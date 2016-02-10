Evimi en etkili şekilde nasıl temizleyebilirim?

Haftalarca uğraşarak yaptığınız ve bir sürü masraf ettiğiniz dekorasyonunuzu korumanın en doğru yolunun etkili bir temizlikten geçtiğini biliyorsunuzdur. En kaliteli dekorasyon malzemelerini de kullansanız, bakımını doğru yapmadığınız sürece hem eşyalarınız hem de dekorasyon malzemeleriniz kısa sürede eskiyecektir. Dekorasyonda kullandığınız malzemelerin bakımı hakkında ürünlerin tavsiyeleri mutlaka olacaktır. Ancak genel olarak ev temizliğini de kapsayan bakım önerileri çok daha işinize yarayabilir. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı ev temizliği ve eşya bakımına ayırıyoruz. Dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemli olduğuna inanıyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. Birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler hem ev temizliği hem de bakım konusunda yardımcınız olabilir.
Ev temizliğinde sadece etrafın kalabalığını yok edecek şekilde bir temizlik yapmak yeterli olmadığı gibi sadece hijyene yönelik temizlik yapmak da yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle hem evin düzenini sağlayacak hem de hijyen sağlayacak bir temizlik metodu uygulamak gerekir. Bu nedenle ev temizliğinde ilk adım etrafı toparlamak ikinci adım ise hijyen sağlamak olmalıdır. Bunun yanı sıra her odanın temizlik ihtiyaçlarının farklı olabileceğini de hesaba katmalısınız. Banyodan mutfağa, oturma odasından çalışma odasına kadar her oda için ayrı bir temizlik metodu belirlemeniz gerekebilir. Dekorasyon bakımı ise temizliğe göre biraz daha karışık bir durumdur. Öncelikle kullanılan malzemelerin türüne göre bir bakım metodu belirlemelisiniz. Örneğin zemininizde lamine veya laminat parke döşeliyse, zemininize özel bir bakım uygulamanız gerekir. Klima, küçük ev aletleri, elektrikli süpürge gibi elektronik cihazların rutin bakımlarına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca duvar, kapı – pencere gibi ögelerin nemlenme, dökülme gibi sorunları için düzenli tadilatlarını takip etmeyi de ihmal etmemelisiniz. Bütün bu detayları göz önünde bulundurarak yapacağınız temizlik ve bakım dekorasyonunuzu çok daha uzun yıllar kullanmanıza yardımcı olacaktır.
Temizlik ve bakım önerilerine ek olarak eğer çocuklu bir evin temizliğinden söz ediyorsak dikkat etmeniz gereken detaylar normalden daha fazla olabilir. Hem temizlik hem de bakım konusunda çocuklu evleri ilgilendirecek öneriler için “Çocuklu evlerde hijyen sağlamak için temizlik ipuçları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.
Temizliğe başlamadan önce sıkı bir ihtiyaç listesi çıkarıp eksikleri tamamlamakta yarar var. Temizlikte hijyen sağlamak için ihtiyaç duyduğunuz ürünleri herkesten daha iyi bilirsiniz. Bu nedenle öncelikle ihtiyaç listenizi hazırlayın. Mikrofiber bezler, ahşap, çelik ve cam yüzeyler için ayrı ayrı temizleyici ürünler, hijyen ürünleri ve hoş koku sağlayan temizlik ilaçlarını depoladıktan sonra hiç vakit kaybetmeden temizliğe başlayabilirsiniz. Ayrıca hazırlık kısmına elektrikli süpürgenin toz haznesinin yenilenmesi veya yer silme paspasının temizlenmesi gibi kullanılacak malzemelerin temizliğini de ekleyebilirsiniz.
Silme süpürme gibi ana temizlik işlerine başlamadan önce etraftaki dağınıklıkla baş etmek gerekir. Dağınıklığın giderilmesi konusunda uygulayacağınız sistem çok basit. Tek bir kural var o da “her şey yerli yerine” Oturma odasında yerlerde dolanan gazete veya cd'ler, kül tablaları, kullanılmış bardaklar, kırlent ve battaniyeler, kıyafetler, kitaplar hepsinin mutlaka ait olduğu bir yer vardır. Bütün bu dağınıklığı toparlayarak işe başlayabilirsiniz. Mutfak için ilk adım biraz daha yorucudur çünkü toparlamakla temizlemek aynı adımda yapılmalıdır. Bir yandan temiz mutfak eşyalarını yerlerine yerleştirirken bir yandan kirlileri yıkayabilirsiniz ya da kullanıyorsanız bulaşık makinesine yerleştirebilirsiniz.
Temizlik sırasında kumaşlara veya cildinize zarar verebilecek temizlik malzemeleri kullanacaksanız mutlaka koruyucu önlemler almalısınız. Özellikle temizlik eldiveni veya önlük takmadan temizliğe girişmeyin. Ayrıca temizlik yapacağınız zaman eski veya gözden çıkarabileceğiniz kıyafetleri tercih etmelisiniz. Böylece herhangi bir kazayla karşılaştığınızda çok üzülmezsiniz. Mutfak ve banyo gibi ağır kimyasalların kullanılacağı temizliklerde sağlığınızı ön plana alarak hareket etmelisiniz. Ayrıca dekorasyonunuzdaki yüzeylere göre temizlik ilacı seçmeyi de ihmal etmeyin. Bu banyo dekorasyonunda olduğu gibi mermer ve doğal taş yüzeylere sahip bir dekorasyonunuz varsa ağır kimyasal ürünler kullanmak doğru olmayabilir. Nikohl Cadeau Interiors tarafından tasarlanan bu banyo klasik bir banyo dekorasyonuna çok güzel bir örnek. Şık avizesi ve mermer yüzeyleri ile elegant bir görüntüye sahip.
Temizlik sırasında belki de en dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri budur. Temizlik sırasında dikkatinizin dağılması kaza riskini artıracaktır. Temizlik sırasında oluşan kaygan zeminler, dağınıklık, kimyasallar ve sopalar dikkatsizliği kaldırmayacak unsurlardır. Herhangi bir kazaya neden olmaması için temizlik sırasında televizyon ve bilgisayar gibi dikkatinizi dağıtacak ya da arada gözünüzün kayacağı cihazları kapalı tutun. Bunun yanın sıra temizliğe başlamadan önce birkaç küçük egzersiz hareketi yapmak çok faydalı olacaktır. Temizlik sırasında bedeniniz farklı şekillere girebileceğinden, kasılma ve tutulmalara karşı basit ısınma hareketleri yapmadan temizliğe başlamayın.
Özellikle büyük evlerde temizlik yaparken oradan oraya koşuşturmak hem daha yorucu hem de kafa karıştırıcı olabilir. Bu nedenle temizliği oda oda yapmak daha kolay olacaktır. Tek odalı veya iki odalı evler için aynı şey geçerli olmayabilir ama büyük ve çok odalı bir eviniz varsa oda oda ilerlemek çok daha pratik sonuç verecektir. Ayrıca temizliği yarım bırakmanızı gerektirecek bir durum olursa temizlediğiniz odaların kapısını kapatıp çıkabilirsiniz. Böylece temizlenen odalar ile temizlenmeyen odalar daha kolay ayrılacaktır.
Temizliğe başlarken kirlileri toplayarak makineye atmak size zaman kazandıracaktır. Böylece bir yandan çamaşırlar yıkanırken siz de bir yandan temizliği yapabilirsiniz. Ancak kirlileri topladıktan sonra temiz çarşaf ve örtüleri hemen takarsanız temizlik sırasında havaya kalkacak kir ve toz yeni çarşaflarınızın üzerine sinecektir. Bu nedenle temiz örtüleri takma işini temizlik sonrasına bırakabilirsiniz.
Ev temizliği sağlıklı ve düzenli bir yaşam alanına sahip olmak için son derece gereklidir. Ancak temizlik kadar önemli olan bir detay da evi temiz kullanmak olabilir. Ne kadar sık ve etkili temizlik yaparsanız yapın, yapılan temizliği korumadığınız sürece evde her zaman kirlilik ve dağınıklık olacaktır. Özellikle çocuklu ve hayvanlı evlerde bu durumu sağlamanın hiç de kolay olmadığını biliyoruz ancak ufak tefek dağınıklıkları anında toparlarsanız temizlik gününe daha az iş bırakmış olursunuz. Böylece işler birikmez ve temizlik günleriniz de kabusa dönüşmez.