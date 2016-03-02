현재 사용하시는 브라우저는 이전 버전입니다.

Ev dekorasyonuyla ilgili verdiğimiz hizmetten daha iyi faydalanmak için lütfen başka bir tarayıcıyı ücretsiz olarak indirin. İkonun üzerine tıklamanız yeterli!

Odalar
Profesyoneller
Dergi
Kendin Yap
Profesyonel ol
Özel
Oturumu kapat

Burçlara göre dekorasyon: Yengeç

Homify TR Homify TR
Lenova salon , Trabcelona Design Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Loading admin actions …

Zodyak burçları arasında dekorasyona en çok önem veren burcun Yengeç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Yengeç burçlarının en karakteristik özelliklerinden biri evcimen olmalarıdır; ev yengeç burcu için huzur demektir. Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu anaçlığıyla, korumacılıyla, empati yetenekleri, geniş hayal dünyaları ve kırılganlıklarıyla öne çıkarlar. Yengeç burçları içe kapanık bir mizaca sahiptir ve kabuklarına çekilmeyi ve problemlerini kendi içlerinde çözmeyi severler. Evleri de Yengeç burcu insanları için kabuklarını temsil eder ve bu yüzden de konukları için değil, öncelikli olarak kendileri için dizayn edilirler. Ancak bu Yengeç burçlarının yalnız ve bencil oldukları anlamına gelmez. Yengeç burcunun dünyasına girmek belki diğer burçlar kadar kolay değildir ama bir kez güvenini kazandığınızda sizi her zaman yakınında tutacak ve koruyacaktır. Yengeç burcu aynı zamanda geçmişle de kuvvetli bağlar kurar.

Yengeç burçları doğuştan dekorasyon uzmanı sayılırlar. Her zaman bir evi konforlu, davetkâr ve huzurlu bir atmosfere büründürmeyi başarırlar. İçe kapanık mizaçları ve geçmişle olan bağları dolayısıyla genellikle geleneksel dekorasyon stillerini benimserler.

Geniş mutfak

W9 | Eclectic Industrialism Davonport Endüstriyel Mutfak Ahşap Gri
Davonport

W9 | Eclectic Industrialism

Davonport
Davonport
Davonport

Yengeçler aileleriyle sağlıklı ve mutlu öğünler tüketmeye önem verirler ve bu yüzden yemek yapmaya vakit ayırırlar. Dolayısıyla da geniş ve fonksiyonel bir çalışma alanı mutfakların olmazsa olmazıdır. Kullanışlı mutfak aletleri her zaman ellerinin altında olmalıdır.

Özel ve kişisel bir alan

Reading corner with cozy armchair Katie Malik Interiors Klasik Oturma Odası
Katie Malik Interiors

Reading corner with cozy armchair

Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors
Katie Malik Interiors

Yengeç burcu insanları evlerinde her zaman rahatlayabilecekleri ve kendi kendilerine dinlenebilecekleri özel alanlara ihtiyaç duyar. Kitap okuyabilecekleri, resim çizebilecekleri, ya da yalnızca oturup kendilerini düşüncelerine bırakabilecekleri özel yaşam alanları bir Yengeç burcunun evindeki olmazsa olmazlardan biridir.

Yumuşak dokulu geleneksel tarz

Light and bright! CC Construction Klasik Oturma Odası
CC Construction

Light and bright!

CC Construction
CC Construction
CC Construction

Yengeç burcunun renkleri ayı simgeleyen su renkleri ve gece mavisi tonlarıdır. Yaşam alanlarını dizayn ederken Yengeç burçları için huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız koyu mavi tonları, su yeşili ve berrak mavi tonlarının hakim olduğu bir dekorasyon tercih etmelisiniz. Yengeç burcu tarz olarak da yumuşak ve geleneksel dekorasyon anlayışını keskin çizgileri olan modern ve minimalist dekorlara tercih eder. Ahşap kullanımının yoğunlukta olduğu, yumuşak döşemeler ve köşesiz mobilya ve aksesuarların tercih edildiği yaşam alanları Yengeç için idealdir.

Aile sıcaklığını yansıtan antreler

hol J.Design Modern Koridor, Hol & Merdivenler Beyaz
J.Design

hol

J.Design
J.Design
J.Design

Yengeç burcu özelliklerini taşıyan insanlar için ev demek yuva demektir. Yuva ise yakın çevresi ve ailesi ile huzur dolu dingin zamanlar geçirebileceği yer demektir. Yengeç burçlarının evlerinin girişleri her zaman samimi ve sıcaktır. Bu aile sıcaklığını sağlayabilmek için de antreyi çıplak bırakmamak ve şık bir halıyla süslemek ideal bir dekorasyon tercihi olacaktır.

Konforlu ve sıcak

lenova consept Trabcelona Design Oturma OdasıKanepe & Koltuklar
Trabcelona Design

lenova consept

Trabcelona Design
Trabcelona Design
Trabcelona Design

Yengeç burcu oturma odasında yumuşaklık ve konfor arar. Peluş unsurlar, battaniyeler, bol yastıklı oturma grupları salonun vazgeçilmezlerindendir. Şık halılar ve perdeler es geçilmemesi gereken ve yaşam alanını daha sıcak ve güvenli bir atmosfere dönüştürebilecek tasarım unsurlarıdır. (Örnek dekorasyon: Trabcelona Design)

Samimi bir yemek odası

Dworek Mennonicki 1880 r , PROJEKT MB PROJEKT MB Klasik Yemek Odası
PROJEKT MB

PROJEKT MB
PROJEKT MB
PROJEKT MB

Yemek odaları Yengeç burcunun değerlerini yansıtır. Konforlu sandalyeler, sıcak bir ortam ve aile hatıralarının eşlik ettiği bir dekorasyon Yengeç burcu için ideal yemek odasının tarifi. Geçmişle bağları kuvvetli, bugün de içinde sevgi ve bağlılık taşıyan bu oda çoğu Yengeç burcunun en sevdiği odalardan biridir.

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Bir sığınak: Yatak odası

Inspired by Brukman Chechik, LIVE IN LIVE IN Modern Yatak Odası
LIVE IN

LIVE IN
LIVE IN
LIVE IN

Yengeç insanları yatak odasını yalnızca uyumak için kullanmaz. Yatak odası Yengeçler için dinlenmek, rahatlamak, yenilenmek ve kafa dinlemek için bir sığınaktır. Bu yüzden de yatak odasında konforlu bir yatağın dışında, televizyon ve oturma alanı da bulunması idealdir.

Görkemli ve detaylı banyolar

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California homify BanyoKüvet & Duşlar
homify

Drummonds Case Study: Loz Feliz Retreat, California

homify
homify
homify

Bir su burcu olan Yengeç için banyo da evin en önemli yaşam alanlarından biri çünkü rahatlayıp kendilerine odaklanabildikleri banyoda kendi elementleri olan suyla buluşurlar. Bu yüzden de görkemli ve ayrıntılı banyo trendleri Yengeçler için kusursuz bir seçimdir.

Salonların yıldızı olan 10 gösterişli koltuk takımı
Yengeç burcu için dekorasyon önerilerine sizin de ekleyecekleriniz var mı?

Ev projenizle ilgili yardıma mı ihtiyacınız var?
Bizimle temasa geçin!

Eviniz için esin kaynaklarını keşfedin!

Evler

Evler

Oturma Odası

Oturma Odası

Mutfak

Mutfak

Yatak Odası

Yatak Odası

Bahçe

Bahçe

Banyo

Banyo

Yemek Odası

Yemek Odası

Havuz

Havuz

Edit SEO element

homify - evinizi değiştirin

4.5

homify uygulamasıyla milyonlarca fotoğrafa göz atın!

UYGULAMAYI ÜCRETSİZ İNDİR
Hayır, teşekkürler