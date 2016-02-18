Olağanüstü güzellikte beyaz bir ev projesi

Evlerin iç dekorasyonları salt bir kompozisyon olmanın yanı sıra evde oturan kişiler hakkında bizlere çok şey anlatır. Hepimiz için en önemli şey elbette bizlere pozitif his veren bir ortam içinde yaşamak ve dekorasyondaki renk ve malzemenin ilişkisini doğru kurarak her detaya hakkını verebilmek. MARKHAM STAGERS adlı Barselona firması geometrik yapıda kurduğu şık mobilya seçimi ve cesur renk vurgusuyla beyazın hakimiyetinde bir dekorasyon örneği sunuyor sizlere. Evin her detayı eminiz ki sizleri çok heyecanlandıracak!
Örnek fotoğrafta gördüğünüz yemek alanı oldukça ışıklı bir ortam olarak tasarlanmış. Lake masa ve koltuk takımı sade ve keskin hatlarıyla geniş pencereli balkondan gelen ışığın pekişmesini sağlıyor adeta. Duvarların, zemin kaplamasının ve tavanın da özellikle beyaz olarak tercih edilmesi kuvvetli bir ferahlık hissi algılamamıza yol açıyor. Masa üzerine ve teras kapısının girişine yerleştirilmiş bitkiler alabildiğine beyaz olan ortamın canlanmasına yol açmış.
Minimalist bir üsluba sahip mutfak tasarımı yemek alanıyla aslında aynı alan içinde bulunsa da farklı bir karaktere sahip. Evin genel beyaz vurgusunu burada hissetsek de mutfak alanında daha hareketli bir yapı amaçlanmış. Bir duvarın tamamını kaplayan mutfak alanı duvardaki renkli karolarla ve ahşap mutfak tezgahıyla hareketlendirilmiş.
Hepimizin hayali elbette terası olan ve yaşam alanını dışarıya taşıyabileceğimiz mekanlar! Örnek fotoğrafta görülen teras tasarımı iç mekan dekorasyonu gibi özenle tasarlanmış. Metal konstrüksiyonlu hasır ve minderlerle tasarlanmış L koltuk keyifli buluşmalarınız için ideal olabilir. Bitkilerle hareketlendirilmiş teras her tür malzemenin birlikte kullanımının şık bir örneği.
Evin diğer alanlarına göre yatak odası tasarımı çok daha baskın bir yapı düşünülerek tasarlanmış. Yatağın arkasındaki duvar koyu kahverengi tonlarda ve deri dokusu uygulanarak çözümlenmiş. Yatak odası tasarımında çok daha fazla renkli aksesuar kullanılarak renklerin ortaya çıkardığı uyum gözetilmiş ve beyazın hakimiyeti bir nebze de olsa kırılmış.
Evin her yerinde birbiriyle ilişki içinde olan detaylar mevcut. Banyo dekorasyonundaki geometrik ve yalın yapı tıpkı mutfak dekorasyonunda olduğu gibi mozaik taşlarla hareketlendirilmiş. Zeminde tercih edilen gri zemin karoları duvarlardaki beyaz karolarla geçişli bir etkinin var olmasını sağlamış. Evin genel dekorasyonundaki gibi banyo dekorasyonunda kullanılan banyo dolapları da geometrik çizgiye sahip bir tarzda seçilmiş.
Evin diğer yatak odası özellikle misafirlerinizi ağırlamanız için daha sıcak bir yapıda dekore edilmiş. Beyazın etkisinin hissedildiği fakat daha yumuşak detaylara sahip yatak odası zeminde kullanılan ahşap ve yatağın arkasında kullanılan açık kahverengi tonlarda şeritli duvar kağıdıyla huzurlu bir atmosfer içinde hissedilmesini sağlıyor. Metal konstrüksiyonlu ahşap tabure ve sehpa ise modern çizgiden çıkılmadığının göstergesi.
Dilerseniz farklı bir örnek için İzmir’de beyaz mucize adlı yazımıza göz atarak inceleyebilirsiniz.