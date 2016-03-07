Burçlara göre dekorasyon: Aslan

Burçların temel özelliklerine göre dekorasyon tarzlarına değindiğimiz yazı dizimizde Aslan burcundayız. Aslan burçlarının en temel özellikleri arasında her zaman dikkat çekici bir mizaca sahip olmaları, her zaman ilgi odağı olmak istemeleri, gururlu ve kibirli olmaları sayılır. Ancak bu özelliklerden bazıları aslında olumsuz özelliklermiş gibi görünse de aslında Aslan insanlarının görkemli ve eşsiz bir karakterlere sahip insanlar olmalarının altında da bu özellikler yatar. Aslanlar aynı zamanda son derece paylaşımcı, cömert ve sadık insanlardır ve aileleri onları için çok önemlidir, sevdikleri insanları korumak için her şeyi yaparlar. Tüm bu özellikleri elbette Aslanların evlerine ve dekorasyonlarına da yansıyor. Nasıl mı? İşte bu yazımızda Aslan burcu insanlar için en uygun dekorasyon fikirlerini derleyeceğiz.
Aslan burcunun paylaşımcı ve cömert özelliğinden dolayı ev dekorasyonu da oldukça sosyal alanlar şeklinde dizayn edilmeli. Aslanlar evlerinde kalabalık yemekler, partiler, arkadaş toplantıları organize etmeye bayılırlar. Ve ilgi odağı olma özelliklerinden dolayı da evlerine gelen tüm konukların dekorasyonlarına hayran kalmasını isterler. Bu yüzden de her zaman gösterişli ve göz alıcı yaşam alanları dizayn ederler. Liderlik, hükümdarlık özelliği olan ve aynı zamanda “krallar burcu” olarak da adlandırılan Aslan burcunu Güneş yönetir. Bu yüzden de Aslan'ın rengi altın rengidir ve Aslan burcu insanlarının ev dekorasyonlarında altın rengi unsurlara sıklıkla rastlarız.
Aslan, ateş grubu burcundandır. Bu yüzden de dekorasyon tarzı konusunda Koç burcu ile bazı benzerlikler gösterir. Ancak Aslan burcuna uygun dekorasyonlarda en önemli şey Aslan'ın zevklerinin ve hayat tarzının evde ışıldamasıdır. Aslan burcu insanlarının evlerinde kendilerine ait sanat eserleri, kendi başarılarını simgeleyen diploma, başarı belgeleri ve ödüllerin dekorasyona katkıda bulunduğuna şahit olabilirsiniz.
Aslan burcu insanlarının evleri ev sahipleriyle sıkı bir bağ içindedir. Aslanların yaratıcılığını, zekalarını ve bilgeliklerini dekorasyonda da görebilirsiniz. Evlerin girişleri, konuklarını her zaman Aslan burcunun hayatıyla ilgili, kendisinden bir parçayla karşılar. Bu parça bir aile fotoğrafı da olabilir, kendin-yap tarzı bir aksesuar da, Aslan'ın kendi elleriyle çizdiği bir resim de.
Aslanların oturma odaları yalnızca kişisel bir alan değil, aynı zamanda oldukça sosyal bir alandır. Oturma grupları ve yemek alanları kalabalık misafirler de düşünülerek dizayn edilmiştir. Ve her şeyden önemlisi, göz alıcı ve gösterişli bir tarzda tasarlanmıştır. Aslan burcu kaliteyi ve ikonik mobilyaları sever. Bu yüzden Aslan burcu için en ideal oturma grubu da estetiğiyle zamansız bir tarzı olan ikonik koltuklardan oluşur. Mahir Mobilya tarafından dizayn edilen bu salonda kullanılan modern Chesterfield model koltuklar gibi.
Mutfak son derece fonksiyonel bir dizayna sahip olmalı ve son teknoloji mutfak aletlerini barındırmalıdır. Aslanlar mutfakta yaptıkları yemeklerle de insanları etkilemeyi severler ve bu yüzden kullanışlı ve endüstriyel tarzlı bir mutfak onlar için en uygun seçenektir.
Ev partilerini, arkadaş ve aile yemeklerini çok seven Aslanlar için yemek odaları hayati önem taşır. Kalabalık toplantılar için düzenlenen yemek odasında kusursuz ve keskin bir stil ve kaliteli mobilyalar öne çıkar.
Aslan burcunun en karakteristik özelliklerinden biri de romantik olmasıdır. Bu yüzden Aslan burcu yatak odasında hem konforlu hem dinlendirici, hem de göz alıcı güzellikte romantik bir dekorasyon arar. Josephine koltuklar, modern ve şık yatak odası pufları, böyle bir atmosfer yaratmak için standart yatak odası mobilyalarının yanında kullanılabilir.