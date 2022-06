Mükemmel bir parti dekorasyonu nasıl yapılır ?

Sık sık dile getirmeye çalıştığımız üzere, evinizin her bir alanı kendine has bir hava taşır. Kendine has, eşsiz bir havaya sahip olan bu alanların dekorasyonları, şüphesiz birbirinden oldukça farklıdır. Her bir alanda uygulanacak olan dekorasyon aşamaları, diğer alanlardan bağımsızdır. Üstelik bu farklılık yalnızca dekoratif manada kendini göstermez. Aksine, evinizdeki odaların hepsi, sahip olduğu atmosfer açısından da birbiri ile ilgisizdir. Banyonuz ferahlığı ve dinlenmeyi hatırlatırken bahçeniz sıcak yaz günlerinde geçirdiğiniz keyifli vakitlere ev sahipliği yaptığı için neşeyi ve keyfi hatırlatır. İşte bu sebepten ötürü, evinizde misafirlerinizi ağırlayacağınız keyifli bir partinin en olası mekanlarından biri de potansiyel olarak bahçenizdir. Gerek sahip olduğu atmosferi, gerek iç mekanda bulunan alanların imkan vermediği etkinliklere imkan vermesi sebebi ile, bahçeniz evinizdeki eğlenceli parti için oldukça başarılı bir adaydır. Bahçenizde vereceğiniz parti için dikkat etmeniz gereken bazı noktalar mevcut. Bunlardan ilki, hava durumuna dikkat etmek. Aksi takdirde, sizin ve özellikle de misafirlerinizin kötü hava koşullarından etkileneceği bir parti düzenlemeniz kaçınılmaz. Diğer yandan, bahçenizin bir bahçe partisi için uygun yerleşime de sahip olması gerekmekte. Sık sık dikilmiş ağaçlar, engebeli arazi veya çamurlu toprak, bahçe partinizi kötü etkileyecek unsurların başında gelir. Bahçe partisi fikrini gözden geçirmeden önce bu koşulları da düşünmelisiniz. Bu örnekteki gibi, açık alana sahip olan bir bahçe dekorasyonu, bahçe partisi için ideal bir dizayna sahip. Diğer yandan, birazdan da bahsedeceğimiz üzere bahçe partilerinde dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, şüphesiz aydınlatma…