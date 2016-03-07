Hayallerin ötesinde bir villa

Evin yatak odasında konforlu ve şık bir manzarayla karşılaşıyoruz. Evin her cephesinde ve her yaşam alanında kullanılan geniş camlar sayesinde yatak odasında da muhteşem bir deniz manzarası dekorasyona katkıda bulunuyor ve içerideki huzurlu ve konforlu atmosferi perçinliyor. Sade bir dekorasyonun tercih edildiği odada bu sonsuz manzaranın tadını çıkartmak için bir de küçük oturma alanı düzenlenmiş ve mobilya kalabalığı yaratılmadan minimal tarzda bir ortam ortaya çıkarılmış.