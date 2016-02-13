Evinizde dış mekan bitkileri yetiştirmenin ipuçları nelerdir ?

Kışın sona erip baharın yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, siz de sağda solda çiçek açmaya başlayan bitkileri görüyorsunuzdur. Özellikle Nisan ayında artık görsel bir şölene dönüşen bu çiçekler, çoğu kimse için oldukça estetik bir görünüme sahiptir. Gerek doğal yapıları ve gerekse rengarenk bir görünüme sahip olmaları sebebi ile, baharda açan bu çiçekler birçok sanat dalına ilham kaynağı olmaktadır. Diğer yandan, az önce belirttiğimiz üzere renkli bir tabiata sahip olmaları, çiçekleri dekorasyon alanında da vazgeçilmez kılar. Çiçeklerin dekorasyon alanında kullanılması, özellikle bahçe dekorasyonlarında gözle görülür. Peyzaj düzenlemelerinde kendisine büyük bir pay ve özen ayrılan bu çiçekler, bir bahçe dekorasyonunun çok renkli bir yapı kazanmasında en çok sahibi olan ögelerdir. Fakat mesele bitki ve çiçek gibi böylesine zor konular olunca, bunları iç mekanda kullanmak oldukça zor hale gelmektedir. Çünkü her şeyden önce, bitkiler ve çiçekler diğer dekoratif araçların aksine canlı varlıklardır ve birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde, çoğunlukla ölürler. Fakat yine de belirtmekte fayda görüyoruz, iç mekanda bitki ve çiçek yetiştirmek her ne kadar zor olsa da, akıllıca atılan adımlar sayesinde pekala başarılı olmak da mümkün. İç mekanda çiçek ve bitki yetiştirmek deyince aklınıza hemen vazolar gelebilir. Aslında bu konuda haksız da sayılmazsınız. Zira, iç mekanda bitki ve çiçek yetiştirirken başvurulan en pratik araçların başında vazolar gelmektedir. Özellikle çiçeğin ve bitkinin üzerinde yetişeceği toprağa ev sahipliği yapan vazolar, diğer seçeneklere nazaran daha az alan kaplamaktadır. İç mekanda bitki yetiştirirken alan paylaşımı konusuna, ilerleyen örneklerde detaylıca değinmeye çalışacağız.

Evinizde dış mekan bitkileri yetiştirmeye çalışırken temel amacınız, bu bitkilerin ve çiçeklerin normal şartlar altında ihtiyaç duyduğu fiziksel koşulları taklit etmek olmalı. Ancak bu sayede, bitkiler ve çiçekler sağlıklı bir şekilde serpilip büyüyebilirler. Bu fiziksel koşulları kısaca sıralamak gerekirse; En önemli fiziksel ihtiyaç, şüphesiz topraktır. Evinizin içinde bir kalıp doğal toprak bulundurmak, ancak akıllıca çözümler sayesinde mümkün bir hal alır. Peki iç mekanda toprak kullanırken başvurabileciğiniz seçenekler nelerdir ? İlk olarak dilerseniz, az önce kısaca bahsettiğimiz gibi vazolardan faydalanabilirsiniz. Vazolar, bitkilerinizin ve çiçeklerinizin yetişip büyüyebilmesi için gerekli toprağa ev sahipliği yapabilirler. Üstelik vazo konusunda da hiçbir çekinceniz olmasın. Zira tarihten günümüze kadar, vazolar dekoratif anlamda varlıklarını korumuşlardır. Böylesi bir dekoratif mirasa sahip olmak, sonuç olarak yoğun bir çeşitliliği getirir. Taş, seramik, cam, ahşap vb… İç mekanda kullanabileceğiz vazoların detayları oldukça çeşitlidir. Bu bakımdan, evinizdeki dekorasyona uygun bir vazo seçmeniz yerinde olur.

İç mekanda bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken ikinci konu ise ışık olacak. Sizin de bildiğiniz üzere, bitkiler yaşamlarını devam ettirebilmek adına ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ışıktan kastımızın güneş ışığı olduğunu belirtmemiz gerek. Aslında, bugün güneş ışığını taklit eden floresan ampüller gittikçe yaygınlaşıyor olsa da, bitkinizin sağlıkla büyüyüp parlak renklere sahip olan bir çiçek vermesini isterseniz, güneş ışığı tercih etmelisiniz. Fakat pratik açıdan, güneş ışığını taklit eden lambaların oldukça işlevsel olduğunu da ekleyelim. Böylelikle vardığımız nokta, bitkinizi ektiğiniz yerin güneş ışığı alması zorunluluğudur. Ancak bu sayede sağlıklı şekilde çiçek açabilir.

Bitkilerin ve çiçeklerin hayatlarını devam ettirmesi açısından elzem olan üçüncü nokta ise hiç şüphesiz hava. Doğada yetişen bitkiler bu yönden pek bir sıkıntı yaşamasa da, özellikle iç mekanda bitki yetiştirirken gerekli hava sirkülasyonunun sağlanmaması bitkinin kısa sürede ölmesine neden olabilir. Bu açıdan bakacak olursak, iç mekanda bitki yetiştirmek isteyen okurlarımızın, bitkilerini gerekli hava sirkülasyonunun olduğu bir yere yerleştirmeleri yerinde olacaktır. Listeden bağımsız olarak, elzem konulardan biri de sudur. Bitkilerinizi düzenli bir biçimde sulamak oldukça önemlidir. Zira aksi takdirde yoğun emeklerle büyüttüğünüz bitkiniz, kısa sürede solarak ölecektir. İşte bu açıdan, bitkinizi düzenli olarak sulamayı ihmal etmemelisiniz. Bu derece yoğun bir bakım rutini gözünüzü korkutuyor ise, görece daha az bakım isteyen bitkileri deneyebilirsiniz. Örnek vermek adına, kaktüs bitkisi su tüketimi açısından oldukça eli sıkı olan bir bitkidir. Eğer sıklıkla evden uzakta zaman geçirmenizi gerekli kılacak bir işte çalışıyor iseniz, kaktüs gibi daha az bakım isteyen bitkileri deneyebilirsiniz. Kaktüs deyince aklınıza dikenli ve çirkin bir bitki gelebilir. Fakat kaktüsler çiçek açtıklarında, kırmızının ve yeşilin o coşkulu dansına kapılmamak elde değil.

Bu yazımızda, örnekler vasıtası ile sizlerle iç mekanda bitki yetiştirmenin inceliklerine dair fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneğe ihtiyaç duyan okurlarımız, fikir vermesi bakımında homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş binlerce dekorasyon örneğine ev sahipliği yapan odalar kategorisini ziyaret ederek birçok farklı örneği yakından inceleyebilirler.