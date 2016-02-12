Komşularınızı imrendirecek harikulade dış cephe örnekleri

Bir insanla karşılaşıldığında nasılki ilk ve en dikkat çeken o insanın yüzüdür, dış cepheler de binaların yüzü olarak bir yapıda ilk olarak dikkat çeken ve ilk izlenime şekil veren kısımlardır. Eğer ilk izlenimin önemine inananlardan biriyseniz, sahip olmak istediğiniz yapının dış cephesine de büyük bir özen göstermeniz gerekecektir. Sizin de kolayca anladığınız gibi bugünkü yazımızın konusunu binaların ilk görünen yüzü olan dış cepheler oluşturuyor. Bu yazımızda ne tarz dış cephe türleri olduğunu ve bunlar arasında hangilerinin günümüzde daha popüler dış cephe türleri olarak öne çıktığını işlemeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bunu yaparken fotoğraflar eşliğinde gerek ülkemizden gerekse de yurtdışından örnekleri siz okuyucularımıza sunacağız.
Dış cepheler konusunda yukarıda değindiğimiz görsel gerekçeler nedeniyle daha çok estetiğe önem verilse de konunun estetiği aşan başka boyutları da vardır. Örneğin; özellikle ısınma yani enerjiye ödenen meblağların günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı çok yüksek olması hasebiyle, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, inşaat sektöründe hayati konulardan biri haline gelmiştir. İşte iyi yalıtılmış bir dış cephenin de, enerji tasarrufuna çok büyük katkı sağlayan unsurlardan biri olması; dış cephelerin, bunların tasarlanmasının ve yapımında kullanılan teknik ve malzemenin bir kat daha önem kazanmasına neden olmuştur. Bu durumda, bir cephenin tasarlanmasında, herşeyden önce cephenin baktığı yön en büyük belirleyicilerden biri olmaktadır. Güneş ışığı yönünden zengin, soğuk rüzgarları alma açısından fakir bir cepheyle bunun tam aksinde yer alan bir cephenin ne dizaynı ne de yapımında kullanılan malzeme aynı olmayacaktır. Elbette binanın ve cephenin korunaklı olup olmadığı, çevresinde başkaca binaların olup olmadığı, cephenin büyüklüğü, binanın sahiplerinin istediği tarz ve hiç kuşku yok ki bütçe, bir dış cephenin tasarlanıp hayata geçirilmesinde rol oyanayan diğer faktörlerdendir.
Son zamanlarda hemen hepimizin dikkatini çekeceği üzere dış cephe dizaynlarında cam ve kaplamanın belirgin bir öne geçme durumu var. Bunda mimarideki modernizm ve minimalizm gibi akımların etkisinin olduğu muhakkak. Daha pahalı olmakla birlikte daha rafine ve sofistike görüntüleriyle taş ve ahşaptan dizayn edilen dış cepheler de zevkine düşkünlerin kafalarında daha çok yer verdikleri malzemelerden. American Siding’in ise yavaş yavaş duraklama döenmine girmeye başladığını söylemeliyiz. Ancak hangi materyalden tasarlanmış olursa olsun, yukarıda da belirttiğimiz gibi, dış cephenin kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak, ısı yalıtımını mümkün olduğunca üst seviyelerde tutacak bir dış cephe kaplamasına sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Özellikle Avrupa’da yalıtımı doğru yapılmış bir cepheye ve çatıya yerleştirilen güneş panelleri sayesinde, ev için gerekli olan enerjiyi bir tarafa bırakalım, evin ihtiyacından fazla ve satılmaya hazır enerji üreten evler bulabilmek mümkün. Şimdi gelin bazı dış cephe türlerine biraz daha yakından bakalım.
Enteresan ancak hünerli mimarların tasarımlarından oluşturulmuşsa oldukça şık gözüken başka bir cephe şekli de, eklektik olarak da adlandırabileceğimiz, kimi zaman farklı boyutlardan, kimi zaman farklı tarzlardan, kimi zaman da farklı malzemelerden oluşan dış cephelerdir. Şuna hiç şüphe yok ki bu tarz dış cepheler birer lego gibi farklı parçaların gelişigüzel biraraya getirilmesiyle oluşturulmaz. Kendi içlerinde bir bütünlük arz etmeleri olmazsa olmaz koşuldur. Fotoğrafını gördüğümüz ve sizler için İtalya’dan seçtiğimiz örnek modelimizde de olduğu gibi, ahşap ve cam malzemelerin de oyuna dahil edildiği ve farklı boyutlardaki kısımlardan oluşan bu dış cephenin tüm bunlara rağmen halen bir bütünlük içinde yer alması, hiç kuşkusuz mimari bir başarıdır.
Cephede bir balkon, hele de önü açıksa, hemen hemen herkesin arzu ettiği bir özelliktir. Günümüzde sıklıkla rastlanan kapalı cephelerde nadiren bulunsa da, mimarlar dış cephelerde, (elbette binanın özellikleri uygunsa) ufak veya büyük bir balkona yer vermeye gayret ediyorlar. Bu durumda yine birçok kişinin sorunu olan ısı yalıtımı konusuna bir kez daha geri dönmek gerekiyor. Zira bir balkona sahip olununca bu balkonun camekan, pimapen, çeşitli materyalden paneller gibi farklı yöntemlerle kapaltılıp kapatılmayacağı sorusu ortaya çıkıyor. Eğer kapatılmayacaksa bu kez balkonu iç mekana bağlayan duvar ve pencere gibi yapı elemanlarının yalıtımının nasıl olacağı başka bir soru olarak gündeme geliyor. Kısacası bir evde balkona sahip olmak elbette her zaman keyiflidir ancak beraberinde getireceği sorulara cevapları hazır etmek şartıyla.
Enteresan ancak hünerli mimarların tasarımlarından oluşturulmuşsa oldukça şık gözüken başka bir cephe şekli de, eklektik olarak da adlandırabileceğimiz, kimi zaman farklı boyutlardan, kimi zaman farklı tarzlardan, kimi zaman da farklı malzemelerden oluşan dış cephelerdir. Şuna hiç şüphe yok ki bu tarz dış cepheler birer lego gibi farklı parçaların gelişigüzel biraraya getirilmesiyle oluşturulmaz. Kendi içlerinde bir bütünlük arz etmeleri olmazsa olmaz koşuldur. Fotoğrafını gördüğümüz ve sizler için İtalya’dan seçtiğimiz örnek modelimizde de olduğu gibi, ahşap ve cam malzemelerin de oyuna dahil edildiği ve farklı boyutlardaki kısımlardan oluşan bu dış cephenin tüm bunlara rağmen halen bir bütünlük içinde yer alması, hiç kuşkusuz mimari bir başarıdır.
Az sayıda pencereye ya da herhangi bir açıklığa yer veren, çoğu zaman balkonun hiç bulunmadığı, varolan pencere ve benzeri açıklıkların da çok çeşitli sayıda malzemeden oluşan panellerle kaplandığı tarz dış cepheler bu gruba girmektedir. Esasen aşağıda göreceğimiz cam kaplama panelerin çoğu da bu gruba dahil edilebilir. Bu tarz dış cephelere daha çok site, blok, gökdelen tarzı daha büyük yapılarda rastlanılmakla birlikte, fotoğrafta örneğini gördüğünüz daha küçük çapta evlerde de kullanımı artmaktadır.
Yukarıda daha önce değindiğimiz gibi; tamamı ya da büyük kısmı cam, ayna ve benzeri güneş ışığını büyük ölçüde yansıtan malzemelerden yapılan dış cepheler son yılllarda bir hayli revaçta. Bir örneğini fotoğraftaki Polita Mimarlık’a ait olan dış cephe örnek modelinde gördüğünüz tarzdaki cepheler estetik görünümlerinin yanı sıra doğal ışığı almadaki zenginlikleriyle aydınlatma konusunda da büyük avantaj sağlıyorlar. Güneş enerjisinin katkısıyla ve iyi bir yalıtımla enerji tasarrufu sağlarken, gerektiğinde iç kısımları havalandırma imkanıyla da ön plana çıkıyorlar.
Şıklığı ve güzelliğiyle göz kamaştıran başka bir dış cephe türü de taştan, tuğladan ya da bu ikisinin karışımından meydana gelen dış cephelerdir. Güneş ışınlarını emme kapasiteleri göz önüne alındığında yazın serin, kışın sıcak tutmak gibi yüzyıllardır bilinen özelliklere sahip olan bu malzemeler, bu yüzden sadece estetik yönüyle değil, enerji verimliliği açısından da ideal çözümler kümesine ait malzemelerdendir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken önemli husus ise, taş ve tuğla malzemesini birleştiren, yapıştıran, cilalayan, boşlukları dolduran malzemelerin seçimine de aynı özenin gösterilmesi gerektiğidir. Bu yüzden bu konu tam anlamıyla bir uzmanlık alanıdır.
Bu yazıyı beğendiyseniz ve dış cephe dizaynlarına, özellikle de minimalist dış cephe dizaynlarına ilginiz varsa, daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Minimalist dış cephe dizaynları: 10 etkileyici örnek’ başlığını taşıyan yazımıza bir göz gezdirmenizin sizin için faydalı olabileceğini düşünüyoruz.