Şaşırtıcı bir değişim

Bu gün sizleri hayrete düşürecek bir projeyi ziyaret ediyoruz.Projeden sorumlu mimar Lebel, Stüdyo Jorge Luis ve Leandro jose Luca ile birlikte bir takım oluşturarak bu projenin altına imza atmışlar. Mimarlar takımı, özel bir sanat tasarımı ve bu güne kadarki tecrübeleri ile iç tasarım, peyzaj, mimari tasarımı bir proje içerisinde çalışmışlar ve ortaya görsel ve şaşırtıcı bir ev çıkarmışlar. Bu proje de geleneksel özelliklerin korunması sağlanarak ailenin istemiş olduğu korunmuş bir ev çalışması yapılmış, 310 metre kare alan üzerinde yer alan muhteşem bir ev ortaya çıkarılmış. İnanılmaz dönüşüm sayesinde ailenin istediği eve kavuşması sağlanmış. Şimdi bu değişimi adım adım birlikte inceleyelim.
Eski cepheye nazaran yeni cephe insanların çok beğendiği ve hayret içinde kaldıkları bir hale bürünmüş. Eski evin dış cephesinden eser kalmayan, modern bir mimari ile yeni bir dış cephe ile evin çehresini değiştiren mimarlar aynı zamanda peyzaj çalışması yaparak muhteşem bir yeni cephe ortaya çıkarılmasında büyük katkı sağlamışlar. Taş duvarlar, cam paneller ve ahşap modern kapı ile ferah, şık ve modern bir dış cephe oluşturularak evin yen, hali ile ilgili fikir edinmemizi sağlamışlar.
Gerçekleştirilen kapsamlı çalışma ile evin iç mekanı da ferah ve modern bir şekilde yenilenmiş.Her alan ve her detay titizlikle ele alınarak muhteşem görsellikte bir iç mekan ortaya çıkarılmış. Oturma odası televizyon ünitesi ile birlikte uyumlu bir şekilde dekore edilmiş, beyaz renk ağırlıklı dekorasyon televizyon ünitesinin kırmızı rengi ile renklendirilerek canlılık kazandırılmış. ses sistemi televizyon ünitesinin içine monte edilerek kaba bi görünüm yerine estetik bir kamufle ile saklanmış.
Oturma odası duvardan biraz dışarıda yerleştirilen bir televizyon ünitesi, cam orta masa ve beyaz oturma grubu ile dekore edilerek şık bir hale getirilmiş. Duvarların beyaz renkli olması ve oturma grubunun beyaz renkte tercih edilmesi ile uyumlu bir dekorasyon ortaya çıkarılmış. Kül rengi tüylü bir halı ile ortamın beyazlığı biraz azaltılsa da zıt renklerin uyumu sağlanarak dekoratif bir oturma odası yapılmış. Bu açıdan baktığınızda kül rengi halı beyaz renk duvarlar ve kırmızı renkli tv ünitesi ile oturma odası daha renkli hale getirilerek canlılık kazandırılmış.
Yemek odası çok aykırı bir şekilde tasarlanmış. Su havuzunun bulunduğu alanın bir kısmının üzeri kapatılıp evin içine dahil edilerek havuz başı yemek keyfi yaşamanız için bu muhteşem alan oluşturulmuş. Havuz içi mavi fayanslar ile kaplanarak renkli bir havuz oluşturulmuş, açık renkli yemek masası ve sandalyeler yemek odasının daha renkli bir hale getirilerek yemek keyfinin zirve de olması sağlanmış. Bahçe ve havuz arasında cam bir duvar tasarlanmış ve yemek yerken bahçenin yemek masası kenarından izlenmesi, bahçe doğallığının keyfinin çıkarılması sağlanmış.
Mutfak da diğer alanlar gibi modern bir şekilde dekore edilerek yenilenmiş.Geniş ve rahat bir mutfak oluşturularak bir mutfak adası ile mutfağın estetiği sağlanmış. Yemek masası için şık sandalyeler tercih edilerek sade olan dekorasyon şık ve zarif bir hale getirilmiş.
Yatak odası evin içinde göreceğimiz son oda olarak karşımıza çıkıyor. Uzay grisi tonlarında düşünülen bu yatak odası geniş bir yatak ile dekore edilerek duvar boyunca uzayan bir yatak başlığı ile görsel hale getirilmiş. Geniş bir pencerenin yanı başına yerleştirilen bir yatak ve komidinden ibaret olan bu yatak odası sade ve şık bir yatak odası olarak beğenilmiş, ahşap parkeler ile yatak odası estetiği tamamlanmış.