Morla parıldayan bir daire

Gün geçmiyor ki İstanbul'da yeni bir konut projesi daha duyurulmasın. Gerçekten de şehir olağanüstü bir hızla büyüyor, genişliyor ve aynı zamanda değişiyor. Bir yandan kentsel dönüşüm projeleri hızla devam ederken diğer yanda geçmişte şehrin dışında sayılan pek çok bölge yeni yatırımlarla yaşam alanı haline geliyor ve şehir merkezine dahil oluyor. Elbette bu konut ve yaşam alanı projelerinden bazıları diğerlerinden daha çok dikkat çekiyor. Çok kısa zamanda adından söz ettiren, kalitesi ve nitelikleri dilden dile yayılan ve hızla değer kazanan projeler diğerleri arasında sivriliyor ve kendileri değerlenirken çevrelerine de değer katmaya devam ediyorlar. Bugün sizlere tanıtacağımız şık dubleks dairenin bulunduğu Sinpaş Bosphorus City de bu iddialı ve kaliteli projeler arasında yer alıyor. İstanbul'un pek çok semtinde uzun yıllardır çeşitli konut projeleri gerçekleştiren Sinpaş, bu dev projesiyle çıtayı bir tık daha yukarı çıkartmış ve ortaya gerçekten de görülmeye değer bir iş çıkarılmış. Gelin şimdi bu şık daireye biraz daha yakından bakalım.