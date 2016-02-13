Şık ve modern büyük güzel bir ev

Tropikal iklimlerin görüldüğü Kuzey Meksikanın Sinaloa bölgesinin Los Mochis şehrinde denize yakın, çevre düzenlemesi yapılmış modern bir ev bulmak oldukça zordur. Bu nedenle Olin Mimarlık tarafından insanların ihtiyaç duydukları bu tür evleri yapabilmek için deniz kenarında yer alan eski evleri bir proje çerçevesinde yenileyerek modern ve çevre düzenlemesi yapılmış evler haline getirilmiş. Çağdaş tasarımların yr aldığı bu evler; doğal çevre ve kentsel entegrasyonun iç içe olduğu şehrin deniz tarafında yer alan araziler üzerine kurulmuş evlerdir. Homify bugün sizleri bu evlerden birine götürerek ev içinde ve dışında yapılan yenileme çalışmalarını görmenizi sağlıyor. Çevre düzenlemesi ve iç mekanların çağdaş bir tasarım ile modern hale getirilmesini görmek için bizlere katılarak bu büyük ve şık evi ziyaret edin.
Evin dış cephesi ahşap, taş malzemeler ile yapılmış ve irili ufaklı birçok pencere ile desteklenmiştir. Pencereler için kullanılan cam ve metal, alçı karışımları, kaplamalar ile pekiştirilerek ana cephe daha modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturulmuş. İlk bakışta mimarların tercih ettiği malzemelerin muhteşem uyumu ile birlikte şık tasarımın birleşmesini görüyorsunuz. Pencerelerin geniş tutulması doğal güneş ışığından daha fazla yararlanılması konusunda yardımcı olmuş.
Evin içine girdiğinizde modern ve çağdaş çizgilere sahip bir mutfağa ulaşıyorsunuz. Ahşap yüzeyler ile kaplanmış duvarları, belirgin modern ve çağdaş tasarımı, geniş ve ferah dekorasyonu ile insanın içini açan bir mutfak oluşturulmuş. Evin büyüklüğü ile orantılı bir mutfak tasarlanmış, mutfak tezgahı mutfakta kullanılan ahşap ile aynı malzemeden kullanılarak hem renk kontrastı oluşturulmuş hem de uyumlu bir dekorasyona imza atılmış. Mutfak adası da aynı şekilde ahşap malzemeler ile kaplanmış ve yüzey için granit tercih edilerek mutfağın şıklığı artırılmış.
Merdiven üst kata ulaşım aracı olmasının dışında evde bulunan heykellerin ve taş eserlerin sergileme alanı olarak kullanılmış. Geniş ve büyük pencerenin yanında yer alan pencere hem doğal bir aydınlatma ile aydınlatılırken hem de tavana yerleştirilen ledler ile aydınlatılmış. Mermer basamaklar renk olarak koyu kahve renginde tercih edilmiş, bir birinden bağımsız basamaklar ile modern bir merdiven tasarımı yapılmış. Merdiven altı da sergileme alanı olarak tercih edilmiş.
Evin oturma odası bölümü diğer alanlar gibi çağdaş ve modern bir tasarımın sonucunda şık bir oturma odası haline getirilmiş. Derin bir tavan içinde beyaz bir küçük tavan ile çağdaş bir mimari örneği oluşturularak oturma grupları da beyaz renkli seçilip renk uyumu sağlanmış. geniş bir oturma odası yapılarak evin büyüklüğü ile orantılı bir oturma odası ortaya çıkarılmış.
Yatak odası da oturma odası gibi çukur bir tavan içinde küçük bir beyaz tavan şeklinde tasarlanarak bütünlük oluşturulmuş. Zarif, sade, temiz bir şekilde dekore edilen yatak odası bir yatak, bir masa ve iki sandalye ile sade tutulmuş. Bir komidin makyaj masası şeklinde düşünülerek fonksiyonel mobilyalar ile dekorasyon daha estetik hale getirilmiş.
Oturma odası dışında bir televizyon izleme bölümü yapılarak evin içinde bulunan alanlar değerlendirilmiş. Benzer bir tavan uygulaması ile çağdaş bir mimari uygulaması yapılarak evin genel dekorasyonunda bütünlük oluşturulmuş. Farklı bir oturma grubu tercih edilerek modernizm evin içine iyice yerleştirilmiş. Zemin kaplamaları ve tavan benzer renklerde tercih edilerek renk uyumu sağlanmış, tv duvarı bu renklere aykırı olarak açık bir renk seçilerek oda canlılığı korunmuş.