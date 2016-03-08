Burçlara göre dekorasyon: Başak

Başak burcu insanlarının yatak odası da diğer yaşam alanları gibi minimal ve dinlendirici bir atmosfere sahip olmalı ve mobilya kalabalığına yer verilmemeli. Konforlun ön planda tutulduğu ve yatağın baş rolde olduğu bir yatak odası Başak burcu için idealdir. Dolaplar ve diğer aksesuarlarla kalabalık ve yorucu görüntü oluşturulmaması Başak burcu insanları için önem taşır. Yatağın üstünde konfor unsurunu arttıran yastıklar görmek de şaşırtıcı olmayacaktır elbette. Ceren Torun Yiğit tarafından dizayn edilen bu örnekteki gibi bol yastıklı, ihtiyaç dışında hiçbir mobilya ve aksesuarın bulunmadığı ve daha içeri adımınızı atar atmaz sizi huzurlu bir uykuya çağıran bir yatak odasıyla karşılaşırsanız, bu yatak odası muhtemelen Başak burcundan birine aittir.