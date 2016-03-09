Bolluca'da malikane gibi bir villa

Gezmekle tükenmeyen, görmekle bitmeyen bir kent İstanbul. Bir şehri tanımak ve anlamaya çalışmak için en azından bir ay gereklidir derler. Bunu diyenlerin İstanbul'u hiç görmediklerine hiç şüphe yok. Zira İstanbul'un değil tamamını veya bir yakasını, pek çok ilçesini bile tamamen tanımak için bir ay oldukça kısa bir süre. Bu yüzden bazı semtlerden bahsettiğimizde pek çok okuyucumuzun Bu semt de İstanbul'da mıymış? diye şaşırmasını pek de yadırgayamıyoruz açıkçası. Gerçekten de hayatınızı bu işe vakfetmiş değilseniz İstanbul'un her yerini bilmek, tanımak, imkansız gibi bir şey. Ama şurası da bir gerçek ki, İstanbul'un asıl cennet köşeleri, aslında pek çoğumuzun hiç duymadığı, adını bile bilmediği yerlerde gizli. Muhtemelen Bolluca da pek çok okuyucumuzun hakkında fazlaca bir şey bilmediği bölgelerden bir tanesi. Bunun sebeplerinden bir tanesi, bu bölgenin yakın zamana kadar İstanbul'un oldukça dışında kabul ediliyor olması. Öte yandan bugünlerde İstanbul'un hiçbir yerine uzak ya da şehir dışı demek pek mümkün değil. Çünkü şehir dünyanın pek çok şehrini kat kat aşan inanılmaz bir hızla büyüyor. Geçmişte uzak ve kendi halinde kasabalar, köyler olan bölgeler bugün şehirle birleşiyor ve sıradan birer semt haline geliyor. Bolluca da işte bu şehre görece yeni dahil olan bölgelerden bir tanesi. Ama buranın sıradan bir semt haline geldiğini söylemek gerçekten de haksızlık olur. Sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin bu harika semte ve bu semtteki görkemli villamıza biraz daha yakından bakalım.