Evinizdeki her oda için en doğru döşeme tipi hangisidir ?

Bugünkü konumuz, evinizdeki alanların atmosferlerini baştan aşağı etkileyen ve daha odaya adım atar atmaz üzerinizde çeşitli etkilerin uyanmasına sebep olan zemin döşemesi. Aslında şöyle bir düşündüğünüzde, zemin döşemeniz oldukça basit bir dizayna sahip olmakla birlikte, seçim ve uygulama safhalarında çok da uğraş gerektirmeyen dekoratif araçlarmış gibi görünür. Fakat gerçekte hiç de öyle değildir. Birazdan, zemin kaplaması konusunda seçim, uygulama ve bakım konularına dair ipuçları paylaşmaya çalışacağız. Diğer yandan, aşağıda da evinizin farklı odalarında tercih edebileceğiniz zemin kaplaması türlerinden bahsedeceğiz. Fakat şunu da belirtmek istiyoruz ki, zemin kaplaması/döşeme tercihi ve uygulamaları, oldukça komplike bir yapıya sahip olmanın yanı sıra, akıllıca atılan adımlar sayesinde bu işi oldukça kolay ve düşük maliyetli biçimde halletmek mümkün. Peki nasıl mümkün olabilir ? Dilerseniz, bu soruya önce zemin kaplaması tercihinizi etkileyebilecek faktörlerden bahsederek başlayalım.

Zemin döşemesi konusunda, özellikle seçim aşamasında dikkat etmeniz gereken birçok önemli husus bulunmakta. Bu hususlar, zemin döşemenizin ömrünü ve kalitesini yakından etkilediği için, yazının bu kısmını özellikle dikkatinizi vererek okumanızı tavsiye ediyoruz. Evinizde kullanacağınız laminat parke, masif parke ya da karo seramik gibi zemin döşemelerinde dikkat etmeniz gereken hususlardan ilki, seçimi kullanacağınız odaya göre yapmak olacak. Daha açık konuşmak gerekirse, döşeme tipini kullanacağınız odanın trafiği, kullanmak istediğiniz zemin döşemesi tipi ile oldukça yakından ilgilidir. Oldukça sık bir biçimde kullandığınız oturma odası ile nadiren uğradığınız bodrum gibi iki farklı alanda tercih edeceğiniz zemin döşemesi tipleri de hali ile birbirinden farklı olacaktır. Her şeyden önce, bodrum gibi nem ve rutubet ile daha iç içe ilişkiler içerisinde olan bir alanda tercih edeceğiniz döşeme tipi, şartların görece normal olduğu oturma odasından tabii olarak farklıdır.

Bu konu iki farklı husus açısından önemlidir. Bunlardan ilki, trafiğin yoğun olduğu odalarda basınca ve bu trafiğe dayanıklılık gösterebilecek döşeme tipi seçmeniz gerekliliğini doğurur. Bu konuda, özellikle laminat parkelerde görülen yağlı ya da cilalı tercihi oldukça önemlidir. Eviniz için veya trafiğin az olduğu alanlarda kullanmak için bir parke tipi arıyor iseniz, yağlı laminat parke tercih edebilirsiniz. Bu sayede daha doğal bir sonuç alarak ahşabın doğal dokusunu daha yakından hissedebilirsiniz. Diğer yandan, zemin döşemesinde parlaklık sizin için önemli ise, cilalı laminat parke tercih edebilirsiniz. Zemin döşemesi tercihini, bu kıstasları gözeterek yaptıktan sonra, sıra bu döşeme tipini uygulamaya geldi. Uygulama konusunda yapabileceğiniz en akıllıca hareket, işin ehli biri ile anlaşmak. Bu sayede, özenle seçtiğiniz döşemelerinizin uygulama safhasında mahvolmasının da önüne geçmiş olursunuz. Montaj süreci oldukça önemli bir süreçtir. Bu süreçte atılan her adımın dikkatlice atılması ve sonrasında kontrol edilmesi gerekir. Çünkü parke montajı tamamlandıktan sonra, mevcut hataları düzeltmek epey maliyetli olacaktır. Zemin döşemesi konusunda, özellikle parkelerde sık sık karşılaşılan problemlerden biri, montajdan sonra oluşan gıcırtı sorunudur. Odanın farklı yerlerindeki parkelere baskı uyguladığınızda çıkan gıcırtı sesi, kimi zaman oldukça sinir bozucu olabilir. Bu gıcırtı sesinin başlıca sebepleri; çivilemenin yanlış yapılmış olması, yapıştırıcının etkisiz kalması ya da ortamın fazla rutubetli olmasıdır. Rutubetin parkelerinize ve dekorasyonunuza verdiği zararları sık sık dile getirmeye çalışıyoruz. Özellikle banyodaki rutubet ile baş etmenin yollarının anlatıldığı fakat rutubet ile mücadele etmeniz konusunda genel olarak fikir sahibi olabileceğiniz şu içeriği inceleyerek, rutubetin döşemelerinize olan etkisini azaltabilirsiniz. Ayrıca rutubet döşemelerinizde gıcırtı yaratmanın yanı sıra, genel ya da lokal kabarmalara da sebep olmaktadır. Bu açıdan, evinizin farklı alanları için döşeme tercih etmeden önce, rutubet problemi yaşamayacağınızdan emin olmalısınız. Aksi halde, parke konusu tam bir kabus halini alabilir.

Evinizin farklı alanlarında kullanabileceğiniz parke tiplerinden aşağıda kısa kısa ve örnekler aracılığı ile bahsetmeye çalışacağız. Bu yaparken, daha çok ilgili odanın işlevini ve atmosferini göz önünde tutacağız. Daha fazla döşeme tipine takından bakmak isteyen okurlarımız, homify'ın odalar kategorisini ziyaret ederek, profesyoneller tarafından özenle seçilmiş dekorasyon örneklerinde kullanılan döşeme tiplerini inceleyebilirler.