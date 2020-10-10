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Çatı malzemelerinde son dönemin en popüler 4 malzemesi

Özlem K. Özlem K.
T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
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Çatılar yapıların sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümleridir. Çatı kaplama elemanlarının ana görevi yapıyı yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, yoğuşma, zararlı güneş ışınları, sıcaklık gibi zorlu atmosfer koşullarından koruma ve zaman içinde oluşan korozyon, küflenme, aşırı sıcak, soğuk, yağmur ve dolunun neden olduğu rahatsız edici seslere karşı yalıtım sağlamaktır. Malzemelerin ağırlık, mukavemet, atmosfer etkilerine karşı göstermiş olduğu dayanıklılık, yalıtım özelliklerinin farklı olması maliyet ve kullanım açısından önem taşımaktadır. Çatı kaplamasının; yapının kullanım şartlarına, yapı tipine, yapının yapılacağı yerin coğrafik, endüstriyel koşullarına, çatı taşıyıcı iskelet malzemesine göre doğru ve uygun seçilebilmesi için malzemenin iklim koşullarına göre davranışının, özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.

Günümüzde yapılarda kullanılan kaplama malzemelerinin çeşitliliği çok artmıştır. Bir yapının çatısı için doğru bir kaplama malzemesi seçimi; malzemenin sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, kullanım amaçlarına uygun ve estetik olması gibi şartları sağlamalıdır.*

- Çatı malzemeleri

ADAY MODEL 199 - ₺384.000,00, ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION Ticari alanlar Ahşap-Plastik Kompozit Altın Sarısı Ofis Alanları
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

ADAY MODEL 199 – ₺384.000,00

ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION
ADAY GRUP Hafif Çelik Yapılar A.Ş. / LGS CONSTRUCTION

Çatı malzemeleri doğaya gösterdiği dirence göre metal, kil ,çimento, bitüm, plastik esaslı ve diğer malzemeler olmak üzere altı kategoriye ayrılmakta olup, bakır, çinko, kurşun, sac alüminyum gibi düz ya da profilli metal levhalar, ondüle asbest, ondüle sentetik lif levhalar en çok kullanılmakta olanlarıdır. Çatı eğiminin yüksek olması gereken yapılarda ise; çeşitli kiremitler, çimento, asbest levhalar, iklimsel jeolojik oluşumlara göre, bazı bölgelerde doğal taş profiller, sazlar uygulanmaktadır.

Shingle ​çatı

KÜTÜK EV, NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. Kırsal Evler
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

KÜTÜK EV

NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
NM Mimarlık Danışmanlık İnşaat Turizm San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.

Bitümlü bir malzeme olan shingle, renkli mineral granül, fibrocam ve kumlu yüzeyden oluşur. Esnekliği sayesinde tüm çatılarda uygulanabilen shingle'ın en hafif çatı kaplama malzemesi olması tercih nedeni olmasına yol açmıştır. Çatılarda tonlarca yük yerine, görüntüsü ve renkleri mükemmel, en önemlisi hafif, inşaatlar için vazgeçilmez ve ideal bir malzemedir. Kolay döşenmesi vakitten ve işçilikten tasarruf sağlar. Çünkü shingle çatı, zorlu hava koşullarında dayanıklı, ince detaylarda kolay çözümlü, bakım gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelliğine sahiptir. Değişik renk seçeneklerinin yanı sıra çeşitli modelleri de mevcut olan shingle çatılarda şık ve farklı bir görüntü yaratır.

Fotoğraftaki örnekte NM Mimarlık ve Danışmanlık firmasının Kemer Country'de gerçekleştirdiği Kütük Ev projesini görmekteyiz.

Renkli akrilik kiremit

homify Modern Evler
homify

homify
homify
homify

Akrilik yüzey kaplamalı kiremitler minimum su emme ve estetik görünümü birleştiren şık ve modern bir çatı kaplama malzemesi olarak öne çıkar. Otomasyon ile desteklenen ve hazırlanması aşamasında pigment boya ile renklendirilen harç ile üretilen kiremitlerin üzerine paketleme öncesi yapılan boyama işlemi her bir kiremitin aynı tonda ve gramajda boyanmasını sağlayarak çatınızda tek tip rengi yakalamanızı sağlar.

- Renk çeşitliliği

Topaz Stud Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti. Kırsal Duvar & Zemin Tuğla Duvar kaplama,Tuğla kaplama
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

Topaz Stud

Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.
Doğancı Dış Ticaret Ltd. Şti.

İstenilen renkte üretimi de sağlayan bu teknik ile çatınız binanızın dış rengine, yapısına, çevrenize ve zevkinize uyumlu hale gelir. Uygulama sonrası kiremitler uzun yıllar boyunca renklerini korurlar. Kullanılan boya ve boyama tekniği isteğe bağlı olarak çatınızda uygulamadan sonra da renk değişimi veya uzun yıllar sonra eski rengini yenileme imkânı verir.

Geleneksel kiremit

T2 Evi, DAFNI MİMARLIK DAFNI MİMARLIK Modern Evler
DAFNI MİMARLIK

T2 Evi

DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK
DAFNI MİMARLIK

Kiremit antik çağlardan beri, mimari yapılarda çatı malzemesi olarak kullanılan pişmiş toprak levhalardır. Ülkemizde ise Osmanlı döneminde 17. yüzyyıl sonlarında Ankara evlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ana maddesinde kil olması ve kolay bulunması nedeniyle çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir. 

Kiremit üretimi dört aşamada gerçekleşir: Şekillendirme, kurutma, fırınlama ve pişirme evrelerinden geçerek son halini alır. Kiremitler, hamur halindeki kilden yapılır. Kil verimsiz bir topraktan alınan bir malzemedir. Killi toprak ve balçığın harmanlanmasından sonra su ve kum ile karıştırılarak toprak haline getirilir, sonra preslerden geçirilir ve burada şekli verilir. Uzun süre kurutulduktan sonra fırında pişirilir. Renkli kiremitler; kırmızı, kahve ve pembe tonlarında toprağın türü ve pişirme derecesine göre renk alırlar. Üretim ve kullanım sırasındaki artıkları doğal ve pişmiş malzeme olması nedeniyle hiçbir yan etki yaratmaz. Üretimdeki artıklar mikronize edilerek tekrar üretimde kullanılır. Ham maddesi tamamen doğal olan kiremitler yabancı ürün içermezler ve insan sağlığına zararları yoktur. Bu yüzden, teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da, günümüzde halen çatı kaplamasında kiremit yaygın olarak tercih edilmektedir. Kiremitlerin en önemli özelliklerinden biri yüksek ısı depolamasıyla bina içi regülasyonu sağlamasıdır. Kilin yapısı sayesinde üzerine aldığı ısıyı uzun süre muhafaza ederek sağlığa uygun olarak ısı geçişi sağmaktadır.

Titanyum çinko

Recuperação de uma habitação rural em Melgaço, Davide Domingues Arquitecto Davide Domingues Arquitecto Rustik Evler Granit Metalik/Gümüş
Davide Domingues Arquitecto

Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto
Davide Domingues Arquitecto

Titanyum çinko kenet kaplama, uzun ömürlü olması ve tekrar kullanılabilmesi açısından sürdürülebilir, uzun ömürlü bir yapı malzemesidir. Titanyum çinko, geri dönüştürülebilir doğal kaplama malzemesidir. Titanyum çinko kaplama, modern yapılara hayat vermektedir. Titanyum çinko standart olarak ortalama 150 kg rulolar halinde üretilmektedir. Yüzeyinde nefes alan doğal patina sayesinde titanyum çinko üzerinde oluşan çizikler kendiliğinden kapanmaktadır. Bu sayede bakım gerektirmeyen uzun ömürlü, doğal malzeme ortaya çıkmaktadır. 

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- Metal sistem pratikliği

HAFİF ÇELİK LOFT SERİ / MEDIUM (2+1) CM² Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu Prefabrik ev
CM² Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu

HAFİF ÇELİK LOFT SERİ / MEDIUM (2+1)

CM² Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu
CM² Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu
CM² Mimarlık ve Tasarım Stüdyosu

Titanyum çinko, uygulama yerine göre istenilen boylarda imal edilir. Kenetli metal sistem kaplama, gizli paslanmaz klips veya titanyum çinko klipslerle çatı alt yapısına tutturulmaktadır. Kenet hadveleri robot veya kenet sıkma el aleti ile kenetlenerek montajı yapılmaktadır. Titanyum çinko çatı kaplama su geçirimsiz, darbelere dayanıklı, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü, geri dönüşümlü, kaliteli, çevreci çatı ve cephe kaplama ürünüdür.

Hangi malzeme daha ekonomik?

GÜRSOY COTTAGE yücel partners Kırsal Evler Tuğla Beyaz
yücel partners

GÜRSOY COTTAGE

yücel partners
yücel partners
yücel partners

İlk bakışta shingle ekonomik seçenek gibi görünse de, yapının konumunu iyi değerlendirip seçiminizi ona göre yapmalısınız. Maliyeti en düşük, en ekonomik çatı malzemesi seçerken göz önünde bulundurulması gereken farklı parametreler vardır. Çatısı kaplanacak yapının bulunduğu iklim malzeme seçimi açısıdan en önemli etkendir. Örneğin yoğun yağmur yağışı olan bir yerde hafif bir malzeme uygun değildir, çünkü hava şartları malzemenin çabuk yıpranmasına neden olacaktır. Öte yandan çatı sistemi çok sağlam olmayan bir yapıda kiremit gibi ağır malzemeler altyapıya zarar verecek ve ek masraflara neden olacaktır. Her malzemenin kendi çapında avantajı ve dezavantajı vardır ve yapının mimarisi ve konumu göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır.

Hangi malzeme en pratik?

Caseiros House , SAMF Arquitectos SAMF Arquitectos Kırsal Evler
SAMF Arquitectos

Caseiros House

SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos
SAMF Arquitectos

Pratik malzeme yapının mimarisine ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterecektir. Hangi malzeme o bölgede yaygın kullanılıyor, tamirat gerektiğinde malzemeye ve ustalara kolayca ulaşılabiliyor, yörenin mimarisi ile uyumu, estetik görünüm gibi unsurları göz ardı etmemek gerekir. Çatının eğimi, iklim şartları, bakım masrafları gibi unsurlar pratiklik adına bu nedenlerle farklılıklar gösterecektir.

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- Farklı tadilat projeleri için…

Dış cephe kaplaması yapımı ASK MİMARLIK İNŞAAT Kırsal Evler Ahşap Ahşap rengi
ASK MİMARLIK İNŞAAT

Dış cephe kaplaması yapımı

ASK MİMARLIK İNŞAAT
ASK MİMARLIK İNŞAAT
ASK MİMARLIK İNŞAAT

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*Bu yazımızda Doç. Dr. Mehmet Emin Kural ve Araş. Gör. Đnş. Yük. Müh. Mutlu Seçer'in Çatı Kaplama Malzemelerinin Performanslarının İncelenmesi isimli çalışmasından yararlanılmıştır.

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