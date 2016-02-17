Sadelik ve modernliği buluşturan eşsiz güzellikte bir ev

Brezilyalı mimar Livia Martins’in başyapıtı denilen ve bugünkü yazımızda sizlere tanıtacağımız ev, gerçekten mimari özellikleri ve güzelliğiyle sizleri mest edecek. Tüm özellikleri yanında bilhassa iç ve dışındaki renk kombinasyonları ve dokusuyla bu ev, mimari ve dekorasyon meraklılarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Üstelik dışarıdan bakanlara boyutları mütevazi gözükse de temel ihtiyaç mekanlarının yanında bir adet garaj ve geniş bahçesiyle oldukça fazla imkanı da bünyesinde barındırıyor. Bulunduğu lokasyon sebebiyle de doğayla kucak kucağa bir yaşamı, sahibi olacak kişilere sunuyor.

Dışardan bakıldığında oldukça modern, ayrıca basit ve sade gözüken ve Casa Crise Luciano ismi verilen binanın, özellikle iç mekanlarında aslında keşfedilecek çok şey var. Şimdi vakit kaybetmeden yapıyı daha ayrıntılı incelemeye koyulalım.