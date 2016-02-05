Kademelerle biçimlenmiş bir konut

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH tarafından tasarlanmış bu konutta gözümüzüe bu kütleyi biçimlendiren kademeler çarpıyor. Ried kentinin güneyinde yer alan bir araziye yapılan bu bina işlevsel ve estetik tasarımı tek bir çatı altında bir araya getiriyor.
Tek bir katta, merdiven gerektirmeyen bir aland çözülen konut planı söz konusu kademelenme sayesinde hem iç mekanda hem de dış cephede zenginleşmiş. Tüm mekanlar en yüksek tavana sahip olan yemek bölümünün etrafında kademelenerek yerleştirilmiş. Gelin, bu etkileyici mekanın fotoğraflarını inceleyelim.
Ön cepheden anlıyoruz ki, bu evin sahiplerinin tasarımcılardan istedikleri şeylerden biri de mahremiyetin sağlanması. Dışarıdan iç mekanın görülmesi mümkün kılınmamış. Ancak bu gün ışığını içeri girmediği anlamına da gelmiyor. Kütledeki kademeler aynı zamanda pencereleri de kademeli tasarlamaya olanak sağlamış. Bu kademeler sayesinde, mekanları üstten aydınlatacak fakat mahremiyeti en üst düzeyde sağlayabilecek bir tasarım oluşmuş durumda. Yüksek tavanlarda açılan bu pencereler iç mekanı aydınlık kılmak için son derece yeterli.
Evin stili oldukça modern, seçilen renklerle birlikte de yalın, net bir imaj yarattığını söylemek mümkün. Buna rağmen ilk bakışta, söz konusu kademelenme sayesinde bu ev epey çarpıcı bir izlenim oluşturuyor.
Binanın arka tarafında bakımı oldukça kolay, hoş bir bahçeyle karşılaşıyoruz. Bahçenin tasarımı, binanın çağdaş ve yalın mimarisiyle uyum içinde. Taraçada kullanılan ahşap zemin kaplaması bir anlamda bahçedeki ana mekanı imlemekte. Bu kısmın bir bölümü kapalı olduğu için güneşten ya da yağmurdan da korunaklı bir alana sahip.
İçeri göz atınca mekanın açık olarak planlandığı elette göze çarpıyor. Mutfak, yemek odası ve salon birbiryle iç içeama ferah bir mekandalar. Ayrıca kadaemeli tavan sayesinde tepe penerelerinden içeri bol bol gün ışığı giriyor. Bu da evin içini ışıl ışıl yapmaya yetiyor.
İç mekandaki duvar ve doğramaların tarzı dış cepheyle aynı. Doğal olarak yapının içi e ışı arasında bir stil farkı gözlemlemiyoruz. Dekorasyon da oldukşa modern, yine dış mekandaki renklerle de uyum içinde. Elbette iç mekana daha fazla sıcaklık katmak için araya katılmış canlı renk patlamaları da mevcut. Turuncu bar sandalyeleri ya da saondaki renkli halı gibi…
Evin kalbinin daha ziyade mutfak olduğunu söylemek mümkün ama bu evde yemek odaası daha ziyade bu işlevi üstlenmiş. Bu mekan kademeli tavanın en yüksek olduğu bölüm ve diğer mekkanların kütleleri de buradan alçalarak yerleşiyor.
Açık mutfak elbette açık planın kaçınılmaz bir parçası. Oldukça minimalist bir tarz ve geometriye sahip bu mutfakta girinti çıkıntılara yer verilmemiş, lineer bir tasarımla temiz detaylar yaratılmış. Mutfak dolaplarının kulpsuz tercih edilmeleri bile bu tasarım anlayışından kaynaklanıyor.
Tasarımlarıyla ilham veren 10 açık mutfak modeli başlıklı yazıda da buradaki gibi mutfakları inceleme fırsatına sahip olabilirsiniz.
Bu mekana banyodan ziyade mini bir spa desek yanlış olmaz sanırız. Banyonun ortasında köpük banyosu yapmaya olanak sağlayacak küvet dururken, bir duvarda sauna ve geniş duş alanı yer alıyor. Bu banyoda sadece ihtiyaç için değil keyif için isteyebileceğiniz her şey mevcut.