Kayalar üzerinde harikulade bir ev

Bir evin lokasyonu, mimari tasarım açısından olduğu kadar, içinde yaşayacak insanların yaşam kaliteleri açısından da belirleyici önemde bir etkendir. Huzurlu bir atmosfere sahip ve doğa ile temas halinde, nefes kesen bir manzarası olan bir evde yaşamak keyifli bir ortam ve buna bağlı olarak yüksek bir yaşam kalitesi anlamına gelir. Bu nedenle yer seçimi çok önemlidir.

Bugün size tanıtacağımız ev, yani orijinal adıyla Casa Salada, İspanya’ya bağlı Ibiza Adası’ında yer almakta. Casa Salada; çam ağaçları kaplı tepeler ve ince kumlu güzel plajları olan bir denizle çevrili bir dekorun içerisinde inşa edilmiş. Minimalist tarzın etkisi altındaki bu harikulade evin tüm odaları denize açılmakta. Kayalar arasında bir kartal yuvası gibi duran ve deniz manzarası ve deniz havası tutkunlarını kalplerinin tam ortasından vuracak olan bu şahane evin fotoğraflarını, İspanyol mimari fotoğrafçısı Eugeni Pons çekti. Şimdi eve biraz daha yakından bakalım.