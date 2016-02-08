Çevre dostu bir ev oluşturmak için neler yapmalıyım ?

Enerji kaynaklarının tükenme tehlikesinin baş göstermesi gelecekte enerjiden yoksun bir hayat yaşamamıza neden olacağından tasarımcılar, mimarlar ve mühendisler bir araya gelerek bu olumsuz duruma çözümler aramıştır. Enerji kullanımını azaltacak, gereksiz enerji tüketimine son verecek yeni tasarımlar oluşturmak için farklı enerji kaynaklarını evlerimizin tasarımları ile birleştirmiş ve çevre dostu, az enerji tüketen, enerjisini doğadan sağlayarak kaynağı sınırlı olan enerji türlerine bağımlı kalmadan kendi kendine yetebilir evler tasarlayarak insanların geleceklerini sağlama almışlardır. Çevre dostu ev kavramı; kendi enerjisini doğadan üretebilen, normal evlerin ihtiyaç duydukları enerji miktarının çok çok azı enerjiye ihtiyaç duyarak yaşanabilir ortam şartları sağlayan evler için kullanılan kavramlardır. Bu evler sınırlı enerji kaynaklarından bağımsız bir şekilde yaşayabildikleri ve ev sahiplerine minimal enerji maliyeti oluşturdukları için maddi açıdan avantajlı, kendi enerjisini üretebildiği içinde fonksiyonel evlerdir. Çevre dostu bir ev oluşturarak doğadan enerjinizi üretebilir, insanlığın geleceği için gerekli olan enerji kaynağını israf etmediğiniz için insanlık açısından faydalı bir iş yapmış olursunuz. Peki çevre dostu bir ev yapabilmek için neler yapmalısınız ? Bu sorunun cevabı evinizin tasarım aşamasından başlıyor. Bir ev tasarımı yapıyorsanız öncelikle doğal güneş ışığından daha fazla yararlanacak şekilde bir tasarım yapmalı, evinizin en çok kullanılan odalarını batı ve güney cephelerine yerleştirerek soğuk kış aylarından daha az enerji harcayarak ısınma sağlamalısınız. Ayrıca çok kullandığınız odaların güneye ve batıya bakması güneş ışığı ile doğal aydınlatma sağlayacağından elektrik enerji kullanmadan aydınlatma sağlamış olursunuz. Evinizin tasarımı yapılırken dış ortam havasından en az etkilenmesi için yapı malzemeleri ısı geçirgenliği az olan, tasarruf sağlayan ve dekoratif özellikleri bulunan malzemelerin kullanılacağı şekilde tasarlamalısınız. Evin statik hesabı bu malzemelerin taşıyacakları yüke göre hesaplanacağı için malzemeleri tasarım aşamasında belirlemelisiniz. Tasarım sonrasında çevre dostu bir ev için neler yapılmalıdır sorusunun cevabını verebilmek için bütün detaylara dikkat etmek gereklidir. Evinizde kullanılan yalıtım malzemelerinin seçimi, evinizin kendi elektriğini üretmesi için gerekli sistemler, evinizde bulunan gri su dönüşüm sistemi, ev aydınlatması için kullanılan aydınlatma elemanlarının seçimi, evin dekorasyonu içerisinde yer alan zemin kaplama malzemelerinin seçimi, yeşil canlı bitkilerin ev içerisine yerleştirilmesi, evde kullanılacak mobilyaların seçimi, duvarlar ve pencerelerin sızdırmaz olması gibi saymakla bitmeyecek tüm detaylara dikkat etmeli ve azami özen göstermelisiniz.

Çevre dostu bir ev yapmak için en önemli adım, evin ihtiyaç duyacağı elektrik enerjisini doğal kaynaklardan kendi üretmesidir. Bu sayede şehir şebekesine bağlı olmaktan kurtulacak ve sınırlı enerji kaynaklarının bitirilmesine katkı da bulunmayacaktır. Elektrik enerjisi güneş panelleri ile, rüzgar gülleri ile üretilebilen bir enerji türü olduğu için gerekli sistem elemanları ile evlerinizde elektrik üretebilirsiniz. Solar panelleri tedarik ederek çatıya estetik bir şekilde yerleştirip iletim hatları ile evinizin şebekesine bağlayabilirsiniz. Güneşli havalarda üretilen elektrik inverter yardımı ile şehir şebekesi voltajına yükseltilerek ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamış olacaktır. Enerjinizi kendiniz üretsenizde kullanımda tasarruflu olmanız gereklidir. Kullanacağınız aydınlatma elemanları en az enerjiyi harcamalı, üretmiş olduğunuz enerjiyi en ideal şekilde kullanmalıdır. evinizin içinde yer alan gereksiz aydınlatmaları kapatmalı, gerekli olmayan aydınlatma elemanlarını çok az kullanarak tasarruf sağlamalısınız. Ayrıca evinize bir gri su dönüşüm hattı kurarak kullanmış olduğunuz suyun dönüşümünü sağlayarak su kaynağını tasarruflu bir şekilde kullanmış olursunuz. Su kullanımının tasarruflu olması için evinizin bahçesine bir yağmur suyu depolama alanı kurarak yağmur sularını dönüştürüp kullanım suyu olmasını sağlayarak su kaynaklarının daha uzun süre kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Doğal kaynaklarının daha az kullanılmasını sağlamak için evinizin ısıtma ve soğutma sistemlerinin az enerji harcamasını sağlamalısınız. Bunun için evinizin dış duvarının sıvası yapılmadan en ideal yalıtım malzemesi ile kaplamalı, sonrasında sıva yapmalısınız. Evinizin iç kısımlarında aynı yalıtımı sağlamak için zemini ahşap malzemeler ile kaplamalısınız. Ahşap malzeme yalıtım açısından hem en ideal hem de an dekoratif malzemedir. İstediğiniz takdirde duvarlarınızı da ahşap malzemeler ile kaplayabilirsiniz. Evinizin içerisinde yer alan mobilyaları metal yerine ahşap özellikli tercih ettiğinizde oda içerisinde ısı tutmayan malzemeler ile ısıtma ve soğutma daha kolay yapılacak ve daha az enerji harcanacaktır. Bütün bu uygulamaların örneklerinin yer aldığı homify sitesini ziyaret ederek örnek uygulamaları inceleyebilir ve benzerlerini evinize uygulayarak çevre dostu bir ev sahibi olabilirsiniz.