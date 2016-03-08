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Burçlara göre dekorasyon: Başak

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İstanbul/Tadilat, Ev TAdilatları Ev TAdilatları Minimalist Banyo
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Zodyak'ın altıncı burcu olan Başak burcu anaçlığı, olgunluğu, çalışkanlığı, temizlik ve sağlığa olan düşkünlüğü ve zekasıyla tanınır. Başak burcu insanları etrafına güven ve huzur veren insanlardır ve bu özellikleri yaşam alanlarının dekorasyonlarına yansır. Başak burcunun evi tam anlamıyla bir düzen abidesidir. Her şey uyumlu ve simetriktir. Evleri her zaman ve her koşulda tertemizdir. Renk uyumu, düzen ve hijyen onların evinin olmazsa olmazlarıdır. Aslan burcu gibi gösterişi ve ilgi odağı olmayı sevmez; Başak burcu kendisini sevdiği insanlara adar.  Başak burcu için huzurlu, dinlendirici ve minimal tasarımlar en uygun tasarımlardır.

Sıcak ve huzurlu bir oturma odası

casa ORQUIDEA, arketipo-taller de arquitectura arketipo-taller de arquitectura Minimalist Oturma Odası
arketipo-taller de arquitectura

arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura
arketipo-taller de arquitectura

Başak burcu özelliklerini taşıyan insanlar oturma odalarında sıcak ve huzurlu bir ortama ihtiyaç duyarlar. Konforlu bir oturma grubu, ortama sıcaklık ve samimiyet katan bir şömine ya da modern bir soba Başak burcu için yeterlidir. Geleneksel tarzlı minimal ve dinlendirici bir dekorasyondan fazlasını aramazlar, gösterişe inanmazlar.

Fonksiyonel dolap ve çekmeceler

Bespoke oak larder homify Kırsal Mutfak
homify

Bespoke oak larder

homify
homify
homify

Başak burcu için dekorasyonda da hayat tarzında da en önemli şey sağlıktır ve bu yüzden de evlerini dizayn ederken öncelikle sağlıklı bir ortam yaratmaya çalışırlar. Başak burcu insanlarının evlerinde her şeyin bir düzeninin olduğuna tanık olursunuz. Tüm çekmeceler farklı işlevlerde eşyalarla müthiş bir düzen içinde yerleştirilmiştir, her şeyin yeri bellidir ve bu asla değişmez. Fonksiyonel dolap ve çekmeceler, Başak burçlarının evinde olması gereken mobilyaların başında gelir.

Tertemiz ve düzenli bir mutfak

Klassisches Landhaus mit Stil und Charme, Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH Kırsal Mutfak
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH

Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei &amp; Wohndesign GmbH
Beinder Schreinerei & Wohndesign GmbH

Başak burcu insanları yemek yapmayı çok sever ve mutfağında her zaman her şey vardır. Buzdolabı ve kileri her durum için hazırlıklı ve doludur. Mutfakta da sağlıklı ve tertemiz bir görünüm esastır. En düzenli ve temiz mutfaklar Başak burcu insanlarının evindedir.

Konfor timsali yatak odası

Stüdyo Daire Tasarımı, Ceren Torun Yiğit Ceren Torun Yiğit Minimalist Yatak Odası
Ceren Torun Yiğit

Stüdyo Daire Tasarımı

Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit
Ceren Torun Yiğit

Başak burcu insanlarının yatak odası da diğer yaşam alanları gibi minimal ve dinlendirici bir atmosfere sahip olmalı ve mobilya kalabalığına yer verilmemeli. Konforlun ön planda tutulduğu ve yatağın baş rolde olduğu bir yatak odası Başak burcu için idealdir. Dolaplar ve diğer aksesuarlarla kalabalık ve yorucu görüntü oluşturulmaması Başak burcu insanları için önem taşır. Yatağın üstünde konfor unsurunu arttıran yastıklar görmek de şaşırtıcı olmayacaktır elbette. Ceren Torun Yiğit tarafından dizayn edilen bu örnekteki gibi bol yastıklı, ihtiyaç dışında hiçbir mobilya ve aksesuarın bulunmadığı ve daha içeri adımınızı atar atmaz sizi huzurlu bir uykuya çağıran bir yatak odasıyla karşılaşırsanız, bu yatak odası muhtemelen Başak burcundan birine aittir.

Banyoda hijyen ön planda

#Bağcılardekorasyon Ev TAdilatları Minimalist Banyo
Ev TAdilatları

#Bağcılardekorasyon

Ev TAdilatları
Ev TAdilatları
Ev TAdilatları

Banyoda ise hijyen her şeyin önüne geçer. Başak burcu insanları kolay temizlenen bir küveti kesinlikle daha estetik ve şık olana tercih ederler. Temiz, düzenli ve ışıl ışıl tasarımlar Başak burcu insanlarının aradığı banyolardır. Banyoda açık renkler tercih ederler çünkü her küçük kiri görmek ve yok etmek ve sağlıklı ve hijyenik bir ortam yaratmak isterler.

Küçük alanlarda yaratıcı çözümler

Jardins I, Casa 2 Arquitetos Casa 2 Arquitetos Modern Oturma Odası
Casa 2 Arquitetos

Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos
Casa 2 Arquitetos

Maddiyat ve gösteriş Başak burcu insanları için hiç de önemli değildir. Göz önünde olmaktan, şöhretten, lüksten pek hoşlanmazlar. Onlar için ihtiyaçlarını karşılayacak kadar maddi güçlerinin olması yeterlidir. Huzurlu bir atmosfere sahip olan küçük yaşam alanları onlara fazlasıyla yeter. Bu yüzden küçük odaları birer yuvaya çevirmekte de oldukça başarılıdırlar. Pratik çözümlerle sıcacık yaşam alanları yaratabilirler.

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