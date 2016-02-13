Şık ve modern büyük güzel bir ev

Tropikal iklimlerin görüldüğü Kuzey Meksikanın Sinaloa bölgesinin Los Mochis şehrinde denize yakın, çevre düzenlemesi yapılmış modern bir ev bulmak oldukça zordur. Bu nedenle Olin Mimarlık tarafından insanların ihtiyaç duydukları bu tür evleri yapabilmek için deniz kenarında yer alan eski evleri bir proje çerçevesinde yenileyerek modern ve çevre düzenlemesi yapılmış evler haline getirilmiş. Çağdaş tasarımların yr aldığı bu evler; doğal çevre ve kentsel entegrasyonun iç içe olduğu şehrin deniz tarafında yer alan araziler üzerine kurulmuş evlerdir. Homify bugün sizleri bu evlerden birine götürerek ev içinde ve dışında yapılan yenileme çalışmalarını görmenizi sağlıyor. Çevre düzenlemesi ve iç mekanların çağdaş bir tasarım ile modern hale getirilmesini görmek için bizlere katılarak bu büyük ve şık evi ziyaret edin.