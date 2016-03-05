Hatay'da tarz sahibi bir daire

Bir mekânın tarz sahibi olup olmamasını belirleyen şey nedir? Doğrusu bu sorunun yanıtını vermek pek kolay değil. Belki de bu türden tekil bir faktörden bahsetmek doğru değildir. Nasıl ki tarz belli şeyleri üst üste koyunca kendiliğinden oluşan matematik bir şey değilse, bir mekânın tarz olup olmadığı da aynı şekilde kesin nesnel ölçütlere bağlanamaz. Bununla birlikte bu nitelikte bir evi ya da ofisi gördüğünüz zaman şüphesiz o mekânın tarz sahibi olduğunu kolaylıkla anlayabilirsiniz. İşte bu yazımızın konusu tam da böyle bir ev. Görür görmez dikkat çekici tarzıyla kendini belli ediyor. Üzerine düşünülmüş detayları, ayrıntılara yoğunlaşan ve hiçbir parçayı atlamayan tasarımı, malzeme ve işçilik kalitesi, odaları, mobilyaları, aksesuarları ve tüm diğer unsurları arasındaki uyumlu birliktelik ve daha pek çok faktör bu evin tarzını oluşturuyor. Bütün hayatın İstanbul'da olduğunun düşünen ve Anadolu'nun kadim kentlerine taşra deyip geçen indirgemeci anlayışa inat Hatay'da büyük şehirlerdeki rakiplerini kıskandıracak projelere imza atan İdil İç Mimarlık tarafından tasarlanan bu eve biraz daha yakından bakmaya ne dersiniz?
Yemek odaları pek çok yeni konut projesinde oturma odasıyla ve hatta zaman zaman mutfakla birlikte geniş bir salonun bir parçası olarak yerleştiriliyor. Burada da ayrı bir oda yerine salona entegre bir yemek odası görüyoruz. Bu durum dört duvar arasına sıkışmamış bir yemek alanı ile oldukça ferah bir atmosfer yaratıyor. Bu bölümdeki asıl dikkat çeken unsur ise, yemek masasının hemen yanında yer alan konsolun bittiği noktadan başlayıp kesintisiz olarak yemek masasının tavanına doğru uzanan oldukça ilginç ayna uygulaması. Kesintili bir yapıda tasarlanmış ayna, bu sayede aşırıya kaçan bir görüntü vermediği gibi bir yandan da iddialı bir tasarım anlayışını ön plana çıkarıyor.
Bir dekorasyonu güzel kılan en önemli parametrelerden biri de belli bir mekân için özel olarak tasarlanmış olmasıdır. Bir evde ya da ofiste güzel olan bir dekorasyon yeri gelir ona çok benzer bir başka evde ya da ofiste hiç de güzel olmayabilir. Yerinde tasarımın avantajlarından biri de her şeyin mükemmel bir uyuma sahip olmasıdır. Evin antre bölümünde yer alan bu kalorifer peteğini gizleyen bu şık konsol ne demek istediğimizi görsel olarak çok daha iyi anlatıyor aslında.
Oturma odalarını dekore ederken sıradanlığı kırmak ve yeni bir yaklaşım geliştirmek oldukça zordur. Zira oturma odalarında bulunması gereken belli başlı eşyalar vardır ve bunlara eşlik edebilecek aksesuarlar da yine belli bir yelpazededir. Öte yandan üzerine düşünülmüş bir tasarım tüm bu sorunları zorlanmadan çözebilir. Oturma odası duvarında bulunan birbirine paralel dikdörtgen oyuklara yerleştirilmiş birbirini tamamlayan tablolar sıradanlığı kırmak için başvurulan mükemmel bir çözüm olarak dikkat çekiyor.
Oturma odasında televizyonun bulunduğu bölümün arkasında kalan duvarda doğal taş kaplaması kullanılmış. Bu uygulamayla son dönemde giderek daha sık karşılaşıyoruz. Sonuçları da genellikle oldukça güzel oluyor. Buradaki uygulamada ise özel tasarlanmış televizyon ünitesinin ahşap kabini doğal taşlarla bir araya gelerek çok daha güzel bir görüntü ortaya çıkarıyor.
Depolama alanları gerek evlerin gerekse de ofis ve benzeri işyerlerinin gizli kahramanlarıdırlar. Onlar olmasaydı pek çok eşya sağa sola dağılır, bir kısmı ortalıkta kalır ve öyle ya da böyle kötü bir görüntü oluştururdu. Oysa iyi tasarlanmış bir dolap grubu evinizdeki her türden fazla eşyayı düzenli bir şekilde kaldırmanıza ve gerektiğinde tekrar çıkarıp kullanmanıza olanak tanır. Bu şık dairede de evin genel çizgisiyle uyumlu bu geniş dolap grubunun depolama işlevini üstlendiğini görüyoruz.