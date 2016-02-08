Eski bir bungalovdan çağdaş dublekse akıl almaz dönüşüm

Bugünkü yazımızda yetmişli yıllardan kalma, basit ve özelliksiz tek katlı bir evin Fransız mimar Helene Lamboley tarafından nasıl çağdaş bir villaya dönüştürüldüğüne tanık olacağız. Bungalov adı verilen tek katlı konut tipine sahip olan bu yapı metrekare olarak oldukça küçük ve maliklerinin ihtiyacını karşılayamaz hale gelmiş. Fransa'nın Drôme bölgesinde yer alan Romans sur Isère şehrinde konumlanmış olan bu bungalov yalnızca yetmiş metrekare. Üstelik özelliksiz, sade görünümü de fazla estetik değil. Bakalım bu sıradan, küçük konut Fransız mimar Helene Lamboley ellerinde nasıl bir dönüşüme uğramış.
Bungalov tarzı yapılar son derece göz alıcı ve çağdaş görünüme sahip olabiliyor ancak bu seferki örneğimiz kelimenin tam anlamıyla demode. Yetmişli yıllarda inşa edilmiş olan ancak dönem mimarisi adına sofistike hiçbir özelliğe sahip olmayan bu konut gerek rengi gerekse de kullanılan malzemeler açısından son derece demode kalmış. Pembe badanasına rağmen az sayıdaki oldukça küçük pencereleri nedeniyle kasvetli bir havası olan bu yapının geçirdiği değişime sizler de inanamayacaksınız.
Yetenekli mimar Helene Lamboley yapıyı o kadar ustaca bir şekilde tasarlayıp değiştirmiş ki, eski halini bilen gözler için yapı tamamen gözler önünde ancak yapıyı ilk kez gören kimse eskiden neye benzediğini çıkaramaz. Öncelikle ilk dikkat çeken şey elbette yapının tek kattan iki kata yani bungalovdan dublekse dönüştürülmüş olması. Bu çalışma öyle profesyonelce gerçekleştirilmiş ki, sakil duran hiçbir detay yok.
Küçük pencereler açılarak geniş, cam sürgü kapılara çevrilmiş. Bu da yapıdaki o kasvetli havanın tamamen kaybolmasını sağlamış: Geniş pencereler sayesinde gün boyu doğal ışık alan odalar ve iyi aydınlatma sistemleri sayesinde pırıl pırıl, ferah iç mekanlar.
Yapının açık pembe, demode rengi de tamamen değiştirilmiş. Dış cephe kaplamalarında iki farklı malzemeye yönelinmiş. İlki, zemin katın bir kısmını kaplayan şarap rengi dış cephe giydirmesi. Mat bir tonda olan bu giydirme ışığı alış şekline göre günün farklı saatlerinde farklı tonlar veriyor. Diğer kısımlar ise yatay olarak döşenmiş ahşap paneller ile kaplanmış. Cepheden baktığımızda kullanılan farklı kaplama malzemeleri, asimetrik pencere ile kapılar ve geniş üst kat balkonu sayesinde yapıyı dört adet prizmadan oluşmuş gibi görüyoruz. Bu da ona çağdaş bir hava kazandırıyor.
Yapının büyük değişimini sağlayan dış cephe kaplamalarını bu fotoğrafta daha iyi görüyoruz. Çağdaş mimari eserlerde sıklıkla gördüğümüz, birbirinden oldukça farklı iki malzemenin ustaca bir arada kullanılmasına bu örnekte de tanık olmaktayız. Kusursuz dikdörtgenlerden oluşan pürüzsüz bordo yüzey ile eskitilmiş görünümü sayesinde değişik tonlara sahip ahşap lambriler arasındaki tezat mükemmel.
Eski kasvetli odalardan ferah, aydınlık odalara dönüşüm mükemmel. Az sayıdaki küçük pencereler tavandan tabana kadar büyültülmüş ve cam sürgülü kapılar ile değiştirilmiş. Bu da iç mekanların gün boyunca maksimum derecede güneş ışığından faydalanmasını sağlamış. Yapının yeni çağdaş havasına uyum sağlayacak şekilde, dekorasyonda da klasik perdeler yerine jaluziler tercih edilmiş.
Üst kat balkonuna her iki yatak odasından da erişim bulunuyor. Tıpkı cephelerde olduğu üzere geniş balkonun zemini de ahşap ile kaplanmış. Üstü ise sıcak yaz günlerinde branda geçirilebilecek şekilde ahşap profiller ise kapatılmış.
Bu muhteşem dönüşüm çalışması hoşunuza gittiyse yine Fransa'da konumlanan, çok benzer özelliklere sahip bir başka evin evin dönüşüm hikayesinin anlatılığı ’Gözlerinize inanamayacağınız mucizevi dönüşüm’ başlıklı yazımıza da göz atmanızı şiddetle tavsiye ederiz.