Klasikten moderne sürgülü gardrop modelleri

Yatak odası dekorasyonunun önemli parçalarından biri şüphesiz ki hayatımızı kolaylaştıran gardroplarımızdır. Yatak odası düzenini sağlamak ve estetik açıdan görselleştirmek için gardroplar, dekorasyonu tamamlayan önemli birer unsur olabilirler. Özellikle dingin bir yatak odası alanı yaratmak isteyenler için, giysilerimizi ve eşyalarımızı muhafaza ederler, gözü yoran tüm detay kalabalığını ortadan kaldırırlar. Hem ihtiyaci karşılayan, hem de dekorasyon stiline uyan gardrop modelleri, günümüzde odaların havasını tamamen değiştirebilmektedir. Oldukça fazla sayıda bulacağınız farklı stillerde, model ve tasarımlarda gardroplar artık sadece giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza etmekle kalmıyor. Kullanım kolaylıkları bakımından yatak odanızın alanı, dekorasyonda açtığınız yere ve mimari stillere dayanarak ihtiyacı en iyi şekilde karşılayan gardrop modeli tasarlanabilir. Sürgülü gardrop modelleri ise kullanım kolaylığı ve pratikliği bakımından modern yatak odalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Diğer gardrop modellerinde olduğu gibi, kapı kanadının açıldığı esnada kapladığı alanı işgal etmiyor. Gardrop kapı kanatları genel olarak sağa veya sola çekilerek sürülerek oluşturulan sistem, hem pratik hem de kolaylık açısından ihtiyacı karşılıyor. Daha fazla gardrop modeli ile ilgileniyorsanız, ayrıca Hayatınızı kolaylaştıracak 13 yatak odası gardrop modeli yazımıza göz atabilirsiniz. Şimdi sizler için seçtiğimiz pratik sunumlarıyla göz dolduran, sürgülü gardrop modelleri ile ilgili örneklerimizi incelemeye başlayabiliriz.
Göz alıcı bir yatak odası dekorasyonu için renklerin, dokuların ve materyallerin rolü yadsınamaz. Siyah severler için siyahın büyüleyici tonlarını öne çıkaran, giysi ve eşyalarınızı birer sunum objesine dönüştüren cam kanatlı sürgülü dolaplar oldukça kullanışlı. Modern stil dizayn edilmiş bir yatak odasını, beyaz duvar zeminiyle siyah sürgülü gardrop modelini buluşturan, kontrast değerlerin dekorasyondaki etkisini kullanmak isteyenlere sunuluyor. Özellikle enerji veren bir atmosfer sunmak istiyorsanız, kontrast etki yaratarak, açık renk duvar zeminlerinizle koyu renkli gardrop modellerini birlikte değerlendirebilirsiniz. Öte yandan cam sürgülü kanatların yarattığı estetik algıyı göz önüne seren tasarım, oldukça şık görünüyor. Yatak odası düzeni ve estetik algıya önem verenler için kullanışlı bir model. Gördüğünüz siyah sürgülü gardrop modelinin bulunduğu yatak odası, İtalya'da bulunan Pianca tarafından dizayn edilmiş.
Beyazın hakim olduğu yatak odası modeli için şık dizayn edilmiş cam kanatlı sürgülü gardrop modeli oldukça kullanışlı. Hem estetik unsurları barındıran hem de işlevsel detayları yakalayan tasarım, beyaz rengin tutkunları için kullanışlı ve ilgi çeken bir model. Sürgülü gardrop kanatlarında kullanılan cam faktörü ile görsel açıdan giysi ve eşyaları birer sunum objesine dönüştürüyor. Aradığınızı kolay bulmanızı da sağlayan şeffaf kanatlar oldukça fonksiyonel, aynı zamanda giysilerinizi ve eşyalarınızı muntazam bir şekilde muhafaza ediyor. Gördüğünüz beyaz sürgülü gardrop modelinin bulunduğu modern stil yatak odası, Brezilya'da bulunan Claudia Albertini & Chris Silveira Arquitetos tarafından dizayn edilmiş.
Eğer küçük ve dar bir yatak odasına sahipseniz, geniş algı yaratabilecek gardrop modelleri ile bu ihtiyacı pratik bir şekilde çözebilirsiniz. Duvar zemini, tavan ve yer zemininde açık renklerin hakim olduğu yatak odasında, aynalı sürgülü gardrop kanatları, tek duvarda boydan boya devam ediyor. Tüm odayı içine alan ve iki kat daha geniş gösteren tasarımı, mekanı ferahlatan ışıklandırma detayları ile birlikte çözülmüş. Geniş yatak odası alanları yaratmak istiyorsanız, aynaları sevin, gardrop kanatlarında değerlendirin. Duvardan duvara uzanan, yerden tavana sürgülü gardrop modeli hem estetik algı problemlerini çözüyor, hem de geniş bir giysi ve eşya muhafaza alanı sağlıyor. Gördüğünüz aynalı sürgülü gardrobun bulunduğu yatak odası modeli The Leicester Kitchen Co tarafından dizayn edilmiş.
Gözlerinizi okşayan beyaz rengin dinginliği, şık bir yatak odasının ihtiyacını karşılar nitelikte. Beyaz kanatlı sürgülü gardrop modeli bu mekanın ihtiyacını muntazam bir şekilde karşılıyor. Dingin bir yatak odası için beyaz rengin dinlendirici etkilerini görmezden gelemeyiz. İskandinav stil dizayn edilen yatak odası, kaliteli bir uyku çekmek isteyenler için enfes bir örnek teşkil ediyor. Yatak karyolasından zemin rötülerine, aksesuarlardan gardroba, salt beyazın dingin sularına kendisini teslim ediyor. Gözlerinizi okşayan bembeyaz yatak odası modeli, Almanya'da bulunan Elfa Deutschland GMBH tarafından dizayn edilmiş.
Modern stil dizayn edilmiş bir yatak odasında, ahşap motiflerle dizayn edilmiş şık bir sürgülü gardrop modeli kullanılmış. Gardeop kapı modelinde ayna kullanımının işlevsel faktörünü az çok herkes bilir. Öte yandan giysilerinizi ve eşyalarınızı muhafaza eden bir gardrop modeli için oldukça şık ve gösterişli bir tasarım ürünü oluyor. Açık renklerin hakim olduğu yatak odası dekorasyonunda, ahşap dokusu ile sürgülü gardrop modeli sıcak bir hava estiriyor. Diğer mobilya ürünleri ile benzer dilin kullanıldığı soku ve renkleri de göz ardı etmeyelim.
Hem modern, hem klasik öğeleri içerisinde barındıran yatak odası modeli sıcak atmosferi ile sizi karşılıyor. Ahşap dokularının hakim olduğu sürgülü gardrop modelinde, deri döşemeli baza karyola modelini yakalayan bej renk tonları ile de ahengi yakalıyor. tek duvarın tuğla duvar dokusu mekana sıcak bir atmosfer katıyor. Mobilya ürünleri ve aksesuarlarda, sürgülü gardropla uyumlu kahverengi ve krem renk tonlarını yakalayabilirsiniz. İçinden çıkmak istemeyeceğiniz, şık ve modern bir yatak odası için göz alıcı bir örnek teşkil ediyor.
Modern stil dizayn edilen yatak odasında, gri sürgülü gardrop modeli tercih edilmiş. Mekanın dekorasyonu ile uyum ve ahenk içerisindeki sürgülü gardrop modelinde, diğer mobilyalarda da rastlayacağınız iki renkli şerit bulunuyor. Şık model ve renkleriyle nötr gri renklerle bezenen dekorasyon sıcak renklerle buluşuyor. İşlevsel tasarımıyla mekandaki ihtiyacı karşılayan modelimiz ve yatak odası zevklerinize hitap ediyor olabilir.
Cam kanatlı sürgülü kapı modelleriyle gardropların ve raf düzeninin fazla göz önünde olacağını düşünüyorsanız, farklı seçeneklerle cam kapı modelleri tasarlamak mümkün. Gömme dolap mantığı ile çözülmüş tasarımda giysilerin ve eşsyaların göz yoran kalabalık görüntüsü buzlu cam arkasında kalıyor. Hem estetik hem fonksiyonel tasarımda, sürgülü kapı kanatlarında kullanılacak materyallerle ilgili alternatif dokuları elbette düşünebilirsiniz. Yatak odanızın dekorasyonu ile ahenk yakalayan renk, doku ve sürgülü kapı kanadı materyalleri dekorasyonu tamamlayan niteliklerde yeniden tasarlanabilir ve yatak odanıza farklı bir atmosfer katabilirsiniz.
Siyah sürgülü kapı kanatlarını açtığınızda bembeyaz raf ve çekmeceleri ile sizi karşılayan modern stil gardrop ve giysi dolaplarınızı sadece yatak odası dekorasyonunda değerlendirmak zorunda değilsiniz. Öte yandan beyazın ve siyahın mükemmel uyumu aşkiar. Siyah cam kapı kanatıyla sürgülü gardrop modellerine alternatif oluşturabilirsiniz. Yatak odası dekorasyonunun stil, renk ve dokularıyla uyumlu veya aykırı modellerle döşeyebilirsiniz. Saydam ve şeffaflık etkisi yaratan cam kanatlı kapılarla sürgülü gardrop modelleri ihtiyacınızı karşılıyor olabilir. Buz lu cam kapak ya da siyah cam kapak modelleri ile alternatifleri değerlendirebilir, dekorasyon stilinizle uyumlu farklı renklerde cam kapılıu sürgülü gardropları da değerlendirmeye alabilirsiniz.
Daha renkli sürgülü gardrop modelleri ile yatak odanızın dinlendirici atmosferini bozmadan, naif bir tasarımla döşeyebilirsiniz. Tavandan yer zeminine, boydan boya tasarlanan gardrop modeli yatak odasına apayrı bir renk katmış. Beyaz rengin hakim olduğu yatak odasında dekorasyon stilinizle uyumlu bir renkle bambaşka bir havaya büründürebilirsiniz. Odanızın karakterini belirleyen renkli kapı kanadı kullanımları ile pastel renklerle yatıştırıcı etkiyi sürdürebilir, ya da capcanlı renklerle aykırı bir tutum sergileyebilirsiniz. Hangi stili uygulayacağını ve hangi renk ve dekouların yatak odası dekorasyonuna halkim olacağı ile ilgili yaklaşım belirlenecektir.