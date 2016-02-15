Evi yenilerken nasıl tasarruf edebilirim ?

Hayatın her alanında olduğu gibi ev yenilerken veya yeni bir dekorasyon uygularken bütçe hesabı yapmak, tasarruf yapabilmek püf noktası haline gelmiştir. Tasarruf yapabilmek kolay olmadığı gibi yapılacak olan yenileme işlemleri yeni bir bütçe ortaya çıkarabilir. Bu nedenle tasarruf yapabilmek için dikkat edilmesi gereken önemli püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını evinizi yenilerken uygulamak zor olduğu gibi evinizin istediğiniz gibi yenilenmesine de katkıda bulunabilir. Evinizi yenilerken tasarruf edebilmek adına öncelikle bir yenileme projesi hazırlamalı, projenizi aşama aşama planlamalısınız. Yapacağınız proje, yenileme aşamasında karşılaşacağınız ve maddi açıdan külfet oluşturan adımları önceden görme şansınız olur. Bu sayede projenizi adım adım planlayıp bu dezavantajları ortadan kaldırmış olursunuz. Tasarımcıların bir projeyi tasarlarken yaptıkları ilk işlem projeyi ortaya çıkarmak ve proje üzerinde fikir çatışması yaparak maddi yük oluşturacak adımları ortadan kaldırırlar. Bu sayede uygulama esnasında ciddi tasarruflar oluşturarak ev sahibinin daha az bir bütçe ile yeni bir eve veya yenilenmiş bir eve sahip olmasını sağlarlar. İkinci aşama olarak bir yenileme planı hazırlamak gereklidir. Bu plan çerçevesinde yenileme aşamalarını takip ederek maliyet oluşturacak iş kalemlerini akıllı çözümler ile maliyetsiz hale getirebilirsiniz. Proje ve plan aşamalarını uygulayarak yenilemek istediğiniz ev için ayırdığınız bütçede ciddi manada tasarruflar sağlayabilir, düşük bütçeli yenilenmiş bir ev sahibi olabilirsiniz. Peki plan ve proje dışında evinizi yenilerken nelere dikkat ederek tasarruf sağlayabilirsiniz. ?

Evinizi yenilerken öncelikle evinizin yapısı, yaşı, cinsi ve özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmeli, evinizin hangi alanlarını yenilemeniz gerektiğini belirleyerek bölgesel yenilemeler yaparak veya uygun malzemeler seçerek tasarruf sağlayabileceğiniz gibi evinizin yapısı ve yaşı itibari ile evinizi yeni baştan inşa ederek de tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu sayede eski bir evi onarmak için harcayacağınız bütçenin yarısı kadar bir bütçeye evinizi inşa ederek yeni bir ev sahibi olabilir, maddi olarak tasarruf sağlamış olursunuz. Evinizin yapı malzemeleri de tasarruf açısından önemlidir. Eski taş evler günümüzde kolay bir şekilde inşa edilmediği için taş evleri yenilemek yüksek bütçeler ister. Evinizi yenilerken uygun yapı malzemesini tedarik ederek tasarruf sağlamalı, evinizi yenileyerek modern ve taş bir eve sahip olabilirsiniz. Evin cinsi, yapısı, yaşı ve durumu dışında yapmanız gereken ikinci analiz yenilediğiniz evin iç mekanlarını için tasarım ve dekorasyon planları oluşturmak, yapacağınız dekorasyonun ve yenilemenin analizini yapmaktır. Bu aşama da öncelikle yenilediğiniz iç dekorasyonun kapsamını belirlemeli, dekorasyon kapsamı içerisinde yer alan bütün unsurları detaylı bir şekilde yerleştirerek önleminizi önceden almalısınız. Bu sayede uygulama sırasında dekorasyonun yol açacağı bir bütçe açığı ile karşılaşmamış olursunuz. Ev yenileme esnasında eski binanın bir ucundan yenilemeye başladığınızda mutlaka düzeltilmesi gereken veya yenilenen alanın uyuşmadığı yapı dokusu nedeniyle hesapta ve planda olmayan alanlarında yenilenmesi gerekebilir. Bu nedenle planınızı yaparken yenilenecek alanın hesabını biraz fazla tutmalı ve bu hesaba göre bit bütçe oluşturarak bütçenize sadık kalmalısınız. aksi halde yaptığınız hesabın dışına çıkacak ve ev yenileme işinin tasarruf yapamadan yapmak zorunda kalacaksınız. evinizi yenilerken hem fikir almak hem de yenileme planlarının örneklerini adım adım incelemek için ev yenileme ve öncesi, sonrası örneklerini incelemeli, homifyı ziyaret etmelisiniz.