Burçlara göre dekorasyon: Boğa

Eski inanışlara göre dünyayı taşıyan bir boğanın boynuzlarıydı. Boğa burcunun karakter özelliklerinde de bu eski inanışın sembolize ettiği nitelikler görülür. Yani Boğa burcu insanları çalışkan, üretken, iş bitirici ve pratik olmalarıyla tanınırlar. Bunun yanı sıra astroloji uzmanlarına göre Boğa burcu eşyalarına ve sahip olduklarına önem verir ve onlarla bağ kurar. Bunun için de evi onun için oldukça önemlidir. Konfor, lüks ve istikrar, Venüs'ün yönettiği Boğa burcunun vazgeçilmezleri arasındadır. Venüs, etkili olduğu burçlarda lüksü, güzelliği ve estetiği yönettiği için, Boğa burcunda doğuştan gelen bir estetik anlayışı ve dolayısıyla dekorasyon stili vardır. İşte gerçekçi, pratik, estetik düşkünü ve konforundan asla vazgeçmeyen Boğa burçları için dekorasyon önerileri…
Boğa burcu yüksek bir estetik ve güzellik anlayışına sahiptir ve aynı zamanda güzel olan şeylere sahip olmak ister. Maddi olarak da son derece şanslı ve öngörülü olan boğalar lüks şeylere para harcamaktan kaçınmaz. Yüksek standartta bir hayat Boğa burçlarının yaşam tarzlarını oluşturur. Bu yüzden de hem estetiğin hem de lüks ve maddiyatın bir arada olduğu klasik ya da avangart klasik tarzı dekorasyonlar bu burç için en uygun dekorasyonlardır. Escapefromsofa imzalı bu salon tasarımı Boğa burçları için ideal örneklerden biri.
Maddiyatla bu kadar ilişkili olması dolayısıyla bütçesini en iyi ayarlayabilen ve ayağını yorganına göre uzatan burç da Boğa burcudur. Boğa burcu insanları küçük alanları düşük bütçe ile en şık şekilde dizayn edebilir. Onlar yaşam alanlarında her zaman fark yaratarak bütçelerine ve hayat tarzlarına uygun bir lüks yaratan insanlardır. Estetik kadar konfor da Boğa burcu için vazgeçilmezdir. Bu yüzden Boğa burçları ancak pratik yapısıyla öne çıkan konforlu ve estetik bir evi yuva olarak benimseyebilirler. (Eğer Boğa burçları gibi evinizi düşük bütçelerle de daha gösterişli hale getirmek istiyorsanız Evinizi daha zengin göstermenin yolları isimli yazımıza göz gezdirebilirsiniz.)
Boğa burcu insanlarının maddiyata önem vermesi demek manevi değerleri önemsemediği anlamına gelmiyor tabii ki. Aksine, sevgi Boğalar için önemlidir. Bu yüzden gösterişli ve lüks yaşam alanlarına her zaman mutlaka doğal ve samimi unsurlar eklerler. Ahşap malzemeler Boğaların aradığı lüksü sıcaklıkla harmanlayarak sevgi dolu bir ortama dönüştürebilmeleri açısından Boğa burcu için ideal malzemedir.
Çiçekler ve süs bitkileri evlerin doğal güzelliğine katkıda bulunduğundan Boğa burcu insanlarının evlerinin olmazsa olmazlarından biridir.
Klasik dizaynlardan hoşlanan Boğalar için halısız bir ev çıplak ve soğuk gelecektir. Mobilya döşemelerinin ve halılarının dikkat çekici olması Boğalar için dekorasyon gerekliliklerinden biridir.
Boğalar için yemek yemek adeta bir zevktir, dolayısıyla mutfak dekorasyonları da bir hayli önemlidir. Düzenli, fonksiyonel ve geniş mutfak tezgahları ve yemek alanları Boğa burçları için hayati önem taşır.
En ciddi ve ağırbaşlı renk olarak da tanımlayabileceğimiz, gerçekçiliğin ve istikrarın rengi olan kahverengi, Boğa burcunun çalışkan ve disiplinli yapısını temsil eden renktir. Toprak tonlarındaki kahverengi, grinin tonları, pastel tonlar ve beyaz Boğa burçları için en ideal renkleri oluşturur.
Boğa burcunun evi temiz, düzenli, pırıl pırıldır. Temizliğe çok önem verirler. Bu yüzden her ne kadar lüksten hoşlansalar da aşırı aksesuar yoğunluğuyla temizlik ve hijyeni riske atmazlar. Her zaman temiz kalabilen ve pırıl pırıl görünen bir dekorasyon tarzı benimserler.
Hedef odaklı ve çok çalışkan olan Boğaların evlerinde mutlaka onu sosyal alanlardan ayıracak ve işine odaklanmasını sağlayacak ayrı bir çalışma odasının olması gereklidir. Ayakları yere basan ve gerçekçilikleriyle ön plana çıkan Boğaların çalışma odalarının son derece iş odaklı ve pratik bir dizaynla oluşturulması gerekir.