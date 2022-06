Burçlara göre dekorasyon: Terazi

Hava grubu burçlarından olan Terazi burcu, İkizler ve Kova burçları gibi entelektüel olarak birikimli ve yoğun burçlardır. Ancak Terazi burcunda bilgiyi eleştiri ve yorumlama özelliği çok daha fazladır. Terazi burcu dengeyi temsil eder ve her zaman her olayları bütün yönleriyle ele alır. Adalet ve tarafsızlık duyguları çok kuvvetlidir. Terazi burçları her zaman uyumlu bir dünyanın hayalini kurar. Rekabet ve kazanma hırsı onlara göre değildir. Peki bu özellikleri Terazi burcu insanlarının evlerindeki yaşam alanlarına nasıl yansıyor?