Kademelerle biçimlenmiş bir konut

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH tarafından tasarlanmış bu konutta gözümüzüe bu kütleyi biçimlendiren kademeler çarpıyor. Ried kentinin güneyinde yer alan bir araziye yapılan bu bina işlevsel ve estetik tasarımı tek bir çatı altında bir araya getiriyor.

Tek bir katta, merdiven gerektirmeyen bir aland çözülen konut planı söz konusu kademelenme sayesinde hem iç mekanda hem de dış cephede zenginleşmiş. Tüm mekanlar en yüksek tavana sahip olan yemek bölümünün etrafında kademelenerek yerleştirilmiş. Gelin, bu etkileyici mekanın fotoğraflarını inceleyelim.