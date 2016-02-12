Yenilenmiş bir şehir evi

Eski bir evi nasıl yenileyebilirim diye düşünüyorsanız homifyın bu günkü ev ziyaretini mutlaka incelemelisiniz. Ev sahipleri için yenilenmesi için Işık ve Tuz tasarım firmasına teslim edilmiş eski ve kötü bir evin yenilenmiş ve modern hale getirilmiş yeni halini ziyaret ediyoruz. Normal bir evin sahip olduğu standart yatak odasının dışında iki adet daha yatak odasına sahip plan bu ev, oturma odası, mutfak, banyo dahil toplamda 109 metre kare üzerinde kuruludur. Yapılan çalışma tamamen 109 metre kare içerisinde yapılmış, etkileyici bir yenileme çalışması ile hem görsel hem de hayranlık uyandırıcı bir ev haline getirilmiş.