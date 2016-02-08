Yeşil ve canlı bir duvar tasarımının ipuçları nelerdir ?

homify ailesi olarak, sık sık insanın doğal yaşam ile olan bağından dem vurmaya çalışıyoruz. Özellikle de bu bağın dekorasyon alanına yansıyan örneklerinden yola çıkarak, doğal yaşamın ve doğal dokunun, insanoğlu için vazgeçilmezliğinden bahsetmeye çalışıyoruz. Bugünkü konumuz da, doğal dokunun dekorasyon alanına bir başka yansıması olan canlı ve yeşil duvar dizaynları olacak.
Canlı, yeşil duvar dizaynı deyince aklınıza direkt olarak, daha önce de bahsettiğimiz bahçe çiti görevi görecek şekilde budanan çalılar gelebilir. Fakat bugünkü konumuzun başrolü, daha çok iç mekanlarda uygulanan bir yöntem ile ilgili. Genel olarak, hazır iki plaka arasına, ki bu plakalardan biri duvara gelecek şekildeyken diğeri bitkilerin görüntüsüne izin verecek biçimde delikli olur, yerleştirilen bitkilerin iç mekanlarda -nadiren de olsa dış mekanlarda- kullanılması ile ortaya çıkan dizaynlardır. Doğal yaşamı ev dekorasyonuna kolayca dahil etmesi açısında oldukça kullanışlı olan bu duvar dizaynları, özellikle son zamanlarda yaygınlaşma imkanı bulmuştur. Maliyet açısından bakacak olursak, maliyetin tercih edilen malzemelerin türüne göre değişkenlik gösterdiğini söylemek gerekir. Plakaların hammaddesi, toprak türü ya da bitkilerin çeşidi, genel maliyeti etkileyen unsurlardandır. Fakat tercihinizi daha sade bir modelden yana kullanacak olursanız, maliyetin aynı oranda düşük olacağını söyleyebiliriz.
Peki ama yeşil ve canlı bir duvar dizaynının ipuçları nelerdir ? İşte bu yazımızda, sizleri doğal yaşamla buluşturan bu duvarların ipuçlarını açıklamaya çalışacağız. Daha fazla örneğe yakından bakmak isteyen okurlarımız, bahçe kategorisini ziyaret edebilir…
Yazımızın başında da belirttiğimiz üzere, canlı ve yeşil duvar dizaynları, özellikle dar alanlara doğal dokuyu dahil etmenin en pratik yöntemlerindendir. Yaşadığınız alandaki havayı tazelemesi, ortama taze bir atmosfer sağlaması açısında, yeşil ve canlı duvar dizaynları sık sık tercih edilen modellerdendir. Evinize yeşil ve canlı bir duvar dizaynı dahil ederken ya da evinizdeki bir duvarı yeşille donatırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmakta. Bu hususlardan ilki, birazdan da bahsedeceğimiz üzere bitki tercihi. Bitki tercihini iklim, toprak yapısı, nem, göstereceğiniz ilgi vb. sayısız etken etkilemektedir. İşte bu sebepten ötürü, bitki tercihi konusunu, ilerleyen örneklerde ayrıntıları ile anlatmaya çalışacağız. Canlı ve yeşil duvar dizaynlarında dikkat edilmesi gerek bir başka nokta ise mekan. Evinize böylesi bir dizaynı dahil etmeden önce, bu duvarı nerede kullanacağınıza ve kullanacağınız yerin bu tarz bir dizayna imkan verip vermeyeceğine de dikkat etmelisiniz. En basitinden, oldukça fazla oranda havaya ihtiyaç duyan bir bitkinin süslediği bir duvar dizaynını iç mekana hapsetmek, dizaynda yer alan bitkinin kısa sürede ölmesine yol açacaktır. Bu açıdan mekanı dikkatle seçmelisiniz. Dilerseniz, salonunuzun geniş duvarını böylesi bir dizaynla renklendirebilirsiniz. Ya da bahçenizin yüksek duvarına bu şekilde can verebilirsiniz. Ya da dilerseniz yine birazdan bahsedeceğimiz üzere, ofisinize veya muayenehanenize böylesi bir canlı ve yeşil duvar dizaynı ekleyebilirsiniz…
Canlı ve yeşil duvar dizaynlarında oldukça çeşitli sayıda uygulama seçeneği de bulunmakta. Her şeyden önce, tercih edilebilen bitki türlerinin neredeyse sınırsız olması, bu dizayna çeşitlilik sağlıyor. Diğer yandan, gerek ışıklandırma gerekse toprak tipi açısından da oldukça yoğun bir uygulama seçeneğinden bahsetmek mümkün. Fakat en belirgin uygulama seçenekleri, daha çok tercih edilen dizayn açısından kendini gösteriyor. Başta da bahsettiğimiz delikli plakaların kullanımı bir uygulama seçeneği iken, asılabilen saksılar bir başka uygulama seçeneği. Ya da tıpkı bu örnekteki gibi bir sarmaşık türü de, dizayna çeşitlilik sağlayan araçlardan.
Canlı bitki bakımının bu denli zahmetli olmasının ana sebeplerinden biri, bitkilerin düzenli sulamaya ihtiyaç duyması. Bu konuda size verebileceğimiz en faydalı tavsiye, canlı ve yeşil duvar dizaynınızda kullanacağınız bitki türünü daha az su tüketimine ihtiyaç duyan bitkilerden seçmeniz. Bu sayede sulama zahmetini de minimalize etmiş olursunuz. Diğer yandan, su tüketimi normal ya da fazla olan bir bitki tercihinde ısrarcı iseniz, duvar dizaynınızın sulamayı kolaylaştıracak bir sisteme sahip olduğundan emin olun. Fikir vermesi açısından, bazı duvar sistemlerinin damla sulama kullandığını ve yalnızca bir noktadan su tatbik ederek bütün bitkilere su verilmesine olanak sağladığını söyleyebiliriz. Butik Bahçe'ye ait olan bu dikey bahçe dizaynı da, tercihini az su isteyen bitki türünden yana kullanarak sulama zahmetini minimuma indirmiş…
Yeşil ve canlı duvarınızın genel hatlarını çizdikten sonra, sıra tasarımınızı detaylandırmaya geldi. Detaylandırma aşaması gözünüzü korkutmasın. Zira bitkilerin hakimiyeti altındaki bir dizayna detay kazandırmak ne kadar zor olabilir ki ? Diğer yandan, kabataslak hazırlanmış bir dizayn, detaylandırılmadan oldukça sade bir görüntüye sebebiyet verecektir. Bu açıdan, özellikle canlı dokunun hakim olduğu yeşil ve canlı duvarınıza detay kazandırmanız elzem. Bu detaylandırma işlemini farklı farklı açılardan açıklamak mümkün. Dilerseniz, duvarınıza yerleştirdiğiniz bitkilerde simetrik bir yapıyı tercih edebilirsiniz. Genel görünüme ekleyeceğiniz bu simetrik durum, dışarıdan bakıldığında oldukça hoş bir görüntü sağlayacaktır. Ya da dilerseniz, bitkilerinizi duvarınıza bir şekil ya da bir motif oluşturacak şekilde dizebilirsiniz. Eğer duvarınızdaki bitki, geniş bir alana yayılmış bir sarmaşık ya da sarmaşık türevi bir bitki ise, bu bitkiyi farklı motiflere benzer şekilde budayarak tasarımınıza detay kazandırabilirsiniz.
Dekorasyon söz konusu olunca, evinizdeki her alanın kendine has bir havası olduğunu sık sık dile getiriyor. Bu bağlamda, evinizin farklı alanlarında kullanacağınız dekoratif araçlar da birbirinden farklı olacaktır. Buradan yola çıkarak, canlı ve yeşil duvarınızda kullanacağınız bitki türlerine gelirsek, öncelik bu bitki türlerinde genel olarak büyük bir çeşitlilik görüldüğünü söyleyebiliriz. Diğer yandan, canlı ve yeşil duvarınız için bitki tercihi özen göstererek yapmanız, dekorasyonunuzun uzun soluklu olmasını sağlayacaktır. Pekiyi ama yeşil ve canlı bir duvar dekore ederken, bitki tercihi konusunda ne tür kıstaslara dikkat etmek gerekir ? Öncelikle, bitkilerinizin biyolojik ihtiyaçlarını düzenli olarak gideremeyeceğiniz yönünde endişeleriniz varsa, -yukarıda bahsettiğimiz otomatik sulama sistemlerinden de faydalanmadığınızı varsayarak- su tüketimine görece daha az bağımlı olan bitkileri tercih etmeniz yerinde olacaktır. Bu sayede, özellikle iş veya seyahat gibi evden bir süre uzakta durmanız gereken durumlarda, bitkilerinizin de başının çaresine bakmasını sağlarsınız. CAM bitkileri olarak adlandırılan ve bir çoğunun da kaktüs ailesine mensup olduğu bitkiler, su tüketimi konusunda oldukça iddialıdırlar. Diğer yandan, bitki tercihi konusunda dikkate alınması gereken bir diğer kıstas da çiçekli ve çiçeksiz bitkilerdir. Burada en önemli etkenin sizin zevkiniz olduğunu belirtmek isteriz. Diğer yandan, çiçekli bitkilerin özellikle çiçek açtıkları dönemlerde, iç ya da dış mekan fark etmeksizin alana oldukça taze bir hava yaydıklarını da belirtmek gerek. Fakat çiçeksiz bitkilerin çoğu da, yapraklarını dökmedikleri için bakım açısından oldukça kolaydırlar. Aslında bu noktada tercihiniz, biraz da yeşil ve canlı duvarı nerede kullanacağınıza bağlı. Evinizde veya bahçenizde kullanmanız durumunda, çiçek açan bitkilerin renkli görüntüsü oldukça hoş bir hava yaratacaktır. Diğer yandan, ofis ya da muayenehane gibi ciddi mekanlarda, çiçeksiz bitki tercihi daha yerinde olur…
Evinize doğal bir atmosfer katmanın nadir rastlanan yollarından biri olan canlı duvarlar, kimi zaman kattığı doğallığın yanı sıra oldukça hoş görüntülere de sebebiyet verir. Özellikle bitki dizaynı ve bitki estetiği ile yakından ilgilenen okurlarımız, bu anlatacaklarımıza aşinadırlar. Evinizde yeşil ve canlı bir duvar dekore ederken, bu duvarın sağladığı doğal dokunun yanı sıra, estetik dokunuşlar sayesinde duvarı görsel bir şölen haline getirmeniz pekala mümkün. Üstelik gözünüzün korkmasına da gerek yok… Zira bitkiler, sahip oldukları envai çeşit renk sayesinde, doğal olarak görsel birer şölendirler. Canlı duvarınızı estetik bir zevkle oldukça şık hale getirmek adına, birden fazla türde bitkiden faydalanabilirsiniz. Bu sayede, sizin sanatsal dokunuşlarınız bitkilerin renkleriyle vücut bularak duvarınızın oldukça şık görünmesini sağlayacaktır. Ya da dilerseniz, bitkileri karmakarışık dizmek yerine, belli bir simetriyi takip edebilirsiniz. Tıpkı peyzaj düzenlemelerinde olduğu gibi, böylesi renkli bir simetri göze çok hoş görünecektir. Örneğin yapımında beyaz papatya ve gelincik kullandığınız bir canlı duvar dekorasyonunda, bir sıra papatya bir sıra gelincik yerleştirerek hem göze hoş görünen hem de oldukça renkli bir tasarım elde etmeniz pekala mümkün…