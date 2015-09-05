Dekorasyonunuza renk katacak banyo aksesuar fikirleri

Ev dekorasyonunun en zorlu sınavı, hijyen ürünleri, su tesisatı, beyaz eşya v.b. detayları içeren alanlarda verilir yani mutfak ve banyolarda. Mutfak dekorasyonunun, yemek gibi hayati bir olayı kapsayacağı için, gastronomik olarak da özenle hazırlanması gerekir. Banyo dekorasyonu ise temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız alan olma özelliği taşır. Bu nedenle temiz ve ferah bir görüntü sunan banyo dekorasyonu için, kullanışlı banyo ekipmanları ve dekoru zenginleştirecek yaratıcı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Bu yazımızda, banyo dekorasyonunun aksesuar kısmını tamamlamanızda size rehber olacak örnek dekorasyonlar derledik. Uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış ve birbirinden modern örnek banyo dekorlarında size ilham verecek birçok banyo aksesuar fikri bulacaksınız.
Banyo dekorasyonunun diğer bir önemli detayı olan duş ve duşakabinleri hakkında da örnekler görmek isterseniz “Derinlik katan cam duşakabin modelleri” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca banyo, sauna, spa, kapalı havuz gibi birçok alanın dekorasyonları hakkında fikir edinmek için sitemizde arama yapabilirsiniz.
Beyaz ve siyah renklerin sleek yüzeylerle birleştirilerek ustaca kullanıldığı bu dekorun ana teması garaj esintisi veren brütal ögelerde gizli. Beyaz yan duvarlar arasına ayna ile birlikte uygulanan siyah taş duvar ve tam önüne yerleştirilen küvet alanın odak noktasını oluşturmuş. Sağ taraftaki lavabo ve dolap grubunun tam karşısına dekorun en yaratıcı ögesi olan eski görünümlü dekoratif tenekeler konmuş. Kirli çamaşır sepeti veya çöp kutusu olarak da kullanılabilecek bu tenekeler hem dekorun obje dağılımında denge sağlamış hem de stile brütal bir dokunuşla yaratıcılık kazandırmış. Design Gietvloer imzalı bu çalışma özellikle endüstriyel, modern veya brütal zemin taşıyan ev dekorasyonlarına mükemmel uyum sağlayacak bir banyo olmuş.
Modern stil banyo dekorasyonunun en başarılı örneklerinden biri olan bu dekorda Kullanılan bütün yüzey ve objeler parlak ve pürüzsüz özellikte. Bu, dekora şık aynı zamanda da temiz bir görüntü kazandırıyor. Dekorasyonun, aydınlatma ögelerinden seramiklerine, lavabolarından duvarlarına kadar bembeyaz hazırlanmış fonu üzerine uygulanan siyah aksesuarları sanırız stilin en vurucu ögeleri olmuş. Modern bir vazo ve yine modern bir sandalye ile beyaz bir dekorasyon büyüleyici bir stil kazanmış.
Asla modası geçmeyen ve bütün modern bazlı stillerden daha çok tercih edilen klasik stil, altın detayını en can alıcı şekilde kullanan stildir. Yine klasik ve altın ögelerin göz aldığı bir dekorla karşı karşıyayız. Renk uyumu ve ışıltılı yüzeyler dışında stilde en göze çarpan özellik, lavabonun konumlandırılış şekli olabilir. Sehpa görünümlü yapı üzerinde duran lavabo görkemli bir dresuar görüntüsü kazanmış ve bu element ile banyo bir salondan daha ihtişamlı görünmüş. Böyle bir banyonun başka bir aksesuara ihtiyacı yoktur zaten. Sinar İç Mimarlık imzalı bu tasarımın diğer odalarına da bir göz atmanızı tavsiye deriz.
Banyo aksesuarları denince aklınıza sadece vazo, saksı, heykel gibi objeler geliyorsa dekorasyona başlamadan önce sitemizde bir aksesuar araması yolculuğuna çıkmanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü veritabanımızda bulunan binlerce profesyonel çalışmada gördük ki bazen bir alanın en güzel aksesuarları, zekice tasarlanmış ana ögeler olabiliyor. Banyonun duşakabin, klozet ve lavabo gibi ana ögeleri ustaca tasarımlarla banyonun odak noktasındaki aksesuar özelliği kazanabiliyor. Bu dekorda bu olayın güzel bir örneği var. Beyaz fona sahip modern bir dekora öyle güzel ve sıra dışı bir lavabo eklenmiş ki alanın odak noktası olmakla kalmamış bütün dikkati üzerine çeken bir yapıya bürünmüş. Ayrıca lavabo ile aynı renk ve malzemeden üretilen aksesuarlar da dekora eklenince ortaya mükemmel bir tasarım çıkmış.
Banyo aksesuarları içerisinde en önemli yer tabii ki onun. Banyo aynası birçok farklı stil, renk ve modelde bulunabilen ve banyo dekorunu tamamlayan aksesuardır. Banyonuzu hangi stilde dekor ederseniz edin ekleyeceğiniz tek bir ayna her şeyi değiştirebilir. Bu dekor, eklektik stilde tasarlanmış ve birçok farklı stilden ögeyi başarılı bir şekilde bünyesine yerleştirmiş bir tasarıma sahip. İç kısmı mermerle döşenmiş cam duşakabin ve beyaz seramikten lavabo grubu ile modern çizgi yaratan tasarım, bunu klasik bir puf ve oyma çerçeveli ayna ile renklendirmiş. Ayrıca ışıklandırmalar da dekora büyülü bir estetik kazandırmış.
Banyonuzu hangi stilde dekor ederseniz edin kullanacağınız parlak yüzeylere sahip dolap ve benzeri dekor ürünleri stilinize modern bir estetik kazandıracaktır. Bu stilde de tam olarak bu yapılmış. Koyu renk mermer kaplama alana uygulanan ahşap lavabo ünitesi ile son derece ağır duran tasarım parlak yüzeyli siyah dolaplarla stilini keskinleştirmiş. Klasik veya modern stilde dekor edilen evler için son derece uyumlu olacak bu banyoda ilham alabileceğiniz çok detay var.
Özel tasarım lavaboların nasıl kıymetli bir aksesuar özelliği kazanabileceğinden daha önce bahsetmiştik. Benzer bir durum dekoratif küvetler için de geçerli. Tasarımcılar artık dekorlarını yaratıcı şekillerde tasarladıkları küvetlerle canlandırıyorlar. Sıradan küvetlerin sıkıcı dikdörtgen yapısının aksine insan vücuduna daha uyumlu şekillerde tasarlanan küvetler hem daha konforlu hem de daha şık. Üstelik banyo dekorunuzun ana aksesuarı olmaya da hazır.
Bir tasarımı uygulanan birkaç küçük detay ile benzersiz bir dekor haline getirebilirsiniz. Bu tasarımda bunun birkaç güzel örneği gizli. Bu örnekler, beton ve seramik malzemelerle döşenen dekora eklenen küçük ahşap detaylarda bulunuyor. İlk olarak kullanılan aynanın şeklinin yanı sıra ahşap çerçevesinden halat ile bağlı olması stile muazzam bir doğallık katıyor. Bir diğeri duvarda bulunan, tipografik dekor örneği, ahşap harflerle yazılan yazı. Bu detaylar dekoru son derece akılda kalıcı bir hale getirmiş.
Sade bir banyo dekorasyonundan yanaysanız ve dekorunuzda çok fazla aksesuar kullanmak istemiyorsanız, dekoratif dolaplar gibi farklı şekillerde ana elementler kullanarak aksesuarsız ama son derece eksiksiz bir dekor yaratabilirsiniz. Bu örnekte adeta bunun için çizilmiş bir banyo dolap grubu var. Lavabosu, rafları ve aynasıyla çok başarılı bir takım oluşturmuş bu ünite tek başına bile size mükemmel bir banyo sunabilir.
Yukarıda bahsettiğimiz sade örnekler içinizi açmadıysa ve siz daha şatafatlı dekorlardan yanaysanız size vereceğimiz tavsiyeler tam da bu dekorda gizli. Genelde barok, klasik, elegant gibi görkemli stillere sahip evler için ideal olan bu banyo evinize bir saray banyosu katmanın yolunu sunuyor. En az geniş bir salon büyüklüğünde olan bu banyo alanını, tasarımcılar, oturma grubu, geniş lavabolar ve hatta puf koltuklarla süslemiş. Vazolardan saksılara, sepetlerden heykellere birçok aksesuar da içeren bu tasarımın perdeleri, aydınlatma ögeleri, seramikleri, duvarları, dolapları kısaca her detayı ayrı ayrı ve özenle seçilmiş. Kullanıcısına sonsuz bir konfor sunan bu banyo için bütçenizi biraz zorlamanız gerekebilir.
Son olarak sizlere ufak ama etkili birkaç aksesuardan söz etmek istiyoruz. Özellikle aydınlatma ögeleri ve halı gibi detaylarla uyumlu kullanıldığında daha da şık görünen cam aksesuarlar her stilde dekorun kurtarıcısı olabilir. Eğer evinizde bunları kırma, dökme tehlikesi olan küçük çocuklar yaşamıyorsa banyonuzu şık ve dekoratif ve hatta ucuz birçok cam aksesuarla renklendirebilirsiniz.