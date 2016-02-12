Yenilenmiş bir şehir evi

Eski bir evi nasıl yenileyebilirim diye düşünüyorsanız homifyın bu günkü ev ziyaretini mutlaka incelemelisiniz. Ev sahipleri için yenilenmesi için Işık ve Tuz tasarım firmasına teslim edilmiş eski ve kötü bir evin yenilenmiş ve modern hale getirilmiş yeni halini ziyaret ediyoruz. Normal bir evin sahip olduğu standart yatak odasının dışında iki adet daha yatak odasına sahip plan bu ev, oturma odası, mutfak, banyo dahil toplamda 109 metre kare üzerinde kuruludur. Yapılan çalışma tamamen 109 metre kare içerisinde yapılmış, etkileyici bir yenileme çalışması ile hem görsel hem de hayranlık uyandırıcı bir ev haline getirilmiş.
Oturma odasının ilk halini resimde görüyorsunuz. Geniş bir alana sahip olmasına rağmen eşyaların plansız ve düzensiz yerleştirilmesinden dolayı dar bir oturma odası şeklinde dekore edilmiş. Yetersiz aydınlatma ile kaotik ve karanlık bir ortam oluşturulmuş. Yer kaplaması, pencereler ve karartma pencereleri ile kötü bir dekorasyona sahip olan oturma odası, modern ve samimi bir dekorasyon oluşturulmasında yardımcı olmuş. Eski hali göz önüne alınarak bir yenileme çalışması yapılmış ve modern bir oturma odası ortaya çıkarılmış.
Eski oturma odasına göre çok daha aydınlık bir şekilde dekore edilen bu oda, geniş bir cam pencere ile gün ışığının daha fazla içeri girmesi sağlanarak doğal aydınlık hale getirilmiş. Tavana bir havalandırma konularak eski halinde mevcut olan kaotik ortam yok edilmiş, duvarlar sade olarak dekore edilerek ortamın kalabalık görünmesi önlenmiş. Ayrıca duvarlar açık renklere boyanarak geniş bir alan oluşturulmasına yardımcı olmuş. Öncesine göre çok daha modern ve çok daha çağdaş bir hale gelmiş olan oturma odası penceresi önüne demir korkuluklar konularak güvenlik sağlanmış
Mutfağın eski hali de oturma odası gibi kalabalık,i kaotik ve karanlık bir şekilde dekore edilmiş. Geniş olan mutfak dekorasyon hataları ile dar bir mutfak haline getirilerek insanı boğan bir havaya büründürülmüş. Beyaz renk tercih edilerek geniş gösterilmeye çalışılsa da yerleşim düzeni ve yanlış tercihler mutfağında oturma odası gibi kötü görünmesine neden olmuş.
Eski halinin kötü görünümü göz önüne alınıp modern bir mutfak oluşturulmuş. Mutfak yalancı seperatör ile iki bölüme ayrılmış. Ana bölüm mutfak olarak dekore edilerek evye ve musluk kısmı bu alanda bırakılmış. Küçük pencereler ile bu alanın aydınlatılması sağlanarak doğal ışıktan yararlanılmış. İkinci bölüm ise yemek yenilecek alan olarak düşünülmüş ve yemek salonu şeklinde dekore edilmiş.Özel aydınlatma ile aydınlatma sorunu çözülerek estetik ve şık bir mutfak haline getirilen yeni mutfak eski kötü görüntüsünden kurtarılmış. Zemin kaplamaları daha açık renkte tercih edilerek duvar renklerinin açık olması ile renk uyumu sağlanmış ve mutfağın şıklığı artırılmış.
Küçük bir hacime sahip olan banyo, yan yana dekore dilen küvet, klozet, ve lavabo ile daha dar hale getirilmiş. Banyoya girdiğinizde adım atacak yeri zor bulabildiğiniz için sıkıcı ve boğucu bir havaya sahip hale getirildiğinden ruhunuz daralıyor. Seçilen renkler ve fayanslar kötü göründüğü için banyo daha kötü bir görüntü oluşturuyor.
Eeski boğucu banyodan modern banyoya geçişi resimlerde görebiliyorsunuz. Şeffaf bir dış kabini, modern bir lavaboo ve klozet takımı ile banyo modern ve çağdaş bir şekilde dekore edilmiş. Seçilen renkler ve fayanslar ile canlı, şık ve modern bir banyo ortaya çıkarıldığı için rahatça içeride durabiliyorsunuz. Aydınlatması da fayanslara özgü yapıldığı için gözünüzü rahatsız etmiyor.