İstanbul'un içinde doğal yaşam keyfi

İstanbul hemen her anlamda hayatın merkezinde yer alıyor ülkemizde. Nüfusun yaklaşık beşte biri, ekonomik üretimin ise daha da fazlası ve bunlara bağlı olarak pek çok şeyin büyük bir kısmı İstanbul'da gerçekleşiyor. Bu durum da ister istemez şehrin fazlasıyla büyümesine, genişlemesine ve süreçte de ciddi anlamda tahrip olmasına yol açıyor. Parklar, korular, ormanlar gibi yeşil alanların şehrin toplam alanına ve nüfusa oranı yılda yıla azalırken kentin dört bir yanında her türden inşaat yükselmeye devam ediyor. Tüm bunlar doğal olarak yaşam kalitesinde gözle görülür bir düşünün yaşanmasına neden oluyor. Ve İstanbul denince aklımıza ilk gelen şeyler trafik, kalabalık, gürültü, kirlilik ve keşmekeş oluyor. Öte yandan bütün bu negatif faktörlere rağmen İstanbul hâlâ içinde Anadolu'nun her köşesinden bir parça taşımaya devam ediyor. Şehrin devasa ölçekteki büyüklüğü ve yoğunluğundan oturu İstanbul'un sakinleri genellikle kendi evleri ve işleri ile buralara giderken yolda gördükleri bölgeler dışındaki semtlere yabancı kalıyorlar. Bu yabancılık zaman zaman bir ömür İstanbul'da yaşayıp boğazı bir kez olsun görmeme noktasına dahi uzanabiliyor. Evet, bu oldukça istisnai bir durum, ancak pek çoğumuzun İstanbul'un en güzel semtlerini, dinlenme alanlarını, sayfiye yerlerini bir kez olsun görmeden yaşayıp gittiğimiz gerçeğini de değiştirmiyor maalesef. İstanbul büyük, İstanbul kalabalık, doğru, ama İstanbul içinde hâlâ müthiş cevherler barındırıyor. Bu yazımızda İstanbul'un az bilinen güzelliklerinden biri olan Büyükçekmece'ye konuk olacağız. Az bilinen dediğimiz için Büyükçekmeceliler bize kızmasınlar. Ama Bakırköy ve ötesinde yaşamayan nüfus için Büyükçekmece pek az İstanbullu'nun yolunun düştüğü, yalnızca ismi bilinen uzak bir semtten fazlası değil. İşte şimdi o nüfusa da Büyükçekmece'yi biraz tanıtabiliriz belki. Gelin alabildiğine güzel bir doğaya sahip bu semtteki özel bir konut projesine birlikte biraz daha yakından bakalım.