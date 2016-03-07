Hayallerin ötesinde bir villa

Herkesin hayalinde bir gün dış görünüşüyle göz alıcı, iç yaşam alanlarıyla ferah ve konforlu ve huzur dolu ve tatil köyünü andıran bahçesiyle ruhunuzu şenlendirecek bir evde yaşamak vardır değil mi? İşte bu yazımızda da böylesi görkemli ve huzurlu bir villanın kapılarını çalıyoruz. İzmir'in eşsiz deniz manzarasında, havuzuyla, bahçesiyle, geniş balkonu ve teras alanlarıyla, konforlu odaları ve göz kamaştırıcı dış cephesiyle görenleri kıskandıran bu üç katlı rüya evi, Saytas Sabuncuoglu Yapı imzası taşıyor.
Villanın dış görünümü sıradan villa mimarilerine hiç benzemiyor. Modern bir tasarım örneği olarak öne çıkan mimari yapıda bembeyaz dış cepheye eşlik eden ahşap ve cam unsurlar, zarif binaya modern bir hareketlilik katıyor. Bütün katlarda geniş camlar kullanılarak iç yaşam alanlarının dışarı ile bağlantısının kesilmemesi sağlanmış. Çift cephe boyunca uzanan geniş balkon ve teras alanları da bu bağlantıyı kuvvetlendiren unsurlardan. Balkonlarda görülen sütunların kattığı statik doku ve alışılmışın dışında pergola tasarımı da dikkat çekiyor.
Villanın bahçe sınırları ise sıradan panel çitlerle değil, naturel ve estetik bir görünüme sahip doğal taş duvarlarla belirlenmiş. Taş duvarların üzerine eklenen şeffaf plastik çitler de evin modern görünümüne uyum sağlıyor ve taşla beton arasındaki yumuşak geçişi yaratıyor.
Yine şeffaf plastik parmaklıklarla çevrilmiş olan geniş balkon eşsiz bir manzaraya sahip. Sonsuz mavilikte dingin bir deniz manzarasına eşlik eden yemyeşil kıyılar, şehrin doğal ve güzel yapısını evin içine taşıyor.
Evin yatak odasında konforlu ve şık bir manzarayla karşılaşıyoruz. Evin her cephesinde ve her yaşam alanında kullanılan geniş camlar sayesinde yatak odasında da muhteşem bir deniz manzarası dekorasyona katkıda bulunuyor ve içerideki huzurlu ve konforlu atmosferi perçinliyor. Sade bir dekorasyonun tercih edildiği odada bu sonsuz manzaranın tadını çıkartmak için bir de küçük oturma alanı düzenlenmiş ve mobilya kalabalığı yaratılmadan minimal tarzda bir ortam ortaya çıkarılmış.
Banyoda ahşap tonlarının beyazla iç içe geçtiği harika bir tasarım söz konusu. Banyo dolaplarının ve tezgahının yerleşimi, çiftli lavabo ünitesi ve sürgülü cam kapılı modern duşakabin yeni nesil banyo örneklerinin başarılı bir uygulaması niteliğinde. Ancak banyodaki asıl sürpriz diğer cephede görülüyor.
Banyo dekorasyonunda yeni trend: Manzaraya karşı başlıklı yazımızda oldukça farklı ve sıra dışı yapısıyla son yılların öne çıkan modellerinden biri olan manzaraya karşı banyo dekorasyonu örneklerini derlemiştik. Konumunun verdiği avantajla meraklı gözlerden korunaklı bir yapıya sahip olan bu banyoda da geniş pencere uygulamasıyla eşsiz manzaradan faydalanan şahane bir hidromasajlı küvet ünitesi tasarlanmış.
Evin her yaşam alanında manzaradan oldukça çarpıcı ve kuvvetli bir şekilde faydalanıldığını söylemiştik. Havuz da bu yaşam alanlarından biri. Pek çoğumuz için yalnızca huzurlu ve dinlendirici bir havuz hayali bile yeterliyken, bir de böylesi güzel bir manzaraya sahip olan havuz hayallerin ötesine geçiyor değil mi?
Ve elbette evin en keyifli yerlerinden biri, yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan açık hava yemeklerinin yapıldığı havuz başı yemek alanı.