Çatı malzemelerinde son dönemin en popüler 4 malzemesi

Çatılar yapıların sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümleridir. Çatı kaplama elemanlarının ana görevi yapıyı yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, yoğuşma, zararlı güneş ışınları, sıcaklık gibi zorlu atmosfer koşullarından koruma ve zaman içinde oluşan korozyon, küflenme, aşırı sıcak, soğuk, yağmur ve dolunun neden olduğu rahatsız edici seslere karşı yalıtım sağlamaktır. Malzemelerin ağırlık, mukavemet, atmosfer etkilerine karşı göstermiş olduğu dayanıklılık, yalıtım özelliklerinin farklı olması maliyet ve kullanım açısından önem taşımaktadır. Çatı kaplamasının; yapının kullanım şartlarına, yapı tipine, yapının yapılacağı yerin coğrafik, endüstriyel koşullarına, çatı taşıyıcı iskelet malzemesine göre doğru ve uygun seçilebilmesi için malzemenin iklim koşullarına göre davranışının, özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Günümüzde yapılarda kullanılan kaplama malzemelerinin çeşitliliği çok artmıştır. Bir yapının çatısı için doğru bir kaplama malzemesi seçimi; malzemenin sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, kullanım amaçlarına uygun ve estetik olması gibi şartları sağlamalıdır.*