Evi yenilerken nasıl tasarruf edebilirim ?

Hayatın her alanında olduğu gibi ev yenilerken veya yeni bir dekorasyon uygularken bütçe hesabı yapmak, tasarruf yapabilmek püf noktası haline gelmiştir. Tasarruf yapabilmek kolay olmadığı gibi yapılacak olan yenileme işlemleri yeni bir bütçe ortaya çıkarabilir. Bu nedenle tasarruf yapabilmek için dikkat edilmesi gereken önemli püf noktaları vardır. Bu püf noktalarını evinizi yenilerken uygulamak zor olduğu gibi evinizin istediğiniz gibi yenilenmesine de katkıda bulunabilir. Evinizi yenilerken tasarruf edebilmek adına öncelikle bir yenileme projesi hazırlamalı, projenizi aşama aşama planlamalısınız. Yapacağınız proje, yenileme aşamasında karşılaşacağınız ve maddi açıdan külfet oluşturan adımları önceden görme şansınız olur. Bu sayede projenizi adım adım planlayıp bu dezavantajları ortadan kaldırmış olursunuz. Tasarımcıların bir projeyi tasarlarken yaptıkları ilk işlem projeyi ortaya çıkarmak ve proje üzerinde fikir çatışması yaparak maddi yük oluşturacak adımları ortadan kaldırırlar. Bu sayede uygulama esnasında ciddi tasarruflar oluşturarak ev sahibinin daha az bir bütçe ile yeni bir eve veya yenilenmiş bir eve sahip olmasını sağlarlar. İkinci aşama olarak bir yenileme planı hazırlamak gereklidir. Bu plan çerçevesinde yenileme aşamalarını takip ederek maliyet oluşturacak iş kalemlerini akıllı çözümler ile maliyetsiz hale getirebilirsiniz. Proje ve plan aşamalarını uygulayarak yenilemek istediğiniz ev için ayırdığınız bütçede ciddi manada tasarruflar sağlayabilir, düşük bütçeli yenilenmiş bir ev sahibi olabilirsiniz. Peki plan ve proje dışında evinizi yenilerken nelere dikkat ederek tasarruf sağlayabilirsiniz. ?
Evinizi yenilerken öncelikle evinizin yapısı, yaşı, cinsi ve özelliklerini detaylı bir şekilde analiz etmeli, evinizin hangi alanlarını yenilemeniz gerektiğini belirleyerek bölgesel yenilemeler yaparak veya uygun malzemeler seçerek tasarruf sağlayabileceğiniz gibi evinizin yapısı ve yaşı itibari ile evinizi yeni baştan inşa ederek de tasarruf sağlayabilirsiniz. Bu sayede eski bir evi onarmak için harcayacağınız bütçenin yarısı kadar bir bütçeye evinizi inşa ederek yeni bir ev sahibi olabilir, maddi olarak tasarruf sağlamış olursunuz. Evinizin yapı malzemeleri de tasarruf açısından önemlidir. Eski taş evler günümüzde kolay bir şekilde inşa edilmediği için taş evleri yenilemek yüksek bütçeler ister. Evinizi yenilerken uygun yapı malzemesini tedarik ederek tasarruf sağlamalı, evinizi yenileyerek modern ve taş bir eve sahip olabilirsiniz. Evin cinsi, yapısı, yaşı ve durumu dışında yapmanız gereken ikinci analiz yenilediğiniz evin iç mekanlarını için tasarım ve dekorasyon planları oluşturmak, yapacağınız dekorasyonun ve yenilemenin analizini yapmaktır. Bu aşama da öncelikle yenilediğiniz iç dekorasyonun kapsamını belirlemeli, dekorasyon kapsamı içerisinde yer alan bütün unsurları detaylı bir şekilde yerleştirerek önleminizi önceden almalısınız. Bu sayede uygulama sırasında dekorasyonun yol açacağı bir bütçe açığı ile karşılaşmamış olursunuz. Ev yenileme esnasında eski binanın bir ucundan yenilemeye başladığınızda mutlaka düzeltilmesi gereken veya yenilenen alanın uyuşmadığı yapı dokusu nedeniyle hesapta ve planda olmayan alanlarında yenilenmesi gerekebilir. Bu nedenle planınızı yaparken yenilenecek alanın hesabını biraz fazla tutmalı ve bu hesaba göre bit bütçe oluşturarak bütçenize sadık kalmalısınız. aksi halde yaptığınız hesabın dışına çıkacak ve ev yenileme işinin tasarruf yapamadan yapmak zorunda kalacaksınız. evinizi yenilerken hem fikir almak hem de yenileme planlarının örneklerini adım adım incelemek için ev yenileme ve öncesi, sonrası örneklerini incelemeli, homifyı ziyaret etmelisiniz.
Evinizi yenilerken öncelikle evinizin yapısı ve yaşını bilmelisiniz. Evinizin yapısına göre bir yenileme planı oluşturmalı, uygulama esnasında bu planı adım adım uygulayarak tasarruf etmelisiniz. Evinizin yapısını bilmediğiniz zaman hem yaşına, hem de türüne göre bir yenileme planı oluşturma şansını kaybettiğiniz gibi her hangi bir yapıya göre yapacağınız yenileme planı uyumlu olmadığında bütçenizi aşarak yenileme yapmak zorunda kalacaksınız. Bu durumla karşılaşmamak için yapmanız gereken evinizi doğru bir şekilde analiz etmeli ve yapısına, cinsine göre bir yenileme çalışması yapmalısınız. Örnek resimde yer alan eski taş ev için betonarme evlere uygulanan yenileme tekniklerini kullanamayacağınız gibi taş ev inşa tekniklerini uygulamak için ikinci bir araştırma ve uygulama aşamalarını geçmeniz gerekecektir. Bu durum hem zaman kaybına hem de maddi kayba yola açacaktırç
Evinizi yenileyeceğiniz gibi sadece iç ve dış dekorasyon olarak da yenileyebilirsiniz. Bu durumda tasarruf edebilmek için bir uzmandan yardım alarak veya yardım almadan bir tasarım planı oluşturmalı, tasarım planına sadık kalarak uygulamanız gereklidir. Yapacağınız tasarım planı; evi kullanan insanların yaşamlarını kolaylaştıran, konfor ve standartları yukarılara taşıyan bir plan olmalıdır. Aksi durumda yapacağınız tasarım planı insan yaşamını zorlaştıracağı için yeni bir tasarım planı oluşturmak ve uygulamak zorunda kalabilir ve maddi olarak bir külfet ile karşı karlıya kalabilirsiniz. Örnek resimde yer alan dış bahçe dekorasyonunda havuz ile ön avlu iç içe bir şekilde dekore edilerek yaşamsal koşullar daha konforlu hale getirilmiş ve havuzun insan yaşamını zorlaştırması önlenerek tasarruf sağlanmıştır.
Evinizin iç dekorasyonunu yenilerken dikkat etmeniz gereken püf noktaları ile yenileme esnasında tasarruf etmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle evinizin zeminini bir zemin kaplama malzemesi ile kaplamalısınız. zemin kaplama malzemesi evinizin soğuktan etkilenmesini önlediği için tasarruf etmenizi sağlayacaktır. Ayrıca zemin kaplama malzemesinin kalitelisini ve uygun fiyatlısını seçerek de tasarruf edebilirsiniz. Bu iki noktaya dikkat ettiğinizde hem evinizin zeminini soğuktan ve kötü görünümden kurtarmış olacaksınız hem de tasarruf ederek daha dekoratif bir zemine sahip olacaksınız.
Evinizin yenilerken dış cephe çalışması yapacaksanız tasarruf etmenin püf noktası olan yalıtımı çok titiz bir şekilde yapmalı ve yenileme de tasarruf sağlamalısınız. Bunun için öncelikle verim sağlayan sıva altı ve sıva üstü yalıtım malzemelerini iyi bir şekilde analiz etmeli ve seçmelisiniz. Sonrasında titiz bir uygulama yaparak yalıtımı sağlamalısınız. Yalıtımı yapmadığınız zaman evinizi sadece yenilemiş olacak ve soğuktan etkilenmesini önleyemeyeceksiniz. Bu durumda ısıtma ve soğutma için daha fazla bütçe ayırmanız gerekecek. Örnek resimde yer alan evin yenileme işlemleri sırasında dış cephesinin ahşap malzeme ile kaplanmasını görüyorsunuz. Ahşap en uygun yalıtım malzemesi olduğu için yalıtım malzemesini ahşap olarak tercih etmeniz daha akıllıca olacaktır.
Evinizin tavanını yenilerken tasarruf etmek adına dikkat edeceğiniz en önemli nokta çatı kiremitlerinin uygulanması ve kiremit altına yapılacak yalıtımının eksiksiz bir şekilde yapılmasını sağlamaktır. Yalıtım yapılmadığı zaman yağmurlu havalarda su akıntıları meydana geleceğinden sürekli bir çatı yenileme işlemi ile uğraşmak zorunda kalacaksınız. Bu nedenle işlem aşamasında titiz bir işçilik yapılmasını sağlayarak tasarruf edebilir resimdeki gibi zarif, eksiksiz ve şık bir çatıya sahip olabilirsiniz.
Yenileyeceğiniz eviniz için uygun tedarik yolları oluşturarak da tasarruf sağlayabilirsiniz. Eviniz için ideal lojistik ağını oluşturamadığınız zaman malzeme tedariki ve teslimi için fazladan para harcamak zorunda kalacaksınız. Bu durumla karşılaşmamak ve tasarruf ederek daha fazla para harcamadan yenileme işlemlerini tamamlamak adına uygun bir lojistik ağı oluşturmalısınız. Evinizin ana yoldan uzakta ise kolay hareket edebileceğiniz örnek resimdeki gibi ahşap bir yürüyüş yolu oluşturabilir veya özel bir taş döşeme ile yürüyüş yolu oluşturup kolaylık sağlayarak tasarruf edebilirsiniz.