Çatı malzemelerinde son dönemin en popüler 4 malzemesi

Çatılar yapıların sert iklim koşullarına en çok maruz kalan bölümleridir. Çatı kaplama elemanlarının ana görevi yapıyı yağmur, kar, rüzgâr, fırtına, yoğuşma, zararlı güneş ışınları, sıcaklık gibi zorlu atmosfer koşullarından koruma ve zaman içinde oluşan korozyon, küflenme, aşırı sıcak, soğuk, yağmur ve dolunun neden olduğu rahatsız edici seslere karşı yalıtım sağlamaktır. Malzemelerin ağırlık, mukavemet, atmosfer etkilerine karşı göstermiş olduğu dayanıklılık, yalıtım özelliklerinin farklı olması maliyet ve kullanım açısından önem taşımaktadır. Çatı kaplamasının; yapının kullanım şartlarına, yapı tipine, yapının yapılacağı yerin coğrafik, endüstriyel koşullarına, çatı taşıyıcı iskelet malzemesine göre doğru ve uygun seçilebilmesi için malzemenin iklim koşullarına göre davranışının, özelliklerinin çok iyi bilinmesi gerekmektedir.
Günümüzde yapılarda kullanılan kaplama malzemelerinin çeşitliliği çok artmıştır. Bir yapının çatısı için doğru bir kaplama malzemesi seçimi; malzemenin sağlam, uzun ömürlü, ekonomik, kullanım amaçlarına uygun ve estetik olması gibi şartları sağlamalıdır.*
Çatı malzemeleri doğaya gösterdiği dirence göre metal, kil ,çimento, bitüm, plastik esaslı ve diğer malzemeler olmak üzere altı kategoriye ayrılmakta olup, bakır, çinko, kurşun, sac alüminyum gibi düz ya da profilli metal levhalar, ondüle asbest, ondüle sentetik lif levhalar en çok kullanılmakta olanlarıdır. Çatı eğiminin yüksek olması gereken yapılarda ise; çeşitli kiremitler, çimento, asbest levhalar, iklimsel jeolojik oluşumlara göre, bazı bölgelerde doğal taş profiller, sazlar uygulanmaktadır.
Bitümlü bir malzeme olan shingle, renkli mineral granül, fibrocam ve kumlu yüzeyden oluşur. Esnekliği sayesinde tüm çatılarda uygulanabilen shingle'ın en hafif çatı kaplama malzemesi olması tercih nedeni olmasına yol açmıştır. Çatılarda tonlarca yük yerine, görüntüsü ve renkleri mükemmel, en önemlisi hafif, inşaatlar için vazgeçilmez ve ideal bir malzemedir. Kolay döşenmesi vakitten ve işçilikten tasarruf sağlar. Çünkü shingle çatı, zorlu hava koşullarında dayanıklı, ince detaylarda kolay çözümlü, bakım gerektirmeyen, süratle uygulanabilme özelliğine sahiptir. Değişik renk seçeneklerinin yanı sıra çeşitli modelleri de mevcut olan shingle çatılarda şık ve farklı bir görüntü yaratır.
Fotoğraftaki örnekte NM Mimarlık ve Danışmanlık firmasının Kemer Country'de gerçekleştirdiği Kütük Ev projesini görmekteyiz.
Akrilik yüzey kaplamalı kiremitler minimum su emme ve estetik görünümü birleştiren şık ve modern bir çatı kaplama malzemesi olarak öne çıkar. Otomasyon ile desteklenen ve hazırlanması aşamasında pigment boya ile renklendirilen harç ile üretilen kiremitlerin üzerine paketleme öncesi yapılan boyama işlemi her bir kiremitin aynı tonda ve gramajda boyanmasını sağlayarak çatınızda tek tip rengi yakalamanızı sağlar.
İstenilen renkte üretimi de sağlayan bu teknik ile çatınız binanızın dış rengine, yapısına, çevrenize ve zevkinize uyumlu hale gelir. Uygulama sonrası kiremitler uzun yıllar boyunca renklerini korurlar. Kullanılan boya ve boyama tekniği isteğe bağlı olarak çatınızda uygulamadan sonra da renk değişimi veya uzun yıllar sonra eski rengini yenileme imkânı verir.
Kiremit antik çağlardan beri, mimari yapılarda çatı malzemesi olarak kullanılan pişmiş toprak levhalardır. Ülkemizde ise Osmanlı döneminde 17. yüzyyıl sonlarında Ankara evlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Ana maddesinde kil olması ve kolay bulunması nedeniyle çok yaygın bir kullanım alanına sahiptir.
Kiremit üretimi dört aşamada gerçekleşir: Şekillendirme, kurutma, fırınlama ve pişirme evrelerinden geçerek son halini alır. Kiremitler, hamur halindeki kilden yapılır. Kil verimsiz bir topraktan alınan bir malzemedir. Killi toprak ve balçığın harmanlanmasından sonra su ve kum ile karıştırılarak toprak haline getirilir, sonra preslerden geçirilir ve burada şekli verilir. Uzun süre kurutulduktan sonra fırında pişirilir. Renkli kiremitler; kırmızı, kahve ve pembe tonlarında toprağın türü ve pişirme derecesine göre renk alırlar. Üretim ve kullanım sırasındaki artıkları doğal ve pişmiş malzeme olması nedeniyle hiçbir yan etki yaratmaz. Üretimdeki artıklar mikronize edilerek tekrar üretimde kullanılır. Ham maddesi tamamen doğal olan kiremitler yabancı ürün içermezler ve insan sağlığına zararları yoktur. Bu yüzden, teknoloji ne kadar ilerlemiş olsa da, günümüzde halen çatı kaplamasında kiremit yaygın olarak tercih edilmektedir. Kiremitlerin en önemli özelliklerinden biri yüksek ısı depolamasıyla bina içi regülasyonu sağlamasıdır. Kilin yapısı sayesinde üzerine aldığı ısıyı uzun süre muhafaza ederek sağlığa uygun olarak ısı geçişi sağmaktadır.
Titanyum çinko kenet kaplama, uzun ömürlü olması ve tekrar kullanılabilmesi açısından sürdürülebilir, uzun ömürlü bir yapı malzemesidir. Titanyum çinko, geri dönüştürülebilir doğal kaplama malzemesidir. Titanyum çinko kaplama, modern yapılara hayat vermektedir. Titanyum çinko standart olarak ortalama 150 kg rulolar halinde üretilmektedir. Yüzeyinde nefes alan doğal patina sayesinde titanyum çinko üzerinde oluşan çizikler kendiliğinden kapanmaktadır. Bu sayede bakım gerektirmeyen uzun ömürlü, doğal malzeme ortaya çıkmaktadır.
Titanyum çinko, uygulama yerine göre istenilen boylarda imal edilir. Kenetli metal sistem kaplama, gizli paslanmaz klips veya titanyum çinko klipslerle çatı alt yapısına tutturulmaktadır. Kenet hadveleri robot veya kenet sıkma el aleti ile kenetlenerek montajı yapılmaktadır. Titanyum çinko çatı kaplama su geçirimsiz, darbelere dayanıklı, bakım gerektirmeyen, uzun ömürlü, geri dönüşümlü, kaliteli, çevreci çatı ve cephe kaplama ürünüdür.
İlk bakışta shingle ekonomik seçenek gibi görünse de, yapının konumunu iyi değerlendirip seçiminizi ona göre yapmalısınız. Maliyeti en düşük, en ekonomik çatı malzemesi seçerken göz önünde bulundurulması gereken farklı parametreler vardır. Çatısı kaplanacak yapının bulunduğu iklim malzeme seçimi açısıdan en önemli etkendir. Örneğin yoğun yağmur yağışı olan bir yerde hafif bir malzeme uygun değildir, çünkü hava şartları malzemenin çabuk yıpranmasına neden olacaktır. Öte yandan çatı sistemi çok sağlam olmayan bir yapıda kiremit gibi ağır malzemeler altyapıya zarar verecek ve ek masraflara neden olacaktır. Her malzemenin kendi çapında avantajı ve dezavantajı vardır ve yapının mimarisi ve konumu göz önünde bulundurularak seçim yapılmalıdır.
Pratik malzeme yapının mimarisine ve bulunduğu bölgeye göre değişiklik gösterecektir. Hangi malzeme o bölgede yaygın kullanılıyor, tamirat gerektiğinde malzemeye ve ustalara kolayca ulaşılabiliyor, yörenin mimarisi ile uyumu, estetik görünüm gibi unsurları göz ardı etmemek gerekir. Çatının eğimi, iklim şartları, bakım masrafları gibi unsurlar pratiklik adına bu nedenlerle farklılıklar gösterecektir.
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*Bu yazımızda Doç. Dr. Mehmet Emin Kural ve Araş. Gör. Đnş. Yük. Müh. Mutlu Seçer'in Çatı Kaplama Malzemelerinin Performanslarının İncelenmesi isimli çalışmasından yararlanılmıştır.