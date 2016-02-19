Kayalar üzerinde harikulade bir ev

Bir evin lokasyonu, mimari tasarım açısından olduğu kadar, içinde yaşayacak insanların yaşam kaliteleri açısından da belirleyici önemde bir etkendir. Huzurlu bir atmosfere sahip ve doğa ile temas halinde, nefes kesen bir manzarası olan bir evde yaşamak keyifli bir ortam ve buna bağlı olarak yüksek bir yaşam kalitesi anlamına gelir. Bu nedenle yer seçimi çok önemlidir.
Bugün size tanıtacağımız ev, yani orijinal adıyla Casa Salada, İspanya’ya bağlı Ibiza Adası’ında yer almakta. Casa Salada; çam ağaçları kaplı tepeler ve ince kumlu güzel plajları olan bir denizle çevrili bir dekorun içerisinde inşa edilmiş. Minimalist tarzın etkisi altındaki bu harikulade evin tüm odaları denize açılmakta. Kayalar arasında bir kartal yuvası gibi duran ve deniz manzarası ve deniz havası tutkunlarını kalplerinin tam ortasından vuracak olan bu şahane evin fotoğraflarını, İspanyol mimari fotoğrafçısı Eugeni Pons çekti. Şimdi eve biraz daha yakından bakalım.
Evin konumu gerçekten harika. Kayaların ve çam ağaçlarını sağladığı korunaklı alan sırtını dayayıp yüzünü denize vermiş olan, tam bir keyif mekanı. ‘Kuytu’ şeklinde tarif edilebilecek lokasyonu evi şiddetli rüzgar ve soğuklardan koruyor. Ev üç kattan oluşmakta ve her katında deniz manzarası ve bol miktarda doğal ışık imkanı mevcut.
Fotoğrafta gördüğünüz havuz kadar başka bir cazibe merkezi de evin çok fazla terasa sahip olması. Evin konumlandırılması yanında bu geniş teras alanları da manzaradan en yüksek randımanı almada en önemli faktörler. Gün batımında evin ne kadar şahane göründüğüne bir bakın! Tam bir yaz evi.
Evin içinde nötr ve şeffaf yüzeylerin hakim olduğunu görüyoruz. Beyaz duvarlar ve beyaz zemin ile yine aynı şekilde beyaz perdeler evin dışıyla içi arasındaki uyumu gözler önüne seren örnekler. Konforun ve sadeliğin ön planda olduğu mobilya seçimi ise başlı başına bir çekicilik merkezi.
Bu da oturma odasının, bör önceki fotoğrafla karşılaştırıldığında bu kez tam aksi cepheden görünümü. Hareket edebilir, mobilcam paneller sayesinde oturma odaası terasla entegre hale gelebiliyor ki, bu baştan çıkarıcı bir özellik. Beyaz zemin ve nötr renkler evin açık alarında da mevcudiyetlerini sürdürüyorlar.
İşlevsellik, modernlik, estetik. Modernizmi sevenler için mutfakta yok yok. Fotoğrafın sağ tarafında yer alan ahşap mutfak dolaplarının şıklığı, evin genel dekorasyonuyla uyum sağlayan bembeyaz mutfakla iyi bir doku oluşturmuş. U şeklindeki yapısı sayesinde mutfak geniş ve işlevsel bir kullanım alanı sağlıyor.
Daha önce değindiğimiz gibi evde birden fazla açık alan ve teras var, bir yaz evinden beklenenden çok daha fazlası. Hem muhteşem manzaradan olabildiğince yararlanan hem de doğaya sıfır bir noktada duran bu açık alanda yapılacak sohbetlerin, yenilecek yemeklerin, hatta okunacak kitapların dahi tadı farklı olsa gerek.
homify’da bugüne kadar pek çok yazı yazdık ancak fotoğrafını gördüğünüz yatak odası kadar güzeline doğruyu söylemek gerekirse rastlamamıştık. İnsan burada uynadığında kendisini denizin içerisinde hissedebilir, mimarlar da bu hissi verebilmek içimn ellerinden geleni yapmışlar gibi görünüyor. Kocaman bir cephe, denize sıfır lokasyon, bolca doğal ışık, gerçekten eşsiz güzellikte bir yatak odası.
Banyo da evin genel dekorasyon çizgisinin dışına çıkmayacak şekilde tasarlanmış. Bolca cam, açık renk ve şeffaf malzeme kullanımış. Banyonun en önemli özelliği ise buranın da dışarıya açılabilir olması. Bazılarınız için tuhaf gelmiş olabilir, bu evin sıradışı olduğunu daha önce belirtmiştik, bu da bunu ispatlayan bir özellik.
Bu fotoğrafta ise yatak odasının arka terasının görüyorsunuz. Evde çok fazla açık alan ve teras olduğunu söylemiştik. Bu teras her ne kadar deniz görmese de, doğaya bir adım mesafedeki varlığıyla doğa tutkunlarına güzel bir kahvaltı ya da öğleden sonra çayı vaad ediyor.
Suyun denize taştığı izlenimini yaratacak şekilde tasarlanmış olan havuz, evin en çarpıcı kımlarından biri belki de birincisi. Üstelik havuz kenarında keyif sürmek için bol miktarda alan da mevcut.
Size tanıttığımız bu ev hoşunuza gittiyse ve benzeri evlere merak duyuyorsanız, daha önce sitemizde yayınladığımız ‘Balıkçı köyünde bir mimari harikası’ başlıklı yazımıza göz atmanız da sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.