Benzersiz bir villa

Her ne kadar bugün pek çok insan için konut ve iş yerleri yalnızca pratik amaçlar taşıyan yerlerden ibaret olsa da ve çoğumuz mimarları birer sanatçı ve mimariyi de bir sanat dalı olarak görmekten çoktan vazgeçmiş olsak da, aslında mimari yer yüzünün en eski ve en köklü sanat alanlarından bir tanesi. Üstelik çok geniş kitlelere, aslında pratikte dünyada yaşayan bütün insanlara hitap ediyor olması, pek çok sanat dalının aksine neredeyse ölümsüz eserler ortaya koyması ve belki de en önemlisi, estetik ve göz zevkinin yanı sıra doğrudan yaşam kalitesine olumlu (ya da olumsuz) etki edebilmesiyle, çok da önemli bir sanat alanı. Gündelik hayatın hengamesinden bir an olsun kafasını kaldırmayı başaran ve bu basit gerçeğin farkına varan insanlar, aslında dünyaya çok daha başka bir gözle bakmaya, çok daha başka zevkler tatmaya başlıyorlar. Gezip gördükleri yerlere bir de bu gözle bakıyor ve örneğin çoğu insan için sıradan ve bakılmaya değer olmayan bir evin dış cephesindeki tasarım becerisine hayranlık duyup yerine başka bir şey koyulamayacak bir zevki tatmayı başarıyorlar. Bir de tabi bu mimari estetiği hayatına dahil etmeyi başarabilenler var. Bugün sizlere tanıtacağımız sıradışı villanın sahipleri hiç kuşkusuz bu açıdan oldukça mutludurlar.