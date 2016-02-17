Bir cennet köşesi

İspanyol fotoğrafçı Eugeni Pons'un kareleriyle inceleme şansı bulduğumuz bu yapı İspanya'dan. Lüks ve konfor dendiğinde akla gelen villalardan ya da köşklerden farklı, modern, yalın ama iddialı bir görüntüsü var. Sahip olduğu manzara çağdaş mimariyle bir araya gelince ortaya muhteşem bir sonuç çıktığını söyleyebiliriz.

Bu binanın fotoğraflarına göz atarken lüks mekanlar, akışkan açık alanlar, karakter sahibi bir tasarım oluşturan dokular, malzemeler ve stil göreceksiniz. Elbette manzaraya karşı açılan ve sonsuzluk hissi uyandıran yüzme havuzu çok özel bir cennet köşesine işaret ediyor. O havuzda vakit geçirmenin keyfi çok az şeyde olmalı.