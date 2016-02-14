Şaşırtıcı bir değişim

Bu gün sizleri hayrete düşürecek bir projeyi ziyaret ediyoruz.Projeden sorumlu mimar Lebel, Stüdyo Jorge Luis ve Leandro jose Luca ile birlikte bir takım oluşturarak bu projenin altına imza atmışlar. Mimarlar takımı, özel bir sanat tasarımı ve bu güne kadarki tecrübeleri ile iç tasarım, peyzaj, mimari tasarımı bir proje içerisinde çalışmışlar ve ortaya görsel ve şaşırtıcı bir ev çıkarmışlar. Bu proje de geleneksel özelliklerin korunması sağlanarak ailenin istemiş olduğu korunmuş bir ev çalışması yapılmış, 310 metre kare alan üzerinde yer alan muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. İnanılmaz dönüşüm sayesinde ailenin istediği eve kavuşması sağlanmış. Şimdi bu değişimi adım adım birlikte inceleyelim.