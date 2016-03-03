Şehir merkezinde muhteşem bir çatı katı ve teras

Çatı katları doğru bir planlama ve özenli bir uygulama ile dekore edildiği zaman, estetik olarak çok geniş imkanlar sunan mekânlardır. Yanlış ve plansız kalkışmalarla daraltıcı ve boğucu olabilen, hatta mekânın önemli bir kısmını kullanılmaz hale getirebilen çatı eğimleri, doğru kullanıldığı takdirde ise başka türlü elde edilmesi oldukça zor olan şık tasarımlara imkan verebilmektedir. Elbette bu doğru uygulamaları gerçekleştirmek için doğru uzmanlarla bir araya gelmek gerekir. Bu yazımızda, doğru uzman eliyle, İstanbul merkezli İndeko İç Mimari ve Tasarım'la buluşarak muhteşem bir görünüme kavuşan bir çatı katı ve terası sizlere tanıtacağız. İstanbul'un en eski semtlerinden biri olmasına rağmen her zaman kendini yenilemeyi bilmiş, gündemde kalmış ve hiçbir zaman eskimemiş bir muhit olan Etiler'de bulunan bu harika çatı katı, şehir manzarasıyla da buluşarak ortaya seyrine doyum olmayacak bir görüntü çıkarıyor. Gelin şimdi bu nefis çatı katına ve terasa biraz daha yakından bakalım.