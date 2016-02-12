Komşularınızı imrendirecek harikulade dış cephe örnekleri

Bir insanla karşılaşıldığında nasılki ilk ve en dikkat çeken o insanın yüzüdür, dış cepheler de binaların yüzü olarak bir yapıda ilk olarak dikkat çeken ve ilk izlenime şekil veren kısımlardır. Eğer ilk izlenimin önemine inananlardan biriyseniz, sahip olmak istediğiniz yapının dış cephesine de büyük bir özen göstermeniz gerekecektir. Sizin de kolayca anladığınız gibi bugünkü yazımızın konusunu binaların ilk görünen yüzü olan dış cepheler oluşturuyor. Bu yazımızda ne tarz dış cephe türleri olduğunu ve bunlar arasında hangilerinin günümüzde daha popüler dış cephe türleri olarak öne çıktığını işlemeye çalışacağız. Her zaman olduğu gibi bunu yaparken fotoğraflar eşliğinde gerek ülkemizden gerekse de yurtdışından örnekleri siz okuyucularımıza sunacağız.

Dış cepheler konusunda yukarıda değindiğimiz görsel gerekçeler nedeniyle daha çok estetiğe önem verilse de konunun estetiği aşan başka boyutları da vardır. Örneğin; özellikle ısınma yani enerjiye ödenen meblağların günümüzde çeşitli sebeplerden dolayı çok yüksek olması hasebiyle, enerji verimliliği ve enerji tasarrufu, inşaat sektöründe hayati konulardan biri haline gelmiştir. İşte iyi yalıtılmış bir dış cephenin de, enerji tasarrufuna çok büyük katkı sağlayan unsurlardan biri olması; dış cephelerin, bunların tasarlanmasının ve yapımında kullanılan teknik ve malzemenin bir kat daha önem kazanmasına neden olmuştur. Bu durumda, bir cephenin tasarlanmasında, herşeyden önce cephenin baktığı yön en büyük belirleyicilerden biri olmaktadır. Güneş ışığı yönünden zengin, soğuk rüzgarları alma açısından fakir bir cepheyle bunun tam aksinde yer alan bir cephenin ne dizaynı ne de yapımında kullanılan malzeme aynı olmayacaktır. Elbette binanın ve cephenin korunaklı olup olmadığı, çevresinde başkaca binaların olup olmadığı, cephenin büyüklüğü, binanın sahiplerinin istediği tarz ve hiç kuşku yok ki bütçe, bir dış cephenin tasarlanıp hayata geçirilmesinde rol oyanayan diğer faktörlerdendir.

Son zamanlarda hemen hepimizin dikkatini çekeceği üzere dış cephe dizaynlarında cam ve kaplamanın belirgin bir öne geçme durumu var. Bunda mimarideki modernizm ve minimalizm gibi akımların etkisinin olduğu muhakkak. Daha pahalı olmakla birlikte daha rafine ve sofistike görüntüleriyle taş ve ahşaptan dizayn edilen dış cepheler de zevkine düşkünlerin kafalarında daha çok yer verdikleri malzemelerden. American Siding’in ise yavaş yavaş duraklama döenmine girmeye başladığını söylemeliyiz. Ancak hangi materyalden tasarlanmış olursa olsun, yukarıda da belirttiğimiz gibi, dış cephenin kendine özgü özellikleri de dikkate alınarak, ısı yalıtımını mümkün olduğunca üst seviyelerde tutacak bir dış cephe kaplamasına sahip olmak büyük önem arz etmektedir. Özellikle Avrupa’da yalıtımı doğru yapılmış bir cepheye ve çatıya yerleştirilen güneş panelleri sayesinde, ev için gerekli olan enerjiyi bir tarafa bırakalım, evin ihtiyacından fazla ve satılmaya hazır enerji üreten evler bulabilmek mümkün. Şimdi gelin bazı dış cephe türlerine biraz daha yakından bakalım.