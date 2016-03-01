Burçlara göre dekorasyon: İkizler

İkizler burcunu kısaca “meraklı, hızlı düşünen, yenilikçi, değişken ve eğlenceli” olarak tanımlayabiliriz. İkizler burcu son derece sosyal bir burçtur. Her zaman aktif bir zihinleri, üretken bir hayal güçleri vardır ve değişken bir duygu durumuna sahiptirler. İkizler burcunun evini de eğlencenin, iş hayatının ve yaşamın merkezi olan büyük şehirlere benzetmek mümkün. Genç, hareketli ve canlı bir dekorasyonla her zaman yenilikçi ve aktif bir ev dizaynı İkizler burcu için ideal olan dizayndır. Cam kapılar, geniş pencereler, fonksiyonel mobilyalar ve modern sanat eserleri İkizler burcu evlerinde sıklıkla rastladığımız unsurlar olarak öne çıkıyor. Hava grubundan olan İkizler burcunun yaşam alanlarının olmazsa olmazlarından bazıları da ruh hallerini ve kişiliklerini yansıtan kaleydoskop desenler, çizgili, puantiyeli ya da anafor çağrıştıran hareketli ve canlı motiflerdir pek tabii ki.