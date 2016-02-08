Eski bir bungalovdan çağdaş dublekse akıl almaz dönüşüm

Üst kat balkonuna her iki yatak odasından da erişim bulunuyor. Tıpkı cephelerde olduğu üzere geniş balkonun zemini de ahşap ile kaplanmış. Üstü ise sıcak yaz günlerinde branda geçirilebilecek şekilde ahşap profiller ise kapatılmış.

Bu muhteşem dönüşüm çalışması hoşunuza gittiyse yine Fransa'da konumlanan, çok benzer özelliklere sahip bir başka evin evin dönüşüm hikayesinin anlatılığı ’Gözlerinize inanamayacağınız mucizevi dönüşüm’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.