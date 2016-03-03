Şehir merkezinde muhteşem bir çatı katı ve teras

Çatı katları doğru bir planlama ve özenli bir uygulama ile dekore edildiği zaman, estetik olarak çok geniş imkanlar sunan mekânlardır. Yanlış ve plansız kalkışmalarla daraltıcı ve boğucu olabilen, hatta mekânın önemli bir kısmını kullanılmaz hale getirebilen çatı eğimleri, doğru kullanıldığı takdirde ise başka türlü elde edilmesi oldukça zor olan şık tasarımlara imkan verebilmektedir. Elbette bu doğru uygulamaları gerçekleştirmek için doğru uzmanlarla bir araya gelmek gerekir. Bu yazımızda, doğru uzman eliyle, İstanbul merkezli İndeko İç Mimari ve Tasarım'la buluşarak muhteşem bir görünüme kavuşan bir çatı katı ve terası sizlere tanıtacağız. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olmasına rağmen her zaman kendini yenilemeyi bilmiş, gündemde kalmış ve hiçbir zaman eskimemiş bir muhit olan Etiler'de bulunan bu harika çatı katı, şehir manzarasıyla da buluşarak ortaya seyrine doyum olmayacak bir görüntü çıkarıyor. Gelin şimdi bu nefis çatı katına ve terasa biraz daha yakından bakalım.
Aydınlatma, hiç şüphesiz her türden mekânın niteliğini ve kalitesini belirleyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Çeşitli aydınlatma elemanları kullanılarak şekillendirilen yapay aydınlatma akşam saatleri için ne kadar önemliyse, doğru bir tasarımla doğal ışıktan yararlanmanın yollarının bulunması da gündüz saatleri için eşit derecede önemli. Bu şık terasta boydan boyu kullanılan katlanabilir cam perde sayesinde gün ışığı özgürce bütün daireye yayılıyor. Terasla iç mekânın buluştuğu noktada yine son derece geniş bir kapı sistemi kullanılmış olması da ışığın bütünüyle yayılımına olanak sağlıyor.
Etiler, her ne kadar şehrin tam merkezinde ve yapılaşma ve nüfus bakımından en yoğun bölgelerinden birinde yer alsa da, hiçbir zaman yeşilden ve doğadan uzak olmamış bir semt. Hep genç ve gözde kalmasının sebeplerinden biri de budur. Bu yüzden terasın tasarımında manzara önemli odak noktalarından biri olarak düşünülmüş ve ortada bulunan ikili berjer takımı doğrudan manzaraya bakacak şekilde yerleştirilmiş.
İstanbul gibi bir yerde her ne kadar yeşilin içinde olsa da bir terası yaz aylarında kullanmak hiç kolay değil. Zaten yüksek olan sıcaklıklara yoğun yapılaşma etkisi de eklenince bir terası serin tutmak oldukça zor bir iş haline gelebilir. Bu yüzden bu terasın tasarımı daha ziyade kış aylarına yönelik yapılmış. Hatta bir tür kış bahçesini andırdığını söylemek de yanlış olmaz. Bu amaç doğrultusunda ise bütün detaylar incelikle düşünülmüş. Örneğin alışılmadık bir durum olmasına karşın terasta şık bir şömineye dahi yer verilmiş.
Doğru unsurların kullanılması için masraftan kaçınılmamış olmasına karşın çatı katının dekorasyonunda son moda denebilecek mobilyalar yerine daha klasik tarza sahip mobilyaların kullanıldığını görüyoruz. Bu da gelip geçici trendlere kolayca yenilmeyecek ve uzun yıllar değerini koruyacak bir iç mekân ortaya çıkarıyor.
Tasarımında klasik bir çizgi izlenmiş olsa da teknolojinin imkanlarından doğru şekilde yararlanılmadığını söylemek de yanlış olur. Terasta otomatik olarak açılıp kapanabilen geniş bir gölgeleme sistemi kullanılmış. Böylece iyi havalarda gün ışığından daha da iyi yararlanmak için tavan tamamen açılabiliyor. İstenirse katlanır pencereler de açılarak tamamen açık bir teras elde etmek de mümkün.
Geniş ekranlı LED ve plazma televizyonlar artık hemen her evde karşımıza çıkıyor. Böylece evde sinema keyfi de artık yavaş yavaş lüks olmaktan çıkıp sıradan bir şey haline gelmeye başladı. Bununla birlikte her ev sineması sistemi de sahibine böyle bir çatı katında yaşanacak sinema keyfini yaşatmıyor elbette. Özel tasarlanmış televizyon ünitesiyle de mükemmel bir uyum içindeki ev sineması sistemi mekânı teknolojik yönden tamamlıyor.