Benzersiz bir villa

Her ne kadar bugün pek çok insan için konut ve iş yerleri yalnızca pratik amaçlar taşıyan yerlerden ibaret olsa da ve çoğumuz mimarları birer sanatçı ve mimariyi de bir sanat dalı olarak görmekten çoktan vazgeçmiş olsak da, aslında mimari yer yüzünün en eski ve en köklü sanat alanlarından bir tanesi. Üstelik çok geniş kitlelere, aslında pratikte dünyada yaşayan bütün insanlara hitap ediyor olması, pek çok sanat dalının aksine neredeyse ölümsüz eserler ortaya koyması ve belki de en önemlisi, estetik ve göz zevkinin yanı sıra doğrudan yaşam kalitesine olumlu (ya da olumsuz) etki edebilmesiyle, çok da önemli bir sanat alanı. Gündelik hayatın hengamesinden bir an olsun kafasını kaldırmayı başaran ve bu basit gerçeğin farkına varan insanlar, aslında dünyaya çok daha başka bir gözle bakmaya, çok daha başka zevkler tatmaya başlıyorlar. Gezip gördükleri yerlere bir de bu gözle bakıyor ve örneğin çoğu insan için sıradan ve bakılmaya değer olmayan bir evin dış cephesindeki tasarım becerisine hayranlık duyup yerine başka bir şey koyulamayacak bir zevki tatmayı başarıyorlar. Bir de tabi bu mimari estetiği hayatına dahil etmeyi başarabilenler var. Bugün sizlere tanıtacağımız sıradışı villanın sahipleri hiç kuşkusuz bu açıdan oldukça mutludurlar.
Asitmetrik detayları, girintili çıkıntılı yapısı ve toplamda ortaya çıkardığı fütüristik görüntü ile tam anlamıyla sıradışı bir mimari ürünü olan bu villa, Brezilya'nın Curitiba bölgesinde bulunuyor. Mimar Patricia Azoni'nin imzasını taşıyan villanın dış cephesi kadar iç mekânları da oldukça farklı ve estetik olmasının yanı sıra pratik olarak da hayatı kolaylaştıran türden bir tasarım anlayışıyla dizayn edilmiş.
Dış cephede bizi karşılayan asimetrik formlar iç mekânda da devam ediyor. Burada villanın çatı katındaki tek parçalık geniş salonu görüyoruz. Çatı katlarının doğasında olan cazibeyi ilginç bir yaklaşımla yeniden yorumlayan sanatçı, özellikle gün ışığının doğru kullanımı noktasında dikkat çekici bir başarıya imza atmış.
Yatak odaları her insan için vazgeçilmez olan ve hayatımızın önemli bir kısmını geçirdiğimiz mekânlar olsa da, genellikle birbirine çok benzer, sıradan hatta açık konuşmak gerekirse sıkıcı odalardır. Karyola, komodin, tuvalet masası, dolaplar gibi belli başlı birkaç eşya dışında en fazla birkaç küçük aksesuarın bulunduğu bu odalara yeni bir renk katmak tasarımcılar açısından da kolay değildir. Fakat bu yatak odası gerçek anlamda bir farklılık yakalamayı başarıyor. Dört köşeli bir oda yerine tercih edilmiş asimetrik yapısı başta olmak üzere, tavandaki dikkat çekici şerit detayı ve en önemlisi de geniş ekran bir televizyonun yer aldığı yatağın karşısındaki ahşap bölüm ortaya tam anlamıyla hayalleri süsleyecek bir yatak odası çıkarıyor.
Çocuk odaları çoğu kez bir evin en renkli bölümleridir. Siz isterseniz çocuk odasını sıkıcı bir hale getirmeye, dört duvar bir yataktan ibaret bırakmaya niyetlenebilirsiniz. Ama çocuğunuz ne yapıp edip onu eğlenceli bir hale getirecektir. Belki duvarları boyayacak, belki oyuncaklarıyla süsleyecek ama bir şekilde hayal dünyasına göre bir odaya çevirecektir. Elbette bu çok güzel bir şeydir, ama asıl mesele çocuğunuz büyüdükçe odasının kendisine bile boğucu gelecek olmasıdır. Bu yüzden çocuk odalarında işlevselliği ön planda tutan tasarımlar her zaman daha başarılı olmuştur. Burada bunun isabetli bir örneğini görüyoruz. Bu oda beş yaşında bir çocuk için de on yedi yaşında bir çocuk için de aynı derece pratik ve güzel olabilir. Çocuğunuz burayı kendi zevkine göre tekrar tekrar düzenleyebilir, ama orijinal işlevselliği asla kaybolmayacaktır.
Mutfağa geldiğimizde ise evin genel görüntüsünü ve iddiasını da aşacak düzeyde tam anlamıyla bir başyapıtla karşılaşıyoruz. Bütün detayları üzerine incelikle çalışılmış ve her parçasında birinci sınıf malzemeler kullanılmış mutfak, gerçekten baştan çıkarıcı bir tasarıma sahip.