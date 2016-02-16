Evime en uygun bahçe düzenlemesi nasıl olmalıdır?

Bahar mevsiminin gelmesine artık sayılı günler kaldı. Şubat ayındaki son soğuk günleri de atlattıktan sonra (umarız) Mart sonundan itibaren havalar ısınmaya başlayacak ve buna paralel olarak da yaz için planlar yapılmaya başlanacak. Bahçeli bir evi ya da en azından yazlığı olan şanslı okurlarımız şimdiden bahçe düzenlemesiyle ilgili kafalarına takılan sorulara cevap bulmaya çalışıyorlardır diye tahmin ediyoruz. Bütün bir yılın veya en azından bir haftasonunun yorgunluğunun atılacağı en uygun mekanlardan olan bahçelerin buna uygun ferah, yeşil, rahatlatıcı, keyif verici bir şekilde düzenlenmesi bu yüzden oldukça önemlidir. Zaten kısa süreli dinlenmek için bahçesini kullanacak olanlar, gittiklerinde bahçeyle ilgili sorunlara kafa yormak ve mesai harcamak istemediklerinden bu sorulara şimdiden cevap bulabilmeleri için onlara birtakım yeni fikirleri ve ilham kaynaklarını tanıtmaya çalıştığımız bu yazımızda, yine yurt içi ve yurt dışından örnek modellerle sizlerle birlikte olacağız.
Bahçelerin dizaynında da dekorasyon ve mimarinin diğer alanlarında olduğu gibi birçok farklı yöntem ve tarz vardır. Her zaman söylediğimizi tekrarlamak pahasına şunu belirtmeliyiz ki, bahçenin peyzajını belirlemede bir numaralı değişken hiç kuşkusuz bahçenin boyutları olacaktır. Yazımızda küçüğünden büyüğüne farklı boyutlarda bahçelere yer vermeye çalıştık. Mütevazi boyutlara sahip bir bahçede yapılacaklar sınırlıyken, daha büyük boyutlu bahçelerde yapılacak düzenlemeler de ihtiyaçlara ve zevklere göre değişecektir. Kimi bolca çiçeği yer aldığı bahçeleri hayal ederken, kimileri bahçeye bir havuz kondurmak ya da mobilyalarla döşemek istemekte, kimi başkalarına ise sadece çimenler ve bir-iki ufak bitki yeterli olmaktadır. Belirttiğimiz gibi bu sizin ihtiyaçlarınıza ve zevklerinize kalmıştır, buna rağmen bu konuda zorluklar yaşıyorsanız uzmanların görüşünden faydalanmanız doğru ve makul bir çözüm olacaktır.
Tüm bunların yanında bahçelerin bakımı da önemli bir meseledir. Yaz-kış kullanılan bir bahçeniz varsa fiziksel olarak sürekli yakında bulunduğunuz için işiniz elbette daha kolay olacaktır. Lakin yazlık veya yalnızca haftasonu ve tatillerde gidilen bir mekanın bahçesinden konuşuyorsak ve bu bahçeyle orada olunmayan zamanlarda ilgilenecek birisi de bulunmuyorsa bu kez sorun biraz karmaşık hale gelebilir. Bu durumda özellikle varsa mobilyaların korunaklı yerlere taşınması, çiçeklerin ve bitkilerin bakımı için arada sırada mekana uğranılması şarttır. Aksi taktirde dinelenmek için mekanınıza gittiğinizde bahçeniz sizin başınızı ağrıtacak bir sorun haline gelebilir ki kimse tatilde böyle bir durumla karşı karşıya gelmek istemez. Bu giriş bölümümüzden sonra, şimdi çeşitli bahçe düzenlemesi örneklerinden bazılarını daha yakından incelemeye koyulalım.
Evinin iç mekan dekorasyonunu modern tarza göre düzenleyen tasarım ve dekorasyon tüketicilerinin bunu dış mekanlara yani bugünkü konumuz olan bahçelere de yöneltmeleri hiç kimseyi şaşırtmayacaktır. Bu tarza gönül veren bahçe sahipleri için modern bahçe peyzajlarında kendilerinin de hoşuna gidecek dizaynlar bulmaları gayet mümkün, zira modern bahçe peyzajı, modernizm akımının diğer ürünleri gibi günümüzde halen oldukça popüler. Sade, geometrik çizgilere sahip, konfora da estetik kadar önem veren bu akımın örneklerinden biri de Kerim Çarmıklı İç Mimarlık’a ait fotoğrafta örneğini gördüğünüz bahçe düzenlemesidir. Sadelikse sadelik, konforsa konfor, estetikse estetik, kısacası aradığınız herşey burada mevcut.
Boyutları açısındn mütevazi evlerin (eğer varsa) bahçelerinin de bununla orantılı, yani alan açısından snırlı olması, aksi seçeneğe göre elbette çok daha sık karşılaşılan bir durumdur. Minimalist tarzı benimseyen, bu tarza gönül veren dizayn ve dekorasyon tüketicileri için bu hiç de kötü sayılmaz. Zira minimalist bahçeler sadece tarz açısından değil, boyutlar açısından da küçük bahçelerle gayet güzel ve başarılı uyumlar sergilemektedirler. Fotoğraftaki bahçe ve kameriyesini İspanya’dan seçtik. Şık ve sade ahşap kameriyesi yanında çiçekleriyle de göz dolduran, minimalizm sevenlerin göz ardı edemeyeceği bir düzenleme.
Bazılarının bahçe deyince aklına sadece çiçek gelir. Üstelik sadece bayanlardan bahsettiğimizi sanmayın, çiçeklerine düşkün pek çok erkek de çevrenizde görebilirsiniz. Uzun ömürlü ve çok fazla bakım gerektirmeyen çiçeklerden oluşan bir bahçe mi yoksa kısa ömürlü ya da bakımı çok özen gerektiren türden çiçek ve bitkiler mi? İşte bu soruya verilecek cevap tamamen sizin ihtiyaç, imkan ve isteklerinize kalmış durumda. Bunların yanında çiçek bakımının gerektireceği sulama, ilaç, gübre, toprak değiştirme gibi yapılması gerekenlerin beraberinde getireceği ek masrafları da hesaba katmanız gerektiğini unutmayın.
Giriş bölümünde sadece yazlık olarak ya da tatillerde kullanılan evlerdeki bahçelerin varlığından ve bunların bakımlarının zor olmasından bahsetmiştik. İşte şimdiki bahçe düzenlemesi türümüz, bahçesi bakım yapmak için fazla zamanı olmayanlara ya da mesafe olarak uzakta bulunan bahçe sahibi okuyucularımıza hitap ediyor. Örnek model olarak fotoğrafını kullandığımız ve sizler için Brezilya’dan seçtiğimiz bu bahçe düzenlemesi, bitki ve çiçekten daha çok mobilyaya ve konfora önem veren düzenlemesiyle bahsettiğimiz bakım kaygılarını minimuma düşürüyor. Ne çok büyük ne de çok küçük boyutları, çok az çiçek içermesi, hareket ettirilebilir mobilyalarıyla, orada olmadığınız zamanlarda fazla başınızı ağrıtmayacak türden bir bahçe.
Çoğunuzun tahmin edeceği üzere Zen bahçesi kavramı Japon kültürü menşeili bir bahçe düzenleme örneğidir. Tıpkı meşhur çiçek düzenleme sanatları olan İkebana gibi, Zen bahçeleri de oldukça kendine özgü ama bir hayli estetik dizaynlarıyla öne çıkan bahçe düzenleme modellerindendir. Her ne kadar içinde barındırdığı söylenen felsefeden geriye (en azından Japonya dışında uygulandığı yerlerde) fazla birşey kalmayıp, yalnız bahçe düzenlemesi tarzlarından biri olarak varlığını sürdüren Zen tarzı bahçelerde sadelik ön plandadır. Karakteristik özelliği ise kumdan başlayıp büyük kayalara uzanan farklı büyüklüklerdeki taşlardan oluşturulmasıdır. Değişik büyüklükte ve çeşitte kaya ve taşlardan çok farklı kombinasyonlaar yaratmak mümkündür. Fotoğraftaki örneğimizi de bu akımın anavatanı Japonya’dan sizler için seçtik.
Biz de büyük oranda bu kültür grubuna dahil olduğumuz için, esasen ‘yazlık bir bahçe’ deyince birçoğumuzun aklına bu tarza dahil edebileceğimiz bahçeler gelir. Ülkemiz firmalarından Pil Tasarım’a ait bu proje de bu tarzın tipik örneklerinden. Büyük sayılabilecek bir havuz, kirece boyanmış beyaz duvarlar ve bitki örtüsüyle tam da Akdeniz’i çağrıştıran, usta işi bir bahçe düzenlemesi. Sıcak yaz günlerinde, dinlenmek için de, serinlemek için de, güneşlenmek için de yeriniz hazır, daha ne duruyorsunuz!
Kırsal öğelerin ahşap ve tuğlayla dansı olarak betimleyebileceğimiz bu bahçe rustik tarzın tipik örneklerin biri. Bir öze, yani doğaya dönüşü, natüralizmi hatırlatan; kırsal tarza soğuk olmayanların bir hayli ilgisini çekebilecek türde. Bu güzel bahçenin Brezilya’da yer aldığını belirtip, bugünkü yazımızı yavaş yavaş sonlandıralım.
Eğer bir bahçeniz varsa ya da sahip olmayı planlıyorsanız ve bu bahçe için ne tarz mobilyalar almanız gerektiği sorusu kafanızı kurcalıyorsa sizlere daha önce sitemizde yayınlanmış olan ve ‘Gelecek yazı şimdiden planlayın: Birbirinden şık bahçe masa ve sandalye örnekleri’ başlığını taşıyan yazımızı, yeni fikirler ve ilhamlar verme potansiyeli taşıması açısından önerebiliriz.