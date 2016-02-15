Şaşırıtıcı zariflikte doğa evi

Suni malzemelerin hayatımızda daha fazla yer işgal etmeye başlaması ile insanlar doğal malzemelerden yapılmış evlere hasret duymaya başladılar. Durum böyle olduğu için homify sizleri doğanın ortasında yer alan ve doğal ahşaplardan inşa edilmiş, dışı doğal ve estetik olan iç kısmı da şık ve zarif bir şekilde dekore edilmiş olan orman evine götürüyor. Kanada'nın vahşi ormanları içinde yer alan bu ev, mimarlar tarafından çağdaş bir tasarım ile tasarlanmış, içinde yaşayacak kişilere doğal, rahat, aynı zamanda sağlıklı bir yaşam sunmaktadır. Hem doğanın içinde olması hem de doğal malzemelerden yapılmış olması çevre bilincinin yerleşmesine, enerji verimliliğine, ormanlara daha fazla dikkat edilerek daha yaşanabilir alanlar olmasına katkıda bulunmaktadır. Isı yalıtımı mükemmel bir şekilde yapılarak ısıtma ve soğutma için enerji tasarrufu sağlamaktadır.