Burçlara göre dekorasyon: İkizler

İkizler burcunu kısaca “meraklı, hızlı düşünen, yenilikçi, değişken ve eğlenceli” olarak tanımlayabiliriz. İkizler burcu son derece sosyal bir burçtur. Her zaman aktif bir zihinleri, üretken bir hayal güçleri vardır ve değişken bir duygu durumuna sahiptirler. İkizler burcunun evini de eğlencenin, iş hayatının ve yaşamın merkezi olan büyük şehirlere benzetmek mümkün. Genç, hareketli ve canlı bir dekorasyonla her zaman yenilikçi ve aktif bir ev dizaynı İkizler burcu için ideal olan dizayndır. Cam kapılar, geniş pencereler, fonksiyonel mobilyalar ve modern sanat eserleri İkizler burcu evlerinde sıklıkla rastladığımız unsurlar olarak öne çıkıyor. Hava grubundan olan İkizler burcunun yaşam alanlarının olmazsa olmazlarından bazıları da ruh hallerini ve kişiliklerini yansıtan kaleydoskop desenler, çizgili, puantiyeli ya da anafor çağrıştıran hareketli ve canlı motiflerdir pek tabii ki.
İkizlerin evlerinin girişleri her zaman davetkârdır; sosyal ve arkadaş canlısı olan İkizler insanları konuklarına evlerinin girişinden her zaman kendilerini iyi hissettirmek isterler. İkizler burcunun evinin antresinde her zaman sıcak bir karşılama bekler konukları.
İkizler'in zıtlıkların arasında gidip gelmesi onun içgüdüsel olarak kontrastı sevmesine neden olur. Tek renkli dekorasyonlar İkizler'e uygun değildir; onlar her zaman kontrast oluşan renk ve dizaynlar tercih ederler. Özellikle gök mavisine çalan mavi tonları İkizler için en uygun renkleri oluşturur, ancak elbette mavinin de başka renklerle kontrast halinde olması gerekir.
Oturma odasında her zaman üzerine konuşabileceğiniz sanatsal unsurlar bulunur. Duvarları entelektüel afiş ve eserlerle süslüdür. Oturma alanı ise mutlaka konforlu ve sıcak olmalıdır.
Merkür'ün yönettiği İkizler burcu “kelimelerin efendisi” olarak da tanımlanır ve en önemli özelliklerinden biri de okumaya olan düşkünlüğüdür. İkizler burcunu kitapsız düşünmek mümkün değil. Bunun için de evinde her zaman şık ve geniş bir kütüphane ve kitap okuyacak konforlu bir alan olması şart! (Örnek tasarım: Escapefromsofa)
İkizler burcu egzotik ve yabancı yemekleri deneyeme açık olan, yeni lezzetleri tatmaya hevesli, meraklı bir yemek tutkunudur. Bu özelliği de mutfağının dekorasyonuna yansır elbette. İkizler burcu dağınıklığa meyillidir ancak dağınıklık yaşam alanlarındaki pozitif enerji akışını bozar. Bu yüzden de özellikle mutfak dizaynlarında yeterince geniş ve boş alan yaratılmasına ve dağınıklık yaratmayacak bir yerleşim oluşturulmasına özen gösterilmeli.
İkizler'in en önemli ve karakteristik özelliklerinden biri de konuşmayı, tartışmayı ve sohbet etmeyi çok sevmeleridir. Arkadaş canlısı yapılarıyla öne çıkan İkizler burcunun yaşam alanları sosyal aktivitelere, eğlenceli arkadaş toplantılarına ve derin ve uzun sohbetlere uygun bir şekilde dizayn edilmeli. Şömine başında oluşturulan sohbet alanları, samimi yemek odaları gibi sosyal ve samimi ortamlar İkizler burcunun evinde olmazsa olmazlar arasında yerini alıyor.
Yatak odasında konfor ön plandadır. Kontrast oluşturan şekilleri ve yenilikçi ve sıra dışı mobilyaları sevdiği için köşeli duvarların arasındaki yuvarlak yatak modelleri İkizler burcu için ideal.
İkizler burcu banyoda koyu renklerden ve sıra dışı figürlerden korkmaz. Yenilikçi düşünce yapısı evin her alanında kendini gösterir ve böylece en trend, farklı ve alışılmışın dışında banyo modellerini de yine İkizler burcunun karakteristik özelliklerini yansıtan evlerde görebiliriz.