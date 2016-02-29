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Burçlara göre dekorasyon: Boğa

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Alfombras de Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Duvar & ZeminHalı & Kilimler
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Eski inanışlara göre dünyayı taşıyan bir boğanın boynuzlarıydı. Boğa burcunun karakter özelliklerinde de bu eski inanışın sembolize ettiği nitelikler görülür. Yani Boğa burcu insanları çalışkan, üretken, iş bitirici ve pratik olmalarıyla tanınırlar. Bunun yanı sıra astroloji uzmanlarına göre Boğa burcu eşyalarına ve sahip olduklarına önem verir ve onlarla bağ kurar. Bunun için de evi onun için oldukça önemlidir. Konfor, lüks ve istikrar, Venüs'ün yönettiği Boğa burcunun vazgeçilmezleri arasındadır. Venüs, etkili olduğu burçlarda lüksü, güzelliği ve estetiği yönettiği için, Boğa burcunda doğuştan gelen bir estetik anlayışı ve dolayısıyla dekorasyon stili vardır. İşte gerçekçi, pratik, estetik düşkünü ve konforundan asla vazgeçmeyen Boğa burçları için dekorasyon önerileri…

Lüks, göz alıcı ve stil sahibi

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa
Escapefromsofa

ERENKOY HOUSE // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Boğa burcu yüksek bir estetik ve güzellik anlayışına sahiptir ve aynı zamanda güzel olan şeylere sahip olmak ister. Maddi olarak da son derece şanslı ve öngörülü olan boğalar lüks şeylere para harcamaktan kaçınmaz. Yüksek standartta bir hayat Boğa burçlarının yaşam tarzlarını oluşturur. Bu yüzden de hem estetiğin hem de lüks ve maddiyatın bir arada olduğu klasik ya da avangart klasik tarzı dekorasyonlar bu burç için en uygun dekorasyonlardır. Escapefromsofa imzalı bu salon tasarımı Boğa burçları için ideal örneklerden biri. 

Küçük bütçelerle şık tasarımlar

Reflected Glory - Holland Park Renovation, Tyler Mandic Ltd Tyler Mandic Ltd Klasik Oturma Odası
Tyler Mandic Ltd

Reflected Glory – Holland Park Renovation

Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd
Tyler Mandic Ltd

Maddiyatla bu kadar ilişkili olması dolayısıyla bütçesini en iyi ayarlayabilen ve ayağını yorganına göre uzatan burç da Boğa burcudur. Boğa burcu insanları küçük alanları düşük bütçe ile en şık şekilde dizayn edebilir. Onlar yaşam alanlarında her zaman fark yaratarak bütçelerine ve hayat tarzlarına uygun bir lüks yaratan insanlardır. Estetik kadar konfor da Boğa burcu için vazgeçilmezdir. Bu yüzden Boğa burçları ancak pratik yapısıyla öne çıkan konforlu ve estetik bir evi yuva olarak benimseyebilirler. (Eğer Boğa burçları gibi evinizi düşük bütçelerle de daha gösterişli hale getirmek istiyorsanız Evinizi daha zengin göstermenin yolları isimli yazımıza göz gezdirebilirsiniz.) 

Ahşap malzemeler

Casa Xixim, Specht Architects Specht Architects Tropikal Yemek Odası
Specht Architects

Casa Xixim

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

Boğa burcu insanlarının maddiyata önem vermesi demek manevi değerleri önemsemediği anlamına gelmiyor tabii ki. Aksine, sevgi Boğalar için önemlidir. Bu yüzden gösterişli ve lüks yaşam alanlarına her zaman mutlaka doğal ve samimi unsurlar eklerler. Ahşap malzemeler Boğaların aradığı lüksü sıcaklıkla harmanlayarak sevgi dolu bir ortama dönüştürebilmeleri açısından Boğa burcu için ideal malzemedir.

Süs bitkileri

Clorofilia 2015, Clorofilia Clorofilia Modern Oturma Odası
Clorofilia

Clorofilia
Clorofilia
Clorofilia

Çiçekler ve süs bitkileri evlerin doğal güzelliğine katkıda bulunduğundan Boğa burcu insanlarının evlerinin olmazsa olmazlarından biridir.

Gösterişli halılar

Alfombras de Ámbar-Muebles.com, Paco Escrivá Muebles Paco Escrivá Muebles Duvar & ZeminHalı & Kilimler
Paco Escrivá Muebles

Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles
Paco Escrivá Muebles

Klasik dizaynlardan hoşlanan Boğalar için halısız bir ev çıplak ve soğuk gelecektir. Mobilya döşemelerinin ve halılarının dikkat çekici olması Boğalar için dekorasyon gerekliliklerinden biridir.

Geniş ve ferah mutfaklar

House in Belgrano, GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS Modern Mutfak
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

House in Belgrano

GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS
GUTMAN+LEHRER ARQUITECTAS

Boğalar için yemek yemek adeta bir zevktir, dolayısıyla mutfak dekorasyonları da bir hayli önemlidir. Düzenli, fonksiyonel ve geniş mutfak tezgahları ve yemek alanları Boğa burçları için hayati önem taşır.

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Toprak tonları

BePureHome, BePureHome BePureHome Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
BePureHome

BePureHome
BePureHome
BePureHome

En ciddi ve ağırbaşlı renk olarak da tanımlayabileceğimiz, gerçekçiliğin ve istikrarın rengi olan kahverengi, Boğa burcunun çalışkan ve disiplinli yapısını temsil eden renktir. Toprak tonlarındaki kahverengi, grinin tonları, pastel tonlar ve beyaz Boğa burçları için en ideal renkleri oluşturur.

Pırıl pırıl yaşam alanları

homify Kırsal Banyo
homify

homify
homify
homify

Boğa burcunun evi temiz, düzenli, pırıl pırıldır. Temizliğe çok önem verirler. Bu yüzden her ne kadar lüksten hoşlansalar da aşırı aksesuar yoğunluğuyla temizlik ve hijyeni riske atmazlar. Her zaman temiz kalabilen ve pırıl pırıl görünen bir dekorasyon tarzı benimserler.

Pratik bir çalışma odası

Home Office - Casa Cor Minas Gerais 2013, Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores Minimalist Çalışma Odası
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores
Ana Paula Carneiro Arquitetura e Interiores

Hedef odaklı ve çok çalışkan olan Boğaların evlerinde mutlaka onu sosyal alanlardan ayıracak ve işine odaklanmasını sağlayacak ayrı bir çalışma odasının olması gereklidir. Ayakları yere basan ve gerçekçilikleriyle ön plana çıkan Boğaların çalışma odalarının son derece iş odaklı ve pratik bir dizaynla oluşturulması gerekir.

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