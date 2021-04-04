​Küçük bir banyo için 6 tasarım fikri

Küçük yaşam alanları profesyonel bir şekilde dekore edildiğinde muhteşem yaşam alanlarına dönüşebilir. Küçük banyo veya küçük mutfak dekorasyonu yapacaksanız öncelikle pratik bir yaşam alanı oluşturmalısınız. Küçük banyo dekorasyonu nasıl yapılır, hangi mobilyaları kullanırsan geniş ve ferah banyo oluşturabilirim diye düşünüyorsanız tüm detayları profesyonel bir şekilde düşünmelisiniz. Kişisel ihtiyaçlarınızı karşılayacak ve aynı zamanda ruhunuzu dinlendirecek bir banyo dekore etmek için açık renkli mobilyalar tercih edebilirsiniz.

Ferah ve modern bir banyo dekore ederken aynı zamanda küçük bir banyodan harikalar yaratmak istiyorsanız profesyonel iç mimarlar ile çalışabilirsiniz. Renk geçişlerinden, mobilyaların uyumuna kadar her detayı profesyonel bir şekilde uygulayabileceğiniz dekorasyon planları için tecrübeli iç mimarlar ile çalıştığınızda hem ekonomik hem de zaman açısından avantaj sağlamış olursunuz. Banyo mobilyaları seçerken veya banyo aydınlatması tasarımı yaparken küçük bir banyo dekore ettiğinizi unutmadan seçimler yapmalısınız.

Hayatımızın büyük bir kısmını geçirdiğimiz evlerimizde banyolar da önemli bir işlev görür. Banyo hepimizin sağlık ve gündelik temizlik aktiviteleri için kullandığımız bir alan olup dekorasyonu da gün geçtikçe zenginleşmektedir. Her ne kadar oturduğumuz evler bize ait olmadığı takdirde üzerinde çok fazla büyük değişiklik imkanımız olmasa da tasarımıyla ilgili bazı uygulamalar yapabilmek mümkün.

Banyolar günde en az bir kez uğradığımız her evde bulunması gereken bölümlerden biridir. Çoğunlukla sabahları evden çıkmadan önce hazırlanmak için yahut gün içerisinde kısa veya uzun bedensel ihtiyaçlarımızı gidermek için ve de özellikle sıcak havalarda birkaç kez duş almak için banyoları kullanırız. Yıkanma gibi ihtiyaçlar dışında da ev temizliği için sık sık banyonun işlevlerinden yararlanırız. Çoğu evde temizlik malzemeleri banyoda muhafaza edilir. Sadece bu işlevlerinden ötürü banyonun görevi büyüktür. Ancak evde konuk ağırladığımızda misafirlerimiz muhakkak banyoyu da kullanacağından banyoyu yalnızca ihtiyaç olarak kullanılan bir bölüm dışında değerlendirmek gerekiyor. Söz konusu oturma odası olunca konuk ağırlanan bir yer olduğundan dekorasyonuna epey titizleniriz. Oysa konuklarımız dediğimiz gibi banyoyu da kullanacağından artık banyo dekorasyonuna biraz daha özenmenin vakti geldi.

Banyonun boyutu oturduğumuz evin yapısına göre değişir. Ancak kabul etmeliyiz ki ülkemizde artan nüfusla doğru orantılı olarak evlere ayrılan alan giderek azalıyor. Dolayısıyla çoğu evde banyo için pek fazla geniş alan bırakıldığı söylenemez. Bilhassa apartman dairelerinde en az alan bırakılan bölümlerden birisi banyo. Yani küçük banyo tasarımı aslında çoğu ev için geçerli. Ve nasıl olması gerektiği üzerine kafa yormak gerekiyor. Bugün bu yazıda size derlediğimiz başlıklardan yola çıkarak daha iyi bir banyo dekorasyonuna sahip olmanız mümkün. Amacımız küçük banyonuzu daha fonksiyonel kullanmanızı sağlarken estetik açısından dekorasyonunu ihmal etmemeniz gerektiğini hatırlatmak.

Banyo dekorasyonu üzerine tasarım fikirlerini sıralamadan önce bazı genel tavsiyelerden bahsedelim. Çünkü küçük bir banyoyu düzenlemek için birtakım unsurlara dikkat etmek gerekiyor. Öncelikle banyo duvarlarında su geçirgenliği olmayan seramik fayanslar kullanabilirsiniz. Eğer banyonuz küçükse sade ve desensiz olanları tercih ederek banyonuzu olduğundan daha geniş gösterebilirsiniz. Desenler ise göz kalabalığı yaparak banyoyu daha küçük ve de karmaşık gösterebilir. Yine küçük banyoları ferah göstermek yerine koyu renkler yerine açık renkler tercih edilmelidir. Küçük banyoyu olduğundan daha geniş göstermek için birtakım ufak hileler yapılabilir. Örneğin geniş bir ayna kullanılarak banyoya derinlik katılır. Banyo zemininde ise fayans yerine suya dayanıklı laminat parke tercih edebilirsiniz. Ahşap da değerlendirilmesi gereken bir diğer seçenektir. Banyoya doğallık ve sıcak bir atmosfer katacaktır. Doğal ve ferah bir etki istiyorsanız ahşabın yanında yeşil ve mavi renklerini kullanabilir, dekor olarak banyonuza yeşil bitkiler ekleyebilirsiniz.