Eski daireden modern bir eve dönüşüm

Kore'de farklı bir modelle yapılmış olan evler içerisinde temeli sağlam olan geniş bir evin yenilenmiş halini ziyaret ediyoruz. 32 – peyong ismi verilen bu evler yenileme çalışması ile yeniden doğmuş modern bir ev haline getirilmiş. Apgujeong Ltd. den Gangnam gu tarafından yapılan daire yenileme projesi ile yedi gün içerisinde yapılan çalışma ile ortaya bu ev çıkarılmış. Mimari tasarıma dokunulmadan sadece yenileme çalışması için projelendirilmiş olan bu ev yapılan çalışma sonucunda modern ve zarif bir ev haline getirilerek hayranlık uyandıran bir ev olmuştur. Temel ev unsurları olan döşeme, duvar, tavan, çatı ve dış cephe yenileme çalışmalarının öncesi, ve sonrasını inceleyelim.
Evin kapalı alanları laminent döşeme ile kaplanmış zeminden oluşmaktadır. Sarı rengin ışık yansıması ile oluşturduğu dinlendirici ortamı beyaz renk duvarlar ile desteklenmiştir. Küçük geleneksel pencereler kullanılarak evin doğal aydınlatması ve havalandırması için imkan sağlanmıştır.
evin mutfak bölümü, modern bir şekilde dekore edilerek açık tonlarda boyanmış ve şeffaf bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak mobilyaları beyaz renklerde tercih edilerek renk uyumu bozulmamış, düz beyazın atmosferi bozmaması için mutfak duvarı aykırı bir şekilde kırmızı renge boyanarak şık bir mutfak ortaya çıkarılmış. Kırmızı duvar ayrıca bir seperatör ayrıştırıcı görevi gördüğü için mutfağı açık mutfak şeklinde dekore etme şansı vermiştir.
Balkon yenilemem çalışmasından önce resimdeki gibi kapalı bir alan olarak kullanılmış. Yer seramikleri küçük kare seramikler halinde kaplanmış, tavan askılığı eski model bir askılık şeklinde çirkin bir görüntüye sahiptir. Resimde görüldüğü gibi hem dar hem de kötü bir dekorasyona sahip kapalı bir balkon olarak kötü görünen balkon yenileme çalışması ile modern bir görünüme kavuşturulmuş.
Balkon veya diğer ismi ile sundurma, modern fayanslar ile kaplanarak modern bir balkon oluşması sağlanmış. Renk olarak koyu gri seçilmiş, duvarlar beyaz boya ile boyanarak tezat renklerin dekorasyonu yapılmış. Balkonun ön tarafı demir korkuluklar ile çevrelenmiş, tavana askılıklar yerleştirilerek istenildiğinde askı koltukların balkonda kullanılması için imkan sağlanmış. Balkon dar olmasına rağmen küçük masa ve sandalyelerin yerleştirilebileceği şekilde dekore edilmiş ve balkon keyfini yaşamanız için titiz bir çalışma yapılmış.
Evin diğer bölümlerinde olduğu gibi banyo da modern bir şekilde tasarlanıp dekore edilmiş. Banyo da kullanılan klozet, lavabo, küvet lüks banyo malzemelerinden tercih edilerek lüks bir banyo ortaya çıkarılmasında katkı sunulmuş Aynalar banyo hacminin daha geniş görünmesini sağlamış, zemin kaplamaları ile duvar fayansları aynı renklerde seçilerek banyo da renk uyumu oluşması sağlanmış.
Oturma odasının aydınlık olması için geleneksel küçük pencere yerine bir duvar cam duvar olarak düşünülmüş ve oturma odasının doğal bir şekilde aydınlanması sağlanmış. Zemin ve tavan ışığı direk alan bölgeler olduğu için beyaz renge boyanmış ve doğal ışığın oda içine daha iyi yansıması sağlanmış. Duvarlar ise beyaz renkle uyumlu olan açık sarı renge boyanarak şık bir oturma odası ortaya çıkarılmış. Aydınlatmalar ana aydınlatma elemanları ve led aydınlatma elemanları olarak düşünülmüş gün ışığının şiddetine göre kullanım kolaylığı sağlanmış.