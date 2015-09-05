Dekorasyonunuza renk katacak banyo aksesuar fikirleri

Ev dekorasyonunun en zorlu sınavı, hijyen ürünleri, su tesisatı, beyaz eşya v.b. detayları içeren alanlarda verilir yani mutfak ve banyolarda. Mutfak dekorasyonunun, yemek gibi hayati bir olayı kapsayacağı için, gastronomik olarak da özenle hazırlanması gerekir. Banyo dekorasyonu ise temizlik ihtiyacımızı karşılayacağımız alan olma özelliği taşır. Bu nedenle temiz ve ferah bir görüntü sunan banyo dekorasyonu için, kullanışlı banyo ekipmanları ve dekoru zenginleştirecek yaratıcı aksesuarlara ihtiyacınız olacak. Bu yazımızda, banyo dekorasyonunun aksesuar kısmını tamamlamanızda size rehber olacak örnek dekorasyonlar derledik. Uzman tasarımcılar tarafından hazırlanmış ve birbirinden modern örnek banyo dekorlarında size ilham verecek birçok banyo aksesuar fikri bulacaksınız.

Banyo dekorasyonunun diğer bir önemli detayı olan duş ve duşakabinleri hakkında da örnekler görmek isterseniz “Derinlik katan cam duşakabin modelleri” başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz. Ayrıca banyo, sauna, spa, kapalı havuz gibi birçok alanın dekorasyonları hakkında fikir edinmek için sitemizde arama yapabilirsiniz.