Burçlara göre dekorasyon: Boğa

Boğa burcu yüksek bir estetik ve güzellik anlayışına sahiptir ve aynı zamanda güzel olan şeylere sahip olmak ister. Maddi olarak da son derece şanslı ve öngörülü olan boğalar lüks şeylere para harcamaktan kaçınmaz. Yüksek standartta bir hayat Boğa burçlarının yaşam tarzlarını oluşturur. Bu yüzden de hem estetiğin hem de lüks ve maddiyatın bir arada olduğu klasik ya da avangart klasik tarzı dekorasyonlar bu burç için en uygun dekorasyonlardır. Escapefromsofa imzalı bu salon tasarımı Boğa burçları için ideal örneklerden biri.