Akıllı ev planlamanın yöntemleri nelerdir ?

Tasarımcılar günümüzde geleneksel ev modellerinin dışına çıkarak daha teknolojik, insanların hayatlarını daha kolaylaştırarak günün stresinin ardından evlerinde rahat etmelerini sağlayan, ev de olmadıklarında basit bir şekilde telefonlarını kullanarak evlerini yönetebildikleri ev modelleri tasarlamaktadırlar. Bu ev modellerine smart evler yani akıllı evler denilmektedir. Akıllı evler; teknolojinin izin verdiği ölçülerde evinizi yönetebildiğiniz, sesli komutlar ile yaşamınızın büyük bölümünü sizin yerinize yapan, ev dışındayken basit komutlar vererek yemeğinizi ısıtabileceğiniz, evinizin ısıtma sistemini çalıştırabildiğiniz, internet yardımı ile dünyanın her tarafını yorulmadan ziyaret edebileceğiniz ev platformlarıdır. Akıllı ev tasarımları insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı için yaygınlaşmakta ve enerjisini kendi kendine üretebilen, doğal, çevre dostu evler olarak hayatımızda daha fazla yer işgal etmektedir. Peki akıllı ev tasarımları yaparken doğru bir akıllı ev tasarlamak için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir ?
Akıllı evleri iki ana kategoriye ayırmalıyız. Birinci kategori olarak enerjisini kendi üreten, doğal kaynakları idareli ve verimli kullanarak tasarruf sağlayan ev modelleri , ikinci kategori olarak teknolojik ve insan yaşamını kolaylaştırıp konfor sunan ev modelleri olarak ayırmalıyız. Bir evi akıllı ev olarak tasarlamak için enerji tasarrufu sağlayan sistemleri ile donatmalı ve tasarım içerisinde bu sistemleri çok zarif bir şekilde yerleştirmelisiniz. Kendi enerjisini üretmesi için bir rüzgar gülü veya solar paneli çatıya yerleştirmeli, iletim hatlarını dekoratif bir şekilde evin içine yerleştirmelisiniz. Ayrıca evin içinde enerji tasarrufu sağlayan sistem ve tasarımlar ile evi akıllı ev haline getirmelisiniz. Aydınlatma sistemlerini daha az kullanacağınız geniş ışıklıklar ve pencereler tasarlamalı, oda içinde ısı tutan malzemeler yerine ahşap malzemeleri tercih etmeli, zemin kaplamalarını dikkatli seçerek ısı tasarrufu sağlamalısınız. Evinizi tasarlarken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta;su tasarrufu sağlayan sistemleri evinize yerleştirmektir. Öncelikle bir yağmur suyu sistemi tasarlayarak yağmur suyunu belirli bir alanda depolamalı, geri dönüşüm sistemleri ile kullanılabilir su haline getirmelisiniz. Böylece yağmur suyunu kullanarak su kaynağının ömrünün uzatılmasına katkıda bulunduğunuz gibi evinizi akıllı bir ev haline getirmiş olursunuz. Ayrıca evinizde kullandığınız kullanım suyunu geri dönüştüren gri su sistemlerini evinizi içerisinde tasarlayarak evinizin akıllı bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. İkinci kategori olarak evinizin akıllı bir ev olmasını sağlamak için yapmanız gereken teknolojiden yararlanmak ve teknolojiyi evinizin içine yerleştirmektir. Günümüzde akıllı cep telefonları ile uyumlu uygulamalar geliştirilmiş ve evinizi 2 saat kontrol edebilme imkanına sahip olmuş durumdayız. Kapı kilitleri için internet yardımıyla cep telefonları kullanılarak kontrol edebilme imkanınız vardır. Bu uygulamayı evinizde kullanabilir ve kapınız sizden habersiz açılmaya çalışıldığında mesaj, mail ve uygulama ikazı ile haberdar olursunuz. Benzer bir şekilde evinizde bulunan tüm elektronik cihazları kontrol edebileceğiniz uygulamalar geliştirilmiş olduğundan evinizi kolayca yönetebilirsiniz. Evinizin ısıtma ve soğutma sistemini evinizin dışından kontrol edebileceğiniz teknolojik uygulamaları kullanarak evinizi 24 saat kontrol edebilir ve işten eve dönerken ısıtma sistemini çalıştırarak hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz hem de evinizin uygun konfor şartlarına sahip olmasını sağlamış olursunuz. Farklı bir uygulama olan sesli komut ile çalışan internet yazılımlarını kullanarak ev içersinde iken oturduğunuz yerden telefonu kullanabilir, dünyadan haberdar olabilir, evinizin güvenliğini sağlayabilir, evinizin yaşam artlarını yükseltebilirsiniz.
Evinizi akıllı bir ev olarak tasarlamak istiyorsanız yapmanı gereken hem kendi enerjisini kendi üreten bir ev şeklinde tasarlamak ve enerji kaynaklarının kullanımı azaltarak doğal enerji kaynaklarının kullanımı artırmak ve bağımlılığı azaltmak, hem de teknolojiden yararlanarak evinizin teknolojik yönden tam anlamı ile akıllı bir ev olmasını sağlayacak tüm sistemleri ev tasarımı içerisine katarak tam anlamı ile akıllı bir ev sahibi olmalısınız. Günümüzde insan yaşamını kolaylaştıran, enerji bağımlılığını azaltan ve yapısı malzemeleri ile daha yaşanabilir bir ev olarak kullanılan akıllı evler tercih ederek hem insanlığa yararlı olunmalı hem de kendi yaşam kalitemizi artırmalıyız. Yapacağınız akıllı ev için örnek uygulamalar görmek ve incelemek isterseniz homify ev ve oda uygulamalarının yer aldığı sitemizi ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları inceleyerek fikir edinmelisiniz.
Evinizi akıllı bir ev şeklinde tasarlayarak kendi yaşam kalitenizi yükseltebileceğiniz gibi doğal enerji kaynaklarını kullanarak sınırlı olan enerji kaynaklarını kullanmamış olursunuz. Bu sayede fosil enerji kaynaklarına olan bağımlılığınızı ortadan kaldırmış olup, evinizin kendi kendine yeten bir ev olmasını sağlamış olursunuz. Ayrıca teknolojiyi en son noktasına kadar kullanarak evinizin konfor ve kalitesini artırmış olursunuz. Gün içerisinde yaşam zorluklarının ve iş stresinin vermiş olduğu yorgunluktan dolayı evinizde uğraşmak zorunda kalmadan istediğiniz konforu yaratabilir ve evde olmadan evinizi güvenli bir şekilde takip edebilirsiniz. Ayrıca akıllı bir ev sahibi olarak evinizin hem doğaya dost olması hem sınırlı enerji kaynaklarına bağımlı olmaması sizi özgür bir birey yapacağından hayatınızı rahat bir şekilde sürdürebilme şansına sahip olursunuz.
Akıllı ev tanımını ve içeriğini bilmeyen insanlar genellikle beklentileri düşük tutuyorlar. Bu beklentiler sadece dekorasyonun daha estetik olması ve ev içinde yaşanabilecek alanlar oluşturulması üzerine olması akıllı ev kavramının henüz tam anlamı ile oturmadığını göstermektedir. Akıllı bir evden beklentilerini; çevre dostu bir ev olması, kendi kendine yetebilmesi, dışa bağımlı olmaması, tasarımı ile insanların maksimum düzeyde yaşam kalitesine sahip olması, kolayca yönetilebilmesi ve bütün bunların tamamını barındırmasıdır B kadar çok sistemi insanların kolayca yönetebildiği bir akıllı ev tasarımı ile daha az yorularak daha kaliteli bir ev yaşamın sahip olmak sizleri de daha dinç tutacaktır.
Akıllı ev uygulamaları teknolojiye bağlı olarak geliştiğinden evlere sonradan da entegre edilebilen sistemlerdir. Bu nedenle eski veya yeni evlerin tamamına kolaylıkla uygulanabilen, ev tasarımlarını etkilemeden, dekorasyon içerisinde kolaylıkla gizlenebilen bu sistemler özellikle eski evler içerisine ve dışına kolaylıkla uygulanabilmektedir. Eski ev sahipleri akıllı ev teknolojilerinin evlerine uygulanmasının zor olduğunu düşündüklerinden uzak durmaktadırlar. Bu olumsuz düşünce nedeni ile evlerinin daha kaliteli bir ev olmasını ve yaşam şartlarının daha üst düzey olmasını engellemektedirler.
Akıllı ev uygulamaları evin tasarımından itibaren yapılıyorsa daha avantajlı bir durum söz konusu demektir. Tasarım içerisinde daha kolay uygulanabilen sistemlerin tüm iletim hatları ve haberleşme hatları tasarım ve dekorasyon içerisinde kolaylıkla gizlenebileceği için yeni evlere entegresi daha kolay uygulanmaktadır. Eski evlere nazaran yeni evlerin teknolojik uygulamalar açısından daha kolay uygulanabilir olması hem işçilik açısından hem de bütçe ve maliyet açısından daha tercih edilebilirdir. Ayrıca modern evler inşa edilirken tamamen verimlilik esasına göre inşa edildiğinden akıllı ev şartları daha kolay uygulanabilmekte ve evlerin maliyetleri eski evlere göre daha düşük olmaktadır.
Bir evi akıllı bir ev şeklinde dekore etmek ve yeni bir evi akıllı bir ev şeklinde tasarlayarak uygulamak maliyet gerektiren işlemlerdir. Maliyet açısından bakıldığında teknolojik sistemlerin yüksek maliyetlere sahip olması ve sistem sayısının fazla olması nedeniyle yüksek bütçeler gerektirmektedir. Evini<i akıllı bir ev şeklinde tasarlamak isterseniz bir önem sırası oluşturmalı ve akıllı ev uygulamalarını bu sıraya göre dizerek bütçeniz el verdiğince uygulamalısınız. Bu yöntem ile bir süre sonra eviniz tam anlamıyla akıllı bir ev olacaktır.
Evinizi akıllı bir olarak tasarlamak istiyorsanız ve bütçeniz yeterli değilse yapmanız gereken küçük hileler yapmak ve evinizi akıllı ev haline getirmektir. Örnek olarak evinizin havalandırmasını bir havalandırma sistemi yerine geniş bir pencere ile yaparak maliyeti düşürebilir, nem oranını bir sistem ile sağlamak yerine canlı bitkileri dekorasyon içinde daha fazla kullanarak evinizi daha düşük maliyetler ile akıllı ev haline getirebilirsiniz. Aydınlatma elemanlarını düşük enerji harcayan elemanlardan seçerek evinizi az enerji harcayan bir ev olarak akıllı ev moduna yerleştirebilirsiniz. Ayrıca zemin kaplamaları ve duvar kağıtlarını ısı yalıtım özellikli malzemelerden seçerek ısıtma sistemini daha düşük maliyetli sistemler olarak kullanabilir ve diğer sistemleri evinizde uygulayarak bütçe açığı vermeden akıllı ev sahibi olabilirsiniz.