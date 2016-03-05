Hatay'da tarz sahibi bir daire

Bir mekânın tarz sahibi olup olmamasını belirleyen şey nedir? Doğrusu bu sorunun yanıtını vermek pek kolay değil. Belki de bu türden tekil bir faktörden bahsetmek doğru değildir. Nasıl ki tarz belli şeyleri üst üste koyunca kendiliğinden oluşan matematik bir şey değilse, bir mekânın tarz olup olmadığı da aynı şekilde kesin nesnel ölçütlere bağlanamaz. Bununla birlikte bu nitelikte bir evi ya da ofisi gördüğünüz zaman şüphesiz o mekânın tarz sahibi olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. İşte bu yazımızın konusu tam da böyle bir ev. Görür görmez dikkat çekici tarzıyla kendini belli ediyor. Üzerine düşünülmüş detayları, ayrıntılara yoğunlaşan ve hiçbir parçayı atlamayan tasarımı, malzeme ve işçilik kalitesi, odaları, mobilyaları, aksesuarları ve tüm diğer unsurları arasındaki uyumlu birliktelik ve daha pek çok faktör bu evin tarzını oluşturuyor. Bütün hayatın İstanbul'da olduğunun düşünen ve Anadolu'nun kadim kentlerine taşra deyip geçen indirgemeci anlayışa inat Hatay'da büyük şehirlerdeki rakiplerini kıskandıracak projelere imza atan İdil İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?