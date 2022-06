Burçlara göre dekorasyon: Aslan

Burçların temel özelliklerine göre dekorasyon tarzlarına değindiğimiz yazı dizimizde Aslan burcundayız. Aslan burçlarının en temel özellikleri arasında her zaman dikkat çekici bir mizaca sahip olmaları, her zaman ilgi odağı olmak istemeleri, gururlu ve kibirli olmaları sayılır. Ancak bu özelliklerden bazıları aslında olumsuz özelliklermiş gibi görünse de aslında Aslan insanlarının görkemli ve eşsiz bir karakterlere sahip insanlar olmalarının altında da bu özellikler yatar. Aslanlar aynı zamanda son derece paylaşımcı, cömert ve sadık insanlardır ve aileleri onları için çok önemlidir, sevdikleri insanları korumak için her şeyi yaparlar. Tüm bu özellikleri elbette Aslanların evlerine ve dekorasyonlarına da yansıyor. Nasıl mı? İşte bu yazımızda Aslan burcu insanlar için en uygun dekorasyon fikirlerini derleyeceğiz.