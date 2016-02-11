Siyah dekor sevenlere muhteşem bir dönüşüm hikayesi!

Dekorasyonlarda siyah renk kullanımı oldukça popüler olmasına karşın son derece dikkatli planlanması gereken bir yapıya sahiptir. Mekanın görüntüsünü daraltmadan, ışık ve aydınlık özelliklerini kısıtlamadan siyah dekor uygulamak gerçekten ustalık gerektirecek bir iştir. Eğer siz de dekorasyonlarda siyah rengin büyüsüne ve asaletine hayran olanlardansanız bu evin tasarımını çok beğeneceksiniz. Güney Kore'den LIM Design Studio adlı dizayn ofisi tarafından tasarlanmış bu ev siyah ev tasarımına muhteşem bir örnek olabilir. Yaklaşık 102㎡'lik evin tamamen yenilenmesi 30 gün sürmüş. Bu yazımızda sizlere bu göz alıcı evin dönüşüm hikayesini anlatacağız.

Tasarım konusunda ciddi bir risk alarak siyah renk seçen ev sahipleri, evin son halini görünce heyecandan bayılmış olabilirler. Eski dekorasyonu ve ahşap kaplama duvarları ile boğucu bir görünüme sahip olan ev siyah kaplamalar ve kullanışlı malzemeler ile yepyeni ve oldukça havalı bir görünüm kazanmış. Siyah dekorasyonun altın kuralı olan parlak yüzeyler ile iç mekandaki ışık yansıması başarılı bir şekilde sağlanmış. Eğer siz de dekorasyonlarınızda siyah gibi koyu renkler kullanmak istiyorsanız ve bu konuda kafanızı karıştıran sorular varsa “Koyu renk duvar boyasını nasıl uygulayabilirim?” başlıklı yazımız size yardımcı olabilir. Böylece koyu renkleri kullanarak da ferah ve başarılı dekorasyonlar yapmanın yollarını bulabilirsiniz. Şimdi dilerseniz bu siyah eve daha yakından bir göz atalım.