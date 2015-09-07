Banyolarda modern çizgiler: Cam duşakabin modelleri

Evlerimizin diğer alanlarına nazaran daha küçük yer ayrılan mekanlarından biri banyolardır. Küçük plan ayrılan alanları ile daha fonksiyonel bir düzen arayışı ve ihtiyacı daha da artar. Salon ve oturma odaları kadar geniş alanlara sahip olmadıkları gibi, aslında birçok ihtiyacı içinde çözebilecek banyolar, evin önemli ihtiyaçlarını tek birimde karşılar. Bu küçük alanlarda akılcı çözüm örnekleri ile ferah ve düzen sağlayan bir banyo dekore etmek artık mümkün. Modern çözümlerle cam duşakabin modelleri hem işlevsel ihtiyacı karşılıyor hem de ferah ve iç açan bir banyo sunuyor. Banyolarına farklı stillerde duşakabin modelleri dizayn etmek isteyenler için, Derinlik katan cam duşakabin modelleri yazımıza da bir göz atmalarını tavsiye ederiz. Yeni tasarımlarla ve modern duşakabin modellerinden hazırladığımız seçkilerle örneklerimizi incelemeye başlayalım.
Cam kapı kanadına gerek kalmayan duşakabin modeli, yenilikçi ve modern bir dille dizayn edilmiş. Cam duşakabinin ekseninde siyah bir duvar ve yer zemini hattı ilerliyor. Eklektik stil dizayn edilmiş banyoda, duvar beyaz dalgalı duvar kaplaması tercih edilmiş. Islak duvar zemini kaplayan kesime ayrı seramik kaplama uygulanırken, koyu renklerle açık renklerin kontrast etkileri banyoyu hareketlendirmiş. Böylesi güzel bir banyoda şeffaflığın dili ayrıca yakışmış. Bu gördüğümüz banyonun içinde kendi bulunduğu siyah zemin hattını ayrı tutan, cam duşakabin modeli sayesinde tek yönüyle ayrılıyor. Tek yan ayırıcı cam duşakabin kullanımı, ıslak zeminin banyodan ayrılmasına katkıda bulunuyor. Gördüğünüz güzel banyo Polonya'da bulunan CERAMİKA PARADYŻ tarafından dizayn edilmiş.
Cam kanat kullanmaksızın tek yanı cam duşakabin modeli uygulanmış. Beyaz duvar zemininin hakim olduğu banyoda, cam duşakabinin ardında kalan dekoratif çiçekli duvar kaplaması ile sade bir banyoya şık bir atmosfer yaratılmış. Tüm ihtiyaçları minimal öğelerle karşılanan banyoda, cam duşakabin modeli ile yenilikçi ve görselliği engellemeyen şeffaflık dizayn edilmiş, aynı zamanda estetik bir görüntü sağlanmış.
Cam kanat kullanmaksızın tek yanı cam duşakabin kullanılan banyolarda, modern ve yenilikçi yaklaşımlar da söz konusu. Koyu renk tonlarıyla açık renk tonlarının kullanıldığı duvar zemini kaplaması banyo modeline kontrast etkilerle hareket katıyor. Bu hareketin sürdürülebilirliği diğer duvarlarda da sağlanırken, görsel akışı bozmamak adına, işlevsel bir cam duşakabin modeli konulduğunu görüyoruz. Pratik kullanım esaslarına dayanan, kirli ve temiz su tesisatının aynı duvardan geçtiğini gözlemleyebilirsiniz.
Küçük bir banyoya sahipseniz alanı en iyi şekilde kullanmak ve ihtiyaca göre düzenlemek zorundasınız. Dolayısıyla cam duşakabin ve küvet yerleşimi tamamiyle alanı en iyi kullanacak şekilde dizayn edilmeli. Büyük banyo örneklerinde cam duşakabin modelini banyo alanının ortasına dizayn edilirken göreceğiz, fakat küçük ve dar alanlar için böyle bir çözüm pek söz konusu olmuyor. Çoğunlukla duvar kenarı yerleşen birimler, aynı zamanda su tesisat ve giderlerinin duvarlar yoluyla çözülmesini ve gizlenmesini sağlıyor.
Cam duşakabin modelleriyle banyonuzun şık oryantal duvar seramiklerini görselleştirebilir, öne çıkarabilirsiniz. Öte yandan gösterişli bir banyoda seramik unsuru yadsınamaz. En güzel seramik modelleri ile banyonuzu bambaşka bir havaya büründürebilirsiniz. Yer zemininden tavana uzanan cam duşakabin, açık renk tonlarının tercih edildiği banyoya şeffaf ve ferah bir görüntü katıyor. Duş ve küvet alanını yan yana çözülmüş, su tesisatın pratik uygulanması, giderler açısından da kolaylık yaratır.
Büyük bir banyo alanına sahipseniz, elbette ki cam duşakabin modeli için daha rahat yer seçimi yapabilirsiniz. Bu yer dış duvar kenarı değil, banyonun ortasında bile olabilir. Zevke ve ihtiyaca göre istenildiğinde bütünüyle cam duşakabin modeli yapmak mümkün. Aynı zamanda siyah ve beyazın uyumlu birlikteliğini örtmeyen bir kütle. Banyonun ortasında şeffaf tasarım, mekanı daraltmayan şık bir duşakabin modeli olarak tasarlanmış.
Gördüğünüz ilginç tasarımda ihtiyaca göre düzleşebilen zemin, istenildiğinde pratik bir şekilde banyo taburesine dönüşüyor. Özellikle belli yaş grubu insanın yardımına yetişen tasarım, keyif düşkünleri için de nostaljik bir hava estiriyor. Duvar zemini kaplamasıyla banyoya sıcak bir hava katan renkli çiçek desenleri uygulanmış. Böylesi estetik unsurların ve işlevselliğin düşünüldüğü bir cam duşakabin modeli birçok evin ihtiyacı.
Klasik stil severlere içinizi açan bir banyo örneği. Pembe tonlarında çiçeklerle tek duvar zeminin kaplanması, cam duşakabin modelinin saydamlığıyla görsel cazibesini yansıtıyor. Bununla kalmıyor dekoratif duvar seramikleriyle uyum ve ahenk içinde çiçekli ürün ve aksesuar kullanımı fikirleri içeriyor. Şık ve estetik tasarımlarıyla İtalyan porselen duvar seramikleri, banyolarınızın havasını tamamen değiştirebilir. Yepyeni bir banyoya sahip olmuş gibi renklendirebilir ve çiçeklendirebilirsiniz. Özetle cam duşakabin modelleri ile tüm duvar dekorlarınızı, seçkin seramik kaplamalarınızı görselleştirebilir, banyolarınıza hacim katacak işlevsellik sağlayabilirsiniz.
Özellikle bir telefon kulübesini anımsatan tasarım, modern ve minimal öğelerin bulunduğu bir banyoya dizayn edilmiş. Londra'da bulunan Carmenta Wellness'in dizayn ettiği diğer cam duşakabin modellerini ayrıca inceleyebilirsiniz. Özellikle kabin havasının hissedildiği tasarımlarda ayrı renk ve ışıklandırma detayları mevcut. Banyonuzda farklı ışıklandırma modelleri ile ya da renkli camlarla farklı bir atmosfere çevirmek için bazı yaratıcı fikirler verebilir.
Elbette sahip olduğunuz banyo modeline bir şeyler katan, sizi daha iyi hissettiren yaratıcı fikirler arıyor olabilirsiniz. Bir banyo için kırmızı tuğla duvar veya kaplaması kullanmak oldukça sıra dışı bir fikir. Öte yandan duş başlığı modellerinde de klasik modellerden sıkılanlar için, görselde görüldüğü gibi şık detaylar mevcut. Ayrıca cam kapı kanadı kullanmaya gerek kalmıyor. Yine tek camla ıslak yer zeminini diğer alanlardan ayrı tutarken, beyaz fayans kaplamalarla banyoda geniş alan etkisi yaratılıyor, kırmızı tuğla duvar görüntüsü ile modern bir stille buluşuyor.
Çok geniş alana yayılmayan bir banyo modeli için, duvar hizası cam duşakabin ve küvet konulmuş, klasikle modern stilin buluştuğu bir banyo modeli diyebiliriz.. Aynı zamanda tavan eğiminin olduğu banyo modelinde, dar ve küçük alan etkisini hafifleten açık renk tonlarında tavan, duvar ve yer döşemesi zeminleri kaplanmış. Öyle ki tüm zeminlerde grilerin ağırlıklı kullanıldığı nötr renklerin uygulandığını görebilirsiniz. Şık aksesuar ve dekoratif ürünlerle tamamlanan banyoda, cam duşakabin modeli aynı zamanda fonksiyonel bir görevi tamamlıyor, mekana derinlik katıyor. Gördüğünüz şık ve modern stil tasarlanmış banyo modeli Latham Interiors tarafından dizayn edilmiş.
İç mimari projelendirme ve tasarım çalışmaları Voltaj Tasarım tarafından yapılan Theatron Villaları, Bodrum Konacık’ta konumlanmakta ve ilgili görsellerin bulunduğu Bodrum’da hayalleri süsleyecek bir villa yazımıza ayrıca göz atabilirsiniz. Bu görselde sadece banyo modelini inceliyoruz ve yoğunlukla mermer kullanıldığını görüyoruz. Eskiden beri mermerin doğal dokusunun estetik unsurları ne derece doyurucu şekilde karşıladığını biliriz. Belki de banyonuzun havasını değiştirebilecek yaratıcı fikirler bulabileceğiniz dizaynda, mermerin ve duvar dekorunu oluşturan diğer görsel öğelerin şıklığını kapatmayacak bir cam duşakabin modeli kullanılmış.