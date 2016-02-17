Sadelik ve modernliği buluşturan eşsiz güzellikte bir ev

Brezilyalı mimar Livia Martins’in başyapıtı denilen ve bugünkü yazımızda sizlere tanıtacağımız ev, gerçekten mimari özellikleri ve güzelliğiyle sizleri mest edecek. Tüm özellikleri yanında bilhassa iç ve dışındaki renk kombinasyonları ve dokusuyla bu ev, mimari ve dekorasyon meraklılarının ilgisini çekmeye hazırlanıyor. Üstelik dışarıdan bakanlara boyutları mütevazi gözükse de temel ihtiyaç mekanlarının yanında bir adet garaj ve geniş bahçesiyle oldukça fazla imkanı da bünyesinde barındırıyor. Bulunduğu lokasyon sebebiyle de doğayla kucak kucağa bir yaşamı, sahibi olacak kişilere sunuyor.
Dışardan bakıldığında oldukça modern, ayrıca basit ve sade gözüken ve Casa Crise Luciano ismi verilen binanın, özellikle iç mekanlarında aslında keşfedilecek çok şey var. Şimdi vakit kaybetmeden yapıyı daha ayrıntılı incelemeye koyulalım.
Hiç içeriye dahi girmeden, sadece binanın cephesine bakmak bile başlı başına bir çekicilik sebebi. Evin ön cephesi, en az cephe kadar güzel dekore edilmiş bir bahçeye açılıyor. Cephede kullanılan camların rengiyle bitki örtüsü arasındaki uyuma bir bakın. Bu renk cam kaplamasının Avrupa tarzı cephelerin karakteristik bir özelliği olduğunu da hatırlatmadan geçmeyelim. Cephedeki bej ve açık kahverengi unsurların bir dinginlik hissi verdiği bir gerçek. Garaj da oldukça kendine özgü bir hava taşıyor. Şimdi evin iç mekanına biraz daha yakından bakalım.
Fotoğrafa ilk baktığınızda herhalde sizin de bizim gibi ilk dikkatinizi çeken şey ön cephede görülen camlarla aynı renkteki merdivenlerin korkuluk camları olsa gerektir. Gerçekten bu camlar evin alamet-i farikası olmuş adeta. Sofanın arkasından tavana kadar uzanan ve geometrik şekiller ihtiva eden duvar kağıtları da korkuluklar kadar dikkat çekici doğrusu. Oturma odasında başka bir ustaca ve başarılı uygulama ise aydınlatma olmuş. Renk uyumu konusunda adeta ders niteliğinde olan bu oturma odası kısmı misafir ağırlamak için de elverişli görünüyor.
Biraz önce gördüğümüz oturma odası aslında genişçe bir yemek odası ya da salonun devamı niteliğinde. Oturma odası için söylediklerimiz burası için de geçerli: 8 kişiye kadar yemek yenebilecek, dolayısıyla misafir ağırlanabilecek nitelikte bir alan. Her bir mobilya ve hatta dikkatli bakılırsa halılar dahi duvarlarla hem renk hem de şekil açısından mükemmel bir uyum sergiliyor.
Evet, şaşırmayın, burası bir veranda! Burası da evin başka bir kendine özgü ve farklı köşesi. Arkada gördüğünüz siyah ahşap panellerle kaplı tarafın önünde doğrusal olarak dizilmiş sandalyeleri ve düz tezgahıyla bir servis alanı bulunmakta. Misafirleriniz ve dostlarınızla geçireceğiniz keyifli zamanlar için tasarlanmış, gerçek bir lüks, gerçek bir ‘carpe diem’ mekanı.
Eğer farklı bir dekorasyona sahip bir yatak odası görmek istiyorsanız, tam doğru adresteniz. Son olarak bu kendine özgü bir stile sahip yatak odasını görüp yazımızı noktalayacağız. Koyu ve açık maviye ek olarak beyaz karelerle bezenmiş bu oda, bir yatak odasının olmazsa olmazı olan huzur ve ferahlık havasını mavi rengin doğasından faydalanarak elde ediyor. Yatak her iki tarafta da hareket alanın bırakacak şekilde odanın ortasına yerleştirilirken, çalışmak için küçük bir masa konulması da ihmal edilmemiş.
Eğer bugünkü yazımızda gördüğünüz tarzda modern ve sade ev modellerine ilginiz varsa ve bu yazıyı beğendiyseniz sizleri, daha önce sitemizde yayınlanmış bulunan ve ‘Aydınlık ve parlaklığı zirveye taşıyan modern bir ev’ başlığını taşıyan yazımıza yönlendirimek istiyoruz.