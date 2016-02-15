Antremin daha davetkar görünmesi için neler yapabilirim?

Evin girişi konuklar için o evin ne kadar davetkar olduğuna dair bir izlenim yaratır. Son zamanlarda daha dar antrelerle karşılaşıyoruz ama eski evlerdeki geniş antreler biraz da bu karşılamanın önemine dair bir mekansal tercihin yansıması olabilir. Eve gelen konukların o evde iyi karşılanmaları elbette önemli, bu yüzden onları ne kadar davetkar bir ortamda karşılarsanız o kadar pozitif bir etkiye sahip olacaksınız. Aslında sadece konuklar için değil kendiniz için de antrenin yaydığı duygu önemli. Evinize girdiğiniz anda sizi içine çeken, mutlu eden, hoşça karşılayan bir mekan planlamanız evinizde daha iyi bir yaşam kurmanızı da sağlar.
Fransızca
giriş anlamını taşıyan antreye bu yüzden giriş holü de deniyor. Homify sayfalarında antrelerin, evlerin girişlerinin önemine dair yazıları zaman zaman siz sevgili okurlarla paylaştık. Bunlardan biri olan Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazıda da belirttiğimiz üzere antreler pek çok kişinin düşündüğünün aksine oldukça önemli mekanlar. Nitekim konutların dışında ister ticari ister kamusal olsun diğer yapılara baktığımızda, bu binaların girişlerinin oldukça özenle tasarlandığını görebiliriz. En azındannitelikli mimariye sahip binalarda bu durumun geçerli olduğunu söylemek mümkün. Bu da rastlantı değil elbette. Bir yapının etkileyiciği en başta girişte yarattığı izlenimle sağlanmaya çalışılıyor. Bunu konut ölçeğinde düşünürsek de evinizin etkisini kapıdan atıldığı anda biçimlendirmeye başlıyorsunuz.
Antrenizin formuna göre bir planlama yapmanın önemini hatırlatmakta fayda var. Geniş bir antrede daha özgür davranabilirsiniz ancak her antrenin kendine göre doğru kullanım biçimi de mevcut. Kapının açılış yönüne göre içeri girenlerin ayakkabılarını çıkaracakları, paltolarını bırakacakları yerlerin doğru belirlenmesi önemli. Sadece bunlar da değil, içeri girildiğinde eldeki eşyaların bırakılacağı yer veya yerler dahi önemli. Çantadan şemsiyeye, bir buket çiçekten alışveriş torbalarına pek çok şeyi aslında eve girdiğimizde nereye koyacağımızı şaşırabiliyoruz. Bu yüzden davetkar bir antrenin sizi elinizdekilerle de rahatça karşılayabilmesi gerektiğini düşünebiliriz. Bir anlamda sizi sıkıştırmayacak, eve girişinizde hem görsel açıdan hoşunuza gidecek hem de işlevsel olarak konfor sağlayacak bir mekan…
Bakalım bunları sağlamak için neler yapabiliriz:
Antrenizi davetkar bir hale getirebilmeniz için pek çok mimari öğeyi buna göre şekillendirebilirsiniz. Evinizin zemini gibi antreninki de önemlidir. Bazen ıslak mekanlar dışında tüm evin zeminini aynı tercih etmek en doğrusu olabilir. Böylece mekanda bir bütünlük sağlanır. Öte yandan, pek çok evde salon ve odalar dışında kalan alanlarda seramik ya da benzeri malzeme kullanımını görüyoruz. Yani antre, koridorlar, mutfak ve banyo seramik, mermer ya da karo mozaik gibi bir malzemeyle kaplanıp salon ve odalarda parke kullanılabiliyor. Ancak buradaki gibi koridorlarda ve giriş holünde kullanılan ahşap parke, malzemenin sıcak niteliği sayesinde antreniz için hoş bir tercih olabilir. Sıradan bir seramik kaplamadan daha davetkar bir görünü elde edeceğiniz kesin.
Burada görüldüğü üzere ahşap parkenin üzerinde hiçbir şey kullanmaya da erek yok. Malzeminin kendisi cezbedici, sıcak ve davetkar bir malzemeye sahip. Antre için az ve öz malzeme kullanarak işlevsel bir köşe yaratılmış. Duvara sabitlenmiş metal raflar ve askılık oldukça şık bir sandalyeyle tamamlanıyor.
Yine zemin kaplamasından gidelim. Daha önce söylediğimiz gibi sıradan seramikler antrelere çok karakter katan malzemeler değil ancak ahşap dığında da samimi bir ortam yaratacak seçenekler mevcut. Bunun için belki de en ideal tercih karo mozaikler. Karo mozaik, karo siman, karo çini gibi isimlerle piyasada bulabileceğiniz bu malzeme el yapımı olduğu için biraz pahalı sayılabilir ama ufak metrekareler için ödeyeceğiniz miktar da kabul edilebilir. Ancak bu zemin kaplamalarının daha ekonomik versiyonları da var, onlar da benzer desenlerin seramik üzerine uygulanmış olanları. Her iki koşulda da antrenizde güzel bir desenle misafirlerinizi karşılayabilirsiniz. Emin olun karo mozaik desenleri kadar göze hoş gelen çok az şey vardır.
Antrenize renk ve desen katacak bir kilim ya da halı tüm atmosferi biçimlendirebilir. Bu örnekteki aydınlık antre hem seçilen halı hem de duvar kağıdıyla renklendirilmiş. Cam doğramalara sahip giriş kapısı sayesinde bu kadar iddialı renklerin mekanı boğma riskinin de ortadan kalktığını görüyoruz. Benzer renkler görece karanlık ve ufak bir antre için rahatsız edici bir etkiye sahip olabilirdi. Bu yüzden evi de antreyi de dekore ederken mekanın kendi niteliklerine göre seçimler yapmanı önemini kavramamız bu gibi örneklerle mümkün olmakta.
Fotoğraftaki antrenin davetkar atmosferine katkıda bulunan diğer detaylardan da bahsetmek gerek. Klasik tarzda seçilen mobilya ve aksesuarlar ile vazoda duran çiçek mekanın atmosferini sıcacık ve evcimen bir hale büründürüyor. Seçilen renkler bu noktada da önemli bir etken. Eğer daha koyu renkler kullanılsa bu kurgu çok daha ağır ve mesafeli bir ortam da yaratabilirdi. Aynı mekanı gözünüzün önüne koyu kahverengi mobilyalar ve yine koyu ve düz renklerle getirirseniz ne demek istediğimizi anlayabilirsiniz. O da bir tercih olabilirdi elbette anca davetkarlık bir miktar samimiyet ve sıcaklık da gerektirdiği için amacınız buysa renklerle de bunu yaratmak mümkün.
Aynalar antrelerde son derece dekoratif ve işlevse öğeler olarak kullanılabilir. Esra Kazmirci imzası taşıyan bu antredeyse vestiyer olarak kullanılan dolabın kapakları tamamen ayna olarak tasarlanmış. Geniş yüzeylere kaplanan aynalar bu şekilde dolaplarda ya da duvar kaplaması olarak kullanıldığında mekanı hiç tahmin etmeyeceğiniz kadar genişletiyor. Dar antrelerde özellikle uygulayabileceğiniz bu yöntem buradaki gibi sadece mekanı derinleştirmek ve zenginleştirmek için de kullanılabilir.
Antrede oturmak gerekmediğini düşünyorsanız yanılıyorsunuz. Siz belki ihtiyaç duymuyor olabilirsiniz ama pek çok insan ayakkabısını giyip çıkarırken oturmayı tercih eder. Ayrıca bu örnekteki gibi bir bank sadece oturmaya da yaramayacaktır. Aynı zamanda içeri girildiğinde eşyalarınızı, çantanızı koyabileceğiniz bir sehpa gibi de kullanılabilir. Öte yandan bir sepetin içinde, bu bankın üstünde duran ortancalar ister gerçek ister yapay çiçek olsun konuklar için oldukça hoş bir karşılama atmosferi yaratıyor. Ahşap çerçeveli büyük ayna, çiçeklerle dolu bir sepet, üzerine peluş atılmış ahşap bank… Bunlar davetkar bir antrenin sözlük anlamıymışçasına bir görünüme sahip.
Antrenizi sadece işlevsel objelerin saltanatına terk etmeyin. Kullanılmasalar bile el yapımı bastonlar ve şık şapkalar dekorasyonunuzun anlamlı parçaları olabilirler. Bu son derece mütevazı çekmeceli dolap ünitesi hem içine saklamak istediklerinizi barındırabilir hem de adeta bir sergileme alanı olarak mekanı güzelleştirebilir.
Çerçeveler doğru kompozisyonla evin her yerinde mucizeler yaratmayı mümkün kılıyor. İster kendi fotoğraflarınız, ister orijinal tablo, baskı ya da fotoğraflar, isterse belli bir konseptte yapılan görsel kompozisyonlar olsun hepsi antrenizi ilginç ve samimi bir ortam haline getirebilir. Bu da şüphesiz onu davetkar kılmak için önemli bir adım olacaktır.