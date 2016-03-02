Burçlara göre dekorasyon: Yengeç

Zodyak burçları arasında dekorasyona en çok önem veren burcun Yengeç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Yengeç burçlarının en karakteristik özelliklerinden biri evcimen olmalarıdır; ev yengeç burcu için huzur demektir. Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu anaçlığıyla, korumacılıyla, empati yetenekleri, geniş hayal dünyaları ve kırılganlıklarıyla öne çıkarlar. Yengeç burçları içe kapanık bir mizaca sahiptir ve kabuklarına çekilmeyi ve problemlerini kendi içlerinde çözmeyi severler. Evleri de Yengeç burcu insanları için kabuklarını temsil eder ve bu yüzden de konukları için değil, öncelikli olarak kendileri için dizayn edilirler. Ancak bu Yengeç burçlarının yalnız ve bencil oldukları anlamına gelmez. Yengeç burcunun dünyasına girmek belki diğer burçlar kadar kolay değildir ama bir kez güvenini kazandığınızda sizi her zaman yakınında tutacak ve koruyacaktır. Yengeç burcu aynı zamanda geçmişle de kuvvetli bağlar kurar.
Yengeç burçları doğuştan dekorasyon uzmanı sayılırlar. Her zaman bir evi konforlu, davetkâr ve huzurlu bir atmosfere büründürmeyi başarırlar. İçe kapanık mizaçları ve geçmişle olan bağları dolayısıyla genellikle geleneksel dekorasyon stillerini benimserler.
Yengeçler aileleriyle sağlıklı ve mutlu öğünler tüketmeye önem verirler ve bu yüzden yemek yapmaya vakit ayırırlar. Dolayısıyla da geniş ve fonksiyonel bir çalışma alanı mutfakların olmazsa olmazıdır. Kullanışlı mutfak aletleri her zaman ellerinin altında olmalıdır.
Yengeç burcu insanları evlerinde her zaman rahatlayabilecekleri ve kendi kendilerine dinlenebilecekleri özel alanlara ihtiyaç duyar. Kitap okuyabilecekleri, resim çizebilecekleri, ya da yalnızca oturup kendilerini düşüncelerine bırakabilecekleri özel yaşam alanları bir Yengeç burcunun evindeki olmazsa olmazlardan biridir.
Yengeç burcunun renkleri ayı simgeleyen su renkleri ve gece mavisi tonlarıdır. Yaşam alanlarını dizayn ederken Yengeç burçları için huzurlu bir ortam yaratmak istiyorsanız koyu mavi tonları, su yeşili ve berrak mavi tonlarının hakim olduğu bir dekorasyon tercih etmelisiniz. Yengeç burcu tarz olarak da yumuşak ve geleneksel dekorasyon anlayışını keskin çizgileri olan modern ve minimalist dekorlara tercih eder. Ahşap kullanımının yoğunlukta olduğu, yumuşak döşemeler ve köşesiz mobilya ve aksesuarların tercih edildiği yaşam alanları Yengeç için idealdir.
Yengeç burcu özelliklerini taşıyan insanlar için ev demek yuva demektir. Yuva ise yakın çevresi ve ailesi ile huzur dolu dingin zamanlar geçirebileceği yer demektir. Yengeç burçlarının evlerinin girişleri her zaman samimi ve sıcaktır. Bu aile sıcaklığını sağlayabilmek için de antreyi çıplak bırakmamak ve şık bir halıyla süslemek ideal bir dekorasyon tercihi olacaktır.
Yengeç burcu oturma odasında yumuşaklık ve konfor arar. Peluş unsurlar, battaniyeler, bol yastıklı oturma grupları salonun vazgeçilmezlerindendir. Şık halılar ve perdeler es geçilmemesi gereken ve yaşam alanını daha sıcak ve güvenli bir atmosfere dönüştürebilecek tasarım unsurlarıdır. (Örnek dekorasyon: Trabcelona Design)
Yemek odaları Yengeç burcunun değerlerini yansıtır. Konforlu sandalyeler, sıcak bir ortam ve aile hatıralarının eşlik ettiği bir dekorasyon Yengeç burcu için ideal yemek odasının tarifi. Geçmişle bağları kuvvetli, bugün de içinde sevgi ve bağlılık taşıyan bu oda çoğu Yengeç burcunun en sevdiği odalardan biridir.
Yengeç insanları yatak odasını yalnızca uyumak için kullanmaz. Yatak odası Yengeçler için dinlenmek, rahatlamak, yenilenmek ve kafa dinlemek için bir sığınaktır. Bu yüzden de yatak odasında konforlu bir yatağın dışında, televizyon ve oturma alanı da bulunması idealdir.
Bir su burcu olan Yengeç için banyo da evin en önemli yaşam alanlarından biri çünkü rahatlayıp kendilerine odaklanabildikleri banyoda kendi elementleri olan suyla buluşurlar. Bu yüzden de görkemli ve ayrıntılı banyo trendleri Yengeçler için kusursuz bir seçimdir.