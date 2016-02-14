Akıllı ev planlamanın yöntemleri nelerdir ?

Tasarımcılar günümüzde geleneksel ev modellerinin dışına çıkarak daha teknolojik, insanların hayatlarını daha kolaylaştırarak günün stresinin ardından evlerinde rahat etmelerini sağlayan, ev de olmadıklarında basit bir şekilde telefonlarını kullanarak evlerini yönetebildikleri ev modelleri tasarlamaktadırlar. Bu ev modellerine smart evler yani akıllı evler denilmektedir. Akıllı evler; teknolojinin izin verdiği ölçülerde evinizi yönetebildiğiniz, sesli komutlar ile yaşamınızın büyük bölümünü sizin yerinize yapan, ev dışındayken basit komutlar vererek yemeğinizi ısıtabileceğiniz, evinizin ısıtma sistemini çalıştırabildiğiniz, internet yardımı ile dünyanın her tarafını yorulmadan ziyaret edebileceğiniz ev platformlarıdır. Akıllı ev tasarımları insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı için yaygınlaşmakta ve enerjisini kendi kendine üretebilen, doğal, çevre dostu evler olarak hayatımızda daha fazla yer işgal etmektedir. Peki akıllı ev tasarımları yaparken doğru bir akıllı ev tasarlamak için neler yapılmalı, nelere dikkat edilmelidir ?

Akıllı evleri iki ana kategoriye ayırmalıyız. Birinci kategori olarak enerjisini kendi üreten, doğal kaynakları idareli ve verimli kullanarak tasarruf sağlayan ev modelleri , ikinci kategori olarak teknolojik ve insan yaşamını kolaylaştırıp konfor sunan ev modelleri olarak ayırmalıyız. Bir evi akıllı ev olarak tasarlamak için enerji tasarrufu sağlayan sistemleri ile donatmalı ve tasarım içerisinde bu sistemleri çok zarif bir şekilde yerleştirmelisiniz. Kendi enerjisini üretmesi için bir rüzgar gülü veya solar paneli çatıya yerleştirmeli, iletim hatlarını dekoratif bir şekilde evin içine yerleştirmelisiniz. Ayrıca evin içinde enerji tasarrufu sağlayan sistem ve tasarımlar ile evi akıllı ev haline getirmelisiniz. Aydınlatma sistemlerini daha az kullanacağınız geniş ışıklıklar ve pencereler tasarlamalı, oda içinde ısı tutan malzemeler yerine ahşap malzemeleri tercih etmeli, zemin kaplamalarını dikkatli seçerek ısı tasarrufu sağlamalısınız. Evinizi tasarlarken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta;su tasarrufu sağlayan sistemleri evinize yerleştirmektir. Öncelikle bir yağmur suyu sistemi tasarlayarak yağmur suyunu belirli bir alanda depolamalı, geri dönüşüm sistemleri ile kullanılabilir su haline getirmelisiniz. Böylece yağmur suyunu kullanarak su kaynağının ömrünün uzatılmasına katkıda bulunduğunuz gibi evinizi akıllı bir ev haline getirmiş olursunuz. Ayrıca evinizde kullandığınız kullanım suyunu geri dönüştüren gri su sistemlerini evinizi içerisinde tasarlayarak evinizin akıllı bir ev olmasını sağlayabilirsiniz. İkinci kategori olarak evinizin akıllı bir ev olmasını sağlamak için yapmanız gereken teknolojiden yararlanmak ve teknolojiyi evinizin içine yerleştirmektir. Günümüzde akıllı cep telefonları ile uyumlu uygulamalar geliştirilmiş ve evinizi 2 saat kontrol edebilme imkanına sahip olmuş durumdayız. Kapı kilitleri için internet yardımıyla cep telefonları kullanılarak kontrol edebilme imkanınız vardır. Bu uygulamayı evinizde kullanabilir ve kapınız sizden habersiz açılmaya çalışıldığında mesaj, mail ve uygulama ikazı ile haberdar olursunuz. Benzer bir şekilde evinizde bulunan tüm elektronik cihazları kontrol edebileceğiniz uygulamalar geliştirilmiş olduğundan evinizi kolayca yönetebilirsiniz. Evinizin ısıtma ve soğutma sistemini evinizin dışından kontrol edebileceğiniz teknolojik uygulamaları kullanarak evinizi 24 saat kontrol edebilir ve işten eve dönerken ısıtma sistemini çalıştırarak hem enerji tasarrufu sağlamış olursunuz hem de evinizin uygun konfor şartlarına sahip olmasını sağlamış olursunuz. Farklı bir uygulama olan sesli komut ile çalışan internet yazılımlarını kullanarak ev içersinde iken oturduğunuz yerden telefonu kullanabilir, dünyadan haberdar olabilir, evinizin güvenliğini sağlayabilir, evinizin yaşam artlarını yükseltebilirsiniz.

Evinizi akıllı bir ev olarak tasarlamak istiyorsanız yapmanı gereken hem kendi enerjisini kendi üreten bir ev şeklinde tasarlamak ve enerji kaynaklarının kullanımı azaltarak doğal enerji kaynaklarının kullanımı artırmak ve bağımlılığı azaltmak, hem de teknolojiden yararlanarak evinizin teknolojik yönden tam anlamı ile akıllı bir ev olmasını sağlayacak tüm sistemleri ev tasarımı içerisine katarak tam anlamı ile akıllı bir ev sahibi olmalısınız. Günümüzde insan yaşamını kolaylaştıran, enerji bağımlılığını azaltan ve yapısı malzemeleri ile daha yaşanabilir bir ev olarak kullanılan akıllı evler tercih ederek hem insanlığa yararlı olunmalı hem de kendi yaşam kalitemizi artırmalıyız. Yapacağınız akıllı ev için örnek uygulamalar görmek ve incelemek isterseniz homify ev ve oda uygulamalarının yer aldığı sitemizi ziyaret etmeli ve örnek uygulamaları inceleyerek fikir edinmelisiniz.



