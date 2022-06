Dairemi yenilemek için doğru zamanı nasıl bilebilirim?

Ev dekorasyonu yaparken genelde uzun ömürlü eşya ve dekorasyon malzemeleri seçmeye özen gösteririz. Çünkü dekorasyon değişikliği ve yenilemesi birçok kişi için korkutucu olabilir. Maddi külfeti bir yana detaylı bir uğraş, emek ve zaman gerektireceğinden yaptığımız dekorasyonu mümkün olduğunca uzun süre kullanmak isteriz. Ancak dekorasyon sırasında seçtiğimiz malzemelerin kalitesine ve uzun ömürlü olmasına ne kadar dikkat edersek edelim bir gün mutlaka dekorasyonumuzu yenilemek zorunda kalabiliriz. Bu günün geldiğini nasıl anlayabiliriz ya da dekorasyon yenileme sürecine nasıl adım atarız diye düşünüyorsanız bu yazı sizin için. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere dekorasyon yenileme sinyallerinden bahsedeceğiz. Dekorasyonumuzun yenilenme zamanının geldiğini söyleyen 7 işareti ve yenileme önerilerini birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile paylaşacağız. Eğer siz de evinizde dekorasyonunuzla ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsanız ve bu sorunların basit bir şekilde giderilebilecek sorunlar mı yoksa köklü bir değişikliğin sinyalleri mi olduğunu merak ediyorsanız, bu yazımız size çözmenizde yardımcı olabilir.

Dekorasyon yenileme süreci herkes için kaygı verici bir süreçtir. Yapacağınız her yenileme adımı için yeni bir masraf çıkaracağı aşikar ancak doğacak masraflar bir yana, ustasından tadilatına, planlamasından alış verişine, dekorasyon sırasında çıkacak kargaşadan alınacak risklere kadar her adımı ayrı ayrı yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu hengameyi daha az zararla atlatabilmeniz için size birkaç tavsiyemiz olacak. Öncelikle, aşağıda bahsedeceğimiz sorunların en azından birkaçı ile birden karşılaşmadan köklü bir dekorasyon yenilemesine başlamayın. Eğer bu problemlerden bir ya da birkaçıyla rahatsız edecek şekilde karşılaşıyorsanız dekorasyon yenileme adımlarına başlayabilirsiniz. Peki dekorasyon yenileme adımları nelerdir? İlk iş olarak evinizde can sıkan bütün aksaklıkları not ederek çözümleri hakkında araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca her adımınızı not ederek ilerlerseniz daha planlı ve etkili bir çalışma yürütebilirsiniz. Örneğin banyo dekorasyonunuzu kökten değiştirmek yerine ufak birkaç tadilatla sorunu çözebilecekseniz, bu şekilde idare edebilirsiniz ama banyonuzda tadilattan daha geniş çaplı sorunlar söz konusu ise yani küveti, klozeti ya da duşakabini tamamen değiştirmek veya zemin ve duvar döşemelerini yenilemek gerekiyorsa o zaman bütün adımları tek tek planlayarak işe koyulabilirsiniz. Öncelikle kesin olarak değişmesi gereken ögeleri belirleyin, daha sonra bu ögeleri yenilemenin size ne kadara mal olacağını araştırın, bütçenizi belirleyin ve bir dekoratör yardımı ile yenilemeye başlayın. Dekorasyon yenilerken bir dekoratörden yardım almak sizi bilmeden yapacağınız hatalardan dolayısıyla gereksiz masraftan kurtaracak aynı zamanda çok daha güzel ve kullanışlı bir dekorasyon kazanmanıza yarayacaktır.

