Morla parıldayan bir daire

Gün geçmiyor ki İstanbul'da yeni bir konut projesi daha duyurulmasın. Gerçekten de şehir olağanüstü bir hızla büyüyor, genişliyor ve aynı zamanda değişiyor. Bir yandan kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ederken diğer yanda geçmişte şehrin dışında sayılan pek çok bölge yeni yatırımlarla yaşam alanı haline geliyor ve şehir merkezine dahil oluyor. Elbette bu konut ve yaşam alanı projelerinden bazıları diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor. Çok kısa zamanda adından söz ettiren, kalitesi ve nitelikleri dilden dile yayılan ve hızla değer kazanan projeler diğerleri arasında sivriliyor ve kendileri değerlenirken çevrelerine de değer katmaya devam ediyorlar. Bugün sizlere tanıtacağımız şık dubleks dairenin bulunduğu Sinpaş Bosphorus City de bu iddialı ve kaliteli projeler arasında yer alıyor. İstanbul'un pek çok semtinde uzun yıllardır çeşitli konut projeleri gerçekleştiren Sinpaş, bu dev projesiyle çıtayı bir tık daha yukarı çıkartmış ve ortaya gerçekten de görülmeye değer bir iş çıkarılmış. Gelin şimdi bu şık daireye biraz daha yakından bakalım.
İstanbul'un hızla gelişen ve değişen bölgelerinden biri olan Halkalı'da bulunan Sinpaş Bosphorus City, oldukça ferah ve yeşil alanların ağırlıkta olduğu bir yerleşime sahip. Misafir olduğumuz daire de konumu itibariyle son derece havadar ve ferahlatıcı bir manzarası bulunuyor. Oldukça geniş tutulan pencereler sayesinde evin pek çok noktasından manzarayı rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Bu pek çok noktadan biri de sade ve zarif bir tarzın tercih edildiği yemek odası.
Yazımızın başlığında da belirttiğimiz üzere, Dekorevi tarafından dekore edilen bu şık daireyi karakterize eden en önemli unsurların başında mor rengin kullanımı geliyor. Mor, ev dekorasyonunda çok sık karşılaştığımız bir renk değil doğrusu. Kanepe, berjer gibi belli başlı mobilyalar veya nevresim, yatak örtüsü ve benzeri ürünler haricinde kullanımı da çok kolay değil. Fakat burada oldukça sıradışı olmasına rağmen çok şık bir kitaplık görüyoruz. Bu türden bir kitaplıkta mor tercihiyle dairenin dekorasyonuna benzersiz bir imza atıldığını söylemek yanlış olmaz. Kitaplığın fonunda kalan duvarın da bire bir aynı renge sahip olması da ayrıca iddialı ve önemli bir detay.
Yemek odası ve antreyle birlikte geniş bir salonun bir parçası konumunda olan oturma odasında mor renk kullanımı devam ediyor. Hemen arka bölümde bulunan mat yeşil yemek odası takımıyla da ilginç bir uyum yakalayan mor koltuk takımı, aralarda kullanılan çiçekli puf gibi çeşitli detaylarla daha da renklendirilmiş.
Ülkemizde bulunan pek çok iki katlı evde üst kat merdivenlerinin konumlandırılması genellikle yanlış yapılır. Çok miktarda gereksiz ölü alan yaratan bu merdiven tasarımları, evin toplam iç hacminden çaldığı gibi ortaya çirkin bir görüntü de çıkarır. Özellikle merdivenlerin altından kalan boşluklar sıklıkla ya atıl kalır, ya da pratik bir işlevi olmaksızın kullanılmaya çalışılır. Burada ise şık bir şaraplık ve büfenin bir araya getirilerek tam merdiven altına oturacak şekilde dizayn edildiğini görüyoruz. Mekâna uygun tasarlanan eşyalar çoğu kez olduğu gibi burada da mükemmel sonuç vermiş.
Modern bir tarzın ön planda olduğu mutfakta siyah ve beyazın dengeli uyumu dikkat çekiyor. Mutfak tezgahında kullanılan siyah, mutfak dolaplarında ve ankastrelerde kullanılan beyazla güzel bir kontrast oluşturuyor. Mutfak tezgahında siyah kullanımı ise mutfağa başlı başına iddialı bir hava katıyor. Ve pencerenin doğru konumu ve içeriye dolan gün ışığı sayesinde boğucu ve yorucu bir görüntü yaratmaktan oldukça uzak.