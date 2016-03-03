Kompakt ve çekici bir villa

Modern üretim teknikleri ve lojistik imkanların gün geçtikçe gelişmesiyle birlikte yapı malzemeleri sektöründe de yelpazenin hızla çeşitlendiğine ve gerek eski gerekse de yeni tipte malzemelerin pek çok kişi için çok daha ulaşılabilir bir hale geldiğine şahitlik ediyoruz. Buna paralel olarak dünyanın her yerindeki mimarlar da çok daha özgürce tasarımlar yapabiliyor, tasarımlarını her zamankinden daha kolay yöntemlerle ve daha düşük maliyetle hayata geçirebiliyorlar. Elbette bu durumun hem iyi hem de kötü tarafları var. İyi tarafı şu ki, alışıldık ve birbirinin tekrarı binalar, evler yerlerini çeşitli modern ve deneysel çalışmalara, birbirinden iddialı yapılara bırakıyorlar yavaş yavaş. Kötü tarafı ise dünyanın pek çok bölgesinde yöresel mimari geleneklerin de yavaş yavaş terk ediliyor ve mimari açıdan farklılık gösterse de malzeme tipleri açısından standardize olan yeni tipte yapıların şehirlere yayılıyor olması. Öte yandan küreselleşme çağında bunun er geç olacağını biliyorduk zaten ve bu tür bir duruma direnmenin yararsız olduğu da aşikâr. Sonuçta birbirinden çok farklı tarzlara sahip modern yapılar şehirlerimizi güzel bir şekilde süslemeye ve bize seyir ve kullanım zevki verme konusunda bir hayli üretken ve becerikliler. Bu yazımızda Portekiz'in şaraplarıyla ünlü Porto şehri yakınlarındaki Vila Nova de Gaia bölgesinde bulunan modern, kompakt ve çok çekici bir villayı sizlere tanıtacağız. Geleneksel Akdeniz mimarisinden izler taşıdığını söylemek oldukça güç, ancak bu durum villanın son derece güzel olmasının önüne geçmiyor.
Villanın dışarıdan bakıldığında ilk dikkat çeken özelliği kübik çizgileri ve köşeli hatları. Bu durum çevresiyle kontrast bir etki yaratmasına sebep oluyor adeta. Bu villanın tasarımında imzası bulunan ve Portekiz'de faaliyetlerine devam eden PeC Arquitectos mimarlık ofisi, bu köşeli hatları pek çok projesinde benimseyen, yeni deneylere ve yeni arayışlara açık, aynı zamanda kendi tarzını yaratma azmindeki iddialı bir firma.
Villanın sokağa bakan cephesinde fütüristik bir görüntü hakim. Eski lojistik konteynırlarının modüler tarzda kullanıldığı modern yapıları andıran ince uzun yapıdaki üst kat, beyaz renk tercih edilmiş olmasıyla da ayrıca dikkat çekiyor. Beyaz renk tercihi elbette Portekiz gibi sıcak bir bölge için ayrıca mantıklı bir seçim.
Üst katta ve binanın çeşitli eklentilerinde tercih edilen beyazın aksine, villanın ana taşıyıcısı olan giriş katında siyaha yakın koyu bir renkte doğal taş kaplaması tercih edilmiş. Oldukça şık ve kaliteli bir görünüm yaratan bu doğal taş kaplaması, aynı zamanda diğer bölümlerdeki beyazla güzel bir kontrast oluşturuyor.
Villanın hem içi hem de dışında mimari olarak en çok ön plana çıkan unsurların arasında derinlik algısı geliyor. Gerek kontrast renk tercihleri, gerek üst katın ince uzun yapısı, gerekse de villanın arazi üzerindeki konumlanışı bu derinlik algısını ayrı ayrı pekiştiriyor. İç mekânlarda ise sık sık araya giren duvarlar yüzünden iç hacmi bölmek yerine daha akıcı bir tasarım tercih edilmiş olması derinlik algısını besleyen unsurların başında geliyor. Üst kata çıkan merdivenleri ayıran duvarın bütünüyle cam olması da ışık akışının kesintiye uğramasını engelleyerek bu durumu destekliyor.
Açık mutfaklar geçmişte yalnızca belli tipte evlerde ve belli modellerde kullanılmaktaydı. Ancak özellikle son yıllarda hemen her türden evde açık mutfaklarla karşılaşmaktayız. Üstelik belli başlı birkaç açık mutfak modeli, yerini çok daha geniş bir yelpazedeki birbirinden çok farklı açık mutfak modellerine bıraktı. Modern bir tarzdaki ve güçlü bir bir derinliğe sahip bu geniş salonun bir köşesine yerleştirilmiş mutfak ise yarı açık bir yapıda dersek herhalde yanlış olmaz. Salonla tam bir devamlılık gösterse de aradaki geçişi yarıya kadar kapatan ahşap bölme sayesinde mutfağın kısmen ayrılması da ayrıca ilginç bir detay olarak öne çıkıyor.