​Küçük bir banyo için 6 tasarım fikri

Küçük yaşam alanları profesyonel bir şekilde dekore edildiğinde muhteşem yaşam alanlarına dönüşebilir. Küçük banyo veya küçük mutfak dekorasyonu yapacaksanız öncelikle pratik bir yaşam alanı oluşturmalısınız. Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır, hangi mobilyaları kullanırsan geniş ve ferah banyo oluşturabilirim diye düşünüyorsanız tüm detayları profesyonel bir şekilde düşünmelisiniz. Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve aynı zamanda ruhunuzu dinlendirecek bir banyo dekore etmek için açık renkli mobilyalar tercih edebilirsiniz.
Ferah ve modern bir banyo dekore ederken aynı zamanda küçük bir banyodan harikalar yaratmak istiyorsanız profesyonel iç mimarlar ile çalışabilirsiniz. Renk geçişlerinden, mobilyaların uyumuna kadar her detayı profesyonel bir şekilde uygulayabileceğiniz dekorasyon planları için tecrübeli iç mimarlar ile çalıştığınızda hem ekonomik hem de zaman açısından avantaj sağlamış olursunuz. Banyo mobilyaları seçerken veya banyo aydınlatması tasarımı yaparken küçük bir banyo dekore ettiğinizi unutmadan seçimler yapmalısınız.
Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizde banyolar da önemli bir işlev görür. Banyo hepimizin sağlık ve gündelik temizlik aktiviteleri için kullandığımız bir alan olup dekorasyonu da gün geçtikçe zenginleşmektedir. Her ne kadar oturduğumuz evler bize ait olmadığı takdirde üzerinde çok fazla büyük değişiklik imkanımız olmasa da tasarımıyla ilgili bazı uygulamalar yapabilmek mümkün.
Banyolar günde en az bir kez uğradığımız her evde bulunması gereken bölümlerden biridir. Çoğunlukla sabahları evden çıkmadan önce hazırlanmak için yahut gün içerisinde kısa veya uzun bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek için ve de özellikle sıcak havalarda birkaç kez duş almak için banyoları kullanırız. Yıkanma gibi ihtiyaçlar dışında da ev temizliği için sık sık banyonun işlevlerinden yararlanırız. Çoğu evde temizlik malzemeleri banyoda muhafaza edilir. Sadece bu işlevlerinden ötürü banyonun görevi büyüktür. Ancak evde konuk ağırladığımızda misafirlerimiz muhakkak banyoyu da kullanacağından banyoyu yalnızca ihtiyaç olarak kullanılan bir bölüm dışında değerlendirmek gerekiyor. Söz konusu oturma odası olunca konuk ağırlanan bir yer olduğundan dekorasyonuna epey titizleniriz. Oysa konuklarımız dediğimiz gibi banyoyu da kullanacağından artık banyo dekorasyonuna biraz daha özenmenin vakti geldi.
Banyonun boyutu oturduğumuz evin yapısına göre değişir. Ancak kabul etmeliyiz ki ülkemizde artan nüfusla doğru orantılı olarak evlere ayrılan alan giderek azalıyor. Dolayısıyla çoğu evde banyo için pek fazla geniş alan bırakıldığı söylenemez. Bilhassa apartman dairelerinde en az alan bırakılan bölümlerden birisi banyo. Yani küçük banyo tasarımı aslında çoğu ev için geçerli. Ve nasıl olması gerektiği üzerine kafa yormak gerekiyor. Bugün bu yazıda size derlediğimiz başlıklardan yola çıkarak daha iyi bir banyo dekorasyonuna sahip olmanız mümkün. Amacımız küçük banyonuzu daha fonksiyonel kullanmanızı sağlarken estetik açısından dekorasyonunu ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatmak.
Banyo dekorasyonu üzerine tasarım fikirlerini sıralamadan önce bazı genel tavsiyelerden bahsedelim. Çünkü küçük bir banyoyu düzenlemek için birtakım unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle banyo duvarlarında su geçirgenliği olmayan seramik fayanslar kullanabilirsiniz. Eğer banyonuz küçükse sade ve desensiz olanları tercih ederek banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Desenler ise göz kalabalığı yaparak banyoyu daha küçük ve de karmaşık gösterebilir. Yine küçük banyoları ferah göstermek yerine koyu renkler yerine açık renkler tercih edilmelidir. Küçük banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için birtakım ufak hileler yapılabilir. Örneğin geniş bir ayna kullanılarak banyoya derinlik katılır. Banyo zemininde ise fayans yerine suya dayanıklı laminat parke tercih edebilirsiniz. Ahşap da değerlendirilmesi gereken bir diğer seçenektir. Banyoya doğallık ve sıcak bir atmosfer katacaktır. Doğal ve ferah bir etki istiyorsanız ahşabın yanında yeşil ve mavi renklerini kullanabilir, dekor olarak banyonuza yeşil bitkiler ekleyebilirsiniz.
Küçük banyo dekorasyonu için nasıl bir lavabo seçmeliyim diye düşünüyorsanız hilton lavabo modeli en ideal seçim olacaktır. Dar alanlarda tercih edilen bu model aynı zamanda ölü alanları dekorasyona kazandırmak için de tercih edilebilir.
Küçük banyo dekorasyonları için canlı renkler seçmelisiniz. Banyo yenileme işleminde modern tasarımları canlı renkler ile destekleyebilir, muhteşem ve geniş hareket alanlarına sahip banyolar yaratabilirsiniz. Banyonuzu yenilemeden önce maliyet hesabınızı da dikkatli bir şekilde yapmalısınız. Bu konuda detaylı bilgiye sahip olmak için '' Banyo yenilemek ne kadara mal olur? '' yazımıza göz atabilirsiniz.
Küçük banyolar söz konusu olduğunda koyu renkler yerine açık renkler tercih edilerek banyonun olduğundan daha geniş ve ferah gözükmesi sağlanmalıdır. Ancak bu durum banyonuzun tamamen beyazlara bürünmesi demek anlamına gelmez. Öylesi çok basit kaçabilir. Peki renkleri banyoda nasıl kullanmalı? Örneğin fotoğraftaki banyo tasarım olarak bir hayli zengin ve dinamik görünüyor. Banyo fayanslarında kırmızı, turuncu, gri, siyah ve beyaz ince çizgiler bir arada bulunarak ilgi çekici bir desen oluşturmuş. Bu kadar rengin bir arada kullanılması ilk anda kulağa göz yorucu gelse de ince çizgiler halinde ve ton geçici sağlanarak estetik görünmesi sağlanmış. Aynı zamanda oldukça dikkat çekici olduğundan tüm duvar yerine belli bölgelere uygulanarak banyonun karmaşık gözükmesinin önüne geçilmiş. Yer zemininde ise kırmızı taşlar görüyoruz. Oldukça baskın bir renk olan kırmızı duvarlarda uygulasalardı şüphesiz banyo bir hayli basık görünürdü. Dolayısıyla baskın rengin zeminde tercih edilmesi doğru bir karar.
Bir banyoda saklanması gereken birtakım kişisel eşyalar vardır. Alanın sınırlı olduğu durumlarda banyoda yığılmanın önüne geçmek için akıllı depolama çözümleri önem kazanmaktadır. Küçük banyolara büyük dolaplar koymak yanlış bir karardır, çünkü banyonun alanı dar olduğundan daha da sıkışmış görünmesini sağlayacaktır. Bunun yerine açık raf, asılı raf, yüzen raflar depolama için daha temiz bir görünüm oluşturarak yığılmayı önler. Üstelik daha ekonomiktir. Örnek fotoğrafta klozetin olduğu duvarın üst kısmına camlı raf eklenmiş. Böylece o duvar boş ve işlevsiz kullanılacağına boş alan değerlendirilmiş. Yine lavabo altı dolap haline getirilerek doğru depolama çözümleri uygulanmış. Siz de banyonuza dolap için yer açmak yerine her türlü boş alan ve yüzeyi değerlendirerek banyoyu kalabalıklaştırmadan depolama alanları oluşturabilirsiniz.
Kuşkusuz her banyoda muhakkak bir ayna bulunur. Zira banyo kişisel bakım uyguladığımız alanlardır ve aynalara ihtiyaç duyarız. Küçük banyolar söz konusu olduğunda ise ayna daha büyük bir görev üstlenir. Çünkü aynalar yüzeylerindeki yansıtma özelliğinden ötürü bulunduğu yere derinlik katarak olduğundan daha geniş göstermeye yardımcı olur. Bilhassa küçük banyolar için büyük ebatta ayna kullanmak bu anlamda önemlidir. Ayna kullanımıyla ilgili bir diğer husus aynanın nereye yerleştirileceğidir. Pencereye bakan bir ayna daha fazla boşluk hissi yaratacak, dolayısıyla banyonuz daha ışıklı ve havadar hale gelecektir. Öte yandan dolaplara ve açık raflara bakan bir ayna istenen etkiyi vermeyerek aksine banyo dekorasyonunu daha tıkış tıkış gösterecektir.
Fotoğraftaki banyo Tbeks Home tasarımıdır.
İşlevsel olmak, küçük bir banyo söz konusu olduğunda sınırlı alanı optimize etmek için önemli faktörlerden birisidir. Kullanılabilir alanın her santiminden etkin bir şekilde faydalanmak küçük bir banyo için esastır. Bunun yerine banyo dekorasyonuna gereksiz eşyaları doldurmak tam tersi bir amaca hizmet eder. Küçük bir banyoyu işlevsel kullanmak için yardımcı olan bazı ürünler vardır. Bunlardan birisi el havlusunu asmak için kullanılan monte edilmiş bar adı verilen çubuklardır. Bar kullanımı kadar nereye yerleştirileceği de önemlidir. Havluları asmak için kapı arkaları da değerlendirilebilir. Veya örnek fotoğraftaki gibi lavabo tezgahına havlu için bir bar eklenebilir. Oldukça şık görünüyor.
İkinci bir konu rafları nasıl değerlendireceğimiz. Burada bahsedilen raf, çeşitli eşyalarınızı yerleştirebileceğiniz büyük raflar değil. Hijyen ve kozmetik için kullandığınız kişisel ürünlerinizi el altında bulundurmak için tercih edebileceğiniz daha küçük raflar. İkinci fotoğrafta gördüğümüz küçük niş ise bir hayli pratik görünüyor. Duşun içerisinde banyo jeli, şampuanı için yapılacak böyle bir raf mevcut duvar alanını verimli bir şekilde kullanılmasını sağladığı gibi gerektiğinde ihtiyacınız olan ürünlere rahatlıkla ulaşmanızı sağlar.
Küçük banyolar için alandan verimli bir şekilde faydalanma en önemli kıstas olduğundan tasarım fikirleri de giderek daha yaratıcı hale geliyor. Örneğin fotoğraftaki banyo tasarımında küvetin yarısının duş haline getirildiğini görüyoruz. Böylece küçük bir banyoda yeriniz dar olduğu için küvetle duş arasında bir seçim yapmak zorunda kalmıyor, hem küveti hem duş keyfini doyasına yaşayabiliyorsunuz. Oldukça pratik görünüyor değil mi?
Küçük banyo dekorasyonunda birinci kural derli toplu bir görünümdür. Fotoğraftaki banyo tasarımı size mimari açıdan sıra dışı gelebilir. Ancak üst katta oturuyorsanız ve resimdeki gibi eğilim bir tavanınız varsa bu alanı banyo haline getirmek oldukça yaratıcı. Pencere de tavan kısmında yer aldığı için bir hayli cazip görünüyor. Duşun etrafı kapatılmayarak ferahlık sağlanırken küvet ise yüksek ve dar olanlarından seçilerek çarpıcı bir uyum sağlanmış.
Banyo dekorasyonu hakkında daha fazla yazı okumak isterseniz ’Çarpıcı tasarımlara sahip banyo küvet örnekleri’ başlığına bakabilirsiniz.