Kompakt ve çekici bir villa

Modern üretim teknikleri ve lojistik imkanların gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte yapı malzemeleri sektöründe de yelpazenin hızla çeşitlendiğine ve gerek eski gerekse de yeni tipte malzemelerin pek çok kişi için çok daha ulaşılabilir bir hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Buna paralel olarak dünyanın her yerindeki mimarlar da çok daha özgürce tasarımlar yapabiliyor, tasarımlarını her zamankinden daha kolay yöntemlerle ve daha düşük maliyetle hayata geçirebiliyorlar. Elbette bu durumun hem iyi hem de kötü tarafları var. İyi tarafı şu ki, alışıldık ve birbirinin tekrarı binalar, evler yerlerini çeşitli modern ve deneysel çalışmalara, birbirinden iddialı yapılara bırakıyorlar yavaş yavaş. Kötü tarafı ise dünyanın pek çok bölgesinde yöresel mimari geleneklerin de yavaş yavaş terk ediliyor ve mimari açıdan farklılık gösterse de malzeme tipleri açısından standardize olan yeni tipte yapıların şehirlere yayılıyor olması. Öte yandan küreselleşme çağında bunun er geç olacağını biliyorduk zaten ve bu tür bir duruma direnmenin yararsız olduğu da aşikâr. Sonuçta birbirinden çok farklı tarzlara sahip modern yapılar şehirlerimizi güzel bir şekilde süslemeye ve bize seyir ve kullanım zevki verme konusunda bir hayli üretken ve becerikliler. Bu yazımızda Portekiz'in şaraplarıyla ünlü Porto şehri yakınlarındaki Vila Nova de Gaia bölgesinde bulunan modern, kompakt ve çok çekici bir villayı sizlere tanıtacağız. Geleneksel Akdeniz mimarisinden izler taşıdığını söylemek oldukça güç, ancak bu durum villanın son derece güzel olmasının önüne geçmiyor.