Siyah dekor sevenlere muhteşem bir dönüşüm hikayesi!

Dekorasyonlarda siyah renk kullanımı oldukça popüler olmasına karşın son derece dikkatli planlanması gereken bir yapıya sahiptir. Mekanın görüntüsünü daraltmadan, ışık ve aydınlık özelliklerini kısıtlamadan siyah dekor uygulamak gerçekten ustalık gerektirecek bir iştir. Eğer siz de dekorasyonlarda siyah rengin büyüsüne ve asaletine hayran olanlardansanız bu evin tasarımını çok beğeneceksiniz. Güney Kore'den LIM Design Studio adlı dizayn ofisi tarafından tasarlanmış bu ev siyah ev tasarımına muhteşem bir örnek olabilir. Yaklaşık 102㎡'lik evin tamamen yenilenmesi 30 gün sürmüş. Bu yazımızda sizlere bu göz alıcı evin dönüşüm hikayesini anlatacağız.
Tasarım konusunda ciddi bir risk alarak siyah renk seçen ev sahipleri, evin son halini görünce heyecandan bayılmış olabilirler. Eski dekorasyonu ve ahşap kaplama duvarları ile boğucu bir görünüme sahip olan ev siyah kaplamalar ve kullanışlı malzemeler ile yepyeni ve oldukça havalı bir görünüm kazanmış. Siyah dekorasyonun altın kuralı olan parlak yüzeyler ile iç mekandaki ışık yansıması başarılı bir şekilde sağlanmış. Eğer siz de dekorasyonlarınızda siyah gibi koyu renkler kullanmak istiyorsanız ve bu konuda kafanızı karıştıran sorular varsa “Koyu renk duvar boyasını nasıl uygulayabilirim?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Böylece koyu renkleri kullanarak da ferah ve başarılı dekorasyonlar yapmanın yollarını bulabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu siyah eve daha yakından bir göz atalım.
Banyonun eski haline bakınca siyah dekorasyonla çok daha geniş bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Eski ve her alanda farklı model kullanılan fayanslarla kasvetli görünen banyoda kireç ve pas lekeleri de göze çarpıyor. Sıkı bir yenilenmeye ihtiyaç duyan bu banyonun son haline bayılacaksınız.
Eski mozaik duşakabin yok edilerek yerine modern bir küvet ve siyah fayanslar döşenmiş. Banyonun geri kalanında da aynı fayanslarla oldukça şık bir banyo yüzeyi kazanılmış. Güçlü ışıklandırması, parlak ve pürüzsüz yüzeyleri ile son derece ferah bir banyo dekorasyonu yaratılmış.
Evin giriş duvarlarında ahşap kaplamalar ve gömme dolaplar bulunuyor. Her ne kadar modeli ve rengi ile eski görünse de bu görüntü tasarımcılara ilham vermişe benziyor. Tasarımcılar evi yenilerken de ev sahibinin de isteği üzerine duvarlarda ahşap kaplama ve gömme dolaplara sıkça yer vermişler.
Bu görüntüsü ile bir otel odası havasına sahip olan ev hem rengi hem de duvar dekorasyonu ile dikkat çekiyor. Kapı ve dolap kapakları ile aynı model ve renkte üretilen ahşap paneller ile evin neredeyse bütün duvarları kaplanmış. Bu şekilde çok havalı ve modern bir görüntü kazanılmış.
Evin salonunda zemin için laminat parke tercih edilmiş. Pencere altındaki duvara gömme dolaplar yapılarak kullanışlı depolama alanları sağlanmış. Pencerelerde ise geniş camlar ile daha iyi bir ışık kazanımı sağlanmış. Oturma odası olarak dekore etmek için oldukça uygun bir fon tasarımı oluşturulmuş.
Evin balkona açılan odalarında sürgülü cam kapılar kullanılarak gün ışığından en verimli şekilde faydalanmak amaçlanmış. Yine antrasit renk tonlarında laminat parkeler ile modern bir zemin tasarımı uygulanmış. Yatak odasına entegre olan ve giyinme odası olarak düşünülen bu alan, evin diğer bütün alanları gibi siyah ve modern.
Evin sadece oturma odasında değil bütün odalarında siyah ahşap gömme dolaplar kullanılmış. Böylece evde hem alan tasarrufu hem de eşya tasarrufu sağlanmış. Ev sahiplerinin ayrıca depolama dolapları almasına pek gerek kalmıyor.