Evinizi temiz tutmak için en uygun renkler nelerdir?

Ev temizliği zaruri ancak bir çok insanın ertelediği, özellikle çalışma hayatı içerisinde tatil günlerini kabusa dönüştürebilen aktivitelerdir. Ev temizliğinin daha zor hale gelmesi evinizde kullandığınız renklerle bire bir bağlantılı. Bu yazımızda evinizin temiz görüntüsünü daha uzun süre koruyabileceğiniz, evinizi temiz tutmak için kullanabileceğiniz en uygun renkleri derledik. Keyifli okumalar!
Eviniz için temiz görünen renkler seçmek hiç de yadırganacak bir durum değil. Sonuçta temizlikten kaçınmak gibi bir derdimiz yok, sadece yaşam alanımızda doğru renkleri kullanarak temiz görüntüyü vurgulamak amaç. Bu sebeple yaşam alanlarında kullanılan renkler iyi bir şekilde belirlenirse daha pratik bir yol da izlenmiş olur. Bir çok renk çekici gelse de lekeleri, tozları daha fazla gösterdiği için sürekli göze takılan detayların çoğalmasına ve evde kronikleşen bir tadilat ve boya durumuna yol açabiliyor. İç mekanlarda leke ve tozlanmaya sebep olabilecek bir sürü etken varken, dış mekanlarda bu olasılıklar daha da artıyor. Evinizin dış cephe rengine karar verirken dış koşulları göz önüne alarak hayatınızı pratikleştirecek renklere yönelmekte fayda var. Bildiğiniz gibi, dış mekan hava koşullarına direkt olarak maruz kalıyor. Yağmurlu günlerde çatılardan damlayan suların yanı sıra yere çarpıp duvara seken yağmur damlaları, özellikle bahçenin topraklı alanlarında, duvarlara sıçrayarak dış cephede yağmur sonrası lekeleri oluşturabiliyor. Açık renkler kullandığınızda bu lekeler bariz bir şekilde öne çıkarak her bahar dış cepheye rötuşlar yapmanız gerekebiliyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında bahçe işleriyle uğraşırken duvara dokunduğunuzda elinizin izleri ve yine çiçekleri sularken toprak lekeleri oluşabiliyor beyaza yakın renklerde boyanan dış cephelerde. Koyu renkler de aynı şekilde lekeleri daha fazla gösterir. Sokağın tozu dahi koyu renk cephelerde tutunarak kirli bir görüntü oluşturabiliyor. Bu gibi bir çok sebeple dış mekanı ara tonlarda ve bej gibi kese kağıdı gibi daha ara tonlarda boyarsanız bu olasılıkları bir hayli düşürmüş olursunuz. Bu örnekte gördüğümüz müstakil evde kullanılan renk temiz tutması kolay renklerden biri mesela. Krem, bej arası bir renkte uygulanan boya evin görünümüne olumsuz herhangi bir etkide bulunmamasının yanı sıra hem ferah hem de temiz görünüyor. Toz rengine yakın bir renk de olduğu için lekeleri absorbe etme konusunda oldukça işlevsel bir renk. Siz de dış cephenizde bu tür tonlar tercih ederseniz evinizin daha temiz ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca özellikle bahçenizin topraklı alanlarına bakan duvarlarda belli bir yüksekliğe kadar duvar renginize yakın renklerde fayans ve benzeri bir duvar uygulaması da yaparsanız temizliği de daha da kolay hale getirebilirsiniz. Dış cephe boyasını seçerken de silikonlu ve kolay temizlenebilen ürünlere yönelmekte fayda var, hatırlatalım!
Evlerde iç mekan temizliğini sürekli hale getirmek başlı başına bir iş. Hele ki ev temizliğiyle de siz ilgileniyorsanız sadeliğe yönelmekte fayda var. Ev dekorasyonunuzu gerçekleştirirken bu örnekte görüldüğü gibi Akdeniz renklerini taşıyan modern stilde bir dekorasyon çözümlemesine başvurduysanız işiniz kolaylaşmaya başlamış bile. Her insanın kendi hayatı içerisinde özel anılara sahip, bir tür bellek imesi haline gelen objeler vardır. Bu objeleri de dekorasyonu gerçekleştirirken kullanmak isteriz genellikle. Gözümüzün önünde olması için oturma odalarında bulunan sehpalara, tv ünitelerine birbirleriyle uyum sağlayacak şekilde yerleştiririz bu objeleri. Ancak yaşam alanında ne kadar çok detay varsa toz tutacak ve sürekli olarak temizlenmesi gereken detaylar da aynı oranda artıyor demek. Bu sebeple evinizi dekore ederken oldukça yalın mobilyalar seçmeli ve bu tür objelerinizi yerleştirmek için zarif ve sade bir tasarıma sahip camlı bir dolap edinip kendi masumiyet müzenizi kurabilirsiniz. Böylelikle hem özel objelerinizin sürekli toza maruz kalmasını engellerken temizlik işi yükünüzü de hafifletmiş olacaksınız. Mobilya seçiminde de modern ve minimalist stilin yalın formları işinizi oldukça kolaylaştıracaktır. Bu örnekte görüldüğü gibi geometrik formlarda detaylarından arındırılmış bir orta sehpa, at görseli bulunan ve televizyonunuzu da konumlandırabileceğiniz duvara monte edilmiş dolap ünitesi yalın yüzeylere sahip. Bu sebeple oldukça pratik bir şekilde ve inanılmaz kısa bir sürede temizlemesi mümkün. Dolabın üzerinde bulunan dekoratif objeler de parlak ve pürüzsüz yüzeyleri sayesinde hem kolaylıkla toz tutmaz hem de rahatça temizlenebilir. Siz de evinizde temizlemesi kolay mobilya ve objelere yönelin, zamanınız size kalsın.
Evlerde düzenini ve hijyenini kalıcı tutmaya çalıştığımız bölümlerin başında tabi ki oturma odaları gelir. Oturma odaları o evde yaşayanların kimliği gibidir adeta. Hem yaşayan kişilerin günlük rutinleri içinde hem de davet ettikleri kişiler için bu mekanların temizliği ve dekorasyonu oldukça önemsenir. Aynı zamanda en çok vakit geçirilen yerlerin başında gelen bu iç alanlarda tozlar, lekeler, sararmalar daha çok dikkat çeker. İç mekanınızda kullanacağınız bazı renkler azıcık tozun ve küçücük lekelerin bile aşırı derecede görünür olmasına sebep olabilir. Bu nedenle beyaz, sarı, lila, açık mavi gibi açık tonlardan; bordo, siyah, venge gibi koyu tonları dekorasyonunuzda kullanmaktan kaçınmalısınız. Evinizin daha temiz görünmesi için her daim ara tonlara başvurmakta yarar var. Bu örnekte görülen Kerim Çarmıklı İç Mimarlık firmasının gerçekleştirdiği bu projede iç mekanda uygulanan renkler oldukça yerinde bir seçim. Duvarlarda kahverengine yakın bir ara ton kullanılmış ve diğer duvarda da bu renkle uyum sağlayacak bej rengi kullanılmış. Bu türde bir açık koyu dengesiyle de mekanın boğucu olmaması sağlanırken evin daha temiz ve şık görünmesi de kolaylaşmış oluyor. Siz de kahverengi bir armoni yerine daha renkli bir atmosfer oluşturmak istiyorsanız kullanacağınız rengin pastel ve kırık tonlarına yönelin. Canlı renkler kullanmak hem lekeleri ve tozları daha görünür kılar hem de mekanda uzun süre vakit geçirdiğinizde gözlerinizi yorabilir.
Yaşam alanlarında zeminler toz ve kir açısından en sorunlu bölgelerdir. Giysilerden, koltuklardan, açılan kapanan pencere ve kapılardan zemin sürekli olarak tozlara maruz kalır. Bu gibi sebeplerle zeminde kullanacağınız malzemenin kolay silinebilir olması ve rengi oldukça önemli. Günümüzde oldukça yaygın bir kullanıma sahip üst kısmı masif ahşaptan oluşan ve sistre de yapılabilen lamine parkeler temizlik açısından oldukça pratik. Parkenizin rengini seçerken de bu resimde görülen örnekteki gibi yine ahşabın ara tonlarında seçim yapmalısınız. Bu tür renkler daha temiz görünecektir.
Duvarlar, materyaller ve zeminden sonra leke tutmasından en çok korkulan bir başka eşya olan koltuklara geldi sıra. Bilindiği gibi insanların tenindeki yağlanma ve ter sebebiyle uzun süreli kullanımlarda kumaşlarda bir takım lekeler oluşabiliyor. Bu sürenin uzunluğu da tamamen koltuk renginize bağlı. Renkli pastel griler, orta tonlarda kahverengiler bu iş için ideal. Koltuk kumaşını incelerken rengi belirlemenin yanında silinebilir ve leke tutmayan kumaşlar seçerseniz işiniz daha da kolaylaşabilir.
Evin temiz görünmesini sağlayan bir diğer araç da aydınlatma elemanlarıdır. Evinizde kullanacağınız aydınlatma çoklu kaynaktan mekanı aydınlatırsa ortamdaki ışık daha homojen olacağı için renkler de yumuşayıp birbiriyle kaynaşacaktır. Farklı noktalardan ışıklar kullanmanın yanı sıra endirekt aydınlatma da evinizin daha temiz görünmesini sağlayacaktır. Direkt ışıklar lekeleri ve tozları daha görünür kılar.
20 dakikada ev nasıl temizlenir? başlıklı yazımız da pratik çözümler için işinize yarayabilir.