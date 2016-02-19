Evinizi temiz tutmak için en uygun renkler nelerdir?

Eviniz için temiz görünen renkler seçmek hiç de yadırganacak bir durum değil. Sonuçta temizlikten kaçınmak gibi bir derdimiz yok, sadece yaşam alanımızda doğru renkleri kullanarak temiz görüntüyü vurgulamak amaç. Bu sebeple yaşam alanlarında kullanılan renkler iyi bir şekilde belirlenirse daha pratik bir yol da izlenmiş olur. Bir çok renk çekici gelse de lekeleri, tozları daha fazla gösterdiği için sürekli göze takılan detayların çoğalmasına ve evde kronikleşen bir tadilat ve boya durumuna yol açabiliyor. İç mekanlarda leke ve tozlanmaya sebep olabilecek bir sürü etken varken, dış mekanlarda bu olasılıklar daha da artıyor. Evinizin dış cephe rengine karar verirken dış koşulları göz önüne alarak hayatınızı pratikleştirecek renklere yönelmekte fayda var. Bildiğiniz gibi, dış mekan hava koşullarına direkt olarak maruz kalıyor. Yağmurlu günlerde çatılardan damlayan suların yanı sıra yere çarpıp duvara seken yağmur damlaları, özellikle bahçenin topraklı alanlarında, duvarlara sıçrayarak dış cephede yağmur sonrası lekeleri oluşturabiliyor. Açık renkler kullandığınızda bu lekeler bariz bir şekilde öne çıkarak her bahar dış cepheye rötuşlar yapmanız gerekebiliyor. Bunun yanı sıra yaz aylarında bahçe işleriyle uğraşırken duvara dokunduğunuzda elinizin izleri ve yine çiçekleri sularken toprak lekeleri oluşabiliyor beyaza yakın renklerde boyanan dış cephelerde. Koyu renkler de aynı şekilde lekeleri daha fazla gösterir. Sokağın tozu dahi koyu renk cephelerde tutunarak kirli bir görüntü oluşturabiliyor. Bu gibi bir çok sebeple dış mekanı ara tonlarda ve bej gibi kese kağıdı gibi daha ara tonlarda boyarsanız bu olasılıkları bir hayli düşürmüş olursunuz. Bu örnekte gördüğümüz müstakil evde kullanılan renk temiz tutması kolay renklerden biri mesela. Krem, bej arası bir renkte uygulanan boya evin görünümüne olumsuz herhangi bir etkide bulunmamasının yanı sıra hem ferah hem de temiz görünüyor. Toz rengine yakın bir renk de olduğu için lekeleri absorbe etme konusunda oldukça işlevsel bir renk. Siz de dış cephenizde bu tür tonlar tercih ederseniz evinizin daha temiz ve bakımlı görünmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca özellikle bahçenizin topraklı alanlarına bakan duvarlarda belli bir yüksekliğe kadar duvar renginize yakın renklerde fayans ve benzeri bir duvar uygulaması da yaparsanız temizliği de daha da kolay hale getirebilirsiniz. Dış cephe boyasını seçerken de silikonlu ve kolay temizlenebilen ürünlere yönelmekte fayda var, hatırlatalım!