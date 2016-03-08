Hatay'da iddialı bir villa

Anadolu'nun pek çok kenti bugün artık İstanbul, Ankara ve İzmir'le pek çok yönden rekabet edebilir hale geldi. Gerek çeşitli bölgelerdeki sanayi üretiminin artışı, gerek turizmin belli birkaç il ve ilçenin dışına taşarak çeşitlenmesi, gerekse de hizmet sektörünün tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'deki gelişimi nüfus dağılımlarını etkilediği gibi buna paralel bir konut ihtiyacı da yarattı. Konut meselesine yalnızca teknik bir ihtiyaç olarak bakmayan yaratıcı mimarların çalışmaları da büyük kentlerle sınırlı kalmanın çok ötesine geçti bugünlerde. Özellikle bazı şehirlerde birbirinden iddialı her türden projeyle karşılaşır hale geldik. Hatay'ın da bu şehirlerden bir tanesi olduğu tahmin ediyoruz ki sizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. Son dönemde sizlere sık sık Hatay ve çevresinden yeni projeler tanıtıyoruz. Bugün de yine bu birbirinden iddialı projelerden biriyle daha karşınızdayız. Hatay ve çevresinin önde gelen firmalarından biri olan İdil İç Mimarlık tarafından dekore edilen bu iddialı villa, pek çok açıdan büyük kentlerdeki muadillerine dahi parmak ısırtacak kadar güzel. Gelin şimdi bu villaya biraz daha yakından bakalım.