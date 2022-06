Burçlara göre dekorasyon: Başak

Zodyak'ın altıncı burcu olan Başak burcu anaçlığı, olgunluğu, çalışkanlığı, temizlik ve sağlığa olan düşkünlüğü ve zekasıyla tanınır. Başak burcu insanları etrafına güven ve huzur veren insanlardır ve bu özellikleri yaşam alanlarının dekorasyonlarına yansır. Başak burcunun evi tam anlamıyla bir düzen abidesidir. Her şey uyumlu ve simetriktir. Evleri her zaman ve her koşulda tertemizdir. Renk uyumu, düzen ve hijyen onların evinin olmazsa olmazlarıdır. Aslan burcu gibi gösterişi ve ilgi odağı olmayı sevmez; Başak burcu kendisini sevdiği insanlara adar. Başak burcu için huzurlu, dinlendirici ve minimal tasarımlar en uygun tasarımlardır.