzu görebiliriz. Diyelim ki sebzeleri yıkama ve doğrama işi bitti mi? Hemen kirli/topraklı lavaboyu ve kesme tahtasını ve tezgahı temizleyebiliriz. Böylece yemeğimiz ocakta pişerken, temizlenmemiş tek şey içinde yemeğin olduğu tencere/tava olur, ki o da henüz bir bulaşık değildir.
Yemek hazırlığı esnasında kirlenen yalnızca tabak-çanak, tezgahlar ve ocaklar değil, aynı zamanda zeminlerdir. Yere düşen ufak parçalar, damlayan sıvılar vs. gibi göze batmayan pislikler zamanla yerleri çöplüğe çevirebilir. Bu nedenle mutfakta elimizin altında bir kürek ve faraş tutmak her zaman pratik bir çözümdür. Bu arada bir tüyo: Özellikle açık renkli ve tek renge sahip zemin karoları en ufak bir kırıntıyı bile gösterecektir. Dolayısıyla: 1) Yerleriniz her an pırıl pırıl olsun, yere dökülen en ufak bir partikülü dahi görün istiyorsanız ve sürekli zemin temizliği yapmakta bir sıkıntı görmüyorsanız, yerleriniz tek renkli ve açık renklerde gönül rahatlığı ile döşeyebilirsiniz. 2) Yere dökülen en ufak kırıntılar dahi sizi rahatsız ediyorsa ancak hayatınızı temizlik işine adamak istemiyorsanız, pratik çözüm yerleri desenli karolarla kaplamakta olabilir. Böylece mutfak zemin temizliğinizi günde tek sefere, hatta arzu ederseniz birkaç günde bire yayabilirsiniz zira bu tür karolar küçük kırıntıları, iz bırakmış sıvı damlalarını saklamakta ustadır.
Hijyen konusunda en dikkatli olmamız gereken yerlerin başı elbette tuvaletlerimizdir. Tuvaletler her kullanıldığında sifon çekilmelidir. Gerekli durumlarda tuvalet fırçası kullanılmalı ve bu alışkanlık çocuklara mutlaka erken yaşta kazandırılmalıdır. Haftada bir kez ise klozet çamaşır suyu içeren kuvvetli bir temizlik maddesi ile temizlenmelidir. Kalabalık bir aileniz varsa (+4 kişi) bu temizliği daha sık yapmanız gerekebilir.
Lavabo, küvet ve klozetteki armatürleri iki haftada bir kireç çözücü ile temizlemek gerekmektedir. Bu yüzeysel kireç temizliğinin dışında, yılda bir ya da iki kere armatürlerin uç kısımlarında bulunan perlatör takımı sökülmeli ve iyice temizlenmelidir. Kireç çözücü gibi kimyasallardan sakınıyorsanız, lavabolarınızı sirke ile de temizleyebilirsiniz.
Her hafta cam silmek zorunda değilsiniz! Evet, yağmur ya da yakın çevredeki bir inşaat kirliliği gibi durumların olmadığı zamanlarda camlarınız kısa sürede öyle dikkat çekecek ölçüde kirlenmez. Yağmurlu zamanlarda ya da çevrede inşaat tozu var ise de, istediğiniz kadar temizlik yapın, camlar bir gün içinde eski haline dönecektir. O nedenle kendinizi yıpratmayın, konu komşu ne der diye asla düşünmeyin, kişilik bozukluklarını temizlik konusunda takıntıları ile ortaya çıkaran kimseyi önemsemeyin ve camlarınızı ayda bir silin.
(Konuyla ilgili Cam nasıl silinir? Cam silmenin püf noktaları isimli yazımıza da göz atmayı unutmayın.)
Evde ayakkabı ile dolaşan bir halk olmadığımız için zeminlerimiz çok hızlı ve aşırı kirli olma eğilimde değildir. Zeminleri sıkça ve çok kirleten bir nedeniniz varsa (küçük çocuk ya da kedi-köpek gibi) birkaç günde bir odayı süpürmeniz gerekebilir. Ancak normal şartlarda haftada bir yapılacak süpürme işlemi evi temiz tutmak için yeter de artar. Yeri ıslak bezle ya da vileda ile silmek içinse bir hafta sıklık bile fazla olacaktır.
Prensibimizi unutmayalım: Kısa aralıklarala kısa sürekli temizlik evi hem daha temiz tutmamızı sağlayacak hem de bizleri işten bezdirmeyecektir.)