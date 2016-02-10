Evimi en etkili şekilde nasıl temizleyebilirim?

Haftalarca uğraşarak yaptığınız ve bir sürü masraf ettiğiniz dekorasyonunuzu korumanın en doğru yolunun etkili bir temizlikten geçtiğini biliyorsunuzdur. En kaliteli dekorasyon malzemelerini de kullansanız, bakımını doğru yapmadığınız sürece hem eşyalarınız hem de dekorasyon malzemeleriniz kısa sürede eskiyecektir. Dekorasyonda kullandığınız malzemelerin bakımı hakkında ürünlerin tavsiyeleri mutlaka olacaktır. Ancak genel olarak ev temizliğini de kapsayan bakım önerileri çok daha işinize yarayabilir. Homify profesyoneller ekibi olarak bu yazımızı ev temizliği ve eşya bakımına ayırıyoruz. Dekorasyonu yapmak kadar korumanın da önemli olduğuna inanıyorsanız bu yazımıza göz atmadan geçmeyin. Birbirinden güzel dekorasyon örnekleri ile sunacağımız fikir ve öneriler hem ev temizliği hem de bakım konusunda yardımcınız olabilir.

Ev temizliğinde sadece etrafın kalabalığını yok edecek şekilde bir temizlik yapmak yeterli olmadığı gibi sadece hijyene yönelik temizlik yapmak da yeterli gelmeyecektir. Bu nedenle hem evin düzenini sağlayacak hem de hijyen sağlayacak bir temizlik metodu uygulamak gerekir. Bu nedenle ev temizliğinde ilk adım etrafı toparlamak ikinci adım ise hijyen sağlamak olmalıdır. Bunun yanı sıra her odanın temizlik ihtiyaçlarının farklı olabileceğini de hesaba katmalısınız. Banyodan mutfağa, oturma odasından çalışma odasına kadar her oda için ayrı bir temizlik metodu belirlemeniz gerekebilir. Dekorasyon bakımı ise temizliğe göre biraz daha karışık bir durumdur. Öncelikle kullanılan malzemelerin türüne göre bir bakım metodu belirlemelisiniz. Örneğin zemininizde lamine veya laminat parke döşeliyse, zemininize özel bir bakım uygulamanız gerekir. Klima, küçük ev aletleri, elektrikli süpürge gibi elektronik cihazların rutin bakımlarına dikkat etmeniz gerekir. Ayrıca duvar, kapı – pencere gibi ögelerin nemlenme, dökülme gibi sorunları için düzenli tadilatlarını takip etmeyi de ihmal etmemelisiniz. Bütün bu detayları göz önünde bulundurarak yapacağınız temizlik ve bakım dekorasyonunuzu çok daha uzun yıllar kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Temizlik ve bakım önerilerine ek olarak eğer çocuklu bir evin temizliğinden söz ediyorsak dikkat etmeniz gereken detaylar normalden daha fazla olabilir. Hem temizlik hem de bakım konusunda çocuklu evleri ilgilendirecek öneriler için “Çocuklu evlerde hijyen sağlamak için temizlik ipuçları” başlıklı yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz.