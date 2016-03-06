Burçlara göre dekorasyon: Koç

Yıldızların ve gezegenlerin konumlarının hayatımızda bir etkisi olduğunu söyleyen astrolojiye inananlar için burçlar, kişilik özelliklerimizi de belirliyor. Hatta “zevkler ve renkler” konusundaki farklılıklarımız da burçlarımızın farklılıklarıyla açıklanabilir. Ev dekorasyonlarımızı dizayn ederken de her zaman en moda ya da trend olanı değil, kişisel zevklerimizi ve karakteristik özelliklerimizi ön planda tutmamız gerektiğini; dekorasyonların yaşam alanlarımıza bizden bir şeyler katması gerektiğini ve ancak böylece evlerimizin bize kendimizi iyi hissettirebileceğini söylüyoruz. O halde özellikle burç özellikleri baskın olan insanlar için burçlara göre dekorasyon önerileri geliştirmek de mümkün. Biz de her burç için en uygun dekorasyon özelliklerini derleyeceğimiz “Burçlara göre dekorasyon” yazı dizisi hazırlayalım dedik. Zodyak'ın ilk burcu olan ve doğumu ve yaşamı temsil eden Koç burcundan başlıyoruz.