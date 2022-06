Olağanüstü güzellikte beyaz bir ev projesi

Evlerin iç dekorasyonları salt bir kompozisyon olmanın yanı sıra evde oturan kişiler hakkında bizlere çok şey anlatır. Hepimiz için en önemli şey elbette bizlere pozitif his veren bir ortam içinde yaşamak ve dekorasyondaki renk ve malzemenin ilişkisini doğru kurarak her detaya hakkını verebilmek. MARKHAM STAGERS adlı Barselona firması geometrik yapıda kurduğu şık mobilya seçimi ve cesur renk vurgusuyla beyazın hakimiyetinde bir dekorasyon örneği sunuyor sizlere. Evin her detayı eminiz ki sizleri çok heyecanlandıracak!