Antremin daha davetkar görünmesi için neler yapabilirim?

Evin girişi konuklar için o evin ne kadar davetkar olduğuna dair bir izlenim yaratır. Son zamanlarda daha dar antrelerle karşılaşıyoruz ama eski evlerdeki geniş antreler biraz da bu karşılamanın önemine dair bir mekansal tercihin yansıması olabilir. Eve gelen konukların o evde iyi karşılanmaları elbette önemli, bu yüzden onları ne kadar davetkar bir ortamda karşılarsanız o kadar pozitif bir etkiye sahip olacaksınız. Aslında sadece konuklar için değil kendiniz için de antrenin yaydığı duygu önemli. Evinize girdiğiniz anda sizi içine çeken, mutlu eden, hoşça karşılayan bir mekan planlamanız evinizde daha iyi bir yaşam kurmanızı da sağlar.

Fransızca giriş anlamını taşıyan antreye bu yüzden giriş holü de deniyor. Homify sayfalarında antrelerin, evlerin girişlerinin önemine dair yazıları zaman zaman siz sevgili okurlarla paylaştık. Bunlardan biri olan Antre dekorasyonu deyip geçmeyin, evinizin girişini güzelleştirin başlıklı yazıda da belirttiğimiz üzere antreler pek çok kişinin düşündüğünün aksine oldukça önemli mekanlar. Nitekim konutların dışında ister ticari ister kamusal olsun diğer yapılara baktığımızda, bu binaların girişlerinin oldukça özenle tasarlandığını görebiliriz. En azındannitelikli mimariye sahip binalarda bu durumun geçerli olduğunu söylemek mümkün. Bu da rastlantı değil elbette. Bir yapının etkileyiciği en başta girişte yarattığı izlenimle sağlanmaya çalışılıyor. Bunu konut ölçeğinde düşünürsek de evinizin etkisini kapıdan atıldığı anda biçimlendirmeye başlıyorsunuz.

Antrenizin formuna göre bir planlama yapmanın önemini hatırlatmakta fayda var. Geniş bir antrede daha özgür davranabilirsiniz ancak her antrenin kendine göre doğru kullanım biçimi de mevcut. Kapının açılış yönüne göre içeri girenlerin ayakkabılarını çıkaracakları, paltolarını bırakacakları yerlerin doğru belirlenmesi önemli. Sadece bunlar da değil, içeri girildiğinde eldeki eşyaların bırakılacağı yer veya yerler dahi önemli. Çantadan şemsiyeye, bir buket çiçekten alışveriş torbalarına pek çok şeyi aslında eve girdiğimizde nereye koyacağımızı şaşırabiliyoruz. Bu yüzden davetkar bir antrenin sizi elinizdekilerle de rahatça karşılayabilmesi gerektiğini düşünebiliriz. Bir anlamda sizi sıkıştırmayacak, eve girişinizde hem görsel açıdan hoşunuza gidecek hem de işlevsel olarak konfor sağlayacak bir mekan…

Bakalım bunları sağlamak için neler yapabiliriz: