Evin ana girişi modern biçimde nasıl dizayn edilir ?

Dekorasyon konusunda, yararlanabileceğiniz oldukça fazla sayıda alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler gerek dekoratif araçlar arasında gerekse başvurabileceğiniz tarzlar bakımından oldukça çeşitlidir. Dekoratif araçlarını tek tek saymak mümkün olmasa da, özellikle klasizmden çok sonra, eklektik mimariye tepki olarak doğan modern mimari, bugünkü yazımızın ana konusunu teşkil edecek. Modern mimari denince ne anlamak gerekir ? Aslında bu konu ile uğraşan mimarlar, bu terimi daha çok 'denenmemişi denemek' olarak tanımlamayı tercih ediyorlar. Modern mimariye göre inşa edilmiş büyük projelere bakıldığı zaman, bu ifadenin ne anlama geldiği kolaylıkla anlaşılabilir.
Evinizi modern mimariye göre dekore etmek niyetinde iseniz, başvurabileceğiniz birkaç basit yol bulunmakta. Bunlardan ilki, ahşaptan çoğunlukla uzak durmanız yönünde. Klasik tarzın olmazsa olmaz süslü ahşap oymaları ve eklektik tarzın kullandığı sayılı aksesuarlarda ahşap tercih etmesi, modern mimaride yerini metal, cam ve beton gibi hammaddelere bırakıyor. Diğer yandan, dekorasyonda yuvarlak ve oval hatlar yerine direkt, doğru ve keskin hatlar tercih ederek de dekorasyonunuzda modern mimarinin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aksesuar konusunda ise, dengeli olmakta fayda var. İlginç objeler ve 'steampunk' denilebilecek derecede absürt aksesuarlar, modern mimarinin aksesuar tercihi için ideal. Modern mimariden bahsettikten sonra sıra geldi yazımızın diğer konusuna. Giriş… Evinizin girişi, tıpkı bir insanın dış görünüşü gibidir. Nasıl ki dış görünüş o insan hakkında iyi kötü bir fikir edinmenize sebep oluyor ise, evinizin girişi de evinize gelen misafirlerinizin aklında evinizdeki dekorasyona ve sizin dekorasyon anlayışınıza dair fikirler canlanmasına sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, evinizin girişini ve ön cephesini dekore ederken oldukça temkinli davranın.
Peki ama ev girişini modern mimariye uygun biçimde dekore etmek için neler yapmak gerekir ? Biz de bu yazımızda tam olarak bu konu üzerinde duracağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, yerli ve yabancı profesyoneller tarafından özenle seçilen örnekleri barındıran evler kategorisini ziyaret edebilirler…
Yatay saçakların çoğu zaman tercih edildiğini göz önünde bulundurduğunuzda, modern tarzın o kendine has havasının bu konuda da bir şeyler yapması gerektiğini kolayca anlayabilirsiniz. Klişeden kurtulmak ve özellikle de alışılmışın dışına çıkarak keşfedilmemiş dizaynlar yaratmak, genellikle modern tarza düşen bir misyondur. Modern tarza sahip olan veya bu tarzın ruhuna uygun biçimde dekore edilmiş olan evlerde, özellikle de girişin üst kısımlarında bulunan saçaklar, alışılagelmiş tentelerin aksine farklı bir görünüme sahip. Bu tarz saçaklar, yatay olmaktan oldukça uzak. Daha ziyade keskin çizgilerle bezenmiş olan bu saçaklar, evin girişinin de tıpkı ev gibi modern bir hava taşımasına olanak sağlayabilir…
Modern mimariye göre dekore edilmiş olan evinizin ön cephesine veya girişine, tıpkı genel atmosfer gibi bir dizayn bulmaya çalışıyorsanız, duvar kaplamasında kullanılan malzemeyi tercih ederek homojen bir görüntü yakalayabilirsiniz. Bu sayede, giriş, duvarlar ve kapı arasında keskin çizgilerin oluşmasının da önüne geçmiş olursunuz… Bu örnekte dış cephede tercih edilen ahşap kirişlerin, girişin kaplamasında da tercih edilmesi, o kısımda bulunan kapıyı gizlemiş. Diğer yandan, kapı ile duvarlar arasında keskin geçişlerin oluşmasını önleyerek de modern mimari ruhunu yansıtmış…
Evinizin girişini modern mimariye uygun biçimde dekore ederken, bu yolda emin biçimde atabileceğiniz bir başka adım ise, kapınızı gizlemek. Aslına bu konuda gizlemekten kastımız, daha çok girişi duvarlara göre içeri kısımda bulundurmak. Üstelik girişin üzerini bir tente yardımı ile de örtebilirsiniz. Aradaki mesafe sizin için yeterli değil ise, duvarlardan dışarı doğru küçük bir çıkıntı inşa ederek kapının daha geride görünmesini sağlayabilirsiniz…
Modern mimarinin bir başka özelliği ise, klasik tarzın aksine renksel ya da malzemelerin oluşturduğu bir uyum peşinde olmaması. Aslında başta da bahsettiğimiz üzere, modern mimari daha çok denenmemiş olanın peşinde. Bu açıdan, bir uyum yaratmaktan çok var olan uyumu bozmayı dener. Bu kurala uygun olarak, evinizin girişini modern mimari ile paralel biçimde dekore ederken, renksel ya da malzemelerin oluşturduğu bir zıtlıktan faydalanabilirsiniz. Parlak renklerden yaratacağınız bir zıtlık hem estetik açıdan hoş görünür hem de bu tezat ortama canlı bir hava katar. Bu açıdan, renkle bir kontrast yaratmayı düşünebilirsiniz…
Klasik tarz ve modern tarz, dekorasyon alanında mücadeleleri hala süregelen iki akımdır. Bu iki akım genellikle birbirinden farklı teknikler ve farklı malzemeler kullanır. Tercih ettikleri ve yöneldikleri alan bakımından da bu iki akımı farklı gruplara ayırmak mümkündür. Her ne kadar farklı farklı da olsalar, bu iki temel akımın da kimi zaman belli başlı noktalarda birleştiği görülür. Bu birleşme, kendini çoğunlukla hammadde tercihinde gösterir. Esasında klasik tarzın ana hammaddesi ahşap iken, modern tarz genellikle metal kimi zaman da beton kullanır. Fakat bu iki tarzın da vazgeçemediği materyallerden biridir cam… Gerek doğal yapısı, gerek kolay işlenebilirliği ve gerekse sahip olduğu ve imkan verdiği şık görüntüler sayesinde, temelde iki farklı akım olan klasiği ve moderni aynı noktada birleştirme gücüne sahiptir. Tıpkı klasik tarz gibi, modern tarz da çoğunlukla camdan ve camın sunduğu nimetlerden yararlanmaktan kendini alamaz. Camın modern tarza sağladığı bir başka katkıyı görmek adına örneğimizi inceleyelim. Örnekte, girişin iki yanında bulunan kirişlerin tam olarak ortasında konumlandırılmış olan ahşap kapı, girişin odak noktası konumunda. Bununla birlikte, modern bir tarzda dekore edilmiş olan bu evde, ahşap bir kapının hakimiyetinden bahsetmek mümkün değil. İşte bu sebepten ötürü, hemen bu ahşap kapının üzerinde konumlandırılmış olan saydam cam, atmosferin tamamen değişmesine sebep olmuş. Girişin büyük bölümünü bu ahşap kapı ile birlikte paylaşan cam, girişi durağanlıktan kurtarmış. Olaya fonksiyonel açıdan bakacak olursak, içeri kısımdan, bu camın sağladığı ışık oldukça kullanışlı olacaktır… Yerli profesyonellerden Kerim Çarmıklı İç Mimarlık'a olan bu örnek de, modern tarzın ruhuna uygun biçimde, girişlerde cam kullanımına dair güzel fikirler verebilir…
Şu ana kadar modern tarzın karakteristik özelliklerinden hareketle, evinizin giriş kısmında kullanabileceğiniz dizaynlardan bahsetmeye çalıştık. Bu dizaynlar gerek modern görüntüsü, gerek canlı atmosferi ve gerekse oldukça ilginç noktaları sahip olması sebebi ile, özellikle birçok farklı noktada ve farklı amaçla uygulanabilme şansına sahip. Bu girişleri yalnız evinizde kullanmak isterseniz bu sizin tercihinize kalmış bir durum. Diğer yandan dilerseniz, bu giriş dizaynlarını evinizde kullandığınız gibi bahçe kapınızda ya da bahçenizde bulunan ahşap kulübenin girişinde de kullanabilirsiniz. Bu sayede evinizin genel olarak sahip olduğu modern havayı, evinizin hemen hemen her noktasına yaymış olursunuz. Modern evinizin için yine modern bir giriş ararken ya da evinizin girişi için alternatif bulmaya çalışırken kullanabileceğiniz bir başka dizayn ise, tıpkı örnekte görüldüğü gibi, evinizin dış kısmı ile kapı arasına yarı saydam/yarı geçirgen bir paravan koymak. Bu paravanın hammadde tercihi büyük çoğunlukla size kalmış olsa da, bu tarz paravanlarda genellikle ahşap tercih edildiğini söylemeliyiz. Sağladığı kolaylık ve hafiflik açısından da ahşabın yerini ayrı tutmak gerekir. Diğer yandan böyle bir yarı geçirgen ahşap paravan, gündüzleri evinize yönelmiş olan meraklı gözleri -onlar sizi göremiyor iken- kolaylıkla görmenizi sağlayacaktır. Ancak bu durum, hava karardığında sizin aleyhinize döner. Fonksiyonel yanlarını anlattıktan sonra, bu tarz paravanların evinize sağlayacağı modern havayı kendi gözlerinizle görmek için örneği inceleyebilirsiniz…