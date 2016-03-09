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Burçlara göre dekorasyon: Terazi

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kate apt, labzona labzona Eklektik Yatak Odası
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Hava grubu burçlarından olan Terazi burcu, İkizler ve Kova burçları gibi entelektüel olarak birikimli ve yoğun burçlardır. Ancak Terazi burcunda bilgiyi eleştiri ve yorumlama özelliği çok daha fazladır. Terazi burcu dengeyi temsil eder ve her zaman her olayları bütün yönleriyle ele alır. Adalet ve tarafsızlık duyguları çok kuvvetlidir. Terazi burçları her zaman uyumlu bir dünyanın hayalini kurar. Rekabet ve kazanma hırsı onlara göre değildir. Peki bu özellikleri Terazi burcu insanlarının evlerindeki yaşam alanlarına nasıl yansıyor?

Denge, uyum ve ahenk

HOUSE MFN , GOA / gulnar ocakdan archıtecture GOA / gulnar ocakdan archıtecture Modern Oturma Odası
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

HOUSE MFN

GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture
GOA / gulnar ocakdan archıtecture

Terazi burcu insanının dekorasyon prensipleri uyum, denge, sosyallik ve entelektüel uğraşlar çevresinde şekillenir. Terazi burçlarının evlerinde her şey uyum içinde olmalıdır ve bu uyum basit bir renk uyumundan çok daha fazlasıdır. Yatak odasındaki mobilyalar oturma odasında aksesuarlarla uyum içinde olmalıdır. Birbirlerine zıt ve kontrast yaratan tasarım unsurları Terazi burçlarına uygun değildir.

Geniş kütüphaneler

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Eklektik Koridor, Hol & Merdivenler
Escapefromsofa

CIHANGIR 41 // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Tıpkı İkizler burcu gibi Terazi de okumayı çok sever ve her türlü bilgiyi öğrenmek ve yorumlamak ister. Bunun için Terazi burçlarının evlerinin olmazsa olmazlarından biri de kütüphanedir. (Örnek dekorasyon: Escapefromsofa)

Yuvarlak masalı yemek alanları

Arquitetura e Interiores, BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES Modern Balkon, Veranda & Teras
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES
BRENO SANTIAGO ARQUITETURA E INTERIORES

Terazi insanları oldukça sosyal insanlardır ve bu yüzden evlerinde de arkadaşlarıyla toplanıp sohbet edebilecekleri sosyal alanlar olmalıdır. Ancak Terazi burcunun sosyalleşme anlayışı diğer burçlardan biraz farklıdır. Teraziler herkesin kendini eşit ve aynı ölçüde rahat hissedeceği bir yaşam alanı yaratmak ister. Bunun için de köşeli masalar Terazi burçlarına hiç de uygun değildir. Yuvarlak masalı, dengeli ve gösterişten uzak yemek alanları Terazi evleri için en ideal seçenek olarak öne çıkar.

Koltuk yerine kanepeler

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT, Escapefromsofa Escapefromsofa Modern Oturma Odası
Escapefromsofa

OLABELLA // RESIDENTIAL PROJECT

Escapefromsofa
Escapefromsofa
Escapefromsofa

Terazi burcu insanlarının oturma odaları konforlu ve ahenkli bir görünüme sahiptir. Köşeli mobilyalardan hoşlanmayan Teraziler koltuk yerine de daha akıcı ve bütünlüklü bir görünüm meydana getiren kanepeleri tercih eder.

Sıcak ve modern mutfak

Apartamento A+D, Estúdio 102 Estúdio 102 Modern Mutfak
Estúdio 102

Estúdio 102
Estúdio 102
Estúdio 102

Terazi burçları mutfakta her zaman yeni tatlar denemek isterler. Bu yüzden Terazi mutfaklarında yabancı kültürlerin yemek kitaplarına rastlamak mümkün. Dekorasyon açısından da pratik, sıcak ve modern bir atmosfer tercih ederler.

Konforlu ve sıra dışı ama dengeli yatak odası

kate apt, labzona labzona Eklektik Yatak Odası
labzona

labzona
labzona
labzona

Terazi burcunun karakter özelliklerini taşıyan insanların yatak odalarında konforlu, dinlendirici ve sofistike bir tarz hakimdir. Dekorasyon sınırlarının dışına çıkabilirler ama bunu belirli bir düzeyde ve dengeyi ve uyumu bozmayacak şekilde yaparlar. Uyumlu renklere sahip ve eklektik dokunuşlarla zenginleştirilmiş konforlu bir yatak odası Terazi burçları için ideal yatak odası dekorasyonlarını oluşturur.

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Yeşil tonlarının huzurlu etkisi

Коттедж под Н.Новгородом, Олег Елфимычев Олег Елфимычев Akdeniz Mutfak
Олег Елфимычев

Олег Елфимычев
Олег Елфимычев
Олег Елфимычев

Güven ve huzur veren, doğanın ve baharın rengi olan yeşil Terazi burcunun rengidir. Dekorasyonda uyumlu ve dinlendirici yeşil tonları kullanarak Terazi burçları için şık tasarımlar yaratabilirsiniz.

Koridorlar önemli

Скандинавское настроение, Ekaterina Donde Design Ekaterina Donde Design İskandinav Koridor, Hol & Merdivenler
Ekaterina Donde Design

Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design
Ekaterina Donde Design

Dediğimiz gibi, Terazi burçlarının yaşam alanı dekorasyonlarında en önemli şey evin bütünlüklü bir uyum içinde olmasıdır ve odaların birbirleriyle uyumunu sağlayan geçiş alanları, yani koridor ve holler Terazi burcu insanlarının evleri için çok önemlidir. Odalar arasında yumuşak geçişler sağlayan ve evin bütününde ahenk yaratan incelikli ve minimal koridorlar Terazi burcunun evinde görülür.

Bolluca'da malikane gibi bir villa
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