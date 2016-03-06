Burçlara göre dekorasyon: Koç

Yıldızların ve gezegenlerin konumlarının hayatımızda bir etkisi olduğunu söyleyen astrolojiye inananlar için burçlar, kişilik özelliklerimizi de belirliyor. Hatta “zevkler ve renkler” konusundaki farklılıklarımız da burçlarımızın farklılıklarıyla açıklanabilir. Ev dekorasyonlarımızı dizayn ederken de her zaman en moda ya da trend olanı değil, kişisel zevklerimizi ve karakteristik özelliklerimizi ön planda tutmamız gerektiğini; dekorasyonların yaşam alanlarımıza bizden bir şeyler katması gerektiğini ve ancak böylece evlerimizin bize kendimizi iyi hissettirebileceğini söylüyoruz. O halde özellikle burç özellikleri baskın olan insanlar için burçlara göre dekorasyon önerileri geliştirmek de mümkün. Biz de her burç için en uygun dekorasyon özelliklerini derleyeceğimiz “Burçlara göre dekorasyon” yazı dizisi hazırlayalım dedik. Zodyak'ın ilk burcu olan ve doğumu ve yaşamı temsil eden Koç burcundan başlıyoruz.
Ateş grubundan olan Koç burcunun rengi kırmızıdır. Özellikle kırmızının koyu tonları Koç burcuna yönelik dekorasyonlarda baş rolde olmalı. Kırmızının verdiği o çekici yaşam enerjisi, burcun en belirleyici özelliğini temsil ediyor. Koç burcu, egosu yüksek bir burçtur ve bu da yaşam alanlarında gösterişli bir atmosfer yaratılarak kendini gösterir. Ancak bu gösteriş bol süslü klasik bir gösterişten ziyade kendine has, cesur ve özgüvenli bir tasarımla ortaya çıkar. Ateş tuğlası, taş ve beton, Koç'un sağlam karakteristik özelliğini temsil eden malzemeler olarak öne çıkıyor.
Astroloji uzmanlarına göre Koç burcu insanları yaşam gücüyle dolu, enerjik, son derece aktif, yaratıcı ve meydan okuyan insanlardır. Doğuştan lider olarak da tanımlanan Koç burçları için dinamik, akıcı ve kendinden emin tasarımlardan başka türlüsü düşünülemez. Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen bu modern tarzlı oturma odası, Koç burcu özelliklerini içinde barındıran başarılı örneklerden biri. Kırmızı rengin göz alıcılığı, Koç burcunun gözüpek ve cazibeli tavrı ve görünüşünü temsil eden bir tasarımla iç içe geçerek hem sıcak, hem özgün, hem de karizmatik bir atmosfer yaratıyor. Tıpkı bu burcun özelliğini taşıyan insanlar gibi…
Koç burcu insanları asla tüm gününü temizlik yaparak geçirmek istemez. En olumsuz özellikleri sıkılgan yapılarıdır. Bir işe severek ve hevesle başlasalar bile sonuna kadar aynı hevesle devam edemezler. Temizlik söz konusu olduğunda ise bu heves oldukça hızlı bir şekilde sönümlenir. Dağınıklığı sevmezler ancak sıkılgan yapıları dolayısıyla dağınıklık potansiyelleri fazladır. Bu yüzden de Koç burcu evlerinde her odada organize edilmesi kolay, bol çekmeceli, depolama alanı fazla olan, dağınıklık yaratmayacak şekilde dizayn edilmiş yaşam alanları yaratılması gerekir. (Eğer siz de temizlikle uğraşmaktan sıkılan bir Koç burcuysanız Kolay ve uzun ömürlü bir temizlik için mobilya ve dekorasyon tercihleri isimli yazımız ilginizi çekebilir.)
Koç burcu yüksekleri ve yüksekte olmayı sever. Bu yüzden yatak odası tasarımında da yerden yüksek yataklar tercih edilmelidir. Yere yakın yataklar Koç burçlarının enerjisi açısından uygun değildir. Burcun bir diğer ayırt edici özelliği ise kendi zevklerine her zaman diğer insanların fikirlerinden daha çok önem göstermesidir, ki bu da ev dekorasyonları söz konusu olduğunda yaşam alanlarının kişiselleşmesi olarak öne çıkıyor. Koç burcu özelliklerini taşıyorsanız, dekorasyondaki son trendlere değil, kendi zevklerinize göre dizayn edilmiş bir ev sizi çok daha mutlu edecektir.
Keskin çizgileri olan karakteristik dekorasyonların burca en uygun dekorasyonlar olduğunu söylemiştik. Sıra dışı renkler ve tasarımlar, güçlü ve etkili dizaynlar, Koç burcu insanlarının evlerindeki her yaşam alanında kendini belli eder. Tıpkı bu banyoda olduğu gibi.
Ateş grubundan olan Koçlar için evde ateşli aksesuarlar bulundurmak, Koç'un meydan okuyan yapısını, yaşam gücünü, aktif, hevesli ve cesur karakterini temsil edecektir. Bu yüzden şömineler özellikle Koçlar için vazgeçilmez tasarım unsurları. Ama eğer evinizde şömine yaptıracak altyapı yoksa, o halde mumlarla da aynı enerjiyi yaratabilirsiniz.
Yaşam enerjisi yüksek olan Koç burcu insanları dış mekanlarla da ilişki kurmak ister. Bu yüzden küçük de olsa evin dışıyla iç mekanlarını birbirine bağlayan bir bahçe ya da balkon, Koçlar için vazgeçilmezdir.