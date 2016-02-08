Evinizdeki her oda için en doğru döşeme tipi hangisidir ?

Bugünkü konumuz, evinizdeki alanların atmosferlerini baştan aşağı etkileyen ve daha odaya adım atar atmaz üzerinizde çeşitli etkilerin uyanmasına sebep olan zemin döşemesi. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde, zemin döşemeniz oldukça basit bir dizayna sahip olmakla birlikte, seçim ve uygulama safhalarında çok da uğraş gerektirmeyen dekoratif araçlarmış gibi görünür. Fakat gerçekte hiç de öyle değildir. Birazdan, zemin kaplaması konusunda seçim, uygulama ve bakım konularına dair ipuçları paylaşmaya çalışacağız. Diğer yandan, aşağıda da evinizin farklı odalarında tercih edebileceğiniz zemin kaplaması türlerinden bahsedeceğiz. Fakat şunu da belirtmek istiyoruz ki, zemin kaplaması/döşeme tercihi ve uygulamaları, oldukça komplike bir yapıya sahip olmanın yanı sıra, akıllıca atılan adımlar sayesinde bu işi oldukça kolay ve düşük maliyetli biçimde halletmek mümkün. Peki nasıl mümkün olabilir ? Dilerseniz, bu soruya önce zemin kaplaması tercihinizi etkileyebilecek faktörlerden bahsederek başlayalım.
Zemin döşemesi konusunda, özellikle seçim aşamasında dikkat etmeniz gereken birçok önemli husus bulunmakta. Bu hususlar, zemin döşemenizin ömrünü ve kalitesini yakından etkilediği için, yazının bu kısmını özellikle dikkatinizi vererek okumanızı tavsiye ediyoruz. Evinizde kullanacağınız laminat parke, masif parke ya da karo seramik gibi zemin döşemelerinde dikkat etmeniz gereken hususlardan ilki, seçimi kullanacağınız odaya göre yapmak olacak. Daha açık konuşmak gerekirse, döşeme tipini kullanacağınız odanın trafiği, kullanmak istediğiniz zemin döşemesi tipi ile oldukça yakından ilgilidir. Oldukça sık bir biçimde kullandığınız oturma odası ile nadiren uğradığınız bodrum gibi iki farklı alanda tercih edeceğiniz zemin döşemesi tipleri de hali ile birbirinden farklı olacaktır. Her şeyden önce, bodrum gibi nem ve rutubet ile daha iç içe ilişkiler içerisinde olan bir alanda tercih edeceğiniz döşeme tipi, şartların görece normal olduğu oturma odasından tabii olarak farklıdır.
Bu konu iki farklı husus açısından önemlidir. Bunlardan ilki, trafiğin yoğun olduğu odalarda basınca ve bu trafiğe dayanıklılık gösterebilecek döşeme tipi seçmeniz gerekliliğini doğurur. Bu konuda, özellikle laminat parkelerde görülen yağlı ya da cilalı tercihi oldukça önemlidir. Eviniz için veya trafiğin az olduğu alanlarda kullanmak için bir parke tipi arıyor iseniz, yağlı laminat parke tercih edebilirsiniz. Bu sayede daha doğal bir sonuç alarak ahşabın doğal dokusunu daha yakından hissedebilirsiniz. Diğer yandan, zemin döşemesinde parlaklık sizin için önemli ise, cilalı laminat parke tercih edebilirsiniz. Zemin döşemesi tercihini, bu kıstasları gözeterek yaptıktan sonra, sıra bu döşeme tipini uygulamaya geldi. Uygulama konusunda yapabileceğiniz en akıllıca hareket, işin ehli biri ile anlaşmak. Bu sayede, özenle seçtiğiniz döşemelerinizin uygulama safhasında mahvolmasının da önüne geçmiş olursunuz. Montaj süreci oldukça önemli bir süreçtir. Bu süreçte atılan her adımın dikkatlice atılması ve sonrasında kontrol edilmesi gerekir. Çünkü parke montajı tamamlandıktan sonra, mevcut hataları düzeltmek epey maliyetli olacaktır. Zemin döşemesi konusunda, özellikle parkelerde sık sık karşılaşılan problemlerden biri, montajdan sonra oluşan gıcırtı sorunudur. Odanın farklı yerlerindeki parkelere baskı uyguladığınızda çıkan gıcırtı sesi, kimi zaman oldukça sinir bozucu olabilir. Bu gıcırtı sesinin başlıca sebepleri; çivilemenin yanlış yapılmış olması, yapıştırıcının etkisiz kalması ya da ortamın fazla rutubetli olmasıdır. Rutubetin parkelerinize ve dekorasyonunuza verdiği zararları sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle banyodaki rutubet ile baş etmenin yollarının anlatıldığı fakat rutubet ile mücadele etmeniz konusunda genel olarak fikir sahibi olabileceğiniz şu içeriği inceleyerek, rutubetin döşemelerinize olan etkisini azaltabilirsiniz. Ayrıca rutubet döşemelerinizde gıcırtı yaratmanın yanı sıra, genel ya da lokal kabarmalara da sebep olmaktadır. Bu açıdan, evinizin farklı alanları için döşeme tercih etmeden önce, rutubet problemi yaşamayacağınızdan emin olmalısınız. Aksi halde, parke konusu tam bir kabus halini alabilir.
Evinizin farklı alanlarında kullanabileceğiniz parke tiplerinden aşağıda kısa kısa ve örnekler aracılığı ile bahsetmeye çalışacağız. Bu yaparken, daha çok ilgili odanın işlevini ve atmosferini göz önünde tutacağız. Daha fazla döşeme tipine takından bakmak isteyen okurlarımız, homify'ın odalar kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş dekorasyon örneklerinde kullanılan döşeme tiplerini inceleyebilirler.
Evinizdeki dekorasyonun misafirleriniz ile ilk olarak etkileşime girdiği yer şüphesiz kapınızın hemen önünde uzanan hol kısmıdır. Günün sonunda misafirlerinizin aklında, dekorasyonunuz ile ilgili olarak kalan izlenimlerin çoğu, hol ile ilişki olacaktır. Bu bakımdan, kapınızın hemen önünde uzanan holün genel dekorasyonu ve düzeni oldukça önemlidir. Aynı önemden zemin döşemesi tercihinde de bahsetmek mümkündür. Özellikle de, misafirlerinizin zihninde ve kendi zihninizde, sıcak ve samimi bir izlenim yaratmak açısından, en etkili kozunuz hiç şüphesiz zemin döşemesidir. Bu açıdan bakacak olursak, yukarıda da bahsettiğimiz kıstasların ışığında, hol kısmında tercih edeceğiniz zemin döşemesinin yoğun trafiğe uygun olarak dayanıklı bir yapıya sahip olması gerekir. Bu sayede kolay kolay aşınmaz. Özellikle oldukça dayanıklı olması ve zamanla kendi rengine kavuşması açısından, meşe ağacından üretilmiş laminat parke tercihi, hol için ideal olacaktır.
Mutfak, çok fark etmeseniz de oldukça fazla vakit geçirdiğiniz alanlardandır. Bu açıdan mutfak kısmını, trafik açısından normal kategorisine sokmak mümkündür. Mutfağınızda özellikle akşamları, aileniz ve dostlarınızla keyifli bir yemek yerken, ayaklarınızın altında oldukça şık bir zemin döşemesi uzansın istemez misiniz ? Bu sayede aşçılık yeteneklerinizi, dekorasyon alanınındaki zevkiniz ile birleştirerek dostlarınıza unutulmaz bir akşam yaşatabilirsiniz. Ortama oldukça sıcak ve samimi bir hava katması sebebi ile, mutfak dekorasyonunuzda masif ahşaptan elde edilen ve oldukça doğal bir yapıya sahip olan laminat parkeler idealdir.
Konu banyo olunca, her türlü dekoratif araç tercihi oldukça güç bir hal almaktadır. Bu durumun en büyük sebebi, banyonuzdaki ortamın su, nem, buhar ve rutubet gibi birçok fiziksel etmenle bir arada bulunmasıdır. Duvar yalıtımı iyi yapılmadı ise, yükselen sıcak buharın duvarlarda yoğuşması sonucu büyük bir problem olan rutubet karşınıza çıkar. Her türlü dekorasyona çeşit çeşit zararlar veren rutubet, özellikle zemin döşemesi için kritik bir konudur. Banyonuzda seramik karo tercih ederek, zemin döşemesinde oluşacak kabarlamaların önüne geçebilirsiniz. Fakat duvarlarınız için rutubet konusunu halletmeniz gerekmekte. Fakat zemin döşemesi konusunda seramik karo yerine ahşap tercih etmek istiyorsanız, rutubet sizin için büyük bir problem olacaktır. Fakat yine de, özellikle tropik tipte ağaçlardan imal edilen ve yüzeyi cilalı olan parke tipleri, banyonuz için görece iyi bir seçim olabilir.
Oturma odası, yoğun bir trafiğe sahip olan alanlardandır. Bu açıdan yüzeyi cilalı laminat parkeler tercih ederek hem dayanıklılığı arttırabilir hem de parkelerinizin yüzeyinin oldukça parlak görünmesini sağlayabilirsiniz. Diğer yandan ahşap tercihinde, diğer türlere göre dayanıklı olan ve saf ahşaptan imal edilen masif ahşap laminat parke ideal bir tercih olabilir. Diğer yandan, hem oldukça dayanıklı olması hem de uzun ömürlü olması açısından meşeden imal edilen laminat parkeler güzel bir tercih olabilir. Vera Concept Mimarlık'a ait olan bu oturma odası dekorasyonu, oturma odasında tercih edebileceğiniz zemin döşemesi konusunda size rehberlik edebilir…
Yatak odası, çoğu kez zihninizde sakinliğin, dinginliğin, huzurun ve rahatlamanın sembolüdür. Bu açıdan bakacak olursanız, yatak odası için tercih edeceğiniz döşeme tipinde de bu tarz hisleri bulabilmeniz gerekir. Örnek vermek gerekirse, diğer ahşap türlerine göre oldukça ciddi bir havaya sahip olan abanoz ağacından imal edilen laminat parke tipi, yatak odası için oldukça ağır bir tercih olabilir. Bu açıdan, görece daha az trafiğe sahip olan yatak odanız için, sizi dinlendiren ve size keyif veren renklere sahip bir zemin döşemesi tercih edebilirsiniz.
Çocuk odası dekorasyonları, seçilen dekoratif araçların her birinin adeta bir sınava tabi tutulduğu kritik konulardan biridir. Özellikle bu alanda vakit geçirecek olan minik dostlarımızın psikolojilerine olan etkileri sebebi ile, çocuk odası dekorasyonu için tercih edeceğiniz dekoratif araçlar konusunda dikkatli olmalısınız. Çocuk odası için zemin döşemesi tercih ederken, her şeyden önce doğal bir yapıya sahip olan ahşap döşemeleri tercih etmelisiniz. Diğer yandan, sert bir yüzeye sahip olan ve açıkta kalan kısımları oldukça nemli ve soğuk bir yapıya sahip olan seramik karolar, çocuk odası için iyi bir tercih olmayabilir. Ahşaptan imal edilen zemin döşemeleri içinde, özellikle açık renge sahip olanlar çocuk odası dekorasyonunda kullanabileceğiniz zemin döşemeleridir…