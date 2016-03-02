Burçlara göre dekorasyon: Yengeç

Zodyak burçları arasında dekorasyona en çok önem veren burcun Yengeç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Yengeç burçlarının en karakteristik özelliklerinden biri evcimen olmalarıdır; ev yengeç burcu için huzur demektir. Ay tarafından yönetilen Yengeç burcu anaçlığıyla, korumacılıyla, empati yetenekleri, geniş hayal dünyaları ve kırılganlıklarıyla öne çıkarlar. Yengeç burçları içe kapanık bir mizaca sahiptir ve kabuklarına çekilmeyi ve problemlerini kendi içlerinde çözmeyi severler. Evleri de Yengeç burcu insanları için kabuklarını temsil eder ve bu yüzden de konukları için değil, öncelikli olarak kendileri için dizayn edilirler. Ancak bu Yengeç burçlarının yalnız ve bencil oldukları anlamına gelmez. Yengeç burcunun dünyasına girmek belki diğer burçlar kadar kolay değildir ama bir kez güvenini kazandığınızda sizi her zaman yakınında tutacak ve koruyacaktır. Yengeç burcu aynı zamanda geçmişle de kuvvetli bağlar kurar.

Yengeç burçları doğuştan dekorasyon uzmanı sayılırlar. Her zaman bir evi konforlu, davetkâr ve huzurlu bir atmosfere büründürmeyi başarırlar. İçe kapanık mizaçları ve geçmişle olan bağları dolayısıyla genellikle geleneksel dekorasyon stillerini benimserler.