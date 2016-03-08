Burçlara göre dekorasyon: Başak

Zodyak'ın altıncı burcu olan Başak burcu anaçlığı, olgunluğu, çalışkanlığı, temizlik ve sağlığa olan düşkünlüğü ve zekasıyla tanınır. Başak burcu insanları etrafına güven ve huzur veren insanlardır ve bu özellikleri yaşam alanlarının dekorasyonlarına yansır. Başak burcunun evi tam anlamıyla bir düzen abidesidir. Her şey uyumlu ve simetriktir. Evleri her zaman ve her koşulda tertemizdir. Renk uyumu, düzen ve hijyen onların evinin olmazsa olmazlarıdır. Aslan burcu gibi gösterişi ve ilgi odağı olmayı sevmez; Başak burcu kendisini sevdiği insanlara adar. Başak burcu için huzurlu, dinlendirici ve minimal tasarımlar en uygun tasarımlardır.
Başak burcu özelliklerini taşıyan insanlar oturma odalarında sıcak ve huzurlu bir ortama ihtiyaç duyarlar. Konforlu bir oturma grubu, ortama sıcaklık ve samimiyet katan bir şömine ya da modern bir soba Başak burcu için yeterlidir. Geleneksel tarzlı minimal ve dinlendirici bir dekorasyondan fazlasını aramazlar, gösterişe inanmazlar.
Başak burcu için dekorasyonda da hayat tarzında da en önemli şey sağlıktır ve bu yüzden de evlerini dizayn ederken öncelikle sağlıklı bir ortam yaratmaya çalışırlar. Başak burcu insanlarının evlerinde her şeyin bir düzeninin olduğuna tanık olursunuz. Tüm çekmeceler farklı işlevlerde eşyalarla müthiş bir düzen içinde yerleştirilmiştir, her şeyin yeri bellidir ve bu asla değişmez. Fonksiyonel dolap ve çekmeceler, Başak burçlarının evinde olması gereken mobilyaların başında gelir.
Başak burcu insanları yemek yapmayı çok sever ve mutfağında her zaman her şey vardır. Buzdolabı ve kileri her durum için hazırlıklı ve doludur. Mutfakta da sağlıklı ve tertemiz bir görünüm esastır. En düzenli ve temiz mutfaklar Başak burcu insanlarının evindedir.
Başak burcu insanlarının yatak odası da diğer yaşam alanları gibi minimal ve dinlendirici bir atmosfere sahip olmalı ve mobilya kalabalığına yer verilmemeli. Konforlun ön planda tutulduğu ve yatağın baş rolde olduğu bir yatak odası Başak burcu için idealdir. Dolaplar ve diğer aksesuarlarla kalabalık ve yorucu görüntü oluşturulmaması Başak burcu insanları için önem taşır. Yatağın üstünde konfor unsurunu arttıran yastıklar görmek de şaşırtıcı olmayacaktır elbette. Ceren Torun Yiğit tarafından dizayn edilen bu örnekteki gibi bol yastıklı, ihtiyaç dışında hiçbir mobilya ve aksesuarın bulunmadığı ve daha içeri adımınızı atar atmaz sizi huzurlu bir uykuya çağıran bir yatak odasıyla karşılaşırsanız, bu yatak odası muhtemelen Başak burcundan birine aittir.
Banyoda ise hijyen her şeyin önüne geçer. Başak burcu insanları kolay temizlenen bir küveti kesinlikle daha estetik ve şık olana tercih ederler. Temiz, düzenli ve ışıl ışıl tasarımlar Başak burcu insanlarının aradığı banyolardır. Banyoda açık renkler tercih ederler çünkü her küçük kiri görmek ve yok etmek ve sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratmak isterler.
Maddiyat ve gösteriş Başak burcu insanları için hiç de önemli değildir. Göz önünde olmaktan, şöhretten, lüksten pek hoşlanmazlar. Onlar için ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maddi güçlerinin olması yeterlidir. Huzurlu bir atmosfere sahip olan küçük yaşam alanları onlara fazlasıyla yeter. Bu yüzden küçük odaları birer yuvaya çevirmekte de oldukça başarılıdırlar. Pratik çözümlerle sıcacık yaşam alanları yaratabilirler.