Eski daireden modern bir eve dönüşüm

Kore'de farklı bir modelle yapılmış olan evler içerisinde temeli sağlam olan geniş bir evin yenilenmiş halini ziyaret ediyoruz. 32 – peyong ismi verilen bu evler yenileme çalışması ile yeniden doğmuş modern bir ev haline getirilmiş. Apgujeong Ltd. den Gangnam gu tarafından yapılan daire yenileme projesi ile yedi gün içerisinde yapılan çalışma ile ortaya bu ev çıkarılmış. Mimari tasarıma dokunulmadan sadece yenileme çalışması için projelendirilmiş olan bu ev yapılan çalışma sonucunda modern ve zarif bir ev haline getirilerek hayranlık uyandıran bir ev olmuştur. Temel ev unsurları olan döşeme, duvar, tavan, çatı ve dış cephe yenileme çalışmalarının öncesi, ve sonrasını inceleyelim.