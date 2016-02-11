Evin ana girişi modern biçimde nasıl dizayn edilir ?

Dekorasyon konusunda, yararlanabileceğiniz oldukça fazla sayıda alternatif bulunmaktadır. Bu alternatifler gerek dekoratif araçlar arasında gerekse başvurabileceğiniz tarzlar bakımından oldukça çeşitlidir. Dekoratif araçlarını tek tek saymak mümkün olmasa da, özellikle klasizmden çok sonra, eklektik mimariye tepki olarak doğan modern mimari, bugünkü yazımızın ana konusunu teşkil edecek. Modern mimari denince ne anlamak gerekir ? Aslında bu konu ile uğraşan mimarlar, bu terimi daha çok 'denenmemişi denemek' olarak tanımlamayı tercih ediyorlar. Modern mimariye göre inşa edilmiş büyük projelere bakıldığı zaman, bu ifadenin ne anlama geldiği kolaylıkla anlaşılabilir.

Evinizi modern mimariye göre dekore etmek niyetinde iseniz, başvurabileceğiniz birkaç basit yol bulunmakta. Bunlardan ilki, ahşaptan çoğunlukla uzak durmanız yönünde. Klasik tarzın olmazsa olmaz süslü ahşap oymaları ve eklektik tarzın kullandığı sayılı aksesuarlarda ahşap tercih etmesi, modern mimaride yerini metal, cam ve beton gibi hammaddelere bırakıyor. Diğer yandan, dekorasyonda yuvarlak ve oval hatlar yerine direkt, doğru ve keskin hatlar tercih ederek de dekorasyonunuzda modern mimarinin öne çıkmasını sağlayabilirsiniz. Aksesuar konusunda ise, dengeli olmakta fayda var. İlginç objeler ve 'steampunk' denilebilecek derecede absürt aksesuarlar, modern mimarinin aksesuar tercihi için ideal. Modern mimariden bahsettikten sonra sıra geldi yazımızın diğer konusuna. Giriş… Evinizin girişi, tıpkı bir insanın dış görünüşü gibidir. Nasıl ki dış görünüş o insan hakkında iyi kötü bir fikir edinmenize sebep oluyor ise, evinizin girişi de evinize gelen misafirlerinizin aklında evinizdeki dekorasyona ve sizin dekorasyon anlayışınıza dair fikirler canlanmasına sebep olur. İşte bu sebepten ötürü, evinizin girişini ve ön cephesini dekore ederken oldukça temkinli davranın.

Peki ama ev girişini modern mimariye uygun biçimde dekore etmek için neler yapmak gerekir ? Biz de bu yazımızda tam olarak bu konu üzerinde duracağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, yerli ve yabancı profesyoneller tarafından özenle seçilen örnekleri barındıran evler kategorisini ziyaret edebilirler…