Şaşırıtıcı zariflikte doğa evi

Suni malzemelerin hayatımızda daha fazla yer işgal etmeye başlaması ile insanlar doğal malzemelerden yapılmış evlere hasret duymaya başladılar. Durum böyle olduğu için homify sizleri doğanın ortasında yer alan ve doğal ahşaplardan inşa edilmiş, dışı doğal ve estetik olan iç kısmı da şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş olan orman evine götürüyor. Kanada'nın vahşi ormanları içinde yer alan bu ev, mimarlar tarafından çağdaş bir tasarım ile tasarlanmış, içinde yaşayacak kişilere doğal, rahat, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sunmaktadır. Hem doğanın içinde olması hem de doğal malzemelerden yapılmış olması çevre bilincinin yerleşmesine, enerji verimliliğine, ormanlara daha fazla dikkat edilerek daha yaşanabilir alanlar olmasına katkıda bulunmaktadır. Isı yalıtımı mükemmel bir şekilde yapılarak ısıtma ve soğutma için enerji tasarrufu sağlamaktadır.
Toplamda 90 metre kareden oluşan bu ahşap doğa evinin arka cephesi bir veranda ve teras iç içe olacak şekilde tasarlanmış. Bu sayede orman ile iç içe, doğayı içinizde hissedebileceğiniz bir alan yaratılmış, keyif kahvesi içerken, akşam yemeği yerken doğanın sesini dinlemeniz sağlanmış. Doğrudan doğaya bakan bu ev kişisel zevke göre değiştirilebilir bir bahçe alanına sahiptir.
Doğa evinin arka cephesinde olduğu gibi ön cephesinde de özel bir çalışma yapılarak ulaşım için gerekli olan yollar evin ,ki tarafından geçecek şekilde uyarlanmıştır. Evin her cephesinden dışarı ulaşım olduğu için böle bir tasarım yapılmış, araba yolu olarak kullanılan yol ile aracınızı evinizin arka cephesine park edebiliyorsunuz. Evin ön cephesinde de arka cephesinde olduğu gibi veranda ve teras düşünülmüş, ahşap malzemeler ile dış cephe kaplanarak doğal bir ev oluşması sağlanmıştır.
Evin içine girdiğinizde zemin katta yatak odaları, banyo, açık bir mutfak ve açık bir oturma odası ile karşılaşıyorsunuz. İç mekanlar da doğal malzemeler ile kaplanmış, doğallık bozulmadan estetik bir dekorasyon yapılmış.Ahşap bir yemek masası tercih edilerek doğallığa uyum sağlanmış, geniş pencereler ile dışarıdaki manzaranın evin içine girmesi sağlanmış. Açık renkler tercih edilerek ferah bir iç ortam oluşturulmuştur. İç mekan dekorasyonuna İskandinav şıklığı ve rahatlığı verilerek yaşam kalitesinin daha yukarıda olması sağlanmış.
Yatak odası evin oturma odası gibi İskandinav özellikler taşıyan bir dekorasyona sahip. Gömme dolapları sürgülü kapı ile gizlemek ve odanın sade bir görüntüye sahip olmasını düşünmek aynı zamanda şirin bir yatak odası oluşmasını sağlamış. Ev küçük oluğundan yatak odası da küçük boyutlara sahip bir şekilde tasarlanmış ancak küçük olmasına rağmen hem doğal hem de şirin bir dekorasyona sahip olmuş.
Evin birinci katına ulaştığınızda bir çatı kaplaması ile karşı karşıya geliyorsunuz. Bu alan bir yaşam alanı olarak açık bir alan şeklinde dekore edilmiş. dinlenme alanı, mutfak, yatak odası ve okuma alanı olarak iç içe geçmiş bir şekilde dekore edilerek ferah bir ortam oluşması sağlanmış. Eğimli bindirme çatı lambri ile düz bir çatı haline getirilerek üst katın bir yaşam alanı olarak kolayca ısıtılıp soğutulması sağlanmış.
Sizlerinde şaşırdığını görür gibiyim. Evin toplamı 90 metre kare olmasına rağmen bir adet saunaya sahip olması insanlarda önce bir şaşkınlık yaratıyor, sonrasında hayran kalmalarına neden oluyor. Kaliteli ahşaplar kullanılarak oluşturulan sauna doğa yürüyüşlerinin ardından dinlenmek ve vücudun toparlanmasını sağlamak için çok ideal bir tasarım olmuş.