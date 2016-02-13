Evinizde dış mekan bitkileri yetiştirmenin ipuçları nelerdir ?

Kışın sona erip baharın yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladığı şu günlerde, siz de sağda solda çiçek açmaya başlayan bitkileri görüyorsunuzdur. Özellikle Nisan ayında artık görsel bir şölene dönüşen bu çiçekler, çoğu kimse için oldukça estetik bir görünüme sahiptir. Gerek doğal yapıları ve gerekse rengarenk bir görünüme sahip olmaları sebebi ile, baharda açan bu çiçekler birçok sanat dalına ilham kaynağı olmaktadır. Diğer yandan, az önce belirttiğimiz üzere renkli bir tabiata sahip olmaları, çiçekleri dekorasyon alanında da vazgeçilmez kılar. Çiçeklerin dekorasyon alanında kullanılması, özellikle bahçe dekorasyonlarında gözle görülür. Peyzaj düzenlemelerinde kendisine büyük bir pay ve özen ayrılan bu çiçekler, bir bahçe dekorasyonunun çok renkli bir yapı kazanmasında en çok sahibi olan ögelerdir. Fakat mesele bitki ve çiçek gibi böylesine zor konular olunca, bunları iç mekanda kullanmak oldukça zor hale gelmektedir. Çünkü her şeyden önce, bitkiler ve çiçekler diğer dekoratif araçların aksine canlı varlıklardır ve birtakım ihtiyaçları vardır. Bu ihtiyaçları karşılanmadığı takdirde, çoğunlukla ölürler. Fakat yine de belirtmekte fayda görüyoruz, iç mekanda bitki ve çiçek yetiştirmek her ne kadar zor olsa da, akıllıca atılan adımlar sayesinde pekala başarılı olmak da mümkün. İç mekanda çiçek ve bitki yetiştirmek deyince aklınıza hemen vazolar gelebilir. Aslında bu konuda haksız da sayılmazsınız. Zira, iç mekanda bitki ve çiçek yetiştirirken başvurulan en pratik araçların başında vazolar gelmektedir. Özellikle çiçeğin ve bitkinin üzerinde yetişeceği toprağa ev sahipliği yapan vazolar, diğer seçeneklere nazaran daha az alan kaplamaktadır. İç mekanda bitki yetiştirirken alan paylaşımı konusuna, ilerleyen örneklerde detaylıca değinmeye çalışacağız.
Evinizde dış mekan bitkileri yetiştirmeye çalışırken temel amacınız, bu bitkilerin ve çiçeklerin normal şartlar altında ihtiyaç duyduğu fiziksel koşulları taklit etmek olmalı. Ancak bu sayede, bitkiler ve çiçekler sağlıklı bir şekilde serpilip büyüyebilirler. Bu fiziksel koşulları kısaca sıralamak gerekirse; En önemli fiziksel ihtiyaç, şüphesiz topraktır. Evinizin içinde bir kalıp doğal toprak bulundurmak, ancak akıllıca çözümler sayesinde mümkün bir hal alır. Peki iç mekanda toprak kullanırken başvurabileciğiniz seçenekler nelerdir ? İlk olarak dilerseniz, az önce kısaca bahsettiğimiz gibi vazolardan faydalanabilirsiniz. Vazolar, bitkilerinizin ve çiçeklerinizin yetişip büyüyebilmesi için gerekli toprağa ev sahipliği yapabilirler. Üstelik vazo konusunda da hiçbir çekinceniz olmasın. Zira tarihten günümüze kadar, vazolar dekoratif anlamda varlıklarını korumuşlardır. Böylesi bir dekoratif mirasa sahip olmak, sonuç olarak yoğun bir çeşitliliği getirir. Taş, seramik, cam, ahşap vb… İç mekanda kullanabileceğiz vazoların detayları oldukça çeşitlidir. Bu bakımdan, evinizdeki dekorasyona uygun bir vazo seçmeniz yerinde olur.
İç mekanda bitki yetiştirirken dikkat etmeniz gereken ikinci konu ise ışık olacak. Sizin de bildiğiniz üzere, bitkiler yaşamlarını devam ettirebilmek adına ışığa ihtiyaç duyarlar. Bu noktada ışıktan kastımızın güneş ışığı olduğunu belirtmemiz gerek. Aslında, bugün güneş ışığını taklit eden floresan ampüller gittikçe yaygınlaşıyor olsa da, bitkinizin sağlıkla büyüyüp parlak renklere sahip olan bir çiçek vermesini isterseniz, güneş ışığı tercih etmelisiniz. Fakat pratik açıdan, güneş ışığını taklit eden lambaların oldukça işlevsel olduğunu da ekleyelim. Böylelikle vardığımız nokta, bitkinizi ektiğiniz yerin güneş ışığı alması zorunluluğudur. Ancak bu sayede sağlıklı şekilde çiçek açabilir.
Bitkilerin ve çiçeklerin hayatlarını devam ettirmesi açısından elzem olan üçüncü nokta ise hiç şüphesiz hava. Doğada yetişen bitkiler bu yönden pek bir sıkıntı yaşamasa da, özellikle iç mekanda bitki yetiştirirken gerekli hava sirkülasyonunun sağlanmaması bitkinin kısa sürede ölmesine neden olabilir. Bu açıdan bakacak olursak, iç mekanda bitki yetiştirmek isteyen okurlarımızın, bitkilerini gerekli hava sirkülasyonunun olduğu bir yere yerleştirmeleri yerinde olacaktır. Listeden bağımsız olarak, elzem konulardan biri de sudur. Bitkilerinizi düzenli bir biçimde sulamak oldukça önemlidir. Zira aksi takdirde yoğun emeklerle büyüttüğünüz bitkiniz, kısa sürede solarak ölecektir. İşte bu açıdan, bitkinizi düzenli olarak sulamayı ihmal etmemelisiniz. Bu derece yoğun bir bakım rutini gözünüzü korkutuyor ise, görece daha az bakım isteyen bitkileri deneyebilirsiniz. Örnek vermek adına, kaktüs bitkisi su tüketimi açısından oldukça eli sıkı olan bir bitkidir. Eğer sıklıkla evden uzakta zaman geçirmenizi gerekli kılacak bir işte çalışıyor iseniz, kaktüs gibi daha az bakım isteyen bitkileri deneyebilirsiniz. Kaktüs deyince aklınıza dikenli ve çirkin bir bitki gelebilir. Fakat kaktüsler çiçek açtıklarında, kırmızının ve yeşilin o coşkulu dansına kapılmamak elde değil.
Bu yazımızda, örnekler vasıtası ile sizlerle iç mekanda bitki yetiştirmenin inceliklerine dair fikirlerimizi paylaşmaya çalışacağız. Daha fazla örneğe ihtiyaç duyan okurlarımız, fikir vermesi bakımında homify profesyonelleri tarafından özenle seçilmiş binlerce dekorasyon örneğine ev sahipliği yapan odalar kategorisini ziyaret ederek birçok farklı örneği yakından inceleyebilirler.
Evinizde bir dış mekan bitkisi yetiştirme niyetinde iseniz, ilk önce dikkat etmeniz gereken şey, başta bahsettiğimiz zaruri ihtiyaçlardan ziyade, evinizin hacminin buna olanak verip vermediği olmalı. Görece dar bir hacme sahip bir evde yaşıyorsanız, geniş bir doğal alanın hayalini kurmanız büyük ihtimal ile hüsranla sonuçlanacaktır. Bu açıdan bakıldığında, dekorasyona başlamadan önce alan paylaşımını iyi yapmanızda fayda var. Yine de, dar alana sahip evlerde dahi geniş bir alan yaratmak mümkün. Tıpkı bu örnekteki gibi akıllıca çözümler sayesinde, hem evinize doğal bir hava katabilir hem de evinizdeki boş alanlardan kullanışlı bir biçimde faydalanabilirsiniz.
Bitkiyi yerleştirdiğiniz oda, büyük ihtimalle kapalı bir alan olacağı için, üstelik bitkinin nefes alış verişi ve sizin sıcaklığınız da ortamın sıcaklığını arttıracağı için, sonuçta ortaya oldukça sıcak bir atmosfer çıkacaktır. Bitkinin doğal ortamında böylesi sıcak bir havanın olmadığını da düşünecek olursanız, bitkinizin veya çiçeklerinin bulunduğu ortamdaki sıcaklığı kontrol etmeniz gerekli. Dilerseniz bunu soğutucular vasıtası ile dilerseniz de pencereleri açarak yapabilirsiniz.
Özellikle Akdeniz'in yüksek dağ kesimlerinde kendine yer bulan ve morumsu dokusu ile özdeşleşmiş olan lavantalar, ideal iç mekan bitkileridir. Üstelik bu hoş görüntüsünü, oldukça ferahlatıcı bir etkiye sahip olan kokusu takip eder. İç mekanda bir lavanta yetiştirmeye çalışırken en çok dikkat etmeniz gereken konu, şüphesiz sıcaklık olacaktır. Çünkü belirttiğimiz gibi, köken olarak yüksek bölgelerde yetişen bu bitkiler, sıcak hava ile pek de iyi anlaşamazlar. Fakat her şeye rağmen, tıpkı kokusu gibi lavantaların da ortama gayet ferahlatıcı bir hava kattığı kesin.
Çiçek denilince hepimizin aklına kaçınılmaz biçimde gül gelir. Bu klasikleşmiş fakat bir o kadar da hoş bir görüntüye sahip olan bitkiler, iç mekanda yetiştirilmesi zor olan bitkilerdendir. Zira, büyürken sürekli olarak taze havaya ihtiyaç duyarlar. Bunun yanı sıra, düzenli sulama gül yetiştiriciliğinde oldukça önemli bir konudur. Tüm bunlara rağmen, pembe, beyaz, kırmızı ya da siyah gibi birçok farklı renge sahip olması ve oldukça güzel kokması, gülü iç mekanda tüm zorluklara rağmen yetiştirilebilir bir bitki kılmakta. Canlı bitki yetiştiriciliği üzerinde uzmanlaşmış olan Canlıbahçe Fidancılık'a ait olan bu güller, iç mekanda yetiştireceğiniz bitkiyi seçerken size yardımcı olabilir…
Osmanlı'nın lale yetiştiriciliğine neden bu kadar çok önem verdiğini hiç düşünmüş müydünüz ? Öyle ki, bir zamanlar sarayda yetiştirilmek üzere lale soğanları ithal ediliyordu. Aslında lalelere neden bu kadar önem verildiğini anlamak adına, özellikle Mayıs ayınca yeni yeni açmaya başlayan lalelere bakmak yeterli. Her renge sahip olan ve oldukça şık bir yapıda olan bu laleler, iç mekanda yetiştireceğiniz bitkiler için güzel bir seçim olabilir.
Lafa 'seviyor, sevmiyor' şeklinde bir giriş yaparsak, aslında hangi bitkiden bahsedeceğimizi oldukça kolay bir biçimde anlayabilirsiniz. Evet, papatyalardan bahsediyoruz. Kırmızı, sarı ve beyaz renklerde açan ve kimi zaman da şarkılara konu olan papatyalardan. Böylesi güzel ve renkli bir bitkiyi evinizin orta yerinde yetiştirmek istemez miydiniz ? Papatyalar genellikle balçıklı alanlarda ya da ormanlık arazilerin açık çayırlarında yetişir. İşte bu sebepten ötürü, evinizde papatya yetiştirirken özellikle taze hava sirkülasyonuna dikkat etmeniz gerekecek. Özellikle duvar kağıdı ve duvar boyaması üzerinde uzmanlaşmış olan Hannahome Dekorasyon imzalı bu dizayn, papatyaların iç mekanda ne kadar hoş göründüğüne kanıt oluşturur nitelikte…