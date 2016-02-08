Yeşil ve canlı bir duvar tasarımının ipuçları nelerdir ?

homify ailesi olarak, sık sık insanın doğal yaşam ile olan bağından dem vurmaya çalışıyoruz. Özellikle de bu bağın dekorasyon alanına yansıyan örneklerinden yola çıkarak, doğal yaşamın ve doğal dokunun, insanoğlu için vazgeçilmezliğinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da, doğal dokunun dekorasyon alanına bir başka yansıması olan canlı ve yeşil duvar dizaynları olacak.

Canlı, yeşil duvar dizaynı deyince aklınıza direkt olarak, daha önce de bahsettiğimiz bahçe çiti görevi görecek şekilde budanan çalılar gelebilir. Fakat bugünkü konumuzun başrolü, daha çok iç mekanlarda uygulanan bir yöntem ile ilgili. Genel olarak, hazır iki plaka arasına, ki bu plakalardan biri duvara gelecek şekildeyken diğeri bitkilerin görüntüsüne izin verecek biçimde delikli olur, yerleştirilen bitkilerin iç mekanlarda -nadiren de olsa dış mekanlarda- kullanılması ile ortaya çıkan dizaynlardır. Doğal yaşamı ev dekorasyonuna kolayca dahil etmesi açısında oldukça kullanışlı olan bu duvar dizaynları, özellikle son zamanlarda yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Maliyet açısından bakacak olursak, maliyetin tercih edilen malzemelerin türüne göre değişkenlik gösterdiğini söylemek gerekir. Plakaların hammaddesi, toprak türü ya da bitkilerin çeşidi, genel maliyeti etkileyen unsurlardandır. Fakat tercihinizi daha sade bir modelden yana kullanacak olursanız, maliyetin aynı oranda düşük olacağını söyleyebiliriz.

Peki ama yeşil ve canlı bir duvar dizaynının ipuçları nelerdir ? İşte bu yazımızda, sizleri doğal yaşamla buluşturan bu duvarların ipuçlarını açıklamaya çalışacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret edebilir…