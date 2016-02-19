현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Kayalar üzerinde harikulade bir ev

Murat Aksoy Murat Aksoy
Loading admin actions …

Bir evin lokasyonu, mimari tasarım açısından olduğu kadar, içinde yaşayacak insanların yaşam kaliteleri açısından da belirleyici önemde bir etkendir. Huzurlu bir atmosfere sahip ve doğa ile temas halinde, nefes kesen bir manzarası olan bir evde yaşamak keyifli bir ortam ve buna bağlı olarak yüksek bir yaşam kalitesi anlamına gelir. Bu nedenle yer seçimi çok önemlidir. 

Bugün size tanıtacağımız ev, yani orijinal adıyla Casa Salada, İspanya’ya bağlı Ibiza Adası’ında yer almakta. Casa Salada; çam ağaçları kaplı tepeler ve ince kumlu güzel plajları olan bir denizle çevrili bir dekorun içerisinde inşa edilmiş. Minimalist tarzın etkisi altındaki bu harikulade evin tüm odaları denize açılmakta. Kayalar arasında bir kartal yuvası gibi duran ve deniz manzarası ve deniz havası tutkunlarını kalplerinin tam ortasından vuracak olan bu şahane evin fotoğraflarını, İspanyol mimari fotoğrafçısı Eugeni Pons çekti. Şimdi eve biraz daha yakından bakalım.

Muhteşem bir konum

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Evin konumu gerçekten harika. Kayaların ve çam ağaçlarını sağladığı korunaklı alan sırtını dayayıp yüzünü denize vermiş olan, tam bir keyif mekanı. ‘Kuytu’ şeklinde tarif edilebilecek lokasyonu evi şiddetli rüzgar ve soğuklardan koruyor. Ev üç kattan oluşmakta ve her katında deniz manzarası ve bol miktarda doğal ışık imkanı mevcut.

Ana cephe

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Fotoğrafta gördüğünüz havuz kadar başka bir cazibe merkezi de evin çok fazla terasa sahip olması. Evin konumlandırılması yanında bu geniş teras alanları da manzaradan en yüksek randımanı almada en önemli faktörler. Gün batımında evin ne kadar şahane göründüğüne bir bakın! Tam bir yaz evi.

Oturma odası

homify Modern Oturma Odası
homify

homify
homify
homify

Evin içinde nötr ve şeffaf yüzeylerin hakim olduğunu görüyoruz. Beyaz duvarlar ve beyaz zemin ile yine aynı şekilde beyaz perdeler evin dışıyla içi arasındaki uyumu gözler önüne seren örnekler. Konforun ve sadeliğin ön planda olduğu mobilya seçimi ise başlı başına bir çekicilik merkezi.

Nefes kesen manzara

homify Modern Yemek Odası
homify

homify
homify
homify

Bu da oturma odasının, bör önceki fotoğrafla karşılaştırıldığında bu kez tam aksi cepheden görünümü. Hareket edebilir, mobilcam paneller sayesinde oturma odaası terasla entegre hale gelebiliyor ki, bu baştan çıkarıcı bir özellik. Beyaz zemin ve nötr renkler evin açık alarında da mevcudiyetlerini sürdürüyorlar.

Mutfak

homify Modern Mutfak
homify

homify
homify
homify

İşlevsellik, modernlik, estetik. Modernizmi sevenler için mutfakta yok yok. Fotoğrafın sağ tarafında yer alan ahşap mutfak dolaplarının şıklığı, evin genel dekorasyonuyla uyum sağlayan bembeyaz mutfakla iyi bir doku oluşturmuş. U şeklindeki yapısı sayesinde mutfak geniş ve işlevsel bir kullanım alanı sağlıyor.

Dış alan

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Daha önce değindiğimiz gibi evde birden fazla açık alan ve teras var, bir yaz evinden beklenenden çok daha fazlası. Hem muhteşem manzaradan olabildiğince yararlanan hem de doğaya sıfır bir noktada duran bu açık alanda yapılacak sohbetlerin, yenilecek yemeklerin, hatta okunacak kitapların dahi tadı farklı olsa gerek.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Yatak odası

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

homify’da bugüne kadar pek çok yazı yazdık ancak fotoğrafını gördüğünüz yatak odası kadar güzeline doğruyu söylemek gerekirse rastlamamıştık. İnsan burada uynadığında kendisini denizin içerisinde hissedebilir, mimarlar da bu hissi verebilmek içimn ellerinden geleni yapmışlar gibi görünüyor. Kocaman bir cephe, denize sıfır lokasyon, bolca doğal ışık, gerçekten eşsiz güzellikte bir yatak odası.

Süit banyo

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Banyo da evin genel dekorasyon çizgisinin dışına çıkmayacak şekilde tasarlanmış. Bolca cam, açık renk ve şeffaf malzeme kullanımış. Banyonun en önemli özelliği ise buranın da dışarıya açılabilir olması. Bazılarınız için tuhaf gelmiş olabilir, bu evin sıradışı olduğunu daha önce belirtmiştik, bu da bunu ispatlayan bir özellik.

Rekreasyon alanı

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Bu fotoğrafta ise yatak odasının arka terasının görüyorsunuz. Evde çok fazla açık alan ve teras olduğunu söylemiştik. Bu teras her ne kadar deniz görmese de, doğaya bir adım mesafedeki varlığıyla doğa tutkunlarına güzel bir kahvaltı ya da öğleden sonra çayı vaad ediyor.

Havuz

homify Modern Balkon, Veranda & Teras
homify

homify
homify
homify

Suyun denize taştığı izlenimini yaratacak şekilde tasarlanmış olan havuz, evin en çarpıcı kımlarından biri belki de birincisi. Üstelik havuz kenarında keyif sürmek için bol miktarda alan da mevcut.

Size tanıttığımız bu ev hoşunuza gittiyse ve benzeri evlere merak duyuyorsanız, daha önce sitemizde yayınladığımız ‘Balıkçı köyünde bir mimari harikası’ başlıklı yazımıza göz atmanız da sizin için faydalı olabilir diye düşünüyoruz.

Evinizin gösterişini arttıracak 18 duvar dekoru
Bu ev projesini siz nasıl buldunuz?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler