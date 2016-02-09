Dairemi yenilemek için doğru zamanı nasıl bilebilirim?

Ev dekorasyonu yaparken genelde uzun ömürlü eşya ve dekorasyon malzemeleri seçmeye özen gösteririz. Çünkü dekorasyon değişikliği ve yenilemesi birçok kişi için korkutucu olabilir. Maddi külfeti bir yana detaylı bir uğraş, emek ve zaman gerektireceğinden yaptığımız dekorasyonu mümkün olduğunca uzun süre kullanmak isteriz. Ancak dekorasyon sırasında seçtiğimiz malzemelerin kalitesine ve uzun ömürlü olmasına ne kadar dikkat edersek edelim bir gün mutlaka dekorasyonumuzu yenilemek zorunda kalabiliriz. Bu günün geldiğini nasıl anlayabiliriz ya da dekorasyon yenileme sürecine nasıl adım atarız diye düşünüyorsanız bu yazı sizin için. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızda sizlere dekorasyon yenileme sinyallerinden bahsedeceğiz. Dekorasyonumuzun yenilenme zamanının geldiğini söyleyen 7 işareti ve yenileme önerilerini birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile paylaşacağız. Eğer siz de evinizde dekorasyonunuzla ilgili birtakım sorunlar yaşıyorsanız ve bu sorunların basit bir şekilde giderilebilecek sorunlar mı yoksa köklü bir değişikliğin sinyalleri mi olduğunu merak ediyorsanız, bu yazımız size çözmenizde yardımcı olabilir.
Dekorasyon yenileme süreci herkes için kaygı verici bir süreçtir. Yapacağınız her yenileme adımı için yeni bir masraf çıkaracağı aşikar ancak doğacak masraflar bir yana, ustasından tadilatına, planlamasından alış verişine, dekorasyon sırasında çıkacak kargaşadan alınacak risklere kadar her adımı ayrı ayrı yorucu ve zaman alıcı olabilir. Bu hengameyi daha az zararla atlatabilmeniz için size birkaç tavsiyemiz olacak. Öncelikle, aşağıda bahsedeceğimiz sorunların en azından birkaçı ile birden karşılaşmadan köklü bir dekorasyon yenilemesine başlamayın. Eğer bu problemlerden bir ya da birkaçıyla rahatsız edecek şekilde karşılaşıyorsanız dekorasyon yenileme adımlarına başlayabilirsiniz. Peki dekorasyon yenileme adımları nelerdir? İlk iş olarak evinizde can sıkan bütün aksaklıkları not ederek çözümleri hakkında araştırma yapmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca her adımınızı not ederek ilerlerseniz daha planlı ve etkili bir çalışma yürütebilirsiniz. Örneğin banyo dekorasyonunuzu kökten değiştirmek yerine ufak birkaç tadilatla sorunu çözebilecekseniz, bu şekilde idare edebilirsiniz ama banyonuzda tadilattan daha geniş çaplı sorunlar söz konusu ise yani küveti, klozeti ya da duşakabini tamamen değiştirmek veya zemin ve duvar döşemelerini yenilemek gerekiyorsa o zaman bütün adımları tek tek planlayarak işe koyulabilirsiniz. Öncelikle kesin olarak değişmesi gereken ögeleri belirleyin, daha sonra bu ögeleri yenilemenin size ne kadara mal olacağını araştırın, bütçenizi belirleyin ve bir dekoratör yardımı ile yenilemeye başlayın. Dekorasyon yenilerken bir dekoratörden yardım almak sizi bilmeden yapacağınız hatalardan dolayısıyla gereksiz masraftan kurtaracak aynı zamanda çok daha güzel ve kullanışlı bir dekorasyon kazanmanıza yarayacaktır.
Dekorasyon yenileme önerilerine değinmişken tadilat konusundan da bahsedelim. Eğer evinizde ufak ya da geniş çaplı tadilat işlemlerine başlayacaksanız bu konuda da sitemizde yeni fikir yazıları bulabilirsiniz. Örneğin banyo, mutfak, zemin ve duvar tadilatları konusunda fikirler içeren “Temel ev tadilatı: Banyolar, mutfaklar, zeminler ve duvarlar” başlıklı yazımız bu konuda yardımcınız olabilir.
Eskimiş mobilyalar bir evin yenilenme zamanının geldiğinin en büyük sinyalidir. Kullanılır durumda olan mobilyalar bile gerek görüntüleri ile gerekse kokuları ile değiştirilmeleri gerektiğini belli ederler. Böyle durumlarda mobilyaları tamamen gözden çıkarmak yerine ufak değişikliklerle kullanışlı hale getirebilirsiniz. Örneğin eski ve modası geçmiş bir büfeyi varaklı ve oymalı yerlerini kestirip beyaz gibi modern bir renge boyatarak yepyeni ve modern bir hale getirebilirsiniz. Özellikle koltuk takımlarında bu tarz değişiklikler oldukça popüler üstelik de ekonomik. Mobilyacılar, eski koltuk takımlarınızın varakları üzerine sünger kaplayıp, minderlerini kalınlaştırıp, yeni ve modern bir kumaş ile kaplayarak son derece dekoratif mobilyalar haline getirebiliyorlar. Eğer evinizde eski ve modası geçmiş mobilyalarınız varsa ve kaplama gibi yöntemlerle bile işe yaramayacak durumdalar ise o zaman dekorasyonunuzu yenileme vaktiniz gelmiş demektir. Bu durumda size yeni bir dekorasyon için planlamaya başlamak düşüyor.
Duvar kağıdınız veya kaplamalarınız dökülüyorsa ve nemlenmişse bu kötü haber demektir. Eğer sadece renkleri solsaydı veya dökülseydi o zaman boya veya yeni bir duvar kağıdı ile durumu geçiştirebilirdiniz. Ancak nemlenen ve hatta küflenen duvar kaplamalarınız varsa artık duvar dekorasyonunuzu yenilemeniz gerekiyor demektir. Bu durumda yapılacak en doğru şey dekorasyonunuza uygun duvar kaplama veya duvar kağıtlarını araştırarak dekorasyon yenilemeye gitmeniz olacaktır.
Işıklandırma konusunda kesin bir yargıda bulunmak oldukça zor çünkü kullandığınız ışıklandırma kolayca değiştirilebilecek bir ampul patlama sorunu dışında gözle görülür bir sorun yaratmıyor olabilir. Ancak iç hacmi kirlendiği için parlaklığı düşen lambalar, odaya yetersiz gelen tek çeşit ışıklandırma gibi sorunlar ışıklandırma sisteminizde ciddi bir değişikliğe gerek olduğunu işaret ediyor olabilir. Oldukça başarılı bir ışıklandırmaya sahip olan bu dekorasyon çok yönlü aydınlatma için harika bir örnek. Dekorasyonda tavan lambası, spot, led gibi birçok farklı ışıklandırma alternatifi kullanılmış. Siz de odalarınızda başarılı bir ışıklandırma sağlamak istiyorsanız NA Architects imzalı bu dekorasyondan ilham alabilirsiniz.
Mutfak ekipmanları dekorasyonların en hızlı eskiyen eşyalarıdır. Ocak davlumbaz gibi eşyalar ya da mutfak masa ve sandalyeleri hem çok çabuk yağlanıp parlaklıklarını kaybedecek hem de sık kullanıldıkları için daha çabuk eskiyeceklerdir. Eğer mutfak eşyalarınızı temizlemek giderek zorlaşıyorsa yüzeylerinde ya da temizlemesi mümkün olmayan küçük alanlarında yağ ve kir biriktiriyor olabilirler. Bu durum bir süre sonra düzgün çalışmalarını bile engelleyebilir. Bunun için bakım ve temizliklerine oldukça dikkat etmelisiniz. Ancak ne kadar dikkat ederseniz edin evin en çok kullanılan eşyaları oldukları için elbet bir gün mutfak eşyalarınız da kullanılamayacak hale gelecektir. O gün dekorasyonunuzu yenilemekten başka çareniz kalmaz.
Dekorasyonun kullanılamaz hale geldiğinin en büyük belirtisi zemin ve parkelerde kendini gösterir. Özellikle nem almış parkeler, küf veya pas tutmuş zemin döşemeleri, kavlamış boya veya kaplamalar hem görüntüsü hem kokusu hem de kullanım sırasında çıkardığı sorunlarla artık değişmesi gerektiğini belli eder. Parke ve zemin döşemelerinizde nemlenme ve aşınma gibi sorunlar varsa değiştirme vakti geldi demektir. Bu durumda yeni bir zemin malzemesi araştırmak en doğru çözüm olacaktır.
Yeni halıların yumuşak ve hissedilir bir dokusu olduğunu bilirsiniz. Bir halının artık miadını doldurduğunu bu yumuşak ve dokulu yapısını tamamen kaybetmiş olmasından anlayabilirsiniz. İncelen ve iplikleri gevşeyen halılar eskisi kadar sıcak tutmadığı gibi içerisinde biriktirdiği kir ve toz nedeniyle odanın havasını da olumsuz etkiler. Eğer halılarınız bu derece eskidiyse yenilemekten başka şans yok gibi görünüyor.
Dekorasyon yenilemenin zamanını en belirgin şekilde gösteren durumlar nemlenme ve küflenme olabilir. Ciddi ve detaylı bir tadilat ve tam bir yenileme gerektiren bu durum oldukça can sıkıcı görünse de çözümü zor değildir. Su ve gider tesisatında yapılacak tadilatlar, duvar ve zeminde yapılacak yenileme işlemleri ve birkaç yeni banyo ekipmanı ile bu sorunu da kolayca çözebilirsiniz.