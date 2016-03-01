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Burçlara göre dekorasyon: İkizler

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CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
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İkizler burcunu kısaca “meraklı, hızlı düşünen, yenilikçi, değişken ve eğlenceli” olarak tanımlayabiliriz. İkizler burcu son derece sosyal bir burçtur. Her zaman aktif bir zihinleri, üretken bir hayal güçleri vardır ve değişken bir duygu durumuna sahiptirler. İkizler burcunun evini de eğlencenin, iş hayatının ve yaşamın merkezi olan büyük şehirlere benzetmek mümkün. Genç, hareketli ve canlı bir dekorasyonla her zaman yenilikçi ve aktif bir ev dizaynı İkizler burcu için ideal olan dizayndır. Cam kapılar, geniş pencereler, fonksiyonel mobilyalar ve modern sanat eserleri İkizler burcu evlerinde sıklıkla rastladığımız unsurlar olarak öne çıkıyor. Hava grubundan olan İkizler burcunun yaşam alanlarının olmazsa olmazlarından bazıları da ruh hallerini ve kişiliklerini yansıtan kaleydoskop desenler, çizgili, puantiyeli ya da anafor çağrıştıran hareketli ve  canlı motiflerdir pek tabii ki.

Davetkâr ve sıcak bir karşılama

homify İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
homify

homify
homify
homify

İkizlerin evlerinin girişleri her zaman davetkârdır; sosyal ve arkadaş canlısı olan İkizler insanları konuklarına evlerinin girişinden her zaman kendilerini iyi hissettirmek isterler. İkizler burcunun evinin antresinde her zaman sıcak bir karşılama bekler konukları.

Kontrast baş rolde

Stripes, Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro Modern Mutfak
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro
Prego Sem Estopa by Ana Cordeiro

İkizler'in zıtlıkların arasında gidip gelmesi onun içgüdüsel olarak kontrastı sevmesine neden olur. Tek renkli dekorasyonlar İkizler'e uygun değildir; onlar her zaman kontrast oluşan renk ve dizaynlar tercih ederler. Özellikle gök mavisine çalan mavi tonları İkizler için en uygun renkleri oluşturur, ancak elbette mavinin de başka renklerle kontrast halinde olması gerekir. 

Sofistike duvarlar, konforlu ve sıcak oturma odaları

Espacios decorados by Wallart, CUSTOMS handmade CUSTOMS handmade Modern Duvar & Zemin
CUSTOMS handmade

Espacios decorados by Wallart

CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade
CUSTOMS handmade

Oturma odasında her zaman üzerine konuşabileceğiniz sanatsal unsurlar bulunur. Duvarları entelektüel afiş ve eserlerle süslüdür. Oturma alanı ise mutlaka konforlu ve sıcak olmalıdır.

Kütüphane ve kitap okuma alanı

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Oturma Odası
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Merkür'ün yönettiği İkizler burcu “kelimelerin efendisi” olarak da tanımlanır ve en önemli özelliklerinden biri de okumaya olan düşkünlüğüdür. İkizler burcunu kitapsız düşünmek mümkün değil. Bunun için de evinde her zaman şık ve geniş bir kütüphane ve kitap okuyacak konforlu bir alan olması şart! (Örnek tasarım: Escapefromsofa)

Egzotik mutfaklar

Kolekcje Ceramiki Paradyż, Ceramika Paradyż Ceramika Paradyż Eklektik Mutfak
Ceramika Paradyż

Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż
Ceramika Paradyż

İkizler burcu egzotik ve yabancı yemekleri deneyeme açık olan, yeni lezzetleri tatmaya hevesli, meraklı bir yemek tutkunudur. Bu özelliği de mutfağının dekorasyonuna yansır elbette. İkizler burcu dağınıklığa meyillidir ancak dağınıklık yaşam alanlarındaki pozitif enerji akışını bozar. Bu yüzden de özellikle mutfak dizaynlarında yeterince geniş ve boş alan yaratılmasına ve dağınıklık yaratmayacak bir yerleşim oluşturulmasına özen gösterilmeli.

Sosyal alanlar

Proyecto de decoración de vivienda en Bilbao, Sube Susaeta Interiorismo - Sube Contract, Sube Interiorismo Sube Interiorismo Modern Yemek Odası Beyaz
Sube Interiorismo

Sube Interiorismo
Sube Interiorismo
Sube Interiorismo

İkizler'in en önemli ve karakteristik özelliklerinden biri de konuşmayı, tartışmayı ve sohbet etmeyi çok sevmeleridir. Arkadaş canlısı yapılarıyla öne çıkan İkizler burcunun yaşam alanları sosyal aktivitelere, eğlenceli arkadaş toplantılarına ve derin ve uzun sohbetlere uygun bir şekilde dizayn edilmeli. Şömine başında oluşturulan sohbet alanları, samimi yemek odaları gibi sosyal ve samimi ortamlar İkizler burcunun evinde olmazsa olmazlar arasında yerini alıyor.

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Konforlu ve farklı yatak odası modelleri

Dormitorios, GLAMOUR LORCA GLAMOUR LORCA Klasik Yatak Odası
GLAMOUR LORCA

GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA
GLAMOUR LORCA

Yatak odasında konfor ön plandadır. Kontrast oluşturan şekilleri ve yenilikçi ve sıra dışı mobilyaları sevdiği için köşeli duvarların arasındaki yuvarlak yatak modelleri İkizler burcu için ideal.

Yenilikçi tasarım

"Filmowa" łazienka, OHlala Wnętrza OHlala Wnętrza Eklektik Banyo
OHlala Wnętrza

OHlala Wnętrza
OHlala Wnętrza
OHlala Wnętrza

İkizler burcu banyoda koyu renklerden ve sıra dışı figürlerden korkmaz. Yenilikçi düşünce yapısı evin her alanında kendini gösterir ve böylece en trend, farklı ve alışılmışın dışında banyo modellerini de yine İkizler burcunun karakteristik özelliklerini yansıtan evlerde görebiliriz.

Kolay ve uzun ömürlü bir temizlik için mobilya ve dekorasyon tercihleri
İkizler burcu için dekorasyon önerilerine sizin de ekleyecekleriniz var mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

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