Mükemmel bir parti dekorasyonu nasıl yapılır ?

İş hayatı ve koşuşturmacanın getirdiği stres, kimi zaman sizi bunaltabilir. Günlük iş temposu, sunumlar, raporlar vb. etmenler, zaman zaman bunaldığınızı hissetmenize yol açabilir. Üstelik bu temponun artarak süreceğini bilmek, durumu daha da kötü hale getirmektedir.
Günlük koşuşturmacanın getirdiği sıkıntıları bir akşam olsun unutmak istemez misiniz ? Cevabınızı evet olarak kabul ediyor ve bugünkü konumuzun başrolünü oynayacak olan partileri anlatmaya başlıyoruz. Özellikle yoğun iş temposunun getirdiği sıkıntıları unutmak adına, bir akşam -akşam olması katılım açısından önemli- evinizde bir parti vermek istemez misiniz ? Kulağa oldukça zor bir etkinlik gibi gelen parti düzenlemeleri, planlı ve programlı biçimde hareket edildiği takdirde oldukça kolaydır. Partinizi düzenlerken, özellikle partiyi vereceğiniz alanın dekorasyonu da oldukça önemlidir. Bu alanın dekorasyonu, misafirlerinizin yaşayacağı eğlenceyi oldukça yakından etkileyecektir. Peki doğru bir parti dekorasyonu nasıl yapılır ? Bugün, sizlerle bu konuya dair fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla dekorasyon örneğine yakından bakmak isteyen okurlarımız, genel kategoriyi inceleyebilirler…
İş stresinin getirdiği sıkıntılardan kurtulmak elzem bir konu olsa da, kimi zaman parti dekorasyonu için yoğun bir bütçe ayarlamak mümkün olmayabilir. Böyle zamanlarda size tavsiyemiz, tercihinizi görece küçük partilerden yana kullanmanız. Daha az misafir davet ederek, maliyeti de düşük tutabilirsiniz. Diğer yandan düşük bütçeli partilerin dekorasyonunda da aşırıya kaçmamalısınız. Örnekteki gibi basit ama şık tabaklar, parti alanını süsleme konusunda size oldukça yardımcı olabilir…
Evinizde vereceğiniz parti için ayıracağınız bütçe konusunda endişeleriniz yoksa, küçük parti tercihi yerine lüks ögelerin önplanda olduğu bir parti dekorasyonu tercih edebilirsiniz. Bu sayede maliyeti düşük tutma kaygısı olmadan, rahatça hareket edebilirsiniz. Lüks parti dekorasyonu konusunda aklınızda soru işaretleri varsa, bu parti dizaynı size rehberlik edebilir. Mekan olarak bahçenin seçildiği ve ağaçların da bu konsepte uygun olarak süslendiği bu dizayn, özellikle sıcak yaz günlerinde vermek istediğiniz parti için oldukça hoş bir alternatif olabilir. Diğer yandan, bahçedeki sandalyelerin de aynı biçimde süslenmesi, zeminin görsel açıdan hoş görünmesine sebep olmuş. Maliyet açısından düşük bütçeli partilere göre oldukça maliyetli olsa da, konu dostlarınızı eğlendirmek olunca bu noktanın pek bir önemi kalmıyor…
Yaşadığınız alanı özelleştirmek, bu alanı dekore etmekten daha kolay ve daha önemli bir olaydır. Toplamda oldukça şık olmasına rağmen sizin içerisinde rahat etmediğiniz bir oturma odası, bu bakış açısına göre başarısızdır. Diğer yandan aynı bakış açısı ile, dekoratif anlamda orta seviyede bulunan fakat sizin gerçekten benimsediğiniz ve içerisinde çok rahat ettiğiniz bir oturma odasını başarılı olarak kabul etmek mümkündür. Fakat niyetiniz özellikle dostlarınıza dekorasyon zevkinizi ve anlayışınızı yansıtacak bir parti dizaynı ise, tercihleriniz arasında kendi yaptığınız dizaynları gönül rahatlığı ile ekleyebilirsiniz. Bu dizaynlar, yaşadığınız alanı daha da benimsemenizi sağlarken, bir yandan da dostlarınıza kendi dekorasyon anlayışını yansıtma konusunda oldukça faydalı olacaktır. Kendin yap projelerine dair daha fazla örnek bulmak isterseniz, sitemize göz atabilirsiniz. Diğer yandan, oldukça basit bir yapıya sahip olmasına rağmen, hoş bir görünüme sahip olan bu proje Hilal Tasarım Mobilya'ya ait. Partinizde bu tarz basit fakat şık kendin yap projelerine yer vererek, bir bakıma parti dekorasyonu için ayırdığınız bütçeyi azaltırken, bir yandan da dostlarınıza sizin için dekorasyonun ne anlama geldiğini de güzelce anlatabilirsiniz…
'Keşke çocuk kalabilseydim… ' Bu lafı bu sıralar çok sık duymaya başladıysanız, bunun sebebini de merak etmiş olmalısınız. Aslında bu yakınmanın sebebini çok uzaklarda aramaya gerek yok. 'Yetişkinler' dünyasının insanın omuzlarına yüklediği sorumluluklar ve görevler, bu yakınmayı haklı kılan sebeplerin başında geliyor. Minik dostlarımızın hiçbir şeyi umursamayan tavırları, onların hayatını bu denli çekici kılan yegane unsur. Diğer yandan, çocukların eğlenme konusunda yetişkinlere büyük oranda fark attığı da yadsınamaz bir gerçek. Çocukların eğlenme konusunda yetişkinlerden çok önde olduğunu düşünecek olursak, katılımcı kitlesi özellikle çocuklardan oluşan bir partiyi nasıl dekore etmek gerekir ? Aslında bu küçük dostlarımızın eğlenmesi için bir parti dekorasyonuna gerek yoktur. Fakat çocukların yaşayacağı eğlenceyi maksimize etmek de sizin elinizde. Bu açıdan, parti için dekore edeceğiniz alanı parlak renklere boyayabilirsiniz. Çocukları çok çabuk sıkacak düz renkler yerine, mor, sarı, pembe vb. renkler güzel bir tercih olacaktır. Diğer yandan, dilerseniz duvarlarda eğlenceli duvar kağıtlarına yer verebilirsiniz. Bu duvar kağıtları parlak motifler içeren desenlerden oluşabileceği gibi, çizgi film, animasyon vb. kahramanları da olabilir. Bir diğer seçenek ise, çocukların katılacağı bir parti için dekore edeceğiniz alana eğlenceli dekorlar eklemek. Bu dekorlar kimi zaman bir kağıt model, kimi zaman hoş bir maket kimi zaman da tıpkı bu örnekteki gibi yaratıcı bir dekor olabilir. Tercih size kalmış durumda. Fakat minik dostlarımızın gerçekten eğleneceğinden emin olabilirsiniz.
Sık sık dile getirmeye çalıştığımız üzere, evinizin her bir alanı kendine has bir hava taşır. Kendine has, eşsiz bir havaya sahip olan bu alanların dekorasyonları, şüphesiz birbirinden oldukça farklıdır. Her bir alanda uygulanacak olan dekorasyon aşamaları, diğer alanlardan bağımsızdır. Üstelik bu farklılık yalnızca dekoratif manada kendini göstermez. Aksine, evinizdeki odaların hepsi, sahip olduğu atmosfer açısından da birbiri ile ilgisizdir. Banyonuz ferahlığı ve dinlenmeyi hatırlatırken bahçeniz sıcak yaz günlerinde geçirdiğiniz keyifli vakitlere ev sahipliği yaptığı için neşeyi ve keyfi hatırlatır. İşte bu sebepten ötürü, evinizde misafirlerinizi ağırlayacağınız keyifli bir partinin en olası mekanlarından biri de potansiyel olarak bahçenizdir. Gerek sahip olduğu atmosferi, gerek iç mekanda bulunan alanların imkan vermediği etkinliklere imkan vermesi sebebi ile, bahçeniz evinizdeki eğlenceli parti için oldukça başarılı bir adaydır. Bahçenizde vereceğiniz parti için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar mevcut. Bunlardan ilki, hava durumuna dikkat etmek. Aksi takdirde, sizin ve özellikle de misafirlerinizin kötü hava koşullarından etkileneceği bir parti düzenlemeniz kaçınılmaz. Diğer yandan, bahçenizin bir bahçe partisi için uygun yerleşime de sahip olması gerekmekte. Sık sık dikilmiş ağaçlar, engebeli arazi veya çamurlu toprak, bahçe partinizi kötü etkileyecek unsurların başında gelir. Bahçe partisi fikrini gözden geçirmeden önce bu koşulları da düşünmelisiniz. Bu örnekteki gibi, açık alana sahip olan bir bahçe dekorasyonu, bahçe partisi için ideal bir dizayna sahip. Diğer yandan, birazdan da bahsedeceğimiz üzere bahçe partilerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, şüphesiz aydınlatma…
Özellikle yazın, evinizde çok sayıda misafirinizin katılacağı bir parti düzenlemek istiyorsanız ve üstüne parti ruhunun gecenin geç saatlerine kadar sürmesi arzusunda iseniz, partinizin bu yönden başarılı olması için özellikle aydınlatma konusuna özen göstermelisiniz. Diğer yandan, partinizi bir iç mekanda yapacak olsanız dahi, karanlık ve/veya loş bir ortam, aydınlık bir atmosferin verdiği keyfi şüphesiz vermeyecektir. İşte bu sebepten ötürü, parti dekorasyonlarında aydınlatmaya özen göstermelisiniz. Dilerseniz, Trend Aydınlatma imzalı bu bahçe dizaynında olduğu gibi, boyları yaklaşık bir metre civarında olan direk led lambalardan faydalanabilirsiniz. Bu sayede, bahçenizin uzun taş yolunun ve diğer bölgelerinin oldukça şık bir biçimde ışıl ışıl parlamasını sağlarsanız. Dilerseniz de, bahçenizin yüksek bir bölümünde kuvvetli bir aydınlatma tercih edebilirsiniz. Yüksek bir yere konumlandırılmış olan kuvvetli aydınlatma, bir yandan partinin odak noktasını tamamen aydınlatırken diğer yandan da bahçenizin loş bir havaya boğulmasını önleyecektir. Eğer nostaljik bir parti düzenleme maksadında iseniz, Yeşilçam Sineması'ndan aşina olduğumuz renkli ampülleri, bahçenizin üzerinden boydan boya gererek oldukça hoş bir hava yakalayabilirsiniz.