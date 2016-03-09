Bolluca'da malikane gibi bir villa

Gezmekle tükenmeyen, görmekle bitmeyen bir kent İstanbul. Bir şehri tanımak ve anlamaya çalışmak için en azından bir ay gereklidir derler. Bunu diyenlerin İstanbul'u hiç görmediklerine hiç şüphe yok. Zira İstanbul'un değil tamamını veya bir yakasını, pek çok ilçesini bile tamamen tanımak için bir ay oldukça kısa bir süre. Bu yüzden bazı semtlerden bahsettiğimizde pek çok okuyucumuzun
Bu semt de İstanbul'da mıymış? diye şaşırmasını pek de yadırgayamıyoruz açıkçası. Gerçekten de hayatınızı bu işe vakfetmiş değilseniz İstanbul'un her yerini bilmek, tanımak, imkansız gibi bir şey. Ama şurası da bir gerçek ki, İstanbul'un asıl cennet köşeleri, aslında pek çoğumuzun hiç duymadığı, adını bile bilmediği yerlerde gizli. Muhtemelen Bolluca da pek çok okuyucumuzun hakkında fazlaca bir şey bilmediği bölgelerden bir tanesi. Bunun sebeplerinden bir tanesi, bu bölgenin yakın zamana kadar İstanbul'un oldukça dışında kabul ediliyor olması. Öte yandan bugünlerde İstanbul'un hiçbir yerine uzak ya da şehir dışı demek pek mümkün değil. Çünkü şehir dünyanın pek çok şehrini kat kat aşan inanılmaz bir hızla büyüyor. Geçmişte uzak ve kendi halinde kasabalar, köyler olan bölgeler bugün şehirle birleşiyor ve sıradan birer semt haline geliyor. Bolluca da işte bu şehre görece yeni dahil olan bölgelerden bir tanesi. Ama buranın sıradan bir semt haline geldiğini söylemek gerçekten de haksızlık olur. Sözü daha fazla uzatmayalım ve gelin bu harika semte ve bu semtteki görkemli villamıza biraz daha yakından bakalım.
İstanbul'un en yoğun ormanlara sahip ilçelerinden ikisi olan Arnavutköy ve Çatalca arasında bir konumda bulunan Bolluca, üçüncü köprü ve Kuzey Anadolu otoban projesiyle birlikte giderek değerlenen bir bölgede yer alıyor. Bu yeni yollar sayesinde artık ulaşılması güç bir yer olmaktan çıkıp adeta yeni bir merkez haline geliyor. Elbette bu yeni merkezde şimdiden yerini alanlar da yok değil. Neo Gölpark Evleri'nin sakinleri şatafatlı villalarına şimdiden yerleşmeye başladılar bile. Villa tanımını adeta zorlayan bir ihtişama ve genişliğe sahip bu sıradışı villanın iç mekânları ise ayrıca birbirleriyle yarışır bir güzellikte.
NGY Mimarlık imzası taşıyan villanın iç mekânlarında en çok öne çıkan unsur olarak ferahlık faktörü dikkat çekiyor. Birbirine bağlanan yemek odası, oturma odası ve üst kata çıkan merdivenler, oldukça yüksek bir yapıdaki tavanla da birleşince ortaya son derece geniş bir salon çıkmış. Gün ışığı ve hava akışının da kesintisiz bir alan bulduğu salon bu yönüyle de aydınlık ve havadar.
Mutfakta gerek zeminde, gerekse de mutfak dolaplarında pastel tonların hakim olduğunu görüyoruz. İyi bir doğal aydınlatma sağlayan geniş pencerelerden gelen gün ışığıyla da birleşince ortaya gözü yormayan ve sakin bir tablo çıkmış. Abartılı bir dekorasyon yerine pratik ve işlevselliğin ön planda olduğu bir tarz tercih edilmiş. Küçük ama bir o kadar da şık bir yemek masasının da bulunduğu mutfak, başlı başına zaman geçirebilir bir mekân haline gelmiş.
Villanın özellikle dış cephesinde, bahçesinde ve genel hatlarında dikkat çeken ihtişamlı tarz, mermerle hayat bulan bu banyoda da devam ediyor. Banyonun bir diğer dikkat çekici özelliği ise alışılmadık genişlikteki pencere. Bu da villa tipi yatay mimariye sahip ve geniş bahçeli ferah yerleşim alanlarının şehir merkezindeki evlere kıyasla öne çıkan bir lüksü olarak göze çarpıyor diyebiliriz.
Evin içinde sauna, hidromasajlı küvet ve hatta hamam gibi eklentiler her ne kadar şehrin ortasında apartmanlarda yaşayan insanlar için imkansız gibi görünen şeyler olsa da, son derece geniş iç hacme sahip müstakil konutlar için aslında hiç de imkansız değil. Burada da bunun güzel bir örneğini görüyoruz. Aydınlık, ferah bir banyo ve mükemmel bir hidromasajlı küvet, haftasonu keyfi için her şey hazır.