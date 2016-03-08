Hatay'da iddialı bir villa

Anadolu'nun pek çok kenti bugün artık İstanbul, Ankara ve İzmir'le pek çok yönden rekabet edebilir hale geldi. Gerek çeşitli bölgelerdeki sanayi üretiminin artışı, gerek turizmin belli birkaç il ve ilçenin dışına taşarak çeşitlenmesi, gerekse de hizmet sektörünün tüm dünyaya paralel olarak Türkiye'deki gelişimi nüfus dağılımlarını etkilediği gibi buna paralel bir konut ihtiyacı da yarattı. Konut meselesine yalnızca teknik bir ihtiyaç olarak bakmayan yaratıcı mimarların çalışmaları da büyük kentlerle sınırlı kalmanın çok ötesine geçti bugünlerde. Özellikle bazı şehirlerde birbirinden iddialı her türden projeyle karşılaşır hale geldik. Hatay'ın da bu şehirlerden bir tanesi olduğu tahmin ediyoruz ki sizlerin de dikkatinden kaçmamıştır. Son dönemde sizlere sık sık Hatay ve çevresinden yeni projeler tanıtıyoruz. Bugün de yine bu birbirinden iddialı projelerden biriyle daha karşınızdayız. Hatay ve çevresinin önde gelen firmalarından biri olan İdil İç Mimarlık tarafından dekore edilen bu iddialı villa, pek çok açıdan büyük kentlerdeki muadillerine dahi parmak ısırtacak kadar güzel. Gelin şimdi bu villaya biraz daha yakından bakalım.
Villanın cazibesi daha sokağına girdiğiniz anda kendini gösteriyor. Dış cephesiyle Avrupa'nın hemen her bölgesinde rastlayabileceğiniz o meşhur müstakil evleri andıran villanın bir diğer dikkat çekici özelliği ise dış cephede bordo rengin tercih edilmiş olması. Bu türden koyu renkleri dış cephelerde çok sık görmüyoruz. Ancak yıllık güneşlenme süresi bakımından hiçbir sıkıntısı olmayan bir kent olan Hatay'da böyle bir renk tercihinin hiçbir sakıncası yok. Ve itiraf etmek gerekirse sonuç gerçekten görülmeye değer. Bahçe düzenlemesi de yine evin bu cephesine değer katan bir unsur olarak dikkat çekiyor. Son olarak evin ana kapısındaki ahşap işçiliğinin de gözden kaçmadığını ve muazzam bir kalite hissi uyandırdığını da belirtmeden geçmeyelim.
Oturma odaları bir farklılık yaratmanın kolay olmadığı odalardır. Sonuç olarak hemen her oturma odasında televizyon ünitesi, belki bir büfe, oturma grubu gibi belli başlı standart eşyalar bulunur. Çoğu kez bu odalara renk katmak için aksesuarlara başvurulur. Fakat bazen yaratıcı bir elin değmesiyle çok daha ilginç ve sıradışı çözümler de ortaya konabilir. Televizyon ünitesinin yapıldığı ahşap malzemeden üretilen şeritlerin duvardan başlayıp tavanı kaplaması şeklinde ilginç bir tasarımla bu oturma odasının tam anlamıyla eşsiz bir havaya kavuştuğunu söylemek sanıyoruz abartı olmaz.
Anadolu kentlerinde gerek iç gerekse de dış mekânlarda hacim sıkıntısı büyük şehirlerdeki düzeye henüz ulaşmadı. Bu bakımdan buralarda daha geniş hacimli mekânlarla hâlâ karşılaşabiliyoruz. İşte bunun güzel bir örneği. Son derece geniş ve ferah bir yerleşime sahip bir banyo. Aynı zamanda renk tercihleriyle de dikkat çekiyor.
Küçük detaylar her ev dekorasyonunun gizli kahramanlarıdırlar. Bütçeniz doğrultusunda bir evi yeni mobilya ve aksesuarlarla donatmak ve belki de güzel bir görüntü elde etmek zor değildir. Ama gerçek anlamda size özel ve nitelikli bir şey istiyorsanız, detaylar üzerine çalışmanız gerekir.
Yatak odasında petrol yeşiliyle beyazın güzel bir uyumu dikkat çekiyor. Modern klasik bir tarzın tercih edildiği odanın bir diğer önemli özelliği ise, oturma odasındakini de kısmen andırır bir biçimde duvardan tavana kadar uzanan dekoratif bölüm. İddialı bir renkteki avizeyle de taçlanan bu bölüm gerçekten çok hoş bir görüntü yaratıyor.
Bütünüyle beyaz bir yemek masası ve yine beyaz iskemlelerden oluşan yemek odası takımı, geniş bir pencerenin hemen yanında konumlandığı için gün ışığından harika bir şekilde yararlanıyor. Oturma odası ve yatak odasındaki benzer bir şekilde burada da duvardan tavana uzanan özel bir konstrüksiyon kullanılmış. Buradakinin farkı ise orta kısmında bir de ayna bulunması. Bu bölümde bordo gibi koyu bir renk tercih edilmiş olması da sağlıklı doğal aydınlatma sayesinde bir sorun olmaktan çıkıyor.