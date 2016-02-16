Evime en uygun bahçe düzenlemesi nasıl olmalıdır?

Bahar mevsiminin gelmesine artık sayılı günler kaldı. Şubat ayındaki son soğuk günleri de atlattıktan sonra (umarız) Mart sonundan itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve buna paralel olarak da yaz için planlar yapılmaya başlanacak. Bahçeli bir evi ya da en azından yazlığı olan şanslı okurlarımız şimdiden bahçe düzenlemesiyle ilgili kafalarına takılan sorulara cevap bulmaya çalışıyorlardır diye tahmin ediyoruz. Bütün bir yılın veya en azından bir haftasonunun yorgunluğunun atılacağı en uygun mekanlardan olan bahçelerin buna uygun ferah, yeşil, rahatlatıcı, keyif verici bir şekilde düzenlenmesi bu yüzden oldukça önemlidir. Zaten kısa süreli dinlenmek için bahçesini kullanacak olanlar, gittiklerinde bahçeyle ilgili sorunlara kafa yormak ve mesai harcamak istemediklerinden bu sorulara şimdiden cevap bulabilmeleri için onlara birtakım yeni fikirleri ve ilham kaynaklarını tanıtmaya çalıştığımız bu yazımızda, yine yurt içi ve yurt dışından örnek modellerle sizlerle birlikte olacağız.

Bahçelerin dizaynında da dekorasyon ve mimarinin diğer alanlarında olduğu gibi birçok farklı yöntem ve tarz vardır. Her zaman söylediğimizi tekrarlamak pahasına şunu belirtmeliyiz ki, bahçenin peyzajını belirlemede bir numaralı değişken hiç kuşkusuz bahçenin boyutları olacaktır. Yazımızda küçüğünden büyüğüne farklı boyutlarda bahçelere yer vermeye çalıştık. Mütevazi boyutlara sahip bir bahçede yapılacaklar sınırlıyken, daha büyük boyutlu bahçelerde yapılacak düzenlemeler de ihtiyaçlara ve zevklere göre değişecektir. Kimi bolca çiçeği yer aldığı bahçeleri hayal ederken, kimileri bahçeye bir havuz kondurmak ya da mobilyalarla döşemek istemekte, kimi başkalarına ise sadece çimenler ve bir-iki ufak bitki yeterli olmaktadır. Belirttiğimiz gibi bu sizin ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize kalmıştır, buna rağmen bu konuda zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşünden faydalanmanız doğru ve makul bir çözüm olacaktır.

Tüm bunların yanında bahçelerin bakımı da önemli bir meseledir. Yaz-kış kullanılan bir bahçeniz varsa fiziksel olarak sürekli yakında bulunduğunuz için işiniz elbette daha kolay olacaktır. Lakin yazlık veya yalnızca haftasonu ve tatillerde gidilen bir mekanın bahçesinden konuşuyorsak ve bu bahçeyle orada olunmayan zamanlarda ilgilenecek birisi de bulunmuyorsa bu kez sorun biraz karmaşık hale gelebilir. Bu durumda özellikle varsa mobilyaların korunaklı yerlere taşınması, çiçeklerin ve bitkilerin bakımı için arada sırada mekana uğranılması şarttır. Aksi taktirde dinelenmek için mekanınıza gittiğinizde bahçeniz sizin başınızı ağrıtacak bir sorun haline gelebilir ki kimse tatilde böyle bir durumla karşı karşıya gelmek istemez. Bu giriş bölümümüzden sonra, şimdi çeşitli bahçe düzenlemesi örneklerinden bazılarını daha yakından incelemeye koyulalım.